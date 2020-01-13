«Глас народа»: когда из машины под окнами неистово гремит музыка…
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Фото: Buzzfeed.com
Все бы, как говорится, ничего, но автор поста акцентирует внимание на времени – 23-50 час. Тольяттинец не доволен: говорит, что незапланированная ночная «дискотека» мешает спать не только ему, но и всем жильцам многоэтажки.
Ситуация, согласитесь, ничуть не оригинальная – подобные истории в больших городах встречаются чуть ли не каждый день. Как на историю смотрят его земляки? Об этом - в публикуемых нами комментариях.
Виктория Егорова: «После того, как написали в «ВК», перестала играть»?
Игорь Назаров: «На крышу не пробовал что-нибудь скинуть»?
Ксюша Варблас: «Норм, пусть играет».
BRONONYMOUS BRONONYMOUS: «Хорошо, что музыка играла не в моем квартале, я в окошко вылез и не смог увидеть, кто это делал. Иначе бы колонку в задний проход засунул этому товарищу! Время около часа ночи было».
Максим Медведев: «Скинь на крышу что-нибудь, заглохнет»!
Дилара Мула: «Запульните тухлыми яйцами».
Алекс Коч: «Правильно, они у всех всегда в холодильнике есть на этот случай».
Александр Горюнов: «Машина тут причём, если водитель неадекватный? Зачем скидывать что-то на машину; надо просто выйти и объяснить человеку».
Испанский Лётчик: «Александр, то есть ты предлагаешь разговаривать с «неадекватом»? Нафиг надо. Берешь рогатку и расстреливаешь этот тарантас».
Женя Климов: «Мы так и делаем в своём квартале: поставил машину на бордюр с колясками, народ не проедет. Вышел, спустил 4 колеса, делов-то».
Валя Алексеева: «Наказывать, конечно, надо, но где логика с колесами? Он же так дольше не уедет»…
Сергей Прапорщиков: «Праздники на дворе, народ, вы что гоните! Пусть люди отдыхают».
Николай Бондаренко: «Так, кинь кирпич. В чем проблема? Или ты можешь только в «ВК» писать или писаться как девочка»?
Алексей Каланчев: «Завтра посмотрим, как горит машина».
Ринат Насибулов: «Что-нибудь скинь, и всё будет пучком».
Иван Иванин: «Герой дня»!
Дмитрий Малясов: «Дождутся бутылки на крышу»!
Дима Калугин: «Берешь 3-литровую банку горючего, скотчем к ней приматываешь пару бенгальских огней... Дальше сам знаешь, что делать»!
Серёга Грешный: «Иди знакомиться, криво сядьте, ровно поговорите, может, прибавлять звук сам начнёшь».
Роман Шкеленок: «Кирпич по крыше хорошо помогает – способ, проверенный временем».
Рафаэль Ахадов: «Скинул бы банку помидоров с огурцами или лучше варенье, вот прикольно было бы»...
Машулька Пагольдина: «Купи пейнтбольный автомат с краской и разукрась его разок. И тебе приятно, и он, может, задумается».
Валя Алексеева: «А полицию почему не вызвали»?
Как такового штрафа за прослушивание громкой музыки в машине не предусмотрено. Другое дело, что «орущий» автомобиль может и должен привлечь внимание сотрудников ГИБДД. Они вправе удостовериться в том, что водитель не находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Если ночью под окнами домов включить в машине «на полную» музыку, то наказание, скорее всего, будет народным. Что и предлагают наши доброхоты-комментаторы. Но лучше вызвать полицию – те попросят предъявить документы, начнут разбираться. И тут уже вступают в дело требования местных законов о тишине в вечернее время. В каждом регионе, пожалуй, таковые имеются…
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