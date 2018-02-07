7 февраля 2018, 10:59

«Глас народа»: не «Жигули», но ещё не машина

Мало помалу на дорогах стали появляться робкие экземпляры Lada Vesta SW Cross. Казалось бы, новичок отечественно автопрома должен приковывать к себе повышенное внимание, но де факто этого не происходит.
^
«Глас народа»: не «Жигули», но ещё не машина ВАЗ (Lada) Vesta

Используя соцсети, мы решили выяснить у читателей, что они думают про тольяттинский псевдо-кроссовер. В нашей рубрике «Глас народа» представлены далеко не все ответы – опубликовать самые сочные в плане эмоций не позволяет этика профессии.

Владимир Шендерович: «Говорят, что на 98-й странице Инструкции по эксплуатации Lada Vesta теперь печатают расписание работы автобусов и метро»...

ВАЗ (Lada) Vesta SW Comfort Image 1.8 MT
1.8 л, 122 л.с
Механическая 5-ступенчатая
0-100 - 10.9 с, 180 км/ч
4410 x 1764 x 1512 мм
передний
АИ-95, 7.8 л на 100 км
697 900 руб
Все характеристики
Aleksandr Kaunietis: «Скажу так: я сам не автомобилист, но мой партнёр взял супруге «Гранту» на «полуавтомате» (кажется)... Так вот, на днях его благоверная проехала от работы до дома по КАДу на второй передаче (это минут 30-35 в пути). Итог: после диагностики этого издевательства  двигатель – «норм», коробка жива, только литр масла сожран! Теперь в планах товарища воздвигнуть памятник отечественному автопрому за живучесть».

Alex Kozlov - Aleksandr Kaunietis: «Это как - на «полуавтомате»?

Aleksandr Kaunietis - Alex: «Не задавайте мне таких сложных вопросов! Я не в теме. Может, и просто «автомат» был, но точно не «механика». Что там ещё на «Грантах» бывает»?

Marina Gutin: «А у нас такая под названием «Флюенс» (концерн «Рено», хотя завод в Тольятти), хороша машинка»!

Владимир Князев: «Почему владельцы «Лад» не здороваются в обед? Потому что они уже встречались на станции техобслуживания».

Николай Муравьев: «Именно про эту модель ничего не могу сказать. Потому как самому нравятся большие автомобили и, соответственно, использую иномарки. Скажу лишь по опыту некоторых своих друзей. Все мы автомобилисты с очень большим стажем. У одного друга – «Лада» Х-рей. На платформе «Рено Дастер». Опции все по максимуму. Минусы: для движка 1,8 литра маловата мощность, но машина тяговитая, разгон более-менее. Расход топлива великоват. Для кроссовера слишком низкий передний обвес. Изначально завод ставил «15-е» диски, но на них не смотрится. Начали ставить «17-е». Но под эти арки подходит только низкий профиль и резина поуже, что для кроссовера не очень хорошо. Авто используется 1,5 года при максимальной загрузке и по очень «х…вым» дорогам. Проблем нет. Вторая машина – «Ларгус». Вместительная для этого класса. Движок «Рено». Минус: салон убогий. Машина также используется в экстремальных условиях более 3 лет. Без проблем. Обе покупки совершались, исключительно исходя из материальных соображений. Любая иномарка таких классов будет стоить как минимум на 300-400 тыс. дороже. Просто нужно определиться, для чего вам нужна машина. Чтобы просто красивенькая и красная у дома стояла, либо возить свою задницу до работы и обратно, либо испытывать её на прочность при поездках на рыбалку или ещё куда. И ещё: не слушайте советы и отзывы блондинок (вы понимаете, о чем я) и людей, которые сами ездят только пассажирами. Если водила «рукож…й», он в момент убьет любую иномарку. А советчиков всегда найдется много - из тех, которые в лучшем случае смогут самостоятельно открыть капот и долить омывайку. А термины типа «кик-даун» или гидротрансформатор приводят их в ступор»...

Ранее мы писали
В погоне за прибылью автопроизводители вынуждены блефовать – предлагать потребителю машины, реальные возможности ...
Читать далее
Ольга Титова: «У меня «Гранта Лифтбек», «автомат», 98 л.с. Отличная машинка, резвая, никогда не подводила. И на море, и в грязь, и в лес и на рыбалку, и на работу, и в Мариинку - всегда на лифтбеке. Теперь хочу «Весту кросс». «омплектующие, кстати, не совсем отечественные, импортные».

Lev Gordin: «Купите себе «японца». Что «Рено», что «Лада», будут требовать вложений. Вам нужен не геморрой, вам надо ехать»…

Владимир Князев: «Железо г..., сварка и покраска»...

Инкинг Зайцева: «У нас пацан «Гранту» как взял, так из 2 лет - год ремонта. И гниет. Причем, гниют любые «Жигули».

Николай Муравьев: «Ну да... Со временем любая иномарка превращается в «Опель»…

Владимир Князев: «Моя 6-я «Корса» за 10 лет не подводила ни разу»!

Инна Лёвли - Владимир Князев: «i moja ymnichka raduet menna unge 11 let, KAK novenjkaja».

Николай Муравьев: «Возраст ни о чем не говорит. Смотря какой пробег».

Сергей Низовцев: «Курица не птица, ВАЗ - не машина»! Запредельный ценник при традиционно низком качестве! Кто еще верит в чудо возрождения завода? Самоуспокаивйтесь, самопридумавыйте и самобосновывайте, но ни что не спасет от предопределенного геморроя, особенно по кузову и ТО у дилера».

Ранее мы писали
Едешь вот так иногда по запруженному транспортом городу и вдруг… Он. Большой, импозантный, не такой как все ...
Читать далее
Ирина Виноградова: «На прошлой неделе ехала на этой машине в районе Тольятти. Хозяева сказали, что автомобилем очень довольны. Без подробностей».

Lev Gordin: «Посмотрим, что они скажут через 5 лет и 100 000 км пробега».

Андрей Иванов: «Та машина, что на фото, на «старте» уже стоит почти 800 тысяч».

Инкинг Зайцева: «Сейчас смотрю «Весту» с «фаршем»: 665 тысяч, 1.8 литра, с роботом. Упс! 884 тысячи на «механике».

Сергей Коровин: «Да, смешно, пол-ляма уже не стоит «Шевроле Нива», а «Нива классика» уже почти дошла до пол-ляма. Очень странно было бы, если б новая марка стоила в одну цену с классикой. Я б тогда купил».

Алина Назарова: «Я езжу на «китайце» (380 т.р. ) 5 лет и почти без ремонта. И машина не ржавеет. На «Весту» смотрели, но безумно дорого. И не по силам».

Alexander Kudrevatykh: «Китайцы уже давно опередили отечественный автопром»!

Марина Викторова: «Кузов некрасивый! Об остальном ничего не знаю. Не нравятся мне российские машины. Была «копейка» когда-то давно. Потом купили другую машину. С большим трудом уговорила мужа на «Форд Сиера». И хорошо! Теперь у него после многих перемен автомобилей – «Субару Аутбек», у меня – «Ниссан Джук».

Svetlana Shirokova: «Силовики получают скидки 10%».

Лорина Нецветаева: «И чего стоит сей «шедевр»? Смотрится неплохо, если честно, сейчас все машины стали очень похожи друг на друга, индивидуальность потеряна. Вообщем, спор ни о чем, кому что нравится, и кто что может себе позволить. Но для отечественного авто цена под миллион уже не интересна для рассмотрения».

Alex Kozlov: «Не «Жигули», но ещё не машина»…

Комплектации и технические характеристики

ВАЗ (Lada) Vesta SW Cross Luxe Multimedia 1.8 MT
Год выпуска, с2017
Год выпуска, по2018
Кузовуниверсал
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин122
Объем двигателя1774
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводпередний
Смешанный цикл7.9
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Глас народа Лада Веста

