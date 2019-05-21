21 мая 2019, 12:58

«Глас народа»: как мы относимся к тонировке

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Автомобильное сообщество «Дорожные войны» поставило на голосование простой и всем понятный вопрос: «Как вы относитесь к тонировке»? Ответы, признаться, ничуть не удивили: подавляющее большинство из нескольких сотен проголосовавших высказало свое положительное отношение.
Глас народа как мы относимся к тонировке

Выступивших с противоположным мнением – считанные единицы. Мы выбрали лишь те ответы, где пользователи Сети хоть как-то соизволили прокомментировать свой выбор. 

Александр Пятаев: «Положительно, кроме лба».

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Данил Викулов: «Перед - 50% зад - 5%».

Абдулатип Гаджиев: «Перед - 30%, а зад – 15%».

Slavka Popov: «Лоб - 10%, бока - 5%».

Денис Рожков: «Очевидно: 30/5».

Никита Белов: За 5% «по кругу».

Артём Трофимов: «Перед - 50%, зад - 5%».

Slavka Popov: «Данил, ну, что это за аквариум у тебя получится».

Серёга Синекопов:  «Я то - за, а вот гаишники – против».

Максим Сухов: «За. Кому надо смотреть на твою рожу»…

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Евгений Александрович: «Максим, да по сути кому ты сдался, любоваться тобой».

Игорь Грибков: «Я за всё чёрное».

Михаил Куркин: «Красивые пацаны машины не тонируют».

Мухамедазиз Королевский: «За дерзкую машину»!

Эльвир Юсупов: «Против тонировки передних стекол и лобового стекла».

Михаил Каширский: «За, потому что лицом не удался».

Фанис Ихсанов: «Тонировка - не преступление».

Данила Мельянов: «Только кроме лба и передних фар (задние фары, если только чуть-чуть)».

Глас народа как мы относимся к тонировке
Глас народа как мы относимся к тонировке
Глас народа как мы относимся к тонировке
Глас народа как мы относимся к тонировке
Глас народа как мы относимся к тонировке
Глас народа как мы относимся к тонировке
Глас народа как мы относимся к тонировке
Глас народа как мы относимся к тонировке
Глас народа как мы относимся к тонировке
Глас народа как мы относимся к тонировке
Глас народа как мы относимся к тонировке
Глас народа как мы относимся к тонировке
Евгений Столбов: «Против, а то и без тонировки все слепые»!

Евгений Александрович: «Да пусть хоть досками заколачиваются, главное, что бы меня не зацепили на дороге».

Стоимость тонировки зависит от многих моментов: класса автомобиля, вида пленки, светопропускания, выбора элементов стеклянной поверхности. Для примера выберем популярный ныне в России класс SUV. Полное тонирование (без лобового стекла) пленкой со светопропусканием 50% обойдется примерно в 4,5 тыс. рублей. Затонировать той же пленкой большой внедорожник – 5100-5300 рублей.
Степан Кожинов: «Ты это у ДПС спроси».

Алексей Евсеев: Против! Едут и ничего не видят в зеркала»...

Владислав Волков: «Против евростандарта, за «глухой тонер».

Гаишники, как все мы знаем, не очень-то любят тонированные машины, и у них на это есть право. «Далеко не все водители соблюдают правила, не осознавая, что тонировка очень сильно влияет на видимость, особенно в темное время суток и при движении задним ходом,- говорят представители дорожной полиции. - Транспортным средством нельзя управлять, если на передние боковые и лобовое стекло нанесли пленку, которая не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза по уровню светопропускаемости. За это нарушение могут выписать административный штраф».

В Госавтоинспекции уточняют, что тонировка стекол плохо сказывается на здоровье самого водителя: «Темное время суток организм человека начинает вырабатывать мелатонин, так называемый «гормон сна», благодаря которому человек может крепко заснуть. Избыток света снижает образование такого гормона, тогда как снижение освещенности повышает его уровень в организме».

За незаконную тонировку стекол автомобиля на водителя может быть наложен штраф в размере 500 рублей. Размер штрафа за тонировку не зависит от того, какое светопропускание имеют стекла автомобиля, а также от того, на сколько стекол нанесена тонировочная пленка. В любом случае он составляет 500 рублей.

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«Глас народа»: как мы относимся к тонировке
Выступивших с противоположным мнением – считанные единицы. Мы выбрали лишь те ответы, где пользователи Сети хоть как-то соизволили прокомментировать свой выбор.  Александр Пятаев: «Положительно, кроме лба».{{material_126486}} Данил Викулов: «Перед - 50% зад - 5%».Абдулатип Гаджиев: «Перед - 30%, а зад – 15%».Slavka Popov: «Лоб - 10%, бока - 5%». Денис Рожков: «Очевидно: 30/5».Никита Белов: За 5% «по кругу».Артём Трофимов: «Перед - 50%, зад - 5%».Slavka Popov: «Данил, ну, что это за аквариум у тебя получится».Серёга Синекопов:  «Я то - за, а вот гаишники – против».Максим Сухов: «За. Кому надо смотреть на твою рожу»…{{material_125965}} Евгений Александрович: «Максим, да по сути кому ты сдался, любоваться тобой».Игорь Грибков: «Я за всё чёрное».Михаил Куркин: «Красивые пацаны машины не тонируют».Мухамедазиз Королевский: «За дерзкую машину»!Эльвир Юсупов: «Против тонировки передних стекол и лобового стекла».Михаил Каширский: «За, потому что лицом не удался».Фанис Ихсанов: «Тонировка - не преступление».Данила Мельянов: «Только кроме лба и передних фар (задние фары, если только чуть-чуть)».{{gallery_1524}} Евгений Столбов: «Против, а то и без тонировки все слепые»!Евгений Александрович: «Да пусть хоть досками заколачиваются, главное, что бы меня не зацепили на дороге».{{photo_text_220}} Степан Кожинов: «Ты это у ДПС спроси».Алексей Евсеев: Против! Едут и ничего не видят в зеркала»...Владислав Волков: «Против евростандарта, за «глухой тонер».Гаишники, как все мы знаем, не очень-то любят тонированные машины, и у них на это есть право. «Далеко не все водители соблюдают правила, не осознавая, что тонировка очень сильно влияет на видимость, особенно в темное время суток и при движении задним ходом,- говорят представители дорожной полиции. - Транспортным средством нельзя управлять, если на передние боковые и лобовое стекло нанесли пленку, которая не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза по уровню светопропускаемости. За это нарушение могут выписать административный штраф».В Госавтоинспекции уточняют, что тонировка стекол плохо сказывается на здоровье самого водителя: «Темное время суток организм человека начинает вырабатывать мелатонин, так называемый «гормон сна», благодаря которому человек может крепко заснуть. Избыток света снижает образование такого гормона, тогда как снижение освещенности повышает его уровень в организме».За незаконную тонировку стекол автомобиля на водителя может быть наложен штраф в размере 500 рублей. Размер штрафа за тонировку не зависит от того, какое светопропускание имеют стекла автомобиля, а также от того, на сколько стекол нанесена тонировочная пленка. В любом случае он составляет 500 рублей.
2019-05-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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