«Глас народа»: когда после отпуска не заводится машина…
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Цитируем: «Собралась ехать на СТО… Сегодня, в первый день после отпуска, перестало закрываться стекло на двери. Пока пыталась справиться своими силами, по непонятной причине вдруг «сел» аккумулятор. «Прикурите», пожалуйста! Адрес: ул. Маяковского, 40».
Люди откликнулись на призыв. Но как-то совсем не по-доброму. Большинство усмотрело в парковке нарушение Правил дорожного движения. В общем, прочитайте и подумайте, а что бы ответили вы…
Николай Белов: «Эвакуатор и штраф за неправильную парковку»!
Фарид Рзаев: «Девственницу она фиг найдёт - уже понедельник».
Ольга Рыжко: «Не, надо поехать на СТО и оставить там 21 тысячу, как я вчера».
Дмитрий Семеряк: «Ольга, это жалоба или хвастовство»?
Ольга Рыжко: «Дмитрий, это констатация моей дурости. Или «в такие места надо ездить с мужиком»».
Дон Косточка: «Кто ж на выключенном движке стекло отпускает/поднимает»?
Виктор Дмитриченко: «На тротуаре зато паркануться не забыла».
Paul Mirchenko : «Мда, паркуется неправильно, так еще и помощи просит».
Шурик Катыков: «В следующий раз можно сначала предохранители проверить, вдруг какой перегорел. До конца не даёт закрыться? Или с напрягой идёт. Напишите потом, во сколько обошлось».
Алексей Васильев: «А чего за парковка такая «кривая»?
Maria Lenskaya: «Колеса – зачёт»!
Алексей Громак: «Ну, вот комменты такие гнилые, ведь у вас помощи просят, тем более леди. Я бы помог, если не на даче».
Дмитрий Рокин: «Алексей, помочь - это само собой, а жуткое нарушение - совсем другая сторона медальки».
Алексей Громак: «Дмитрий, вроде, тут не ДПС ГИБДД»…
Виктория Овчиева: «Василий, первый день ПОСЛЕ отпуска».
Дмитрий Рокин: «А как можно справиться с вышедшим из строя стеклоподъёмником? Жали на кнопку сто раз без перерыва в надежде, что заработает»?
Сергей Жабо: «Машина обиделась на то, что так припарковали».
Гера Павловский: «Эвакуатор по «02» вызывай, дотянут куда надо».
Владислав Смирнов: «Обычно ещё колёса сдуваются, у меня было так».
Рустам Раимкулов: «Нормально так поставила машину. Постыдилась бы фото выкладывать сюда».
Юра Бордо: «Опять «москалька», ещё и паркуется не по правилам».
Алексей Громак: «Сто процентов помогут».
Себастьян Перейра: «Юлия, хороший такой ответ – типа, пошли всё в …опу, паркуюсь на тротуарах, никому не мешаю. ТП попахивает».
Никита Дымерман: «Юлия, мы знаем, где вы живёте - можем вызвать в следующий раз эвакуатор, и ГАИшник вам сам все объяснит, где и как вы стоите. Или выложить на сайт ГИБДД эти фотки, и они сами вам пришлют штраф - там все будет написано».
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