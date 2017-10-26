Глас народа: меняем шины, не дожидаясь снега?
Сервисмены говорят, что сезонный «жор» уже стартовал, и считают, что время для «переобувания» на зимнюю резину пришло. В нашей группе в соцсетях мы спросили читателей, а согласны ли они с этим? Не рано ли «переходить на зиму»?
Александр Грачёв: «Пора уже. Не в снеге дело, а в температуре».
Лёха Андер-Худ: «Ну да, можно уже. «Всесезонку», вроде, до -4 положено использовать. Те, кто в областях живет, или более менее часто туда ездят, «переобулись» еще на той неделе. По городу (СПБ), думаю, можно до конца этой недели поездить».
Дмитрий Федосеев: «В субботу прошлую уже. Во Владимире мороз. На дорогах лёгкий лёд. Лучше не рисковать - ни своим здоровьем, ни здоровьем окружающих».
Дмитрий Ефимов: «Да нафига менять? Машину в гараж - и все дела».
Sasha Racer: «В СПб рано»…
Шамиль Мифтахов: «У меня «липучки», уже одел, проблем нет»!
Константин Баранов: «Так, вы и на «лето» переходите в марте, ну а что - тепло же в марте уже».
Alexander Kudrevatykh: «Температура наружного воздуха и дорожного полотна - вот главные критерии для замены резины».
Dmitry Mikheev: «После 7 градусов тепла уже надо менять».
Alexander Kudrevatykh: «Совершенно верно! И, не дожидаясь снега».
Maria Yarygin: «Уже. Но в Москве по ночам -3, и два дня шел снег».
Марк Львович Безчинский: «Я пока подожду шипы о голый асфальт драть. Полный привод и противозаносная система в помощь. А уж когда реальная зима начнётся, тогда и поменяю».
Марат Смолкин: «В Мурманске уже давно переобулись. Числа с 1 октября».
Вадим Фиалко: «В воскресенье попал под снег на Краснофлотском шоссе и вечером «переобулся». Зачем рисковать»?
Александр Алексеев: «А что, новости никто не смотрит? Сколько стало аварий ввиду того, что не учли фактор погоды».
Екатерина Румянцева: «Ну, не знаю я, кому не морозно?! Всю неделю ночью -2-3. Вода вымерзает на асфальте и превращается в тонкую пленку льда. Вынужденно выезжаю в область поздно ночью. На летней резине очень некомфортно. «Переобулась» ещё в воскресенье».
Андрей Александров: «У мужиков зимние и летние колёса вместе с дисками - перекрутить колёса мужик должен уметь сам в любой момент («баллонник» и домкрат, вроде бы, в каждой машине лежат). А ледок-то на дороге уже не первый день»...
Yuri Kreinin: «А что такое R16 - 1200 рублей? Это шины так дешево стоят? Или перебортовка так дорого»?
Евгений Громов: «А что тянуть-то? Весной некоторые до июня месяца ездят на шипах, а тут легкий ледок - и нам все кажется, что рааноооо»...
Николай Шфрков: «Да ни фига не рано! Я сегодня с дачи из Мичуринского (Карельский перешеек) поехал в Питер через Сестрик, потом на Студенческую, потом на Энгельса, потом в «Максидом» около КАДа, потом по «Сортавале» обратно в Мичуринское. Без зимней резины на некоторых участках было бы совсем «кисло».
Виктор Новиков: «В понедельник видел пару замесов по 5-6 машин на ЗСД - между Благодатной и В.О.».
Нина Минаева: «В воскресенье и в понедельник обещали снег»…
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