7 декабря 2017, 10:04

«Глас народа»: как мы оцениваем новый участок «киевской» трассы

Вот уже почти 2 месяца, как все мы с вами ездим по новому участку Киевского шоссе (автодорога Р-23, М-20 «Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Республикой Беларусь») - между Гатчиной и Санкт-Петербургом.
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«Глас народа»: как мы оцениваем новый участок «киевской» трассы

Только теперь понимаешь всю значимость этой широкой и свободной дороги, идущей в обход населенных пунктов Зайцево, Ижора, Большое Верево, Малое Верево и Вайя. Мы решили спросить через соцсети, а как оценивают магистраль наши читатели? Наша постоянная рубрика «Глас народа»:  

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Dmitry Shevchenko: «И куда теперь переместилось «бутылочное горлышко»?

Николай Шфрков: «У меня сейчас на даче три украинца работают. Спрашиваю, зачем такую трассу строят? Не знаем, говорят. Да чтобы, если что до «матери городов русских» быстро доехать! Задумались»...

Илья Шейкин: «А вот почему Киев - мать городов русских? Он же – отец»!

Андрей Спиренков: «Через 3 года вымучают всю дорогу»...

Любовь Якорева: «А что это за дорога? Москва – Санкт-Петербург»?

Елена Волкова: «Они новое строят, а то, что построили три года назад, уже латать надо. В начале Киевского шоссе уже ямки появились, а если учесть, что там все несутся, то эти ямки очень даже опасные. В Дони пробка несколько лет собиралась».

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Аркадий Чверткин: «Ямки закатали на «киевке». Ведь «Владимир Путин прибыл на открытие нового участка Киевского ...». Ямок нет, ребята».

Николай Шфрков: «Так хорошо, что нет ямок! Радоваться надо».

Konstantin Menshikov: «Всё бы здорово, но «надземник» на трассе - просто издевательство».

Гена Питерсон: «Хорошо-то – хорошо. Но только у таможенного терминала все кучкуются. Там беда».

Галина Синицына: «Точно. И плохо, что в том же месте через железную дорогу путепровода еще нет. Видно, что сложные предстоят работы».

Андрей Еремеев: «А потом хлоп - и гатчинская объездная вся «укатанная»…Приехали»…

Андрей Спиренков: «Дорога - не объезд Гатчины, а до объезда Гатчины».

Елена Карасёва: «Ни указателей, ничего - куда едешь»?!

Михаил Блайвас: «Спасибо ВВП»!

Александр Тютрюмов: «А когда достроят до станции Сиверской, вообще прекрасно будет. А то проехал до кольцевой Гатчины, и начинается... Особенно в тёмное время суток».

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Konstantin Menshikov: «До станции Сиверской не построят никогда, потому что трасса западнее проходит».

Александр Тютрюмов - Konstantin Menshikov: «В Сиверской уже сносят дома в. городка. Там собираются строить новый Аэропорт».

Konstantin Menshikov: «Новая трасса пройдёт между Вырой и Межно».

Александр Тютрюмов - Konstantin Menshikov: «Как раз на половине дороги от Сиверской до Выры».

Konstantin Menshikov: «Как раз сегодня обратил внимание, что основания для мачт освещения на объездной стоят и провода подведены. Думаю, что скоро будет и освещение. И ещё новость: у Больших Колпанов начали разбирать путепровод на Гатчину, поставили временный светофор».

Андрей Спиренков - Александр Тютрюмов: «А откуда инфа про аэропорт и трассу»?

Александр Алексеев: «Стало здорово! Кстати, раньше поток был один, теперь, кто «до или от Гатчины», отделяются от Дони. А то, что не вся дорога построена - дело времени. Строят! Да, ещё и в Гатчине построили, наконец переезд через ж/д, который лет 25 обещали. Просто не сказать, насколько лучше. А зачем, посмотрите на трафик. Он большой не только в пятницу вечером и в воскресенье обратно. И хватит искать лишь плохое. И брюзжать».

