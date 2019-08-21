Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
21 августа 2019, 12:01

«Глас народа»: когда «тошнят» в левом ряду…

  • 7338
  • 0
Фото: ВКонтакте
Цитата одной из тольяттинских групп в соцсети «ВКонтакте»: «Утром 20.08.19 в пути следования по Обводному шоссе в сторону с. Васильевка водитель на «Весте» совершил два резких манёвра без поворотников. Я ехал в левом ряду…

Когда он решил резко перестроиться, мне пришлось резко тормозить и прижаться к отбойнику. Потом он резко перестроился вправо, где чудом не наехал на «Калину», но водитель успел среагировать. При попытке остановить его, он только прибавил газ. Будьте аккуратнее на дорогах».

ВАЗ (Lada) Vesta
От 1.6 л, 106 л.с
Новый от 584 900 до 839 400 Р
Ситуация, согласитесь, обыденная, случается каждый день на любой российской дороге. Тех, кто привык ездить быстро, подобные «медлилы» злят. И это показывают многочисленные комментарии к данному посту. А, может, все же проявлять понимание и терпение? Что вы на сей счет думаете?

Евгений Хлебушкин: «Полгорода так ездит, в чем сложность показывать другим направление своего движения, не понимаю. Особенно бесят на «кольцах»: едешь по «кольцу» - включи левый, съезжаешь – правый, и как можно заранее. Тогда ДТП меньше было бы».

Дмитрий Александрович: «Чего «тошнишь» в левом ряду, а?! Встанут в городе в средний ряд и едут 40 км/ч. Слов нет». 

Руслан Гайнутдинов: «Дмитрий, полностью с тобой согласен. Едут не пойми как, а потом эти посты сиротские кидают».

Артур Чернов: «Ох, сколько у нас экспертов по фото скорость определять!
1) Возможно, автор двигался со скоростью 110 км/ч. Максимальная, чтоб не нарушать.
2) Возможно, автор выехал во второй ряд, чтоб обогнать «Калину». Иначе тоже никак.
3) Возможно, водитель «Весты» любит поиграть в шашки на скорости под 170 км/ч.
4) Возможно, автор хочет жить в цивилизованном обществе, а не «по понятиям». Потому и написал тут, а не стал гоняться за всякими непонятными».

Ранее мы писали
Для моторизованной российской общественности подарком к Новому году стал, пожалуй, не гиперзвуковой «Авангард» ...
Читать далее
Леший Лесной: «Артур, надо было тогда видео выложить, а по фото можно предположить леворядного «тошнота» на 100%. И, возможно, так и было». На «Весте» по любому неадекват».

Артур Чернов: «Леший, тоже не исключено. В любом случае, кто-то из них гад».

Сергей Ломоносов: «Артур, чтоб не нарушать, ему всего лишь надо было ехать в правом ряду».

Сергей Титов: «Артур, какая разница что хотел сделать автор, с какой он скоростью двигался. Как бы не двигалась «Веста», сместись вправо и пропусти, а потом обгоняй «Калину» или там ещё что то делай»...

Иван Романов: «Умников, смотрю, тут много»…

Владимир Глухов: «Согласно ПДД, на трассе левый ряд только для обгона. Обгоняли «Калину»?

Алексей Комаров: «Владимир, поправлю: обгон — это выезд на «встречку». Как утомили леворядные»!

Владимир Глухов: «Алексей, на трассе нужно ехать в правом ряду. Опередил и снова в правый, а то вылезут, и маневрируй между ними. Так ещё потом и возмущаются».

Игорь Горожанкин: «Вот какого лешего вы в левом ряду тащитесь вне населенного пункта? Каждый день попадаются такие ленивцы. Любители занимать левый ряд при свободном правом. Не можете осуществлять движение свыше 90 км/ч? Перестройтесь в правый ряд и ползите сколько вам влезет! Не мешая никому».

Андрей Головащенко: «Игорь, как Вы по фото определили скорость»?

