«Глас народа»: «ЛуАЗ» плюс «Геландваген» равно «Волынваген»
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Впрочем, не у нас одних рождаются креативные мысли при виде украинского «самАвто», в облике которого соединились воедино луцкий и немецкий внедорожники. Пользователи Сети
Так и сыплют неологизмами, давайте вместе посмеемся. Наша традиционная рубрика «Глас народа»:
Дмитрий Демидов: «Блин, Луазваген, не иначе».
Анна Дмитриева: «Это назвать «х…ы – идиоты».
Алексей Уткин - Макс: «Нет, укроваген».
Сергей Никифоров: «Давай упростим - это просто «Луиза».
Дмитрий Демидов: «Л-класс».
Болеслав Галкин: «Волынваген».
Саня Podviza: «ГелУАЗик».
Сергей Дмитриев: «УАЗгелик».
Евгений Лексеевич: «Недогелик».
Дмитрий Кульбедин: «Бразик».
Дима Просто: «ГЦПшник».
Андрей Лушкин: «Когда хочется «Гелик».
Эдик Нургалиев: «Гелик» на минималках».
Дмитрий Кузнецов: «Антигелик».
Евгений Челов: «Антигелик ver.0.5».
Nvrskreg Orlov: «Луабус».
Алексей Долженков: «У владельца руки с нормального места растут! Молодец»!
Тарас Осадчук: «Зародыш «Гелика».
Андрей Павлович: «Лунтисваген».
Дмитрий Сапрыкин: «Педогелик».
И, правда, смешно. Но давайте несколько серьезных строчек, особенно что касается «ЛуАЗ-969», на базе которого, собственно говоря, и был построен украинский «Л-Класс», «Волынваген» или как там его...
Пионер компакт-сегмента
В 60-х годах XX века советской стране остро был нужен простой, неприхотливый и проходимый внедорожник, к тому же, максимально дешевый. И такой создают в рекордно сжатые сроки. Так, в 1965 году, когда на ЗАЗе начали выпускать первые малолитражки, в Луцке при отделе главного конструктора создают 2 бюро для разработки техдокументации на полноприводный ЗАЗ-969.
До начала 1970-х годов успели собрать более 7000 переднеприводных ЛуАЗов. Решились проблемы с комплектующими, внедорожник обрел полный привод и свой первоначальный индекс - ЛуАЗ-969. Но и в таком варианте имелась возможность отключить заднюю ось, то есть автомобиль становился переднеприводным.
В 1976-м на предприятии начинается реконструкция под выпуск 50 тыс. автомобилей в год. В то время «469-й» стоил 5100 рублей и был единственным внедорожником, который свободно продавался населению. Ни ГАЗ-69, ни УАЗ-469 гражданским лицам не продавались, а «Нивы», как все мы хорошо знаем, еще не было.
В 1979-м на конвейере появляется ЛуАЗ-969М, с более современным дизайном, новой приборной панелью и повышенным комфортом. В Турине он завоевывает награду и входит в «десятку» лучших автомобилей Европы. В сентябре 1982 года с конвейера сходит 100-тысячный ЛуАЗ-969. По сути, автомобиль стал первым массовым компактным гражданским внедорожником B-класса в мире. До появления Suzuki Samurai еще было два десятка лет. Знатоки, наверняка, приведут аналоги ЛуАЗа, тот же итальянский Samas Yeti-903 но он выпускался в небольших количествах. А в Луцке было массовое производство. Это сегодня автокомпании стремятся иметь в своей линейке кроссовер B-класса, а у ЛуАЗа такой автомобиль был уже в 60-е годы XX века.
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