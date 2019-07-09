9 июля 2019, 02:41

«Глас народа»: можно ли перевозить людей в кузове пикапа?

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В одной из социальных тольяттинских групп появилась данная фотография с подписью-вопросом: «Разрешено ли перевозить людей в кузове пикапа»? Народ охотно отозвался и прокомментировал. Правда, как это водится, не обошлось без откровенно юморных ответов.

Алекс Панкр: «Да - за тысячу рублей».

Любовь Зажегина: «Мы в детстве ездили во всяких кузовах мотоциклов, грузовиков, а сейчас везде запреты. При этом дети гибнут».

Efim Fateev: «Любовь, раньше машин было меньше и не летал так никто».

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Любовь Зажегина ответила Efim: «Летали, да ещё как! Просто моё поколение забыло все или вспоминать не желает».

Геннадий Макаров: «Перевозить можно - в виде «груз 200».

Руслан Султанов: «На даче можно».

Вячеслав Миронов: «Пока гайцов нет, то можно».

Босс Барбос: «Если он тебе денег должен, то можно. А можно еще на тросу такого тащить, смотря сколько должен».

Светлана Леонидовна: «Можно, но это платно».

Михаил Чудо: «Сейчас водителю штраф придет с этой фотографии».

Виктор Слесарев ответил Михаилу: «А он скажет, что это манекен, и ничего ему не будет».

Михаил Иванов: «Я думаю, после этой фотографии водитель сам узнает, можно так перевозить или нельзя».

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Николай Виноградов: «Нет».

Рыбалка в Тольятти/Трофей рыбака: «Не только можно, но даже нужно».

Владимир Кислицин: «Нет».

Вячеслав Лисник: «Нельзя».

Николай Чекмасов: «Нет».

Егор Корг: «Побольше бы было «груз 200» в таких случаях».

Леночка Живова: «Нет».

Killzone Shadow-Fall: «Да, летом можно».

Геннадий Миронов: «Конечно, нет».

Алеся Рогулина: «Нет».

Олег Рахимов: «Можно, только нужно прибить гвоздями».

Глас народа можно ли перевозить людей в кузове пикапа
Глас народа можно ли перевозить людей в кузове пикапа
Глас народа можно ли перевозить людей в кузове пикапа
Глас народа можно ли перевозить людей в кузове пикапа
Глас народа можно ли перевозить людей в кузове пикапа
Глас народа можно ли перевозить людей в кузове пикапа
Глас народа можно ли перевозить людей в кузове пикапа
Глас народа можно ли перевозить людей в кузове пикапа
Глас народа можно ли перевозить людей в кузове пикапа
Глас народа можно ли перевозить людей в кузове пикапа
Глас народа можно ли перевозить людей в кузове пикапа
Глас народа можно ли перевозить людей в кузове пикапа
Глас народа можно ли перевозить людей в кузове пикапа
Глас народа можно ли перевозить людей в кузове пикапа
Александр Фёдорович: «Да».

Μихаил Εвсеев: «Конечно».

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Диана Савельева: «Нет».

Александр Суркин: «Перевозить можно».

Фикус Обыкновенный: «Нет! Перевозить людей в кузове - это геноцид»!

Степан Галкин: «Перевозить можно. Только фиг его знает, как это правильно».

Алексей Колодкин: «Сдал такой ненавязчиво – жди, пикап, повестку».

Стоян Андрей: «До 40 км/ч можно».

Маша Кузовкова: «Да».

Нила Ветютнева: «Что за глупые вопросы вы тут задаете и обсуждаете».

Антон Богачкин: «Если это Россия, то можно».

Даниил Акопян: «Нет».

Николай Силантьев: «Стучать тоже некрасиво, но автор же настучал»…

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Tumypuk: «До первого гаишника».

Ученик: «Борта нарастите и возите хоть кого».

Ant1dote: «По-моему, ещё нужен какой-то документ, бумажка о том, что ты переделал кузов под пассажиров, и тебе разрешается их перевозить».

Старый Мудрый Медведь: «Нет, равно как и в кузове грузовика, если он не оборудован для перевозки людей».

Леха: «Если кузов не оборудован сидячими местами и ремнями безопасности, то нельзя».

Михаил Гаврилов: «Да, если пикап грузопассажирский по ПТС, но если грузовой - то нельзя, будет штраф».

Елена Гусева: «Мы и сейчас на «Муравье» ездим на речку, но не скажу где».

А как на этот вопрос отвечают Правила дорожного движения? Читаем главу 22 «Перевозка людей», в частности, пункт 22.8, который гласит (дословно):

Запрещается перевозить людей:

- вне кабины автомобиля (кроме случаев перевозки людей в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой или в кузове-фургоне) , трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла и вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения;

- сверх количества, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства.

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«Глас народа»: можно ли перевозить людей в кузове пикапа?
Алекс Панкр: «Да - за тысячу рублей».Любовь Зажегина: «Мы в детстве ездили во всяких кузовах мотоциклов, грузовиков, а сейчас везде запреты. При этом дети гибнут».Efim Fateev: «Любовь, раньше машин было меньше и не летал так никто».{{material_125109}} Любовь Зажегина ответила Efim: «Летали, да ещё как! Просто моё поколение забыло все или вспоминать не желает».Геннадий Макаров: «Перевозить можно - в виде «груз 200».Руслан Султанов: «На даче можно».Вячеслав Миронов: «Пока гайцов нет, то можно».Босс Барбос: «Если он тебе денег должен, то можно. А можно еще на тросу такого тащить, смотря сколько должен».Светлана Леонидовна: «Можно, но это платно». Михаил Чудо: «Сейчас водителю штраф придет с этой фотографии».Виктор Слесарев ответил Михаилу: «А он скажет, что это манекен, и ничего ему не будет».Михаил Иванов: «Я думаю, после этой фотографии водитель сам узнает, можно так перевозить или нельзя».{{material_126338}} Николай Виноградов: «Нет».Рыбалка в Тольятти/Трофей рыбака: «Не только можно, но даже нужно».Владимир Кислицин: «Нет».Вячеслав Лисник: «Нельзя».Николай Чекмасов: «Нет».Егор Корг: «Побольше бы было «груз 200» в таких случаях».Леночка Живова: «Нет».Killzone Shadow-Fall: «Да, летом можно».Геннадий Миронов: «Конечно, нет».Алеся Рогулина: «Нет».Олег Рахимов: «Можно, только нужно прибить гвоздями».{{gallery_1591}} Александр Фёдорович: «Да».Μихаил Εвсеев: «Конечно».{{material_125242}} Диана Савельева: «Нет».Александр Суркин: «Перевозить можно».Фикус Обыкновенный: «Нет! Перевозить людей в кузове - это геноцид»! Степан Галкин: «Перевозить можно. Только фиг его знает, как это правильно».Алексей Колодкин: «Сдал такой ненавязчиво – жди, пикап, повестку».Стоян Андрей: «До 40 км/ч можно».Маша Кузовкова: «Да».Нила Ветютнева: «Что за глупые вопросы вы тут задаете и обсуждаете». Антон Богачкин: «Если это Россия, то можно».Даниил Акопян: «Нет».Николай Силантьев: «Стучать тоже некрасиво, но автор же настучал»…{{material_117527}} Tumypuk: «До первого гаишника».Ученик: «Борта нарастите и возите хоть кого».Ant1dote: «По-моему, ещё нужен какой-то документ, бумажка о том, что ты переделал кузов под пассажиров, и тебе разрешается их перевозить».Старый Мудрый Медведь: «Нет, равно как и в кузове грузовика, если он не оборудован для перевозки людей».Леха: «Если кузов не оборудован сидячими местами и ремнями безопасности, то нельзя».Михаил Гаврилов: «Да, если пикап грузопассажирский по ПТС, но если грузовой - то нельзя, будет штраф».Елена Гусева: «Мы и сейчас на «Муравье» ездим на речку, но не скажу где».А как на этот вопрос отвечают Правила дорожного движения? Читаем главу 22 «Перевозка людей», в частности, пункт 22.8, который гласит (дословно):Запрещается перевозить людей: - вне кабины автомобиля (кроме случаев перевозки людей в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой или в кузове-фургоне) , трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла и вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения; - сверх количества, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства.
2019-07-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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