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Lada Vesta SW Cross доступен только под заказ
По всем признакам видно, что скопировали Сандеру с разницей в несколько сантиметров. Чем бы дитя не тешилось, только не автопромом. Каждый раз очередной "прорыв" инженерной мысли, который умирает не встав даже на четвереньки.
Иван
Сравниваем недовнедорожники Lada Vesta SW Cross и Kia Rio X-Line
АвтоВАЗ рулит!!!
Татьяна
Стартовая стоимость Lada Vesta составляет 514 000 рублей
Веста сама по себе в некоторых моментах лучше чем те же хундай солярис, киа рио. Насчет цены, согласен, "народным" этот авто не задумывался, но как импортозамещение вполне. Просто наши люди привыкли - лада среднее качество, ниже цена, и при очередной поломке думать "мол что от машины за такую цену еще ...
Григорий
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква ВАЗ (Lada) Автомудрость ВАЗ (Lada) АвтоПитер ВАЗ (Lada) Дизайн и тюнинг ВАЗ (Lada) Новинки и концепт кары ВАЗ (Lada) Новости и акции автосалонов ВАЗ (Lada) Автосалоны и дилеры марки ВАЗ (Lada) Аренда и прокат авто марки ВАЗ (Lada) Автоклубы и форумы автозавчастей марки ВАЗ (Lada) Автосервисы и магазины автозапчастей марки ВАЗ (Lada)
Главные материалы
У нас простой вкус: мы удовлетворяемся лучшим
Не без водителя. Россия не готова к беспилотникам
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Продажа ВАЗ (Lada) Vesta
Объявления о продаже ВАЗ (Lada) Vesta
Рейтинг по классам
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 23 модели
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 26 моделей
Класс E
Peugeot 607 и еще 24 модели
Класс D
Geely Vision и еще 40 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
«Глас народа»: не «Жигули», но ещё не машина
Используя соцсети, мы решили выяснить у читателей, что они думают про тольяттинский псевдо-кроссовер. В нашей рубрике «Глас народа» представлены далеко не все ответы – опубликовать самые сочные в плане эмоций не позволяет этика профессии. Владимир Шендерович: «Говорят, что на 98-й странице Инструкции по эксплуатации Lada Vesta теперь печатают расписание работы автобусов и метро»...{{params_57889}} Aleksandr Kaunietis: «Скажу так: я сам не автомобилист, но мой партнёр взял супруге «Гранту» на «полуавтомате» (кажется)... Так вот, на днях его благоверная проехала от работы до дома по КАДу на второй передаче (это минут 30-35 в пути). Итог: после диагностики этого издевательства  двигатель – «норм», коробка жива, только литр масла сожран! Теперь в планах товарища воздвигнуть памятник отечественному автопрому за живучесть».Alex Kozlov - Aleksandr Kaunietis: «Это как - на «полуавтомате»?Aleksandr Kaunietis - Alex: «Не задавайте мне таких сложных вопросов! Я не в теме. Может, и просто «автомат» был, но точно не «механика». Что там ещё на «Грантах» бывает»?Marina Gutin: «А у нас такая под названием «Флюенс» (концерн «Рено», хотя завод в Тольятти), хороша машинка»!Владимир Князев: «Почему владельцы «Лад» не здороваются в обед? Потому что они уже встречались на станции техобслуживания».Николай Муравьев: «Именно про эту модель ничего не могу сказать. Потому как самому нравятся большие автомобили и, соответственно, использую иномарки. Скажу лишь по опыту некоторых своих друзей. Все мы автомобилисты с очень большим стажем. У одного друга – «Лада» Х-рей. На платформе «Рено Дастер». Опции все по максимуму. Минусы: для движка 1,8 литра маловата мощность, но машина тяговитая, разгон более-менее. Расход топлива великоват. Для кроссовера слишком низкий передний обвес. Изначально завод ставил «15-е» диски, но на них не смотрится. Начали ставить «17-е». Но под эти арки подходит только низкий профиль и резина поуже, что для кроссовера не очень хорошо. Авто используется 1,5 года при максимальной загрузке и по очень «х…вым» дорогам. Проблем нет. Вторая машина – «Ларгус». Вместительная для этого класса. Движок «Рено». Минус: салон убогий. Машина также используется в экстремальных условиях более 3 лет. Без проблем. Обе покупки совершались, исключительно исходя из материальных соображений. Любая иномарка таких классов будет стоить как минимум на 300-400 тыс. дороже. Просто нужно определиться, для чего вам нужна машина. Чтобы просто красивенькая и красная у дома стояла, либо возить свою задницу до работы и обратно, либо испытывать её на прочность при поездках на рыбалку или ещё куда. И ещё: не слушайте советы и отзывы блондинок (вы понимаете, о чем я) и людей, которые сами ездят только пассажирами. Если водила «рукож…й», он в момент убьет любую иномарку. А советчиков всегда найдется много - из тех, которые в лучшем случае смогут самостоятельно открыть капот и долить омывайку. А термины типа «кик-даун» или гидротрансформатор приводят их в ступор»...{{material_121705}} Ольга Титова: «У меня «Гранта Лифтбек», «автомат», 98 л.с. Отличная машинка, резвая, никогда не подводила. И на море, и в грязь, и в лес и на рыбалку, и на работу, и в Мариинку - всегда на лифтбеке. Теперь хочу «Весту кросс». «омплектующие, кстати, не совсем отечественные, импортные».Lev Gordin: «Купите себе «японца». Что «Рено», что «Лада», будут требовать вложений. Вам нужен не геморрой, вам надо ехать»…Владимир Князев: «Железо г..., сварка и покраска»...Инкинг Зайцева: «У нас пацан «Гранту» как взял, так из 2 лет - год ремонта. И гниет. Причем, гниют любые «Жигули».Николай Муравьев: «Ну да... Со временем любая иномарка превращается в «Опель»…Владимир Князев: «Моя 6-я «Корса» за 10 лет не подводила ни разу»!Инна Лёвли - Владимир Князев: «i moja ymnichka raduet menna unge 11 let, KAK novenjkaja».Николай Муравьев: «Возраст ни о чем не говорит. Смотря какой пробег».Сергей Низовцев: «Курица не птица, ВАЗ - не машина»! Запредельный ценник при традиционно низком качестве! Кто еще верит в чудо возрождения завода? Самоуспокаивйтесь, самопридумавыйте и самобосновывайте, но ни что не спасет от предопределенного геморроя, особенно по кузову и ТО у дилера».{{material_121274}} Ирина Виноградова: «На прошлой неделе ехала на этой машине в районе Тольятти. Хозяева сказали, что автомобилем очень довольны. Без подробностей».Lev Gordin: «Посмотрим, что они скажут через 5 лет и 100 000 км пробега».Андрей Иванов: «Та машина, что на фото, на «старте» уже стоит почти 800 тысяч».Инкинг Зайцева: «Сейчас смотрю «Весту» с «фаршем»: 665 тысяч, 1.8 литра, с роботом. Упс! 884 тысячи на «механике».Сергей Коровин: «Да, смешно, пол-ляма уже не стоит «Шевроле Нива», а «Нива классика» уже почти дошла до пол-ляма. Очень странно было бы, если б новая марка стоила в одну цену с классикой. Я б тогда купил».Алина Назарова: «Я езжу на «китайце» (380 т.р. ) 5 лет и почти без ремонта. И машина не ржавеет. На «Весту» смотрели, но безумно дорого. И не по силам».Alexander Kudrevatykh: «Китайцы уже давно опередили отечественный автопром»!Марина Викторова: «Кузов некрасивый! Об остальном ничего не знаю. Не нравятся мне российские машины. Была «копейка» когда-то давно. Потом купили другую машину. С большим трудом уговорила мужа на «Форд Сиера». И хорошо! Теперь у него после многих перемен автомобилей – «Субару Аутбек», у меня – «Ниссан Джук».Svetlana Shirokova: «Силовики получают скидки 10%».Лорина Нецветаева: «И чего стоит сей «шедевр»? Смотрится неплохо, если честно, сейчас все машины стали очень похожи друг на друга, индивидуальность потеряна. Вообщем, спор ни о чем, кому что нравится, и кто что может себе позволить. Но для отечественного авто цена под миллион уже не интересна для рассмотрения».Alex Kozlov: «Не «Жигули», но ещё не машина»…
2018-02-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Ростов-на-Дону Ижевск Новороссийск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG