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2 сентября 2019, 00:49

«Глас народа»: кто и зачем скупает «затычки для идиотов»?

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Фото из открытых источников
Спрос на устройство, которое народные умельцы несколько лет назад стали использовать в качестве «обманки» для электроники автомобиля, в текущем году взлетела в 3,5 раза. При этом, признаемся, мода эта весьма дурная и опасная.
Глас народа кто и зачем скупает затычки для идиотов

Фото из открытых источников

Продавцы, уловив растущую потребность, повысили стоимость на 31% за год, и в настоящее время цена устройства составляет, в среднем, 463 рубля. Но несмотря на подорожание, популярность заглушек-обманок продолжает расти. Предложение выросло в 2 раза (+107% за год).

Сильнее всего популярность заглушек для ремней безопасности увеличилась на юге России и на Урале. Городами, на которые пришлось почти 60% всего интереса к заглушкам, стали Краснодар (22% от общего числа поисковых запросов), Красноярск (14%), Ростов-на-Дону (11%) и Челябинск (11%). А вот Тольятти и Тюмень оказались городами, где интерес к подобным товарам минимален - 2% и 3% соответственно.

В Сети активно обсуждают феномен данных устройств, а что конкретно говорят люди – в подслушанном нами разговоре.

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Саша Холодный: «Я когда в автосалоне работал, у нас эти камикадзе срезали ремни и воровали затычки оригинальные. На преступления! Во, какая силища у «понтов»!

Алексей Марков: «Пусть-пусть, это хорошо. Чем больше любителей этих заглушек, тем их меньше».

Сергей Станкевич: «Я «затычками» не пользуюсь, но вот возможность отключать пищалку хотел бы иметь. Скажем так, я никогда не забываю пристегнуть ремень, трогаясь с места, но лучше электроники знаю, когда мне это действительно не надо. Скажем, переставляя машину на 200 метров по полю, или двигаясь по лесной дороге с небольшой скоростью».

Сергей Воробьев: «Если «пищалка» установлена на обоих передних сидениях, то она будет пищать, если положить на свободное сидение сумку».

Дмитрий Шавырин: «Это точно. Я однажды подумал, что у меня что-то сломалось».

Михаил Чистяков: «Сам всегда пристегиваюсь. В пассажирское кресло вставлена заглушка дублёр. Просто часто бросишь сумку, а оно пищит. Только ради этого и использую».

Андрей Гукленгоф: «Лет десять назад где-то под Воронежем меня остановили гаишники на трассе и предложили продуться. Я согласился, но задал вопрос: «К чему такое внимание ко мне?», на что стражи порядка ответили: «Ты же в белой футболке едешь, и издалека видно, что ты ПРИСТЕГНУТ, у нас так никто не ездит, кроме пьяных»… 

Герман Витке: «Я в продаже видел белую футболку с чёрной полосой – словно ремень безопасности».

lexandr Lev-Konovalov: «В Америке если в машине работает мотор, то водитель должен быть пристегнут. Иначе штраф в 700 долларов. Вот переучился там, всегда пристегиваюсь на автомате».

