1 марта 2018, 10:08

«Глас народа»: кто должен оплачивать дорогу к небоскребу?

Согласно информации, опубликованной на городском сайте госзакупок, Смольный ищет подрядчика на обеспечение транспортной доступности «Лахта-Центра», строительство которого подходит к концу.
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  «Глас народа»: кто должен оплачивать дорогу к небоскребу? «Глас народа»: кто должен оплачивать дорогу к небоскребу? «Глас народа»: кто должен оплачивать дорогу к небоскребу? «Глас народа»: кто должен оплачивать дорогу к небоскребу? «Глас народа»: кто должен оплачивать дорогу к небоскребу? «Глас народа»: кто должен оплачивать дорогу к небоскребу?
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Контракт оценивается в 1,48 млрд рублей. Будущий подрядчик разработает необходимую рабочую документацию, построит улицы вокруг квартала самого высокого здания Европы и свяжет его с Приморским шоссе. Строительство новых дорог планируется закончить в октябре 2020-го.

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Dimi Jay: «Предлагаю переименовать «газоскреб» в «сосулю». Сколько еще эта башня высосет из городского бюджета? Делайте ваши ставки».

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Феликс Дроздовский: «Не все так однозначно. В бюджет города этот небоскрёб принесёт гораздо больше. Но что точно надо делать, так это выделить не 1,5 млрд рублей, а 10-12 млрд на соединение с Шуваловским проспектом и прямой эстакадой на ЗСД. Иначе - транспортный коллапс».

Sening Elena: «Надоело... Все про одно и тоже».

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Анна Драгун: «Зачем так выворачивать информацию? Там строится развязка, и чтобы её ускорить, привлекут ещё средства «Газпрома», это помимо бюджетных».

Dimi Jay: «А в чем неточность или искажение? Из городского бюджета не будут брать средства»?

Анна Драгун: «Будут, ибо дорога городская вообще-то. И нужна всем. И все».

Виктор Кузнецов - Анна Драгун: «Если «нищий» «Газпром» решил для себя построить эту «кукурузину», так пусть и все подъезды к ней делает за свой счет. Иего никто в город не звал. Строились бы в Тюмени или Ханты-Мансийске».

Лариса Титова: «Недавно говорили, что «Газпром» выделит около 3 млрд рублей на развитие Санкт-Петербурга. Пусть и развивают себе дорогу. Причем здесь бюджет»?

Феликс Дроздовский: «Бюджет города притом, что без дорог мегаполис просто перестанет функционировать. Жаль, что наш губернатор этого не понимал это до приближения чемпионата мира по футболу. Первые четыре года своего пребывания на посту только и делал, что останавливал строительство дорог. Мост на остров Серный должен был быть в 2012-м. А его нет до сих пор. На Васильевском полный транспортный коллапс. ЗСД сдали на три года позже, да еще и без многих съездов. Зато на всех выборах заранее известный результат».

Роберт Шах: «Не нойте ,пжлст, любой город бьётся за привлечение головных офисов таких крупных компаний в свои границы. Налоги-то городу пойдут, плюс куча рабочих мест. Задолбали нытики про «кукурузину», городу развиваться надо, она ж не в центре стоит».

Svetlana Shirokova: «Хорошо, может быть, Приморский проспект расширят!? А то сейчас там очень узкое горлышко, постоянные пробки».


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«Глас народа»: кто должен оплачивать дорогу к небоскребу?
Контракт оценивается в 1,48 млрд рублей. Будущий подрядчик разработает необходимую рабочую документацию, построит улицы вокруг квартала самого высокого здания Европы и свяжет его с Приморским шоссе. Строительство новых дорог планируется закончить в октябре 2020-го.{{material_121802}} Поскольку тема «газпромовской иглы» одна из самых обсуждаемых в городе на Неве, мы решили подслушать в соцсетях, что думают на сей счет рядовые петербуржцы. Наш очередной выпуск рубрики «Глас народа»…Андрей Борисович: «Ну, там вообще что то делать нужно. На пересечении с ЗСД вечная пробка».Dimi Jay: «Предлагаю переименовать «газоскреб» в «сосулю». Сколько еще эта башня высосет из городского бюджета? Делайте ваши ставки».Борис Крюков: «А почему бы им платную дорогу не сделать»?Алла Аллахвердова: "А сотни «безхозных» автомобильных дорог многих и многих улиц Санкт-Петербурга по-прежнему находятся в раздолбанном подтопляемом состоянии»...Евгения Солянникова: «Глупости пишете, мадам»Алла Аллахвердова - Евгения Солянникова: «Посмотрите на улицы пос. Парголово, относящегося к городу, и многие другие окраины, мадам»...Феликс Дроздовский: «Не все так однозначно. В бюджет города этот небоскрёб принесёт гораздо больше. Но что точно надо делать, так это выделить не 1,5 млрд рублей, а 10-12 млрд на соединение с Шуваловским проспектом и прямой эстакадой на ЗСД. Иначе - транспортный коллапс».Sening Elena: «Надоело... Все про одно и тоже».{{material_122069}} Анна Драгун: «Зачем так выворачивать информацию? Там строится развязка, и чтобы её ускорить, привлекут ещё средства «Газпрома», это помимо бюджетных».Dimi Jay: «А в чем неточность или искажение? Из городского бюджета не будут брать средства»?Анна Драгун: «Будут, ибо дорога городская вообще-то. И нужна всем. И все».Виктор Кузнецов - Анна Драгун: «Если «нищий» «Газпром» решил для себя построить эту «кукурузину», так пусть и все подъезды к ней делает за свой счет. Иего никто в город не звал. Строились бы в Тюмени или Ханты-Мансийске».Лариса Титова: «Недавно говорили, что «Газпром» выделит около 3 млрд рублей на развитие Санкт-Петербурга. Пусть и развивают себе дорогу. Причем здесь бюджет»?Феликс Дроздовский: «Бюджет города притом, что без дорог мегаполис просто перестанет функционировать. Жаль, что наш губернатор этого не понимал это до приближения чемпионата мира по футболу. Первые четыре года своего пребывания на посту только и делал, что останавливал строительство дорог. Мост на остров Серный должен был быть в 2012-м. А его нет до сих пор. На Васильевском полный транспортный коллапс. ЗСД сдали на три года позже, да еще и без многих съездов. Зато на всех выборах заранее известный результат».Роберт Шах: «Не нойте ,пжлст, любой город бьётся за привлечение головных офисов таких крупных компаний в свои границы. Налоги-то городу пойдут, плюс куча рабочих мест. Задолбали нытики про «кукурузину», городу развиваться надо, она ж не в центре стоит».Svetlana Shirokova: «Хорошо, может быть, Приморский проспект расширят!? А то сейчас там очень узкое горлышко, постоянные пробки».
2018-03-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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