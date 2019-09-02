«Глас народа»: кто и зачем скупает «затычки для идиотов»?
- 125
- 0
Фото из открытых источников
Продавцы, уловив растущую потребность, повысили стоимость на 31% за год, и в настоящее время цена устройства составляет, в среднем, 463 рубля. Но несмотря на подорожание, популярность заглушек-обманок продолжает расти. Предложение выросло в 2 раза (+107% за год).
Сильнее всего популярность заглушек для ремней безопасности увеличилась на юге России и на Урале. Городами, на которые пришлось почти 60% всего интереса к заглушкам, стали Краснодар (22% от общего числа поисковых запросов), Красноярск (14%), Ростов-на-Дону (11%) и Челябинск (11%). А вот Тольятти и Тюмень оказались городами, где интерес к подобным товарам минимален - 2% и 3% соответственно.
В Сети активно обсуждают феномен данных устройств, а что конкретно говорят люди – в подслушанном нами разговоре.
Владимир Головин: «Идиотизм».
Антон Федотов: «Барышням с большими сиськами, например, ремень очень неудобен»...
Роман Моисеев - Антон Федотов: «Думаю, в случае ДТП сиськи не спасут»!
Антон Федотов - Роман Моисеев: «Они об этом не думают же»…
Роман Моисеев - Антон Федотов: «Вся дума ушла не в те полуШария».
Дмитрий Якомульский: «Я думал, что этот «понт» отлетел уж лет пятнадцать как».
Дмитрий Шавырин: «Только получил развитие, когда гаишники стали меньше тормозить и штрафовать».
Дмитрий Якомульский: «Не знаю, но не пристёгнутым я сейчас чувствую себя словно голым. Хотя ещё 25 лет назад ой как отжигал».
Дмитрий Шавырин - Дмитрий Якомульский: «Меня поездки по Европе приучили. Там очень жестко. И за задние тоже. В США и во Франции особенно. До 400 евро во Франции».
Дмитрий Якомульский: «А меня приучили мои дети. Переживая за них, я и за собой стал больше следить»...
Наталия Краснова - Дмитрий Якомульский: «Не отлетел. Буквально недели 3 назад недалеко от нашего городка погибли двое - женщина и её рабочий. В них въехал внедорожник... На «встречку». Этому ничего, хоть он и виноват. Видимо, тоже думали, что близко, не надо пристегиваться».
Ильдар Бакеев: «Это естественный отбор - сами себе надоели».
Андрей Зарубин: «Дорога на тот свет с заглушкой становится ближе на эти самые проценты».
Дмитрий Ситников: «Да пусть бьются, зачем нам дурной генофонд»?
Николай Шарапов: «Я бы назвал это «затычкой для идиотов». Никто не думает о безопасности. Я тоже раньше их не использовал, а потом, когда штрафы увеличили, стал применять. А сейчас уже привык».
Дмитрий Шавырин: «Идиотизм это. Как и пропускание ремней за кресло».
Vlad Kovleysky: «Я как-то ехал с «бомбилой» (приличным таким дедушкой), и он мне всю дорогу рассказывал, что он - профессиональный врач и точно знает, что пристёгиваться нельзя, ибо вероятность погибнуть больше».
Дмитрий Сосновских: «Да, есть такая вполне себе медицинская точка зрения».
Konst Buzz Bodry: «Я тоже как-то прочел такую точку зрения, что, дескать, в некоторых случаях (когда ты пристегнут и сильный лобовой удар) ломаются шейные позвонки».
Александр Диков: «Если человек хочет заплатить деньги за собственную смерть, то пусть».
Алексей Матвеев: «Такие 100% безопасно ставить».
Дмитрий Шавырин: «Вранье все это. А слабо просто пристегнуться»?
Алексей Матвеев: «Я всегда пристегиваюсь».
Михаил Максимов: «Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Одного знакомого молодого паренька хоронил после того, как он вышел через лобовое стекло головой в столб. Другому приятелю повезло, что был не пристёгнут, и успел выскочить из авто, когда с соседнего грузовика пошли строительные плиты из-за лопнувшего троса. Правда, ногу ему всё же сминающимся железом авто придавило серьёзно. Скакал потом на костылях какое-то время».
Саша Холодный: «Я когда в автосалоне работал, у нас эти камикадзе срезали ремни и воровали затычки оригинальные. На преступления! Во, какая силища у «понтов»!
Алексей Марков: «Пусть-пусть, это хорошо. Чем больше любителей этих заглушек, тем их меньше».
Сергей Станкевич: «Я «затычками» не пользуюсь, но вот возможность отключать пищалку хотел бы иметь. Скажем так, я никогда не забываю пристегнуть ремень, трогаясь с места, но лучше электроники знаю, когда мне это действительно не надо. Скажем, переставляя машину на 200 метров по полю, или двигаясь по лесной дороге с небольшой скоростью».
Сергей Воробьев: «Если «пищалка» установлена на обоих передних сидениях, то она будет пищать, если положить на свободное сидение сумку».
Дмитрий Шавырин: «Это точно. Я однажды подумал, что у меня что-то сломалось».
Михаил Чистяков: «Сам всегда пристегиваюсь. В пассажирское кресло вставлена заглушка дублёр. Просто часто бросишь сумку, а оно пищит. Только ради этого и использую».
Андрей Гукленгоф: «Лет десять назад где-то под Воронежем меня остановили гаишники на трассе и предложили продуться. Я согласился, но задал вопрос: «К чему такое внимание ко мне?», на что стражи порядка ответили: «Ты же в белой футболке едешь, и издалека видно, что ты ПРИСТЕГНУТ, у нас так никто не ездит, кроме пьяных»…
Герман Витке: «Я в продаже видел белую футболку с чёрной полосой – словно ремень безопасности».
lexandr Lev-Konovalov: «В Америке если в машине работает мотор, то водитель должен быть пристегнут. Иначе штраф в 700 долларов. Вот переучился там, всегда пристегиваюсь на автомате».
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве