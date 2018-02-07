«Глас народа»: не «Жигули», но ещё не машина
Используя соцсети, мы решили выяснить у читателей, что они думают про тольяттинский псевдо-кроссовер. В нашей рубрике «Глас народа» представлены далеко не все ответы – опубликовать самые сочные в плане эмоций не позволяет этика профессии.
Владимир Шендерович: «Говорят, что на 98-й странице Инструкции по эксплуатации Lada Vesta теперь печатают расписание работы автобусов и метро»...
|ВАЗ (Lada) Vesta SW Comfort Image 1.8 MT
|1.8 л, 122 л.с
|Механическая 5-ступенчатая
|0-100 - 10.9 с, 180 км/ч
|4410 x 1764 x 1512 мм
|передний
|АИ-95, 7.8 л на 100 км
|697 900 руб
|Все характеристики
Alex Kozlov - Aleksandr Kaunietis: «Это как - на «полуавтомате»?
Aleksandr Kaunietis - Alex: «Не задавайте мне таких сложных вопросов! Я не в теме. Может, и просто «автомат» был, но точно не «механика». Что там ещё на «Грантах» бывает»?
Marina Gutin: «А у нас такая под названием «Флюенс» (концерн «Рено», хотя завод в Тольятти), хороша машинка»!
Владимир Князев: «Почему владельцы «Лад» не здороваются в обед? Потому что они уже встречались на станции техобслуживания».
Николай Муравьев: «Именно про эту модель ничего не могу сказать. Потому как самому нравятся большие автомобили и, соответственно, использую иномарки. Скажу лишь по опыту некоторых своих друзей. Все мы автомобилисты с очень большим стажем. У одного друга – «Лада» Х-рей. На платформе «Рено Дастер». Опции все по максимуму. Минусы: для движка 1,8 литра маловата мощность, но машина тяговитая, разгон более-менее. Расход топлива великоват. Для кроссовера слишком низкий передний обвес. Изначально завод ставил «15-е» диски, но на них не смотрится. Начали ставить «17-е». Но под эти арки подходит только низкий профиль и резина поуже, что для кроссовера не очень хорошо. Авто используется 1,5 года при максимальной загрузке и по очень «х…вым» дорогам. Проблем нет. Вторая машина – «Ларгус». Вместительная для этого класса. Движок «Рено». Минус: салон убогий. Машина также используется в экстремальных условиях более 3 лет. Без проблем. Обе покупки совершались, исключительно исходя из материальных соображений. Любая иномарка таких классов будет стоить как минимум на 300-400 тыс. дороже. Просто нужно определиться, для чего вам нужна машина. Чтобы просто красивенькая и красная у дома стояла, либо возить свою задницу до работы и обратно, либо испытывать её на прочность при поездках на рыбалку или ещё куда. И ещё: не слушайте советы и отзывы блондинок (вы понимаете, о чем я) и людей, которые сами ездят только пассажирами. Если водила «рукож…й», он в момент убьет любую иномарку. А советчиков всегда найдется много - из тех, которые в лучшем случае смогут самостоятельно открыть капот и долить омывайку. А термины типа «кик-даун» или гидротрансформатор приводят их в ступор»...
Lev Gordin: «Купите себе «японца». Что «Рено», что «Лада», будут требовать вложений. Вам нужен не геморрой, вам надо ехать»…
Владимир Князев: «Железо г..., сварка и покраска»...
Инкинг Зайцева: «У нас пацан «Гранту» как взял, так из 2 лет - год ремонта. И гниет. Причем, гниют любые «Жигули».
Николай Муравьев: «Ну да... Со временем любая иномарка превращается в «Опель»…
Владимир Князев: «Моя 6-я «Корса» за 10 лет не подводила ни разу»!
Инна Лёвли - Владимир Князев: «i moja ymnichka raduet menna unge 11 let, KAK novenjkaja».
Николай Муравьев: «Возраст ни о чем не говорит. Смотря какой пробег».
Сергей Низовцев: «Курица не птица, ВАЗ - не машина»! Запредельный ценник при традиционно низком качестве! Кто еще верит в чудо возрождения завода? Самоуспокаивйтесь, самопридумавыйте и самобосновывайте, но ни что не спасет от предопределенного геморроя, особенно по кузову и ТО у дилера».
Lev Gordin: «Посмотрим, что они скажут через 5 лет и 100 000 км пробега».
Андрей Иванов: «Та машина, что на фото, на «старте» уже стоит почти 800 тысяч».
Инкинг Зайцева: «Сейчас смотрю «Весту» с «фаршем»: 665 тысяч, 1.8 литра, с роботом. Упс! 884 тысячи на «механике».
Сергей Коровин: «Да, смешно, пол-ляма уже не стоит «Шевроле Нива», а «Нива классика» уже почти дошла до пол-ляма. Очень странно было бы, если б новая марка стоила в одну цену с классикой. Я б тогда купил».
Алина Назарова: «Я езжу на «китайце» (380 т.р. ) 5 лет и почти без ремонта. И машина не ржавеет. На «Весту» смотрели, но безумно дорого. И не по силам».
Alexander Kudrevatykh: «Китайцы уже давно опередили отечественный автопром»!
Марина Викторова: «Кузов некрасивый! Об остальном ничего не знаю. Не нравятся мне российские машины. Была «копейка» когда-то давно. Потом купили другую машину. С большим трудом уговорила мужа на «Форд Сиера». И хорошо! Теперь у него после многих перемен автомобилей – «Субару Аутбек», у меня – «Ниссан Джук».
Svetlana Shirokova: «Силовики получают скидки 10%».
Лорина Нецветаева: «И чего стоит сей «шедевр»? Смотрится неплохо, если честно, сейчас все машины стали очень похожи друг на друга, индивидуальность потеряна. Вообщем, спор ни о чем, кому что нравится, и кто что может себе позволить. Но для отечественного авто цена под миллион уже не интересна для рассмотрения».
Alex Kozlov: «Не «Жигули», но ещё не машина»…
Комплектации и технические характеристики
|ВАЗ (Lada) Vesta SW Cross Luxe Multimedia 1.8 MT
|Год выпуска, с
|2017
|Год выпуска, по
|2018
|Кузов
|универсал
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|122
|Объем двигателя
|1774
|Тип трансмисии
|Механическая 5-ступенчатая
|Привод
|передний
|Смешанный цикл
|7.9
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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