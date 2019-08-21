«Глас народа»: когда «тошнят» в левом ряду…
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Когда он решил резко перестроиться, мне пришлось резко тормозить и прижаться к отбойнику. Потом он резко перестроился вправо, где чудом не наехал на «Калину», но водитель успел среагировать. При попытке остановить его, он только прибавил газ. Будьте аккуратнее на дорогах».
Евгений Хлебушкин: «Полгорода так ездит, в чем сложность показывать другим направление своего движения, не понимаю. Особенно бесят на «кольцах»: едешь по «кольцу» - включи левый, съезжаешь – правый, и как можно заранее. Тогда ДТП меньше было бы».
Дмитрий Александрович: «Чего «тошнишь» в левом ряду, а?! Встанут в городе в средний ряд и едут 40 км/ч. Слов нет».
Руслан Гайнутдинов: «Дмитрий, полностью с тобой согласен. Едут не пойми как, а потом эти посты сиротские кидают».
Артур Чернов: «Ох, сколько у нас экспертов по фото скорость определять!
1) Возможно, автор двигался со скоростью 110 км/ч. Максимальная, чтоб не нарушать.
2) Возможно, автор выехал во второй ряд, чтоб обогнать «Калину». Иначе тоже никак.
3) Возможно, водитель «Весты» любит поиграть в шашки на скорости под 170 км/ч.
4) Возможно, автор хочет жить в цивилизованном обществе, а не «по понятиям». Потому и написал тут, а не стал гоняться за всякими непонятными».
Артур Чернов: «Леший, тоже не исключено. В любом случае, кто-то из них гад».
Сергей Ломоносов: «Артур, чтоб не нарушать, ему всего лишь надо было ехать в правом ряду».
Сергей Титов: «Артур, какая разница что хотел сделать автор, с какой он скоростью двигался. Как бы не двигалась «Веста», сместись вправо и пропусти, а потом обгоняй «Калину» или там ещё что то делай»...
Иван Романов: «Умников, смотрю, тут много»…
Владимир Глухов: «Согласно ПДД, на трассе левый ряд только для обгона. Обгоняли «Калину»?
Алексей Комаров: «Владимир, поправлю: обгон — это выезд на «встречку». Как утомили леворядные»!
Владимир Глухов: «Алексей, на трассе нужно ехать в правом ряду. Опередил и снова в правый, а то вылезут, и маневрируй между ними. Так ещё потом и возмущаются».
Игорь Горожанкин: «Вот какого лешего вы в левом ряду тащитесь вне населенного пункта? Каждый день попадаются такие ленивцы. Любители занимать левый ряд при свободном правом. Не можете осуществлять движение свыше 90 км/ч? Перестройтесь в правый ряд и ползите сколько вам влезет! Не мешая никому».
Андрей Головащенко: «Игорь, как Вы по фото определили скорость»?
Иван Романов: «Я себе колодки все спалил, когда этот вырулил передо мной».
Андрей Головащенко: «Иван, плохие колодки у тебя».
Сергей Сергеев: «Таких резких полным полно, ты каждого будешь выкладывать?! Первый день за рулём, что ли»?
Серега Ведерников: «Владимир, один такой с кладбища вырулил, и сразу в левый ряд. И с такой миной посмотрел, когда его обгоняли»....
Леший Лесной: «Леворядный «тошнот»? Да вы друг друга стоите. Только «калиновод» ни за что испугался. Кругом одни «неадекваты», елки-палки».
Гошан Ленивый: «Левый ряд за городом - для опережения, и нечего там с умной мордой ползти. Как тебя объехать с права? Это шашечки получаются, значит, тоже нарушение. А если вас обгону в ДОСААФе не научили - вы и крадетесь по левому, в правый уйти чтобы потом. Грузовик не обгонять, а других под нарушения подставляете»!
Андрей Сарана: «Ты его зачем догонял, автор? Уверен, что вывез бы потом разговор с ним? Да, я видел тут советы бывалых - догнать и побазарить. О чем разговаривать с человеком, которого ты сам считаешь «неадекватом»? Не, если ты готов ему втащить без лишних слов, а потом за это отвечать, другое дело. А так - понять и простить только».
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