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«Глас народа»: как мы оцениваем новый участок «киевской» трассы
Только теперь понимаешь всю значимость этой широкой и свободной дороги, идущей в обход населенных пунктов Зайцево, Ижора, Большое Верево, Малое Верево и Вайя. Мы решили спросить через соцсети, а как оценивают магистраль наши читатели? Наша постоянная рубрика «Глас народа»:  {{material_121366}} Александра Юргенсон: «Здоровско, значительно быстрее»...Евгений Бродский: «Когда открыли»?!Елена Константиновна: «И куда едешь»?Dmitry Shevchenko: «И куда теперь переместилось «бутылочное горлышко»?Николай Шфрков: «У меня сейчас на даче три украинца работают. Спрашиваю, зачем такую трассу строят? Не знаем, говорят. Да чтобы, если что до «матери городов русских» быстро доехать! Задумались»...Илья Шейкин: «А вот почему Киев - мать городов русских? Он же – отец»!Андрей Спиренков: «Через 3 года вымучают всю дорогу»...Любовь Якорева: «А что это за дорога? Москва – Санкт-Петербург»?Елена Волкова: «Они новое строят, а то, что построили три года назад, уже латать надо. В начале Киевского шоссе уже ямки появились, а если учесть, что там все несутся, то эти ямки очень даже опасные. В Дони пробка несколько лет собиралась».{{material_121332}} Аркадий Чверткин: «Ямки закатали на «киевке». Ведь «Владимир Путин прибыл на открытие нового участка Киевского ...». Ямок нет, ребята».Николай Шфрков: «Так хорошо, что нет ямок! Радоваться надо».Konstantin Menshikov: «Всё бы здорово, но «надземник» на трассе - просто издевательство».Гена Питерсон: «Хорошо-то – хорошо. Но только у таможенного терминала все кучкуются. Там беда».Галина Синицына: «Точно. И плохо, что в том же месте через железную дорогу путепровода еще нет. Видно, что сложные предстоят работы».Андрей Еремеев: «А потом хлоп - и гатчинская объездная вся «укатанная»…Приехали»…Андрей Спиренков: «Дорога - не объезд Гатчины, а до объезда Гатчины».Елена Карасёва: «Ни указателей, ничего - куда едешь»?!Михаил Блайвас: «Спасибо ВВП»!Александр Тютрюмов: «А когда достроят до станции Сиверской, вообще прекрасно будет. А то проехал до кольцевой Гатчины, и начинается... Особенно в тёмное время суток».{{material_121541}} Konstantin Menshikov: «До станции Сиверской не построят никогда, потому что трасса западнее проходит».Александр Тютрюмов - Konstantin Menshikov: «В Сиверской уже сносят дома в. городка. Там собираются строить новый Аэропорт».Konstantin Menshikov: «Новая трасса пройдёт между Вырой и Межно».Александр Тютрюмов - Konstantin Menshikov: «Как раз на половине дороги от Сиверской до Выры».Konstantin Menshikov: «Как раз сегодня обратил внимание, что основания для мачт освещения на объездной стоят и провода подведены. Думаю, что скоро будет и освещение. И ещё новость: у Больших Колпанов начали разбирать путепровод на Гатчину, поставили временный светофор».Андрей Спиренков - Александр Тютрюмов: «А откуда инфа про аэропорт и трассу»? Александр Алексеев: «Стало здорово! Кстати, раньше поток был один, теперь, кто «до или от Гатчины», отделяются от Дони. А то, что не вся дорога построена - дело времени. Строят! Да, ещё и в Гатчине построили, наконец переезд через ж/д, который лет 25 обещали. Просто не сказать, насколько лучше. А зачем, посмотрите на трафик. Он большой не только в пятницу вечером и в воскресенье обратно. И хватит искать лишь плохое. И брюзжать».
2017-12-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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