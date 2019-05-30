30 мая 2019, 00:16

«Глас народа»: «ЛуАЗ» плюс «Геландваген» равно «Волынваген»

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Есть у Василия Макаровича Шукшина красивая фраза: «Смесь козла с «Грюндиком». Глядя на автомобильное чудо, что создали гарные хлопцы из соседнего государства, так и хочется использовать меткое изречение зревшего в корень писателя. Оно ему будет как фасадная вывеска.

Впрочем, не у нас одних рождаются креативные мысли при виде украинского «самАвто», в облике которого соединились воедино луцкий и немецкий внедорожники. Пользователи Сети  
Так и сыплют неологизмами, давайте вместе посмеемся. Наша традиционная рубрика «Глас народа»:

Дмитрий Демидов: «Блин, Луазваген, не иначе».

Анна Дмитриева: «Это назвать «х…ы – идиоты».

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Макс Верц: «Рашенваген».

Алексей Уткин - Макс: «Нет, укроваген».

Сергей Никифоров: «Давай упростим - это просто «Луиза».

Дмитрий Демидов: «Л-класс».

Болеслав Галкин: «Волынваген».

Саня Podviza: «ГелУАЗик».

Сергей Дмитриев: «УАЗгелик».

Евгений Лексеевич: «Недогелик».

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Алексей Назаров: «Велик».

Дмитрий Кульбедин: «Бразик».

Дима Просто: «ГЦПшник».

Андрей Лушкин: «Когда хочется «Гелик».

Эдик Нургалиев: «Гелик» на минималках».

Дмитрий Кузнецов: «Антигелик».

Евгений Челов: «Антигелик ver.0.5».

Nvrskreg Orlov: «Луабус».

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Константин Хаблов: «Лёлик».

Алексей Долженков: «У владельца руки с нормального места растут! Молодец»!

Тарас Осадчук: «Зародыш «Гелика».

Андрей Павлович: «Лунтисваген».

Дмитрий Сапрыкин: «Педогелик».

И, правда, смешно. Но давайте несколько серьезных строчек, особенно что касается «ЛуАЗ-969», на базе которого, собственно говоря, и был построен украинский «Л-Класс», «Волынваген» или как там его... 

Пионер компакт-сегмента

В 60-х годах XX века советской стране остро был нужен простой, неприхотливый и проходимый внедорожник, к тому же, максимально дешевый. И такой создают в рекордно сжатые сроки. Так, в 1965 году, когда на ЗАЗе начали выпускать первые малолитражки, в Луцке при отделе главного конструктора создают 2 бюро для разработки техдокументации на полноприводный ЗАЗ-969.

Глас народа ЛуАЗ плюс Геландваген равно Волынваген
Глас народа ЛуАЗ плюс Геландваген равно Волынваген
Глас народа ЛуАЗ плюс Геландваген равно Волынваген
Глас народа ЛуАЗ плюс Геландваген равно Волынваген
Глас народа ЛуАЗ плюс Геландваген равно Волынваген
Глас народа ЛуАЗ плюс Геландваген равно Волынваген
Глас народа ЛуАЗ плюс Геландваген равно Волынваген
Глас народа ЛуАЗ плюс Геландваген равно Волынваген
Глас народа ЛуАЗ плюс Геландваген равно Волынваген
Глас народа ЛуАЗ плюс Геландваген равно Волынваген
Глас народа ЛуАЗ плюс Геландваген равно Волынваген
Глас народа ЛуАЗ плюс Геландваген равно Волынваген
В конце 1966 года на Луцком машиностроительном заводе (ЛуАЗом предприятие станет 11 декабря 1966-го) собирают первые 50 малолитражных внедорожников ЗАЗ-969В. В плане конструкции автомобиль был максимально приближен к ТПК (армейская амфибия), но имел более цивильный кузов с брезентовым верхом. Несмотря на внешнюю непритязательность, это был, в своем роде,  революционный автомобиль.

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Гражданский ЛуАЗ имел подключаемую заднюю ось. К началу серийного выпуска Мелитопольский моторный завод не успел обеспечить новинку редуктором заднего моста, и поэтому в серию ЛуАЗ-969В пошел с передним приводом, а в обозначении модели появилась литера «В» (временный), чтобы отличать переднеприводную модификацию от полноприводной.

До начала 1970-х годов успели собрать более 7000 переднеприводных ЛуАЗов. Решились проблемы с комплектующими, внедорожник обрел полный привод и свой первоначальный индекс - ЛуАЗ-969. Но и в таком варианте имелась возможность отключить заднюю ось, то есть автомобиль становился переднеприводным.

В 1976-м на предприятии начинается реконструкция под выпуск 50 тыс. автомобилей в год. В то время «469-й» стоил 5100 рублей и был единственным внедорожником, который свободно продавался населению. Ни ГАЗ-69, ни УАЗ-469 гражданским лицам не продавались, а «Нивы», как все мы хорошо знаем, еще не было.

В 1979-м на конвейере появляется ЛуАЗ-969М, с более современным дизайном, новой приборной панелью и повышенным комфортом. В Турине он завоевывает награду и входит в «десятку» лучших автомобилей Европы. В сентябре 1982 года с конвейера сходит 100-тысячный ЛуАЗ-969. По сути, автомобиль стал первым массовым компактным гражданским внедорожником B-класса в мире. До появления Suzuki Samurai еще было два десятка лет. Знатоки, наверняка, приведут аналоги ЛуАЗа, тот же итальянский Samas Yeti-903 но он выпускался в небольших количествах. А в Луцке было массовое производство. Это сегодня автокомпании стремятся иметь в своей линейке кроссовер B-класса, а у ЛуАЗа такой автомобиль был уже в 60-е годы XX века.

