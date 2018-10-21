21 октября 2018, 18:35

«Глас народа: как у Lamborghini на ходу открутились колеса…

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В одной из групп социальной сети «ВКонтакте» опубликованы снимки, на которых видим суперкар Lamborghini. Правда, в не совсем обычном состоянии – на проезжей части и без колес.
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  «Глас народа: как у Lamborghini на ходу открутились колеса… Lamborghini «Глас народа: как у Lamborghini на ходу открутились колеса… Lamborghini «Глас народа: как у Lamborghini на ходу открутились колеса… Lamborghini «Глас народа: как у Lamborghini на ходу открутились колеса… Lamborghini «Глас народа: как у Lamborghini на ходу открутились колеса…
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Из комментариев группы выяснилось, что дорогущий автомобиль гнал поздно вечером по широкополосному проспекту Славы в Санкт-Петербурге. Гнал нагло, с нарушениями Правил дорожного движения и по какой-то причине у «Ламбо» на ходу отвалились колеса. Мы, как водится, подслушали комментарии пользователей и делимся с вами в нашей рубрике «Глас народа».

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Иван Попивчак: «Я в этот момент на балконе стоял и видел все - от разгона на взлет до момента отделения шасси. Дал по газам, повело влево в разделитель и потом вправо, теряя колеса».

Александр Маслов: «На моих глазах было дело. Со светофора на Будапештской стартовал, газу до отказу. Мотор ревёт, его в бок швырнуло, колесами о бордюр разделительной. Кусочки дисков по всему проспекту валялись».

Наталья Усачева: «Меня сегодня подвозила подруга, в районе 22 часов, так вот, этот гонщик так пронёсся рядом с нами, что мы перекрестились. Под 200 км/ч мчал, наверное. Карма сразу среагировала, даже не жалко таких дебилов, по делом, допрыгался. Ещё бы ему в столб влепиться надо было, и отделаться ушибами, может, тогда бы мозги на место встали. Просто подумала, что было бы с машинами, не дай Бог, он с такой скоростью влетел бы в кого, сразу в мясо и все – трупы».

Максим Вышаков: «Наталья, я смотрю, этот пост сделал ваш день. Я ехал за «Ламборгини» с Володарского моста. Во-первых, расскажите, пожалуйста, где по пути вашего следования был нерегулируемый перекрёсток? С моста до поворота на Будапештскую везде светофоры. Во-вторых, как Вы определили скорость 200 км/ч? У Вас с собой есть прибор фиксации скорости? В-третьих, когда Вы желаете, чтобы другой человек, который Вас не знает и не причинил Вам вреда, убрался в столб, как Вы говорите, - подумайте лучше о своей карме».

Максим Кравченко: «Ламбо» разогнался, кинуло влево в забор, от забора вправо – в припаркованные машины. Видимо, резина слетела. Я видел сам момент аварии. Как проехал, увидел на дороге голую резину. Он повернул с Будапештской на Славы (кстати, там поворот запрещён) и «дал в пол», в среднем ряду ехала машина, он увернулся от неё в забор».

Наталья Киреева: «Я его часом раньше на Невском видела, как он туда вообще доехал»?

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Александр Колбаско: «Ни разу не видел, чтобы у «Лады» колесо на ходу открутилось, все время у иномарок на ходу отлетают. Почему»?

Саня Борода: «Столько с..ни развели, если бы у «жиги» открутились колеса, всем было бы по фиг, как будто чудо свершилось какое-то».

Олег Алегич: «Проезжал мимо, видел, что у него покрышек на дисках не было».

Александр Ропшинский: «Пфф, нашли где на «Ламбо» передвигаться. На этой «пузотёрке» только на эвакуаторе до гоночного трека и обратно в гараж»...

Максимка Чадов: «Интересно, на сколько дорожники попадут, если в яме не по ГОСТу лопнет диск? Есть каталоги, по которым считают страховую выплату. По этим каталогам именно этот диск стоит 130 тысяч».

Дмитрий Скуленков: «Печалька. На самом деле неважно, какое авто – бюджетное или дорогущее. От этого не застрахован никто. На наших дорогах и с нашими «шинщиками» колёса отлетают одинаково, независимо от марки авто. Суровая правда жизни в России».

