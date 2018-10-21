«Глас народа: как у Lamborghini на ходу открутились колеса…
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Из комментариев группы выяснилось, что дорогущий автомобиль гнал поздно вечером по широкополосному проспекту Славы в Санкт-Петербурге. Гнал нагло, с нарушениями Правил дорожного движения и по какой-то причине у «Ламбо» на ходу отвалились колеса. Мы, как водится, подслушали комментарии пользователей и делимся с вами в нашей рубрике «Глас народа».
Александр Маслов: «На моих глазах было дело. Со светофора на Будапештской стартовал, газу до отказу. Мотор ревёт, его в бок швырнуло, колесами о бордюр разделительной. Кусочки дисков по всему проспекту валялись».
Наталья Усачева: «Меня сегодня подвозила подруга, в районе 22 часов, так вот, этот гонщик так пронёсся рядом с нами, что мы перекрестились. Под 200 км/ч мчал, наверное. Карма сразу среагировала, даже не жалко таких дебилов, по делом, допрыгался. Ещё бы ему в столб влепиться надо было, и отделаться ушибами, может, тогда бы мозги на место встали. Просто подумала, что было бы с машинами, не дай Бог, он с такой скоростью влетел бы в кого, сразу в мясо и все – трупы».
Максим Вышаков: «Наталья, я смотрю, этот пост сделал ваш день. Я ехал за «Ламборгини» с Володарского моста. Во-первых, расскажите, пожалуйста, где по пути вашего следования был нерегулируемый перекрёсток? С моста до поворота на Будапештскую везде светофоры. Во-вторых, как Вы определили скорость 200 км/ч? У Вас с собой есть прибор фиксации скорости? В-третьих, когда Вы желаете, чтобы другой человек, который Вас не знает и не причинил Вам вреда, убрался в столб, как Вы говорите, - подумайте лучше о своей карме».
Максим Кравченко: «Ламбо» разогнался, кинуло влево в забор, от забора вправо – в припаркованные машины. Видимо, резина слетела. Я видел сам момент аварии. Как проехал, увидел на дороге голую резину. Он повернул с Будапештской на Славы (кстати, там поворот запрещён) и «дал в пол», в среднем ряду ехала машина, он увернулся от неё в забор».
Наталья Киреева: «Я его часом раньше на Невском видела, как он туда вообще доехал»?
Саня Борода: «Столько с..ни развели, если бы у «жиги» открутились колеса, всем было бы по фиг, как будто чудо свершилось какое-то».
Олег Алегич: «Проезжал мимо, видел, что у него покрышек на дисках не было».
Александр Ропшинский: «Пфф, нашли где на «Ламбо» передвигаться. На этой «пузотёрке» только на эвакуаторе до гоночного трека и обратно в гараж»...
Максимка Чадов: «Интересно, на сколько дорожники попадут, если в яме не по ГОСТу лопнет диск? Есть каталоги, по которым считают страховую выплату. По этим каталогам именно этот диск стоит 130 тысяч».
Дмитрий Скуленков: «Печалька. На самом деле неважно, какое авто – бюджетное или дорогущее. От этого не застрахован никто. На наших дорогах и с нашими «шинщиками» колёса отлетают одинаково, независимо от марки авто. Суровая правда жизни в России».
Серёга Венедиктов: «Видимо, диск развалился. Если из-за ямы и нет знака «плохая дорога», то дорожники влипли»...
Виктор Комаров: «Не для России это чудо, нет у нас ни дорог хороших, ни бензина нормального. А с джиперов вообще нельзя брать дорожный налог».
Екатерина Залинская: «Ламборгини» китайской сборки оказался».
Ольга Симакина: «На «шинке» не докрутили»?
Артем Наумов: «На ходу украли»?
Михаил Зарх: «А зачем ему колёса? - он же летает».
Василий Усса: «Приму в дар этот автомобиль».
Michael Schumacher: «Не жалко, нечего выпендриваться. Надо быть ближе к народу и ездить на простеньких машинах».
P.S. К счастью, на проспекте Славы в тот момент было мало машин, и никто в аварии не пострадал. В час ночи «Ламборджини» эвакуировали с места происшествия, а утром колченогий автомобиль уже «лечили» в сервисе.
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