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17 сентября 2019, 01:33

«Глас народа»: нужны ли на пешеходных переходах информационные надписи?

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Фото из открытых источников
Нет-нет, да и увидишь иногда на городских перекрестках надписи прямо на тротуарах. Нет, не те, что несут в себе рекламные объявления. Это скучно и банально. Мы говорим о текстах-«напоминалках», призывающих пешеходов быть максимально бдительными и аккуратными на дороге.
Глас народа нужны ли на пешеходных переходах информационные надписи

Фото из открытых источников

Насколько они актуальны, реально ли помогают участникам дорожного движения – обо всем этом на прошлой неделе рассуждали пользователи социальных групп. А мы, как водится, подслушали. 

Алексей Вакулин: «Может, написать водителям?! Сбрось скорость, убери «мобилу» от уха, смотри на дорогу, а не на ж..у, не бухай не принимай «наркоту» и т.п. А то во всем винят пешеходов»!

Наталья Кудряшова: «Алексей, это точно»!

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Александр Соколов: «За рекламу у перекрестков необходимо жестко наказывать. За предупреждающие знаки можно и поблагодарить».

Екатерина Фрыгина: «Александр, отлично! Это очень хорошая идея. Напомнить никогда не будет лишним».

Танюша Тетерина: «Ещё дописать: «возьми ребёнка за руку»!

Алексей Вакулин: «Через каждые 10 метров напоминать. Не пешеход же сбивает, а «вудятлы».

Александр Компиков: «Слезь с велосипеда»!

Константин Озеров: «В Минске везде такие полезные надписи. Ничего удивительного».

Роман Мавлянов: «А зимой что»?

Роман Кочин: «А зимой желтым снегом выложить».

Владимир Дуркин: «Основная надпись должна быть такая: «Помни! По дороге едут сверх-люди»!

Сергей Титов: «Надо ставить подьёмники, как на ж/д переездах, когда загорается желтый свет».

Екатерина Валерьевна: «Такие надписи были, толку-то от них»...

Александр Соколов: «Екатерина, есть предложения»?

Марта Соколова: «Уже на некоторых появились, но более мелкие».

Марина Гаврилова: «Малоэффективно».

Глас народа нужны ли на пешеходных переходах информационные надписи

Фото из открытых источников

Глас народа нужны ли на пешеходных переходах информационные надписи

Фото из открытых источников

Глас народа нужны ли на пешеходных переходах информационные надписи

Фото из открытых источников

Глас народа нужны ли на пешеходных переходах информационные надписи

Фото из открытых источников

Глас народа нужны ли на пешеходных переходах информационные надписи

Фото из открытых источников

Глас народа нужны ли на пешеходных переходах информационные надписи

Фото из открытых источников

Глас народа нужны ли на пешеходных переходах информационные надписи

Фото из открытых источников

Глас народа нужны ли на пешеходных переходах информационные надписи
Глас народа нужны ли на пешеходных переходах информационные надписи
Глас народа нужны ли на пешеходных переходах информационные надписи
Глас народа нужны ли на пешеходных переходах информационные надписи
Глас народа нужны ли на пешеходных переходах информационные надписи
Глас народа нужны ли на пешеходных переходах информационные надписи
Глас народа нужны ли на пешеходных переходах информационные надписи
Мария Штуль: «И шлагбаум. Некоторые прут, не глядя по сторонам».

Виктор Кирильчук: «Надо, чтобы по «телеку» и по радио напоминали, как правильно переходить дорогу»!

Вита Красавина: «Ага, и особенно как водить автомобиль».

Виктор Кирильчук: «Сейчас я не защищаю водителей. Но есть правила, которые надо соблюдать, в том числе пешеходам. Соблюдение этих правил спасёт много жизней».

Александр Смирнов: «Хорошая идея, конечно, но на безопасность никак не влияет».

Ольга Хаванова: «Наш народ все равно попрёт и поедет».

Сергей Иванов: «И перекрестись ещё надо. Я без шуток».

Владимир Миихайлов: «Островки безопасности сделайте».

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Инна Джавадова: «У нас до сих пор велосипедисты едут по переходу. Никто не выполняет правила».

Вита Красавина: «Безопасность не в снятии наушников пешеходов. Увы, автомобилисты постоянно давят на зелёный свет для пешеходов. Сколько случаев только за сентябрь! В этом пешеход виноват? Что полно олухов за рулём»…

Александр Соколов: «Я тоже предлагаю сделать надписи с простыми подсказывающими картинками».

Denis Aleksandrovich: «Предлагаю не рисовать уже цветное г…о на переходах, а делать простую белую разметку. Ставить освещение пешеходного перехода не на дорогу только и в лицо водителю, а и на прилежащую территорию у перехода. И перестать ставить кучи знаков, больших и цветных, которые ещё больше отвлекают. Не стоит рисовать всякую ерунду на тротуарах, а не делать неблагоразумный шаг на дорогу, не убедившись, что вам не уступают дорогу. И много других «если».

Илья Русских: «Надо ограничивать скорость, только это поможет снизить число аварий с пешеходами».