Серёга Венедиктов: «Видимо, диск развалился. Если из-за ямы и нет знака «плохая дорога», то дорожники влипли»...

Виктор Комаров: «Не для России это чудо, нет у нас ни дорог хороших, ни бензина нормального. А с джиперов вообще нельзя брать дорожный налог».

Екатерина Залинская: «Ламборгини» китайской сборки оказался».

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Наталья Усачева: «Он проехал на скорости между двумя машинами в миллиметре от них, потом обгонял впереди идущих, и главное, пролетел на нерегулируемом перекрестке! Хорошо, что людей на его полосе на не было. Я добрая, и не желаю плохого даже водителям, кто превышают скорость в городе, но, таких гонщиков, которые превышают настолько, что пролетают чуть ли не со скоростью звука, в городе, не жалко! Они создают тем самым аварийную ситуацию, сбив на скорости пешехода или протаранив машину. И, как видите, к хорошему это не привело, есть все-таки добрые силы, наказывающие таких уродов, что-то случилось с колесом у него. Слава Богу, что не авария с кем-то, и без жертв. А они могли быть. Такие гонки всегда заканчиваются серьезной аварией, судя по статистике».

Ольга Симакина: «На «шинке» не докрутили»?

Артем Наумов: «На ходу украли»?

Михаил Зарх: «А зачем ему колёса? - он же летает».

Василий Усса: «Приму в дар этот автомобиль».

Michael Schumacher: «Не жалко, нечего выпендриваться. Надо быть ближе к народу и ездить на простеньких машинах».

P.S. К счастью, на проспекте Славы в тот момент было мало машин, и никто в аварии не пострадал. В час ночи «Ламборджини» эвакуировали с места происшествия, а утром колченогий автомобиль уже «лечили» в сервисе.

