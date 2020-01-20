«Глас народа»: камнем в лобовое, или Хватит нянчиться с хулиганьем
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Фото из соцсетей
Автор поста, размещенного с интернет-сообществе данного города, просит всех тех, кто, возможно, что-то знает или видел (есть запись видеорегистратора в данный промежуток времени), сообщить по номеру телефона (указан номер). «Полезна будет любая информация! На записях с ТРЦ «Июнь» машина находится в «мёртвой» зоне камер».
Наталья Попова: «С кем живем в одном городе… Чего людям не хватает... Портить чужое имущество. Руки оторвать»…
Остап Елкин-Палкин: «Наталья, с разными слоями населения, но руки отрывают почему-то они. Это ежики у них в карманах, ножики. Им и не хватает вашего имущества».
Наталья Попова: «Остап, гоп-стоп, мы подошли из-за угла».
Остап Елкин-Палкин: «В этом торговом центре действуют группировки детишек из разных районов города. Это не секрет для охраны, ничего не могут или не хотят с ними справиться. Корни ищите в этом направлении».
Александр Компиков: «Остап, ясно. Скоро родители инвалидиками обзаведутся».
Алексей Андрюшанов: «Это птицы скидывают камни с крыши».
Ирина Жулина: «Родители и сами не знают, что с этими «моральными уродами» делать»...
Александр Компиков: «Ирина, будут знать, как обхаживать инвалида, или уметь передачки носить на зону. Уж до чего добились в воспитании, то и имейте на выходе. Жизнь штука жесткая».
Андрей Быков: «Это уже не дети, а малолетние преступники. Пора бы уже знать. И хватит нянчиться со всяким хулиганьем».
Остап Елкин-Палкин: «Андрей, громкие слова, с вами, наверное, не пропадешь в тайге, минус 45 и спички кончились. «Республика Шкид» - фильм поучительный, как Колька Свист остался без матери».
Александр Лубнин: «Полицию, в ТЦ - камеры, обратитесь к охране».
Андрей Рябов: «Александр, написано же, что машина находится в «мёртвой» зоне от камер находится».
Тёма Karev: «У меня было нечто подобное. Полиция смотрела в камеры, и прилетело что-то сверху. Общался с другими ранее пострадавшими: утверждают, что птицы с крыши ТРК «Июнь» кидают всякую хрень. Полиция и «Июнь» ничего не решат. Замена стекла - и всё».
Алексей Зверев: «Тёма, питерские бакланы прилетели в Череповец».
Остап Елкин-Палкин: «Тёма, две версии есть: вороны и «малолетки». Предлагаю третью - каждый день на землю падает 100 тонн космического мусора, в виде метеоритов. Ксюша Собчак открывала этот комплекс, оставила после себя аномальную зону, вот метеориты и летят в эту дырочку».
Полина Баринова: «В этот же интервал времени, также на Шекснинском, но около магазина «Вена», у моих родителей в машину бросили бутылку, след на капоте приличный от неё остался».
Максим Дмитриевич: «Полина, есть вариант, что это тот же самый человек».
Ирина Жулина: «А на кой вообще машину ставить там»?
Илья Евтушенко: «Ничего не докажете. Страховка, как уже понятно, не полная, поэтому за свой счёт».
Шохин Алексей: «Печаль».
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