Александр Басков: «Предлагаю перед каждым пешеходным переходом повесить синюю табличку с правилами перехода дороги! Водители учат правила и сдают экзамены, поэтому несут ответственность, а пешеходы своих правил не знают и не знают, где их смотреть».

Илья Русских: «Александр, судя по последним событиям, водители не уважают ПДД».

Жанна Макеева: «Установить «лежачий полицейский» перед каждым пешеходным переходом, и тогда не нужны будут никакие надписи».

Александр Голубев: «Штрафы нужны как для водителей, тогда точно все будет окей».

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Отзывы по теме
Добро пожаловать в #CLUB: три модели Lada получили новую версию
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ avtocam
zuriyasilyuk
Названа новая дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 300
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ avtocam
zuriyasilyuk
Кроссовер Chery Tiggo 4 обзавелся турбомотором
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ avtocam
zuriyasilyuk
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«Глас народа»: нужны ли на пешеходных переходах информационные надписи?
Насколько они актуальны, реально ли помогают участникам дорожного движения – обо всем этом на прошлой неделе рассуждали пользователи социальных групп. А мы, как водится, подслушали.  Алексей Вакулин: «Может, написать водителям?! Сбрось скорость, убери «мобилу» от уха, смотри на дорогу, а не на ж..у, не бухай не принимай «наркоту» и т.п. А то во всем винят пешеходов»!Наталья Кудряшова: «Алексей, это точно»!{{material_127467}} Алексей Вакулин: «На моих глазах история: светофор работает с кнопки, я нажал, бабуля на противоположной стороне, так нет две «тачки» (за рулём одной - мужчина, за рулём другой -  девушка) проехали на пятой секунде зелёного! Алло, ГАИ, вы где»?Александр Соколов: «За рекламу у перекрестков необходимо жестко наказывать. За предупреждающие знаки можно и поблагодарить». Екатерина Фрыгина: «Александр, отлично! Это очень хорошая идея. Напомнить никогда не будет лишним».Танюша Тетерина: «Ещё дописать: «возьми ребёнка за руку»!Алексей Вакулин: «Через каждые 10 метров напоминать. Не пешеход же сбивает, а «вудятлы».Александр Компиков: «Слезь с велосипеда»!Константин Озеров: «В Минске везде такие полезные надписи. Ничего удивительного».Роман Мавлянов: «А зимой что»?Роман Кочин: «А зимой желтым снегом выложить».Владимир Дуркин: «Основная надпись должна быть такая: «Помни! По дороге едут сверх-люди»!Сергей Титов: «Надо ставить подьёмники, как на ж/д переездах, когда загорается желтый свет».Екатерина Валерьевна: «Такие надписи были, толку-то от них»...Александр Соколов: «Екатерина, есть предложения»?Марта Соколова: «Уже на некоторых появились, но более мелкие».Марина Гаврилова: «Малоэффективно».{{gallery_1693}} Мария Штуль: «И шлагбаум. Некоторые прут, не глядя по сторонам».Виктор Кирильчук: «Надо, чтобы по «телеку» и по радио напоминали, как правильно переходить дорогу»!Вита Красавина: «Ага, и особенно как водить автомобиль».Виктор Кирильчук: «Сейчас я не защищаю водителей. Но есть правила, которые надо соблюдать, в том числе пешеходам. Соблюдение этих правил спасёт много жизней».Александр Смирнов: «Хорошая идея, конечно, но на безопасность никак не влияет».Ольга Хаванова: «Наш народ все равно попрёт и поедет».Сергей Иванов: «И перекрестись ещё надо. Я без шуток».Владимир Миихайлов: «Островки безопасности сделайте».{{material_121652}} Инна Джавадова: «У нас до сих пор велосипедисты едут по переходу. Никто не выполняет правила».Вита Красавина: «Безопасность не в снятии наушников пешеходов. Увы, автомобилисты постоянно давят на зелёный свет для пешеходов. Сколько случаев только за сентябрь! В этом пешеход виноват? Что полно олухов за рулём»…Александр Соколов: «Я тоже предлагаю сделать надписи с простыми подсказывающими картинками».Denis Aleksandrovich: «Предлагаю не рисовать уже цветное г…о на переходах, а делать простую белую разметку. Ставить освещение пешеходного перехода не на дорогу только и в лицо водителю, а и на прилежащую территорию у перехода. И перестать ставить кучи знаков, больших и цветных, которые ещё больше отвлекают. Не стоит рисовать всякую ерунду на тротуарах, а не делать неблагоразумный шаг на дорогу, не убедившись, что вам не уступают дорогу. И много других «если».Илья Русских: «Надо ограничивать скорость, только это поможет снизить число аварий с пешеходами».Александр Басков: «Предлагаю перед каждым пешеходным переходом повесить синюю табличку с правилами перехода дороги! Водители учат правила и сдают экзамены, поэтому несут ответственность, а пешеходы своих правил не знают и не знают, где их смотреть».Илья Русских: «Александр, судя по последним событиям, водители не уважают ПДД».Жанна Макеева: «Установить «лежачий полицейский» перед каждым пешеходным переходом, и тогда не нужны будут никакие надписи».Александр Голубев: «Штрафы нужны как для водителей, тогда точно все будет окей».
2019-09-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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