Использована информация autoconsulting.ua
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Форум ЛУАЗ 969
ребят, подскажите, за сколько можно продать Луаз 969м 1994 года после кап.ремонта, состояние нового авто? заранее спасибо
денис
Форум Mercedes-Benz G-klasse
Не Гелендеваген снимать с производства нельзя. Это же машина легенда. Хотя, даже если ее снимут с производства, она всегда будет пользоваться популярностью, потому что таких машин больше нет. В этой машине все удачно продумано, а самое главное, так ее безопасность и комфорт. В такой машине можно ездить ...
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«Глас народа»: «ЛуАЗ» плюс «Геландваген» равно «Волынваген»
Впрочем, не у нас одних рождаются креативные мысли при виде украинского «самАвто», в облике которого соединились воедино луцкий и немецкий внедорожники. Пользователи Сети  Так и сыплют неологизмами, давайте вместе посмеемся. Наша традиционная рубрика «Глас народа»:Дмитрий Демидов: «Блин, Луазваген, не иначе».Анна Дмитриева: «Это назвать «х…ы – идиоты».{{material_126488}} Макс Верц: «Рашенваген».Алексей Уткин - Макс: «Нет, укроваген».Сергей Никифоров: «Давай упростим - это просто «Луиза».Дмитрий Демидов: «Л-класс».Болеслав Галкин: «Волынваген». Саня Podviza: «ГелУАЗик».Сергей Дмитриев: «УАЗгелик». Евгений Лексеевич: «Недогелик».{{material_125248}} Алексей Назаров: «Велик».Дмитрий Кульбедин: «Бразик».Дима Просто: «ГЦПшник».Андрей Лушкин: «Когда хочется «Гелик».Эдик Нургалиев: «Гелик» на минималках».Дмитрий Кузнецов: «Антигелик».Евгений Челов: «Антигелик ver.0.5».Nvrskreg Orlov: «Луабус».{{material_125120}} Константин Хаблов: «Лёлик».Алексей Долженков: «У владельца руки с нормального места растут! Молодец»!Тарас Осадчук: «Зародыш «Гелика».Андрей Павлович: «Лунтисваген».Дмитрий Сапрыкин: «Педогелик».И, правда, смешно. Но давайте несколько серьезных строчек, особенно что касается «ЛуАЗ-969», на базе которого, собственно говоря, и был построен украинский «Л-Класс», «Волынваген» или как там его...  Пионер компакт-сегмента В 60-х годах XX века советской стране остро был нужен простой, неприхотливый и проходимый внедорожник, к тому же, максимально дешевый. И такой создают в рекордно сжатые сроки. Так, в 1965 году, когда на ЗАЗе начали выпускать первые малолитражки, в Луцке при отделе главного конструктора создают 2 бюро для разработки техдокументации на полноприводный ЗАЗ-969. {{gallery_1532}} В конце 1966 года на Луцком машиностроительном заводе (ЛуАЗом предприятие станет 11 декабря 1966-го) собирают первые 50 малолитражных внедорожников ЗАЗ-969В. В плане конструкции автомобиль был максимально приближен к ТПК (армейская амфибия), но имел более цивильный кузов с брезентовым верхом. Несмотря на внешнюю непритязательность, это был, в своем роде,  революционный автомобиль. {{material_90543}} Гражданский ЛуАЗ имел подключаемую заднюю ось. К началу серийного выпуска Мелитопольский моторный завод не успел обеспечить новинку редуктором заднего моста, и поэтому в серию ЛуАЗ-969В пошел с передним приводом, а в обозначении модели появилась литера «В» (временный), чтобы отличать переднеприводную модификацию от полноприводной. До начала 1970-х годов успели собрать более 7000 переднеприводных ЛуАЗов. Решились проблемы с комплектующими, внедорожник обрел полный привод и свой первоначальный индекс - ЛуАЗ-969. Но и в таком варианте имелась возможность отключить заднюю ось, то есть автомобиль становился переднеприводным.В 1976-м на предприятии начинается реконструкция под выпуск 50 тыс. автомобилей в год. В то время «469-й» стоил 5100 рублей и был единственным внедорожником, который свободно продавался населению. Ни ГАЗ-69, ни УАЗ-469 гражданским лицам не продавались, а «Нивы», как все мы хорошо знаем, еще не было. В 1979-м на конвейере появляется ЛуАЗ-969М, с более современным дизайном, новой приборной панелью и повышенным комфортом. В Турине он завоевывает награду и входит в «десятку» лучших автомобилей Европы. В сентябре 1982 года с конвейера сходит 100-тысячный ЛуАЗ-969. По сути, автомобиль стал первым массовым компактным гражданским внедорожником B-класса в мире. До появления Suzuki Samurai еще было два десятка лет. Знатоки, наверняка, приведут аналоги ЛуАЗа, тот же итальянский Samas Yeti-903 но он выпускался в небольших количествах. А в Луцке было массовое производство. Это сегодня автокомпании стремятся иметь в своей линейке кроссовер B-класса, а у ЛуАЗа такой автомобиль был уже в 60-е годы XX века.
2019-05-30
Автор: Использована информация autoconsulting.ua
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