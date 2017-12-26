26 декабря 2017, 10:35

«Глас народа»: насколько эффективны шумозащитные экраны?

Бич больших городов и расположенных вдоль автомобильных трасс населенных пунктов – чрезмерно высокий уровень шума, который нередко превышает предельно допустимые 30 дБ. Считается, что оптимальным средством борьбы с шумом от пролетающих мимо машин являются шумозащитные экраны.
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  «Глас народа»: насколько эффективны шумозащитные экраны? «Глас народа»: насколько эффективны шумозащитные экраны? «Глас народа»: насколько эффективны шумозащитные экраны? «Глас народа»: насколько эффективны шумозащитные экраны? «Глас народа»: насколько эффективны шумозащитные экраны? «Глас народа»: насколько эффективны шумозащитные экраны?
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Насколько эти конструкции эффективны, и правда ли они спасают жителей близлежащих домов от противного гула, мы решили узнать у наших читателей через соцсети. Вот, что поведал «Глас народа»:

Jelena Smirnova: «У нас на даче рядом трасса федерального значения, установлен такой заборчик, и вполне себе нормально».

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Елена Межерицкая: «Без них точно хуже».

Катерина Чемакина: «Спасают. Не радикально, конечно, но все же снижают уровень и шума и грязи».

Юлия Шемер: «Они реально спасают, но только в зависимости от материала, из которого сделаны».

Валентина Горковенко-Спицына: «Важное значение имеют не только материал, но и параметры экрана в зависимости от конкретной ситуации - его форма, высота и протяженность (длина), необходимость применения и тип звукопоглощающих материалов для его облицовки».

Юлия Хатковская: "Я собираюсь отгородиться от шоссе таким забором. У нас не КАД, но движение стало сильным. Не такой высоты как на КАД. Ставят же заборы из листа. Отчего не поставить из поликарбоната"?

Александр Алексеев: «Обратите внимание на высоту и наклон верхней части. А чтобы понять, насколько спасают, лучше встать за него, где движение интенсивно, особенно, когда дорога после дождя мокрая, и потом перед ним. Если шумомера нет, можно на диктофон записать, потом на «компе» попробовать провести сравнение».

Инкинг Зайцева: «Ну, об этом могут рассказать только те, кто живёт рядом. А так - почему нет? Жила на 5-м Предпортовом, там сейчас развязка с Кубинской-Дунайским. Дома вплотную к дороге и до 5 этажа эти звуковые щиты. Тоже интересно. Фоновый звук по идее никуда не денется - гул останется. Ну, чуть тише, может».

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Юлия Хатковская: «Мой папа когда-то согласился на экспертизу по шумоизоляции, о чем впоследствии пожалел - куча эмпирических формул. Сделал добросовестно. Ответ положительный, спасает и сильно. После этого решила отгородиться от дороги забором из этого пластика».

Наталья Кислицына: «В Израиле реально спасают. Целые кварталы бывают огорожены вдоль шоссе. Даже гула не слышала».

Инкинг Зайцева: «Этажность у вас там какая? И трафик»?

Наталья Кислицына - Инкинг Зайцева: «Я была в гостях. Дома невысокие, всего 4 этажа».

Инкинг Зайцева: «А у нас 18-25 этажей. И воздух влажный (что весьма влияет). Хотя несколько тише, это есть».

Наталья Кислицына - Инкинг Зайцева: «Тот, кто проживает выше ограждения, все равно будет все слышать».

Инкинг Зайцева: «И под. Воздух влажный, трафик сумасшедший и круглосуточный».

Юлия Журавель: «Спасают, если сделаны «по правилам», а не для галочки. Конкретный пример: Ленинградская область, пролегает КАД в 80 метрах от жилых домов, установлены щиты - шум от дороги очень сильный»...

Константин Чекмарев: «Это чистая декорация! Шум способен приглушить только стальной тоннель»!

Irina Lewis: «??? Сталь же прекрасный проводник звука. И стальной туннель - золотой туннель».

Константин Чекмарев - Irina Lewis: «Простите, Вы не совсем в теме. Я специально занимался вопросами шумопоглощения и утверждаю обоснованно. Тут вопрос - в спектральном составе шума и его уровне. Не здесь обсуждать эти сложные вопросы. Они для большинства просто не интересны и непонятны».

