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12 августа 2019, 17:01

«Глас народа»: когда после отпуска не заводится машина…

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История из повседневной жизни. Девушка приехала из отпуска и собралась поехать на машине, которую припарковала где-то в исторической части Санкт-Петербурга. По закону подлости, транспортное средство не захотело трогаться с места, «водительница» обратилась за помощью к пользователям соцсетей.
Глас народа когда после отпуска не заводится машина

 

Цитируем: «Собралась ехать на СТО… Сегодня, в первый день после отпуска, перестало закрываться стекло на двери. Пока пыталась справиться своими силами, по непонятной причине вдруг «сел» аккумулятор. «Прикурите», пожалуйста! Адрес: ул. Маяковского, 40».

Люди откликнулись на призыв. Но как-то совсем не по-доброму. Большинство усмотрело в парковке нарушение Правил дорожного движения. В общем, прочитайте и подумайте, а что бы ответили вы…

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Ольга Рыжко: «Дмитрий, это констатация моей дурости. Или «в такие места надо ездить с мужиком»».

Дон Косточка: «Кто ж на выключенном движке стекло отпускает/поднимает»?

Виктор Дмитриченко: «На тротуаре зато паркануться не забыла».

Paul Mirchenko : «Мда, паркуется неправильно, так еще и помощи просит».

Шурик Катыков: «В следующий раз можно сначала предохранители проверить, вдруг какой перегорел. До конца не даёт закрыться? Или с напрягой идёт. Напишите потом, во сколько обошлось».

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Алексей Громак: «Ну, вот комменты такие гнилые, ведь у вас помощи просят, тем более леди. Я бы помог, если не на даче».

Дмитрий Рокин: «Алексей, помочь - это само собой, а жуткое нарушение - совсем другая сторона медальки».

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Алексей Громак: «Сто процентов помогут».

Себастьян Перейра: «Юлия, хороший такой ответ – типа, пошли всё в …опу, паркуюсь на тротуарах, никому не мешаю. ТП попахивает».

Никита Дымерман: «Юлия, мы знаем, где вы живёте - можем вызвать в следующий раз эвакуатор, и ГАИшник вам сам все объяснит, где и как вы стоите. Или выложить на сайт ГИБДД эти фотки, и они сами вам пришлют штраф - там все будет написано».

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«Глас народа»: когда после отпуска не заводится машина…
Цитируем: «Собралась ехать на СТО… Сегодня, в первый день после отпуска, перестало закрываться стекло на двери. Пока пыталась справиться своими силами, по непонятной причине вдруг «сел» аккумулятор. «Прикурите», пожалуйста! Адрес: ул. Маяковского, 40».Люди откликнулись на призыв. Но как-то совсем не по-доброму. Большинство усмотрело в парковке нарушение Правил дорожного движения. В общем, прочитайте и подумайте, а что бы ответили вы…Николай Белов: «Эвакуатор и штраф за неправильную парковку»!{{material_125479}} Роман Андреев: «Это недобрый знак. Сглазили тебя. Срочно купи 21 свечу. Расставь дома. И сожги волос девственницы».Фарид Рзаев: «Девственницу она фиг найдёт - уже понедельник».Ольга Рыжко: «Не, надо поехать на СТО и оставить там 21 тысячу, как я вчера».Дмитрий Семеряк: «Ольга, это жалоба или хвастовство»?Ольга Рыжко: «Дмитрий, это констатация моей дурости. Или «в такие места надо ездить с мужиком»».Дон Косточка: «Кто ж на выключенном движке стекло отпускает/поднимает»?Виктор Дмитриченко: «На тротуаре зато паркануться не забыла».Paul Mirchenko : «Мда, паркуется неправильно, так еще и помощи просит». Шурик Катыков: «В следующий раз можно сначала предохранители проверить, вдруг какой перегорел. До конца не даёт закрыться? Или с напрягой идёт. Напишите потом, во сколько обошлось».Алексей Васильев: «А чего за парковка такая «кривая»?Maria Lenskaya: «Колеса – зачёт»!Алексей Громак: «Ну, вот комменты такие гнилые, ведь у вас помощи просят, тем более леди. Я бы помог, если не на даче».Дмитрий Рокин: «Алексей, помочь - это само собой, а жуткое нарушение - совсем другая сторона медальки».Алексей Громак: «Дмитрий, вроде, тут не ДПС ГИБДД»…{{material_124321}} Василий Зайцев: «Даже на Турцию на заработала, фу.... В отпуск на СТО поехала».Виктория Овчиева: «Василий, первый день ПОСЛЕ отпуска».Дмитрий Рокин: «А как можно справиться с вышедшим из строя стеклоподъёмником? Жали на кнопку сто раз без перерыва в надежде, что заработает»?Сергей Жабо: «Машина обиделась на то, что так припарковали».Гера Павловский: «Эвакуатор по «02» вызывай, дотянут куда надо». Владислав Смирнов: «Обычно ещё колёса сдуваются, у меня было так».Рустам Раимкулов: «Нормально так поставила машину. Постыдилась бы фото выкладывать сюда».Юра Бордо: «Опять «москалька», ещё и паркуется не по правилам».Алексей Громак: «Сто процентов помогут».Себастьян Перейра: «Юлия, хороший такой ответ – типа, пошли всё в …опу, паркуюсь на тротуарах, никому не мешаю. ТП попахивает».Никита Дымерман: «Юлия, мы знаем, где вы живёте - можем вызвать в следующий раз эвакуатор, и ГАИшник вам сам все объяснит, где и как вы стоите. Или выложить на сайт ГИБДД эти фотки, и они сами вам пришлют штраф - там все будет написано».
2019-08-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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