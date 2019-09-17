«Глас народа»: нужны ли на пешеходных переходах информационные надписи?
- 129
- 0
Фото из открытых источников
Насколько они актуальны, реально ли помогают участникам дорожного движения – обо всем этом на прошлой неделе рассуждали пользователи социальных групп. А мы, как водится, подслушали.
Алексей Вакулин: «Может, написать водителям?! Сбрось скорость, убери «мобилу» от уха, смотри на дорогу, а не на ж..у, не бухай не принимай «наркоту» и т.п. А то во всем винят пешеходов»!
Наталья Кудряшова: «Алексей, это точно»!
Александр Соколов: «За рекламу у перекрестков необходимо жестко наказывать. За предупреждающие знаки можно и поблагодарить».
Екатерина Фрыгина: «Александр, отлично! Это очень хорошая идея. Напомнить никогда не будет лишним».
Танюша Тетерина: «Ещё дописать: «возьми ребёнка за руку»!
Алексей Вакулин: «Через каждые 10 метров напоминать. Не пешеход же сбивает, а «вудятлы».
Александр Компиков: «Слезь с велосипеда»!
Константин Озеров: «В Минске везде такие полезные надписи. Ничего удивительного».
Роман Мавлянов: «А зимой что»?
Роман Кочин: «А зимой желтым снегом выложить».
Владимир Дуркин: «Основная надпись должна быть такая: «Помни! По дороге едут сверх-люди»!
Сергей Титов: «Надо ставить подьёмники, как на ж/д переездах, когда загорается желтый свет».
Екатерина Валерьевна: «Такие надписи были, толку-то от них»...
Александр Соколов: «Екатерина, есть предложения»?
Марта Соколова: «Уже на некоторых появились, но более мелкие».
Марина Гаврилова: «Малоэффективно».
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Виктор Кирильчук: «Надо, чтобы по «телеку» и по радио напоминали, как правильно переходить дорогу»!
Вита Красавина: «Ага, и особенно как водить автомобиль».
Виктор Кирильчук: «Сейчас я не защищаю водителей. Но есть правила, которые надо соблюдать, в том числе пешеходам. Соблюдение этих правил спасёт много жизней».
Александр Смирнов: «Хорошая идея, конечно, но на безопасность никак не влияет».
Ольга Хаванова: «Наш народ все равно попрёт и поедет».
Сергей Иванов: «И перекрестись ещё надо. Я без шуток».
Владимир Миихайлов: «Островки безопасности сделайте».
Вита Красавина: «Безопасность не в снятии наушников пешеходов. Увы, автомобилисты постоянно давят на зелёный свет для пешеходов. Сколько случаев только за сентябрь! В этом пешеход виноват? Что полно олухов за рулём»…
Александр Соколов: «Я тоже предлагаю сделать надписи с простыми подсказывающими картинками».
Denis Aleksandrovich: «Предлагаю не рисовать уже цветное г…о на переходах, а делать простую белую разметку. Ставить освещение пешеходного перехода не на дорогу только и в лицо водителю, а и на прилежащую территорию у перехода. И перестать ставить кучи знаков, больших и цветных, которые ещё больше отвлекают. Не стоит рисовать всякую ерунду на тротуарах, а не делать неблагоразумный шаг на дорогу, не убедившись, что вам не уступают дорогу. И много других «если».
Илья Русских: «Надо ограничивать скорость, только это поможет снизить число аварий с пешеходами».
Александр Басков: «Предлагаю перед каждым пешеходным переходом повесить синюю табличку с правилами перехода дороги! Водители учат правила и сдают экзамены, поэтому несут ответственность, а пешеходы своих правил не знают и не знают, где их смотреть».
Илья Русских: «Александр, судя по последним событиям, водители не уважают ПДД».
Жанна Макеева: «Установить «лежачий полицейский» перед каждым пешеходным переходом, и тогда не нужны будут никакие надписи».
Александр Голубев: «Штрафы нужны как для водителей, тогда точно все будет окей».
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве