«Глас народа»: можно ли перевозить людей в кузове пикапа?
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Алекс Панкр: «Да - за тысячу рублей».
Любовь Зажегина: «Мы в детстве ездили во всяких кузовах мотоциклов, грузовиков, а сейчас везде запреты. При этом дети гибнут».
Efim Fateev: «Любовь, раньше машин было меньше и не летал так никто».
Геннадий Макаров: «Перевозить можно - в виде «груз 200».
Руслан Султанов: «На даче можно».
Вячеслав Миронов: «Пока гайцов нет, то можно».
Босс Барбос: «Если он тебе денег должен, то можно. А можно еще на тросу такого тащить, смотря сколько должен».
Светлана Леонидовна: «Можно, но это платно».
Михаил Чудо: «Сейчас водителю штраф придет с этой фотографии».
Виктор Слесарев ответил Михаилу: «А он скажет, что это манекен, и ничего ему не будет».
Михаил Иванов: «Я думаю, после этой фотографии водитель сам узнает, можно так перевозить или нельзя».
Рыбалка в Тольятти/Трофей рыбака: «Не только можно, но даже нужно».
Владимир Кислицин: «Нет».
Вячеслав Лисник: «Нельзя».
Николай Чекмасов: «Нет».
Егор Корг: «Побольше бы было «груз 200» в таких случаях».
Леночка Живова: «Нет».
Killzone Shadow-Fall: «Да, летом можно».
Геннадий Миронов: «Конечно, нет».
Алеся Рогулина: «Нет».
Олег Рахимов: «Можно, только нужно прибить гвоздями».
Μихаил Εвсеев: «Конечно».
Александр Суркин: «Перевозить можно».
Фикус Обыкновенный: «Нет! Перевозить людей в кузове - это геноцид»!
Степан Галкин: «Перевозить можно. Только фиг его знает, как это правильно».
Алексей Колодкин: «Сдал такой ненавязчиво – жди, пикап, повестку».
Стоян Андрей: «До 40 км/ч можно».
Маша Кузовкова: «Да».
Нила Ветютнева: «Что за глупые вопросы вы тут задаете и обсуждаете».
Антон Богачкин: «Если это Россия, то можно».
Даниил Акопян: «Нет».
Николай Силантьев: «Стучать тоже некрасиво, но автор же настучал»…
Ученик: «Борта нарастите и возите хоть кого».
Ant1dote: «По-моему, ещё нужен какой-то документ, бумажка о том, что ты переделал кузов под пассажиров, и тебе разрешается их перевозить».
Старый Мудрый Медведь: «Нет, равно как и в кузове грузовика, если он не оборудован для перевозки людей».
Леха: «Если кузов не оборудован сидячими местами и ремнями безопасности, то нельзя».
Михаил Гаврилов: «Да, если пикап грузопассажирский по ПТС, но если грузовой - то нельзя, будет штраф».
Елена Гусева: «Мы и сейчас на «Муравье» ездим на речку, но не скажу где».
А как на этот вопрос отвечают Правила дорожного движения? Читаем главу 22 «Перевозка людей», в частности, пункт 22.8, который гласит (дословно):
Запрещается перевозить людей:
- вне кабины автомобиля (кроме случаев перевозки людей в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой или в кузове-фургоне) , трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла и вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения;
- сверх количества, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства.
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