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По собственной информации 110km.ru
Глас народа Ламборджини
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Комментарии
Комментарии пользователей
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Форум Lamborghini Reventon
Блин, езжу на работу - быстро, но бензину много жрет собака, наверно придется поменять на малолитражку с гибридом.
lamba
На торги выставлен Lamborghini Diablo из клипа Jamiroquai
Самый слабенький из всех существующих Диабло, еще и с повреждениями и без лобового стекла... За такую астрономическую цену. Весьма сомнительная сделка, на мой взгляд. Только для ооочень больших поклонников Ламбо или шоубизнеса
Виктор
Lamborghini подготовил специальный Gallardo
Красавец! Есть в этом автомобиле своя харизма. И пусть не очень новый и современный, но этому авто годы не страшны. А уж про технические характеристики и говорить не приходится, немногие самые современные спорткары смогут обогнать этот Ламбо.
Валентин
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«Глас народа: как у Lamborghini на ходу открутились колеса…
Из комментариев группы выяснилось, что дорогущий автомобиль гнал поздно вечером по широкополосному проспекту Славы в Санкт-Петербурге. Гнал нагло, с нарушениями Правил дорожного движения и по какой-то причине у «Ламбо» на ходу отвалились колеса. Мы, как водится, подслушали комментарии пользователей и делимся с вами в нашей рубрике «Глас народа». {{material_123682}} Иван Попивчак: «Я в этот момент на балконе стоял и видел все - от разгона на взлет до момента отделения шасси. Дал по газам, повело влево в разделитель и потом вправо, теряя колеса».Александр Маслов: «На моих глазах было дело. Со светофора на Будапештской стартовал, газу до отказу. Мотор ревёт, его в бок швырнуло, колесами о бордюр разделительной. Кусочки дисков по всему проспекту валялись».Наталья Усачева: «Меня сегодня подвозила подруга, в районе 22 часов, так вот, этот гонщик так пронёсся рядом с нами, что мы перекрестились. Под 200 км/ч мчал, наверное. Карма сразу среагировала, даже не жалко таких дебилов, по делом, допрыгался. Ещё бы ему в столб влепиться надо было, и отделаться ушибами, может, тогда бы мозги на место встали. Просто подумала, что было бы с машинами, не дай Бог, он с такой скоростью влетел бы в кого, сразу в мясо и все – трупы».Максим Вышаков: «Наталья, я смотрю, этот пост сделал ваш день. Я ехал за «Ламборгини» с Володарского моста. Во-первых, расскажите, пожалуйста, где по пути вашего следования был нерегулируемый перекрёсток? С моста до поворота на Будапештскую везде светофоры. Во-вторых, как Вы определили скорость 200 км/ч? У Вас с собой есть прибор фиксации скорости? В-третьих, когда Вы желаете, чтобы другой человек, который Вас не знает и не причинил Вам вреда, убрался в столб, как Вы говорите, - подумайте лучше о своей карме». Максим Кравченко: «Ламбо» разогнался, кинуло влево в забор, от забора вправо – в припаркованные машины. Видимо, резина слетела. Я видел сам момент аварии. Как проехал, увидел на дороге голую резину. Он повернул с Будапештской на Славы (кстати, там поворот запрещён) и «дал в пол», в среднем ряду ехала машина, он увернулся от неё в забор».Наталья Киреева: «Я его часом раньше на Невском видела, как он туда вообще доехал»?{{material_121274}} Александр Колбаско: «Ни разу не видел, чтобы у «Лады» колесо на ходу открутилось, все время у иномарок на ходу отлетают. Почему»?Саня Борода: «Столько с..ни развели, если бы у «жиги» открутились колеса, всем было бы по фиг, как будто чудо свершилось какое-то».Олег Алегич: «Проезжал мимо, видел, что у него покрышек на дисках не было».Александр Ропшинский: «Пфф, нашли где на «Ламбо» передвигаться. На этой «пузотёрке» только на эвакуаторе до гоночного трека и обратно в гараж»...Максимка Чадов: «Интересно, на сколько дорожники попадут, если в яме не по ГОСТу лопнет диск? Есть каталоги, по которым считают страховую выплату. По этим каталогам именно этот диск стоит 130 тысяч».Дмитрий Скуленков: «Печалька. На самом деле неважно, какое авто – бюджетное или дорогущее. От этого не застрахован никто. На наших дорогах и с нашими «шинщиками» колёса отлетают одинаково, независимо от марки авто. Суровая правда жизни в России».Серёга Венедиктов: «Видимо, диск развалился. Если из-за ямы и нет знака «плохая дорога», то дорожники влипли»...Виктор Комаров: «Не для России это чудо, нет у нас ни дорог хороших, ни бензина нормального. А с джиперов вообще нельзя брать дорожный налог».Екатерина Залинская: «Ламборгини» китайской сборки оказался».{{material_123286}} Наталья Усачева: «Он проехал на скорости между двумя машинами в миллиметре от них, потом обгонял впереди идущих, и главное, пролетел на нерегулируемом перекрестке! Хорошо, что людей на его полосе на не было. Я добрая, и не желаю плохого даже водителям, кто превышают скорость в городе, но, таких гонщиков, которые превышают настолько, что пролетают чуть ли не со скоростью звука, в городе, не жалко! Они создают тем самым аварийную ситуацию, сбив на скорости пешехода или протаранив машину. И, как видите, к хорошему это не привело, есть все-таки добрые силы, наказывающие таких уродов, что-то случилось с колесом у него. Слава Богу, что не авария с кем-то, и без жертв. А они могли быть. Такие гонки всегда заканчиваются серьезной аварией, судя по статистике».Ольга Симакина: «На «шинке» не докрутили»? Артем Наумов: «На ходу украли»?Михаил Зарх: «А зачем ему колёса? - он же летает».Василий Усса: «Приму в дар этот автомобиль».Michael Schumacher: «Не жалко, нечего выпендриваться. Надо быть ближе к народу и ездить на простеньких машинах».P.S. К счастью, на проспекте Славы в тот момент было мало машин, и никто в аварии не пострадал. В час ночи «Ламборджини» эвакуировали с места происшествия, а утром колченогий автомобиль уже «лечили» в сервисе.
2018-10-21
Автор: Фото: Интернет
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