«Глас народа»: как мы оцениваем новый участок «киевской» трассы
Только теперь понимаешь всю значимость этой широкой и свободной дороги, идущей в обход населенных пунктов Зайцево, Ижора, Большое Верево, Малое Верево и Вайя. Мы решили спросить через соцсети, а как оценивают магистраль наши читатели? Наша постоянная рубрика «Глас народа»:
Евгений Бродский: «Когда открыли»?!
Елена Константиновна: «И куда едешь»?
Dmitry Shevchenko: «И куда теперь переместилось «бутылочное горлышко»?
Николай Шфрков: «У меня сейчас на даче три украинца работают. Спрашиваю, зачем такую трассу строят? Не знаем, говорят. Да чтобы, если что до «матери городов русских» быстро доехать! Задумались»...
Илья Шейкин: «А вот почему Киев - мать городов русских? Он же – отец»!
Андрей Спиренков: «Через 3 года вымучают всю дорогу»...
Любовь Якорева: «А что это за дорога? Москва – Санкт-Петербург»?
Елена Волкова: «Они новое строят, а то, что построили три года назад, уже латать надо. В начале Киевского шоссе уже ямки появились, а если учесть, что там все несутся, то эти ямки очень даже опасные. В Дони пробка несколько лет собиралась».
Николай Шфрков: «Так хорошо, что нет ямок! Радоваться надо».
Konstantin Menshikov: «Всё бы здорово, но «надземник» на трассе - просто издевательство».
Гена Питерсон: «Хорошо-то – хорошо. Но только у таможенного терминала все кучкуются. Там беда».
Галина Синицына: «Точно. И плохо, что в том же месте через железную дорогу путепровода еще нет. Видно, что сложные предстоят работы».
Андрей Еремеев: «А потом хлоп - и гатчинская объездная вся «укатанная»…Приехали»…
Андрей Спиренков: «Дорога - не объезд Гатчины, а до объезда Гатчины».
Елена Карасёва: «Ни указателей, ничего - куда едешь»?!
Михаил Блайвас: «Спасибо ВВП»!
Александр Тютрюмов: «А когда достроят до станции Сиверской, вообще прекрасно будет. А то проехал до кольцевой Гатчины, и начинается... Особенно в тёмное время суток».
Александр Тютрюмов - Konstantin Menshikov: «В Сиверской уже сносят дома в. городка. Там собираются строить новый Аэропорт».
Konstantin Menshikov: «Новая трасса пройдёт между Вырой и Межно».
Александр Тютрюмов - Konstantin Menshikov: «Как раз на половине дороги от Сиверской до Выры».
Konstantin Menshikov: «Как раз сегодня обратил внимание, что основания для мачт освещения на объездной стоят и провода подведены. Думаю, что скоро будет и освещение. И ещё новость: у Больших Колпанов начали разбирать путепровод на Гатчину, поставили временный светофор».
Андрей Спиренков - Александр Тютрюмов: «А откуда инфа про аэропорт и трассу»?
Александр Алексеев: «Стало здорово! Кстати, раньше поток был один, теперь, кто «до или от Гатчины», отделяются от Дони. А то, что не вся дорога построена - дело времени. Строят! Да, ещё и в Гатчине построили, наконец переезд через ж/д, который лет 25 обещали. Просто не сказать, насколько лучше. А зачем, посмотрите на трафик. Он большой не только в пятницу вечером и в воскресенье обратно. И хватит искать лишь плохое. И брюзжать».
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