Irina Lewis: «ОК. Мне интересна тема и то, что Вы написали новое для меня. Можно пример стального туннеля? Где и когда построен с целью звукоизоляции»?

Юлия Журавель: «А есть очень простой способ снизить шум: на участках трассы, где она проходит близко к населённым пунктам, снизить скорость автомобилей. Гул создаёт скоростной режим».

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«Глас народа»: насколько эффективны шумозащитные экраны?
Насколько эти конструкции эффективны, и правда ли они спасают жителей близлежащих домов от противного гула, мы решили узнать у наших читателей через соцсети. Вот, что поведал «Глас народа»:Jelena Smirnova: «У нас на даче рядом трасса федерального значения, установлен такой заборчик, и вполне себе нормально».{{material_121918}} Елена Межерицкая: «Без них точно хуже».Катерина Чемакина: «Спасают. Не радикально, конечно, но все же снижают уровень и шума и грязи».Юлия Шемер: «Они реально спасают, но только в зависимости от материала, из которого сделаны».Валентина Горковенко-Спицына: «Важное значение имеют не только материал, но и параметры экрана в зависимости от конкретной ситуации - его форма, высота и протяженность (длина), необходимость применения и тип звукопоглощающих материалов для его облицовки».Юлия Хатковская: "Я собираюсь отгородиться от шоссе таким забором. У нас не КАД, но движение стало сильным. Не такой высоты как на КАД. Ставят же заборы из листа. Отчего не поставить из поликарбоната"?Александр Алексеев: «Обратите внимание на высоту и наклон верхней части. А чтобы понять, насколько спасают, лучше встать за него, где движение интенсивно, особенно, когда дорога после дождя мокрая, и потом перед ним. Если шумомера нет, можно на диктофон записать, потом на «компе» попробовать провести сравнение».Инкинг Зайцева: «Ну, об этом могут рассказать только те, кто живёт рядом. А так - почему нет? Жила на 5-м Предпортовом, там сейчас развязка с Кубинской-Дунайским. Дома вплотную к дороге и до 5 этажа эти звуковые щиты. Тоже интересно. Фоновый звук по идее никуда не денется - гул останется. Ну, чуть тише, может».{{material_121913}} Юлия Хатковская: «Мой папа когда-то согласился на экспертизу по шумоизоляции, о чем впоследствии пожалел - куча эмпирических формул. Сделал добросовестно. Ответ положительный, спасает и сильно. После этого решила отгородиться от дороги забором из этого пластика».Наталья Кислицына: «В Израиле реально спасают. Целые кварталы бывают огорожены вдоль шоссе. Даже гула не слышала».Инкинг Зайцева: «Этажность у вас там какая? И трафик»?Наталья Кислицына - Инкинг Зайцева: «Я была в гостях. Дома невысокие, всего 4 этажа».Инкинг Зайцева: «А у нас 18-25 этажей. И воздух влажный (что весьма влияет). Хотя несколько тише, это есть».Наталья Кислицына - Инкинг Зайцева: «Тот, кто проживает выше ограждения, все равно будет все слышать».Инкинг Зайцева: «И под. Воздух влажный, трафик сумасшедший и круглосуточный».Юлия Журавель: «Спасают, если сделаны «по правилам», а не для галочки. Конкретный пример: Ленинградская область, пролегает КАД в 80 метрах от жилых домов, установлены щиты - шум от дороги очень сильный»...Константин Чекмарев: «Это чистая декорация! Шум способен приглушить только стальной тоннель»!Irina Lewis: «??? Сталь же прекрасный проводник звука. И стальной туннель - золотой туннель».Константин Чекмарев - Irina Lewis: «Простите, Вы не совсем в теме. Я специально занимался вопросами шумопоглощения и утверждаю обоснованно. Тут вопрос - в спектральном составе шума и его уровне. Не здесь обсуждать эти сложные вопросы. Они для большинства просто не интересны и непонятны».Irina Lewis: «ОК. Мне интересна тема и то, что Вы написали новое для меня. Можно пример стального туннеля? Где и когда построен с целью звукоизоляции»?Юлия Журавель: «А есть очень простой способ снизить шум: на участках трассы, где она проходит близко к населённым пунктам, снизить скорость автомобилей. Гул создаёт скоростной режим».
2017-12-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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