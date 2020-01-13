Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
13 января 2020, 10:45

«Глас народа»: когда из машины под окнами неистово гремит музыка…

  • 2480
  • 0
Фото: Drive2.com
В одной из тольяттинских групп соцсети «ВКонтакте» народ бурно обсуждает публикацию местного жителя, который недоволен громкой музыкой, доносящейся из припаркованного под окнами многоэтажного дома автомобиля.
Глас народа когда из машины под окнами неистово гремит музыка

Фото: Buzzfeed.com

Все бы, как говорится, ничего, но автор поста акцентирует внимание на времени – 23-50 час. Тольяттинец не доволен: говорит, что незапланированная ночная «дискотека» мешает спать не только ему, но и всем жильцам многоэтажки.

Ситуация, согласитесь, ничуть не оригинальная – подобные истории в больших городах встречаются чуть ли не каждый день. Как на историю смотрят его земляки? Об этом - в публикуемых нами комментариях.

Виктория Егорова: «После того, как написали в «ВК», перестала играть»?

Ранее мы писали
На Токсовском шоссе, что во Всеволожском районе Ленинградской области неизвестный мужчина расстрелял самосвалы ...
Читать далее
Алексей Алексеев: «Скажи маме, пусть выйдет, разберётся».

Игорь Назаров: «На крышу не пробовал что-нибудь скинуть»?

Ксюша Варблас: «Норм, пусть играет».

BRONONYMOUS BRONONYMOUS: «Хорошо, что музыка играла не в моем квартале, я в окошко вылез и не смог увидеть, кто это делал. Иначе бы колонку в задний проход засунул этому товарищу! Время около часа ночи было».

Максим Медведев: «Скинь на крышу что-нибудь, заглохнет»!

Дилара Мула: «Запульните тухлыми яйцами».

Алекс Коч: «Правильно, они у всех всегда в холодильнике есть на этот случай».

Александр Горюнов: «Машина тут причём, если водитель неадекватный? Зачем скидывать что-то на машину; надо просто выйти и объяснить человеку».

Испанский Лётчик: «Александр, то есть ты предлагаешь разговаривать с «неадекватом»? Нафиг надо. Берешь рогатку и расстреливаешь этот тарантас».

Женя Климов: «Мы так и делаем в своём квартале: поставил машину на бордюр с колясками, народ не проедет. Вышел, спустил 4 колеса, делов-то».

Валя Алексеева: «Наказывать, конечно, надо, но где логика с колесами? Он же так дольше не уедет»…

Сергей Прапорщиков: «Праздники на дворе, народ, вы что гоните! Пусть люди отдыхают».

Николай Бондаренко: «Так, кинь кирпич. В чем проблема? Или ты можешь только в «ВК» писать или писаться как девочка»?

Алексей Каланчев: «Завтра посмотрим, как горит машина».

Ринат Насибулов: «Что-нибудь скинь, и всё будет пучком».

Иван Иванин: «Герой дня»!

Дмитрий Малясов: «Дождутся бутылки на крышу»!

Ранее мы писали
Одной из самых громких историй в соцсетях конца 2019 года стала та, сюжетом которой выступил сброшенный с ...
Читать далее
Ekaterina Glebova: «Дай молодежи оторваться. Завидуй молча, если упустил момент».

Дима Калугин: «Берешь 3-литровую банку горючего, скотчем к ней приматываешь пару бенгальских огней... Дальше сам знаешь, что делать»!

Серёга Грешный: «Иди знакомиться, криво сядьте, ровно поговорите, может, прибавлять звук сам начнёшь».

Роман Шкеленок: «Кирпич по крыше хорошо помогает – способ, проверенный временем».

Рафаэль Ахадов: «Скинул бы банку помидоров с огурцами или лучше варенье, вот прикольно было бы»...

Машулька Пагольдина: «Купи пейнтбольный автомат с краской и разукрась его разок. И тебе приятно, и он, может, задумается».

Валя Алексеева: «А полицию почему не вызвали»?

Как такового штрафа за прослушивание громкой музыки в машине не предусмотрено. Другое дело, что «орущий» автомобиль может и должен привлечь внимание сотрудников ГИБДД. Они вправе удостовериться в том, что водитель не находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Если ночью под окнами домов включить в машине «на полную» музыку, то наказание, скорее всего, будет народным. Что и предлагают наши доброхоты-комментаторы. Но лучше вызвать полицию – те попросят предъявить документы, начнут разбираться. И тут уже вступают в дело требования местных законов о тишине в вечернее время. В каждом регионе, пожалуй, таковые имеются…

Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Авто Премиум DongFeng на Хасанской | отзывы
Не знаю ничего про салон, покупал машину в другом городе, но сервис при нем отвратительный. 1. Медленно работают. Взяли на диагностику, тянули с ней три дня. 2. Дорогой. От озвученной суммы ремонта я чуть не поседел. Не для того покупаешь китайца, чтобы такие деньги в сервисе отдавать. 3. Нечестный ...
Анатолий
ИЛАРАВТО Isuzu | отзывы
Езжу сюда не первый год, потому что почти все устраивает. Добротный сервис, хорошо понимают марку, быстро определяют типовые неисправности, можно в некоторых случаях обойтись без диагностики. Запчастей нет никаких, все под заказ. После того как гарантия закончилась и стало можно покупать детали самому ...
Антон
ИЛЛАН | отзывы
Купил Лэнд Ровер с пробегом, а он оказался с неисправностью. Вернулся с намерением поднять всех на уши, но в салоне отреагировали адекватно, взяли на диагностику. сразу нашли проблему и починили бесплатно. Передо мной несколько раз извинились, предложили чай, вели себя корректно. Правда, никакой компенсации ...
гумберт
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Насколько дороги в обслуживании среднеразмерные кроссоверы?
Итоги 2019. Главные масс-новинки авторынка России
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Volkswagen Tiguan и еще 8 моделей
Класс Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 9 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 28 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 89 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
«Глас народа»: когда из машины под окнами неистово гремит музыка…
Все бы, как говорится, ничего, но автор поста акцентирует внимание на времени – 23-50 час. Тольяттинец не доволен: говорит, что незапланированная ночная «дискотека» мешает спать не только ему, но и всем жильцам многоэтажки. Ситуация, согласитесь, ничуть не оригинальная – подобные истории в больших городах встречаются чуть ли не каждый день. Как на историю смотрят его земляки? Об этом - в публикуемых нами комментариях. Виктория Егорова: «После того, как написали в «ВК», перестала играть»?{{material_128202}} Алексей Алексеев: «Скажи маме, пусть выйдет, разберётся».Игорь Назаров: «На крышу не пробовал что-нибудь скинуть»?Ксюша Варблас: «Норм, пусть играет».BRONONYMOUS BRONONYMOUS: «Хорошо, что музыка играла не в моем квартале, я в окошко вылез и не смог увидеть, кто это делал. Иначе бы колонку в задний проход засунул этому товарищу! Время около часа ночи было».Максим Медведев: «Скинь на крышу что-нибудь, заглохнет»!Дилара Мула: «Запульните тухлыми яйцами».Алекс Коч: «Правильно, они у всех всегда в холодильнике есть на этот случай».Александр Горюнов: «Машина тут причём, если водитель неадекватный? Зачем скидывать что-то на машину; надо просто выйти и объяснить человеку».Испанский Лётчик: «Александр, то есть ты предлагаешь разговаривать с «неадекватом»? Нафиг надо. Берешь рогатку и расстреливаешь этот тарантас».Женя Климов: «Мы так и делаем в своём квартале: поставил машину на бордюр с колясками, народ не проедет. Вышел, спустил 4 колеса, делов-то».Валя Алексеева: «Наказывать, конечно, надо, но где логика с колесами? Он же так дольше не уедет»… Сергей Прапорщиков: «Праздники на дворе, народ, вы что гоните! Пусть люди отдыхают».Николай Бондаренко: «Так, кинь кирпич. В чем проблема? Или ты можешь только в «ВК» писать или писаться как девочка»?Алексей Каланчев: «Завтра посмотрим, как горит машина».Ринат Насибулов: «Что-нибудь скинь, и всё будет пучком».Иван Иванин: «Герой дня»!Дмитрий Малясов: «Дождутся бутылки на крышу»!{{material_128528}} Ekaterina Glebova: «Дай молодежи оторваться. Завидуй молча, если упустил момент».Дима Калугин: «Берешь 3-литровую банку горючего, скотчем к ней приматываешь пару бенгальских огней... Дальше сам знаешь, что делать»!Серёга Грешный: «Иди знакомиться, криво сядьте, ровно поговорите, может, прибавлять звук сам начнёшь». Роман Шкеленок: «Кирпич по крыше хорошо помогает – способ, проверенный временем».Рафаэль Ахадов: «Скинул бы банку помидоров с огурцами или лучше варенье, вот прикольно было бы»...Машулька Пагольдина: «Купи пейнтбольный автомат с краской и разукрась его разок. И тебе приятно, и он, может, задумается».Валя Алексеева: «А полицию почему не вызвали»?Как такового штрафа за прослушивание громкой музыки в машине не предусмотрено. Другое дело, что «орущий» автомобиль может и должен привлечь внимание сотрудников ГИБДД. Они вправе удостовериться в том, что водитель не находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.Если ночью под окнами домов включить в машине «на полную» музыку, то наказание, скорее всего, будет народным. Что и предлагают наши доброхоты-комментаторы. Но лучше вызвать полицию – те попросят предъявить документы, начнут разбираться. И тут уже вступают в дело требования местных законов о тишине в вечернее время. В каждом регионе, пожалуй, таковые имеются…
2020-01-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Калуга Уфа Тула
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.