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«Глас народа»: кто и зачем скупает «затычки для идиотов»?
Продавцы, уловив растущую потребность, повысили стоимость на 31% за год, и в настоящее время цена устройства составляет, в среднем, 463 рубля. Но несмотря на подорожание, популярность заглушек-обманок продолжает расти. Предложение выросло в 2 раза (+107% за год).Сильнее всего популярность заглушек для ремней безопасности увеличилась на юге России и на Урале. Городами, на которые пришлось почти 60% всего интереса к заглушкам, стали Краснодар (22% от общего числа поисковых запросов), Красноярск (14%), Ростов-на-Дону (11%) и Челябинск (11%). А вот Тольятти и Тюмень оказались городами, где интерес к подобным товарам минимален - 2% и 3% соответственно.В Сети активно обсуждают феномен данных устройств, а что конкретно говорят люди – в подслушанном нами разговоре.Владимир Головин: «Идиотизм».{{material_127226}} Наталья Парамонова - Владимир Головин: «Рост цен - да. А вот в некоторых случаях приходится этим пользоваться. Едешь, например, 5 км/ч по «тошниловке», ремень то и дело закусывает, шею натирает, а опасности - ноль. И так - на несколько часов к ряду. У меня либо ремень через «сидушку» перекинут, либо стоит заглушка». За Уралом таких вот горе-дорог, почему-то подозреваю, много. Слушать вой тоскливо».Антон Федотов: «Барышням с большими сиськами, например, ремень очень неудобен»...Роман Моисеев - Антон Федотов: «Думаю, в случае ДТП сиськи не спасут»!Антон Федотов - Роман Моисеев: «Они об этом не думают же»…Роман Моисеев - Антон Федотов: «Вся дума ушла не в те полуШария».Дмитрий Якомульский: «Я думал, что этот «понт» отлетел уж лет пятнадцать как».Дмитрий Шавырин: «Только получил развитие, когда гаишники стали меньше тормозить и штрафовать».Дмитрий Якомульский: «Не знаю, но не пристёгнутым я сейчас чувствую себя словно голым. Хотя ещё 25 лет назад ой как отжигал».Дмитрий Шавырин - Дмитрий Якомульский: «Меня поездки по Европе приучили. Там очень жестко. И за задние тоже. В США и во Франции особенно. До 400 евро во Франции».Дмитрий Якомульский: «А меня приучили мои дети. Переживая за них, я и за собой стал больше следить»... Наталия Краснова - Дмитрий Якомульский: «Не отлетел. Буквально недели 3 назад недалеко от нашего городка погибли двое - женщина и её рабочий. В них въехал внедорожник... На «встречку». Этому ничего, хоть он и виноват. Видимо, тоже думали, что близко, не надо пристегиваться».Ильдар Бакеев: «Это естественный отбор - сами себе надоели».Андрей Зарубин: «Дорога на тот свет с заглушкой становится ближе на эти самые проценты».Дмитрий Ситников: «Да пусть бьются, зачем нам дурной генофонд»? Николай Шарапов: «Я бы назвал это «затычкой для идиотов». Никто не думает о безопасности. Я тоже раньше их не использовал, а потом, когда штрафы увеличили, стал применять. А сейчас уже привык».Дмитрий Шавырин: «Идиотизм это. Как и пропускание ремней за кресло».Vlad Kovleysky: «Я как-то ехал с «бомбилой» (приличным таким дедушкой), и он мне всю дорогу рассказывал, что он - профессиональный врач и точно знает, что пристёгиваться нельзя, ибо вероятность погибнуть больше».Дмитрий Сосновских: «Да, есть такая вполне себе медицинская точка зрения».  Konst Buzz Bodry: «Я тоже как-то прочел такую точку зрения, что, дескать, в некоторых случаях (когда ты пристегнут и сильный лобовой удар) ломаются шейные позвонки».{{material_126566}} Анатолий Калицев: «Думаю, эта гадость растёт в популярности потому, что парк молодеет, в котором SBR стал обязательным сравнительно недавно».Александр Диков: «Если человек хочет заплатить деньги за собственную смерть, то пусть».Алексей Матвеев: «Такие 100% безопасно ставить».Дмитрий Шавырин: «Вранье все это. А слабо просто пристегнуться»?Алексей Матвеев: «Я всегда пристегиваюсь».Михаил Максимов: «Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Одного знакомого молодого паренька хоронил после того, как он вышел через лобовое стекло головой в столб. Другому приятелю повезло, что был не пристёгнут, и успел выскочить из авто, когда с соседнего грузовика пошли строительные плиты из-за лопнувшего троса. Правда, ногу ему всё же сминающимся железом авто придавило серьёзно. Скакал потом на костылях какое-то время».Саша Холодный: «Я когда в автосалоне работал, у нас эти камикадзе срезали ремни и воровали затычки оригинальные. На преступления! Во, какая силища у «понтов»!Алексей Марков: «Пусть-пусть, это хорошо. Чем больше любителей этих заглушек, тем их меньше».Сергей Станкевич: «Я «затычками» не пользуюсь, но вот возможность отключать пищалку хотел бы иметь. Скажем так, я никогда не забываю пристегнуть ремень, трогаясь с места, но лучше электроники знаю, когда мне это действительно не надо. Скажем, переставляя машину на 200 метров по полю, или двигаясь по лесной дороге с небольшой скоростью».Сергей Воробьев: «Если «пищалка» установлена на обоих передних сидениях, то она будет пищать, если положить на свободное сидение сумку».Дмитрий Шавырин: «Это точно. Я однажды подумал, что у меня что-то сломалось».Михаил Чистяков: «Сам всегда пристегиваюсь. В пассажирское кресло вставлена заглушка дублёр. Просто часто бросишь сумку, а оно пищит. Только ради этого и использую».Андрей Гукленгоф: «Лет десять назад где-то под Воронежем меня остановили гаишники на трассе и предложили продуться. Я согласился, но задал вопрос: «К чему такое внимание ко мне?», на что стражи порядка ответили: «Ты же в белой футболке едешь, и издалека видно, что ты ПРИСТЕГНУТ, у нас так никто не ездит, кроме пьяных»…  Герман Витке: «Я в продаже видел белую футболку с чёрной полосой – словно ремень безопасности».lexandr Lev-Konovalov: «В Америке если в машине работает мотор, то водитель должен быть пристегнут. Иначе штраф в 700 долларов. Вот переучился там, всегда пристегиваюсь на автомате».
2019-09-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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