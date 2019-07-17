«Глас народа»: как действовать, если на машину упало дерево
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Женщина спрашивает, как ей действовать? КАСКО нет, только ОСАГО. Столичные граждане охотно высказались по теме, многие сослались на собственный печальный опыт. Прочтите, может, пригодится, не дай Боже…
Людмила Борисова: «Вызывайте полицию, составляйте протокол. Если есть КАСКО - в страховую, если нет - в суд, к сожалению. Сочувствую, и удачи»!
Марина Мирская: «Полицию однозначно! Хорошо, если есть страховка, иначе сложнее все будет».
эля чекина: «Епрст… Не знаю, как быть, но сочувствую Вам».
Анна Бельская: «Надеюсь, у вас есть КАСКО».
Маргарита Кот: «ОСАГО никак не поможет, в суд на жилищника, но выиграть не реально. Проходили».
Михась Заваруха: «А в чем тут вина жилищника»?
Антон Громов: «Насчет «нереально» – не преувеличивайте. Есть успешные исходы за снег с крыши зимой, например».
Olga Shumskikh: «Сочувствую, поищите поиском по группе, как подавать в суд».
Анна Бельская: «Выиграть реально. Не опускайте руки».
Катерина Явцева - Анна Бельская: «Вы не правы: было штормовое предупреждение… Проходила все это сама, выиграла только благодаря тому, что в моем случае как раз не было объявлено о порывах ветра».
Анна Бельская Катерина Явцева: «Штормовое предупреждение я не учла».
Катерина Явцева Анна Бельская: «А вообще, в принципе, все реально, но у меня все решалось в судебном порядке».
Мария Глушенкова: «Выиграть абсолютно реально. Участковый должен составить протокол. Единственная сложность - понять, кому принадлежит территория. Вам нужен грамотный адвокат, который знает правильный алгоритм действий».
Владимир Рязанский - Мария Глушенкова: «Территория принадлежит городу Москве согласно уставу (ч.1 ст.20), обслуживанием должен заниматься ГБУ «Жилищник» по госзаданию (это до половины их годового дохода). Они же несут материальную ответственность за ущерб, если он произошел не по вине автовладельца и не нарушены СНИПы по размещению автотранспорта».
Юлия Дмитрюкова: «Судитесь обязательно, не отпускайте руки! «Жилищник» обязан следить за состоянием деревьев. Можно сделать экспертизу упавшего дерева и потом содрать за неё денег с «Жилищника». И побольше огласки».
Мария Глушенкова: «Вы думаете, почему МЧС как подорванный стал рассылать предупреждения о грозах и т.п.? Потому что на них собирались подать массовые иски в суд за отсутствие предупреждения о грозе (несколько лет назад дело было). И все шансы выиграть у людей были. После этого начали слать
SMS».
Инна Панцева: «В данном случае МЧС не может быть ответчиком. А вот «Жилищник» может. С учетом провала асфальта вокруг, который не сегодня возник. Дерево было аварийным».
Елена Кудрявцева: «Да, и именно поэтому пишут, чтобы не парковали машины вблизи деревьев и щитов - они теперь как бы не виноваты»...
Ольга Пыркина - Мария Глушенкова: «Эту рассылку финансируют страховые компании, чтобы снизить выплаты по КАСКО. Дескать, сами виноваты, Вас предупреждали».
Юлия А.: «Опять сорный ясенелистный клён. Зато его так любят отстаивать псевдоэкологи».
Михась Заваруха - Юлия А.: «Сор - это человечество, а не деревья»...
Юлия А. - Михась Заваруха: «Вы ещё оду борщевику спойте»!
Мария Глушенкова: «А, проверила, МЧС вчера рассылала предупреждение. Тогда, может быть, дело швах, так как они будут ссылаться на эту рассылку».
Дмитрий Шмелев - Мария Глушенкова: «А если у человека нет мобильного»?
Мария Глушенкова - Дмитрий Шмелев: «Не знаю. Ещё интересно, если дерево ранее было признано сухостоем (или как это там называется), то есть ДО предупреждения уже должно было быть спилено (а рядом вырубали деревья, как написали в посте), вот как это трактуется»?
Елена Гуревич: «Жилищника» вызывайте! У нас у родственников такая же ситуация была. ГАИ, «Жилищник», чтобы констатировали, что на их территории, затем участкового и в милиции справку. И в страховую. Там правда и КАСКО и ОСАГО были. И пусть пилят! Только осторожно, а то ещё повредят дополнительно».
Alexander Leon: «Умысла и халатности «Жилищника» здесь нет. Увы».
Елена Гуревич - Alexander Leon: «И что? Это их территория! Они обязаны следить за деревьями»!
Инна Панцева: «Умысла нет. Не считать же таковой просьбу переставить машину. А халатность не исключена. Поснимайте пошире состояние асфальта вокруг. Мне показалось, что он неровный, с ямами, и как бы предвещал падение дерева. Но, может, это уже результат падения».
Михась Заваруха - Елена Гуревич: «В сильный ветер может упасть любое дерево! Это форс-мажор».
Антон Громов - Михась Заваруха: «Вот когда суд признает, тогда и будет форс-мажор. Или не будет».
Юрий Колганов - Елена Гуревич: «Абсолютно точно! Управа района и ГБУ «Жилищник» ответственны за всё, происшедшее на их территории, за исключением форс-мажоров».
Alexander Leon: «Доказывайте, убеждайте судью. Когда обрубались, во сколько, что за сотрудники и т. д».
Елена Кудрявцева: «Обязаны не на жалобы жителей ссылать, а на объективные данные о сроках жизни деревьев и их состоянии. Старые деревья имеют внутри дупла или гнилые стволы, поэтому падают даже от незначительных порывов ветра».
Sergey Zhuzhgov: "Если нет КАСКО:
1. Вызвать полицию
2. Пофотографировать со всех сторон.
3. Когда будут убирать дерево, взять часть спила, может понадобиться дендрологическая экспертиза.
4. Выяснить, на чьей территории упало дерево (ГБУ «Жилищник», если во дворе, если на дороге, то «АвтоДороги»).
5. Сделать уведомление за три рабочих дня о проведении экспертизы ущерба предполагаемому ответчику - телеграмма или письменно под входящее (если нужно текст могу прислать).
6. Заказать эксперта-оценщика.
7. Провести осмотр в назначенное время и получить заключения.
8. Подать претензию ответчику с указанием суммы по заключению. Ждем 30 дней.
9. Подаем иск в суд, судимся 2-6 месяцев.
10. Получаем исполнительный лист.
11. Идем в департамент финансов города Москва и через 30 дней получаем компенсацию.
И да, машину с места происшествия можно убрать после того, как спилят дерево. А ремонт можно делать после официального осмотра экспертом».
Наталья Занчевская: «Были жалобы от «Жилищника», в природоохранные органы обращались за разрешением спилить, так как под углом стояло. Но не разрешили - здоровое дерево. Когда-то должно было это случиться, хоть и ветра такого уж сильного утром не было. Главное, что никто не пострадал».
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