Ранее мы писали
В одной из социальных тольяттинских групп появилась данная фотография с подписью-вопросом: «Разрешено ли перевозить ...
Читать далее
Василий Сергеев: «Игорь, у нас не магистрали, чтобы выше «90» перемещаться! Не путайте с порогом штрафа «+20». Скорость 90 км/ч - это ограничения, написанные кровью»!

Иван Романов: «Я себе колодки все спалил, когда этот вырулил передо мной».

Андрей Головащенко: «Иван, плохие колодки у тебя».

Сергей Сергеев: «Таких резких полным полно, ты каждого будешь выкладывать?! Первый день за рулём, что ли»?

Серега Ведерников: «Владимир, один такой с кладбища вырулил, и сразу в левый ряд. И с такой миной посмотрел, когда его обгоняли»....

Леший Лесной: «Леворядный «тошнот»? Да вы друг друга стоите. Только «калиновод» ни за что испугался. Кругом одни «неадекваты», елки-палки».

Гошан Ленивый: «Левый ряд за городом - для опережения, и нечего там с умной мордой ползти. Как тебя объехать с права? Это шашечки получаются, значит, тоже нарушение. А если вас обгону в ДОСААФе не научили - вы и крадетесь по левому, в правый уйти чтобы потом. Грузовик не обгонять, а других под нарушения подставляете»!

Андрей Сарана: «Ты его зачем догонял, автор? Уверен, что вывез бы потом разговор с ним? Да, я видел тут советы бывалых - догнать и побазарить. О чем разговаривать с человеком, которого ты сам считаешь «неадекватом»? Не, если ты готов ему втащить без лишних слов, а потом за это отвечать, другое дело. А так - понять и простить только».

Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум ВАЗ Kalina седан
Владею калиной универсал 2011 г.вып. два месяца., пробег чуть более 60 тыс.км. Это мой первый автомобиль. Сразу после покупки поменяли передние колодки, естественно, масло, фильтры. Электроусилитель сразу не понравился, как-то странно вела себя машина на дороге. Отключили и радуемся жизни. Гремит задняя ...
Плюшка
Самые дешёвые в эксплуатации машины из России
Всего 67 900 рублей в год тратит владелец лады весты , правда в Англии nissan tertano . 2003 г.в. стоит 56941 рублей , 2,2 дизель или 695 ono. Вот сижу и думаю зачем мне веста за 450, когда за эти деньги можно купить 3 пежо 207 с роботом
Бородач
Сделано для России: ТОП-5 седанов с высоким клиренсом
интересно , веста значит. ха-ха но покупают то датсуны, . езжу на датсуне. клиренс обалденный , видимость везде , а не только спереди как у весты. недавно сделали замену руля. когда на ладе отзывы делали ....) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ? толщина краски сравните, я сравнивал. массу и расход бензина. багажник ...
Сэм
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Лада
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
ОСАГО под контролем камер. Для чего и каков эффект?
Самые популярные электрокары в России в 2019 году
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа ВАЗ (Lada) Vesta
Объявления о продаже ВАЗ (Lada) Vesta
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Toyota RAV4 и еще 7 моделей
Класс E
Peugeot 607 и еще 21 модель
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 7 моделей
Класс D
Geely Vision и еще 41 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
«Глас народа»: когда «тошнят» в левом ряду…
Когда он решил резко перестроиться, мне пришлось резко тормозить и прижаться к отбойнику. Потом он резко перестроился вправо, где чудом не наехал на «Калину», но водитель успел среагировать. При попытке остановить его, он только прибавил газ. Будьте аккуратнее на дорогах».{{model_v2_no_show_6176}} Ситуация, согласитесь, обыденная, случается каждый день на любой российской дороге. Тех, кто привык ездить быстро, подобные «медлилы» злят. И это показывают многочисленные комментарии к данному посту. А, может, все же проявлять понимание и терпение? Что вы на сей счет думаете?Евгений Хлебушкин: «Полгорода так ездит, в чем сложность показывать другим направление своего движения, не понимаю. Особенно бесят на «кольцах»: едешь по «кольцу» - включи левый, съезжаешь – правый, и как можно заранее. Тогда ДТП меньше было бы».Дмитрий Александрович: «Чего «тошнишь» в левом ряду, а?! Встанут в городе в средний ряд и едут 40 км/ч. Слов нет».  Руслан Гайнутдинов: «Дмитрий, полностью с тобой согласен. Едут не пойми как, а потом эти посты сиротские кидают».Артур Чернов: «Ох, сколько у нас экспертов по фото скорость определять! 1) Возможно, автор двигался со скоростью 110 км/ч. Максимальная, чтоб не нарушать.2) Возможно, автор выехал во второй ряд, чтоб обогнать «Калину». Иначе тоже никак.3) Возможно, водитель «Весты» любит поиграть в шашки на скорости под 170 км/ч.4) Возможно, автор хочет жить в цивилизованном обществе, а не «по понятиям». Потому и написал тут, а не стал гоняться за всякими непонятными».{{material_125427}} Леший Лесной: «Артур, надо было тогда видео выложить, а по фото можно предположить леворядного «тошнота» на 100%. И, возможно, так и было». На «Весте» по любому неадекват».Артур Чернов: «Леший, тоже не исключено. В любом случае, кто-то из них гад».Сергей Ломоносов: «Артур, чтоб не нарушать, ему всего лишь надо было ехать в правом ряду».Сергей Титов: «Артур, какая разница что хотел сделать автор, с какой он скоростью двигался. Как бы не двигалась «Веста», сместись вправо и пропусти, а потом обгоняй «Калину» или там ещё что то делай»...Иван Романов: «Умников, смотрю, тут много»…Владимир Глухов: «Согласно ПДД, на трассе левый ряд только для обгона. Обгоняли «Калину»?Алексей Комаров: «Владимир, поправлю: обгон — это выезд на «встречку». Как утомили леворядные»!Владимир Глухов: «Алексей, на трассе нужно ехать в правом ряду. Опередил и снова в правый, а то вылезут, и маневрируй между ними. Так ещё потом и возмущаются».Игорь Горожанкин: «Вот какого лешего вы в левом ряду тащитесь вне населенного пункта? Каждый день попадаются такие ленивцы. Любители занимать левый ряд при свободном правом. Не можете осуществлять движение свыше 90 км/ч? Перестройтесь в правый ряд и ползите сколько вам влезет! Не мешая никому».Андрей Головащенко: «Игорь, как Вы по фото определили скорость»? {{material_126906}} Василий Сергеев: «Игорь, у нас не магистрали, чтобы выше «90» перемещаться! Не путайте с порогом штрафа «+20». Скорость 90 км/ч - это ограничения, написанные кровью»! Иван Романов: «Я себе колодки все спалил, когда этот вырулил передо мной».Андрей Головащенко: «Иван, плохие колодки у тебя». Сергей Сергеев: «Таких резких полным полно, ты каждого будешь выкладывать?! Первый день за рулём, что ли»?Серега Ведерников: «Владимир, один такой с кладбища вырулил, и сразу в левый ряд. И с такой миной посмотрел, когда его обгоняли»....Леший Лесной: «Леворядный «тошнот»? Да вы друг друга стоите. Только «калиновод» ни за что испугался. Кругом одни «неадекваты», елки-палки». Гошан Ленивый: «Левый ряд за городом - для опережения, и нечего там с умной мордой ползти. Как тебя объехать с права? Это шашечки получаются, значит, тоже нарушение. А если вас обгону в ДОСААФе не научили - вы и крадетесь по левому, в правый уйти чтобы потом. Грузовик не обгонять, а других под нарушения подставляете»!Андрей Сарана: «Ты его зачем догонял, автор? Уверен, что вывез бы потом разговор с ним? Да, я видел тут советы бывалых - догнать и побазарить. О чем разговаривать с человеком, которого ты сам считаешь «неадекватом»? Не, если ты готов ему втащить без лишних слов, а потом за это отвечать, другое дело. А так - понять и простить только».
2019-08-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Оренбург Тюмень Волгоград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.