«Глас народа» о «ЛиАЗ-677»: запах выхлопа, тепло спереди и двойное остекление
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Фото из открытых источников
Sandorik Osipov: «Да классный, а зимой как в морозилке ехать в нем».
Евгений Кобзев: «Самые тёплые были они»…
Алексей Акчулпанов: «Около кабины было тепло, так как двигатель грел. Сзади была морозилка».
Татьяна Коцарь: «Alexander, всегда специально вставали на заднюю площадку, чтобы подпрыгивать на этих кочках».
Андрюха Ликиных: «Вы тоже слышите, как у него работает мотор»?
Руслан Белый: «Расцветка немного вольная. Оранжевая с белым должна быть - для чистоты кадра».
Татьяна Коцарь: «Руслан, были всякие. Лично мне запомнились красные, синие и зелёные (в смысле полоски).
Руслан Белый: «Татьяна, синие на ЛиАЗах не помню. Синие помню только на ЛАЗах».
Денис Федченко: «И сейчас на таком прокатился бы. Запах выхлопа, а звук движка!.. Двери и поручни»...
Дмитрий Коробко: «Ламповые толповозы».
Костя Нилов: «Неприхотливое гмп, «подушки» слетают только вместе с кузовом, в отличие от «стинолов» относительно тёплый, неприхотливый. Жрёт, как твоя бывшая. В общем, самые теплые воспоминания. Хотя кто сломал коренной лист»?
Александр Седов: «Зажигалками» их называли. Раньше, когда маленький был, всё время пропускал автобусы новее, ради того, чтобы на нём поехать».
Дмитрий Коваленко: «Сразу вспомнился звук пустых бутылок».
Алекс Бурков: «У нас ещё ездят».
Антон Алексеевич: «Добрый и теплый автобус».
Татьяна Федорова: «Только вчера с мужем вспоминали».
Наталья Солошенко: «С работы как-то ехала, так пришлось зонт открыть – заливало».
Сергей Воронов: «Были зимние и летние модели, в пургу самые надёжные автобусы, в морозы немного холодновато. Но надёжные - по сравнению со «стинолами», которые пришли к ним на замену. Не знаю, было тепло».
Илья Иванов: «Отличие зимней от летней модели - двойное остекление салона, и то - со временем вторые стёкла снимали на замену наружных, так как запасных не было».
Константин Иванов: «Они были лучшие»!
Краткая историческая справка
Первый прототип городского автобуса большой вместимости ЛиАЗ-677 появился на свет 6 ноября 1962 года – к очередной годовщине Октябрьской Революции. Он получил 180-сильный бензиновый мотор ЗиЛ-375Я7 от грузового «Урал-375». Движок дефорсировали под бензин А-76, у него были новые головки блоков и другой карбюратор. Аппетит был зверский – до 50 л/100 км пути. Неважной оказалась и 2-ступенчатая гидромеханическая АКПП серии ЛАЗ-НАМИ-Львов 22.17. По причине низкого качества сборки гидротрансформатора коробка имела склонность к перегреву и подтекам масла. Управление АКПП осуществлялось блоком клавиш на панели приборов.
Фото пользователя 110km.ru
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Массовое производство опытной партии «677-х» стартовало в 1967 году, а в 1968-м для снижения массы автобуса и повышения его коррозионной стойкости часть внешних элементов обшивки кузова выполнялась из дюралюминиевых листов. Несмотря на многие преимущества дюралюминия, в 1982 году в ходе модернизации от дорогого материала отказались. В 1972 году автобус был показан на Международной ярмарке в Лейпциге, где получил диплом 1 степени и Большую золотую медаль выставки.
В 1977-м появились новые динамики в салоне, генератор увеличенной мощности со встроенным реле-выпрямителем, а в 1978-м - система антиобледенения шлангов пневмосистемы, аварийное отключение «массы» кнопками в салоне и на кузове, а также сдвижная форточка в правом окне кабины водителя.
С 1984 года на автобус стали устанавливать новые передний и задний бамперы, появилась иная светотехника. Корму украсили квадратные фонари, состоявшие из 4 фар: габаритов, стоп-сигналов, плафонов заднего хода и указателей поворота, а спереди в 1986 году передние верхние габариты были заменены на прямоугольные. Водителю досталось новое кресло с собственной подвеской, регулируемое по высоте, длине, наклону спинки и подушки, изменилась система вентиляции и отделка салона. Помимо обычного городского автобуса, у модели ЛиАЗ-677 существовало огромное количество модификаций. Часть из них дошла до серии, остальные остались мелкосерийным экспериментом.
Производство ЛиАЗ-677 в Ликино-Дулево продолжалось до августа 1994 года. В общей сложности было изготовлено около 200 тыс. автобусов различных модификаций. Но и после прекращения производства на ЛиАЗе автобусы выпускались разнообразными ремонтными предприятиями вплоть до 2004 года.
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