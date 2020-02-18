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18 февраля 2020, 08:36

«Глас народа» о «ЛиАЗ-677»: запах выхлопа, тепло спереди и двойное остекление

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Фото из соцсетей
Старые «ЛиАЗы» сегодня еще кое-где «пашут». Не в миллионных мегаполисах, конечно, а, скажем, так на периферии. В одном из пабликов заполярного и вечно холодного Норильска была размещена фотография автобуса с очень простым вопросом: «Кто помнит»? Оказалось, помнят многие.
Глас народа о ЛиАЗ 677 запах выхлопа тепло спереди и двойное остекление

Фото из открытых источников

Sandorik Osipov: «Да классный, а зимой как в морозилке ехать в нем».

Евгений Кобзев: «Самые тёплые были они»…

Алексей Акчулпанов: «Около кабины было тепло, так как двигатель грел. Сзади была морозилка».

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Alexander Gusev: «Спереди из моторного отсека всегда дул тёплый воздух, а на задней площадке, когда автобус был пустой, всегда подбрасывало на кочках. А какой был звук кардана! Эх, детство»…

Татьяна Коцарь: «Alexander, всегда специально вставали на заднюю площадку, чтобы подпрыгивать на этих кочках».

Андрюха Ликиных: «Вы тоже слышите, как у него работает мотор»?

Руслан Белый: «Расцветка немного вольная. Оранжевая с белым должна быть - для чистоты кадра».

Татьяна Коцарь: «Руслан, были всякие. Лично мне запомнились красные, синие и зелёные (в смысле полоски).

Руслан Белый: «Татьяна, синие на ЛиАЗах не помню. Синие помню только на ЛАЗах».

Денис Федченко: «И сейчас на таком прокатился бы. Запах выхлопа, а звук движка!.. Двери и поручни»...

Дмитрий Коробко: «Ламповые толповозы».

Костя Нилов: «Неприхотливое гмп, «подушки» слетают только вместе с кузовом, в отличие от «стинолов» относительно тёплый, неприхотливый. Жрёт, как твоя бывшая. В общем, самые теплые воспоминания. Хотя кто сломал коренной лист»?

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Алла Григорьева: «Кажется, «скотовозы» назывались»?

Александр Седов: «Зажигалками» их называли. Раньше, когда маленький был, всё время пропускал автобусы новее, ради того, чтобы на нём поехать».

Дмитрий Коваленко: «Сразу вспомнился звук пустых бутылок».

Алекс Бурков: «У нас ещё ездят».

Антон Алексеевич: «Добрый и теплый автобус».

Татьяна Федорова: «Только вчера с мужем вспоминали».

Наталья Солошенко: «С работы как-то ехала, так пришлось зонт открыть – заливало».

Сергей Воронов: «Были зимние и летние модели, в пургу самые надёжные автобусы, в морозы немного холодновато. Но надёжные - по сравнению со «стинолами», которые пришли к ним на замену. Не знаю, было тепло».

Илья Иванов: «Отличие зимней от летней модели - двойное остекление салона, и то - со временем вторые стёкла снимали на замену наружных, так как запасных не было».

Константин Иванов: «Они были лучшие»!

Краткая историческая справка

Первый прототип городского автобуса большой вместимости ЛиАЗ-677 появился на свет 6 ноября 1962 года – к очередной годовщине Октябрьской Революции. Он получил 180-сильный бензиновый мотор ЗиЛ-375Я7 от грузового «Урал-375». Движок дефорсировали под бензин А-76, у него были новые головки блоков и другой карбюратор. Аппетит был зверский – до 50 л/100 км пути. Неважной оказалась и 2-ступенчатая гидромеханическая АКПП серии ЛАЗ-НАМИ-Львов 22.17. По причине низкого качества сборки гидротрансформатора коробка имела склонность к перегреву и подтекам масла. Управление АКПП осуществлялось блоком клавиш на панели приборов.

Глас народа о ЛиАЗ 677 запах выхлопа тепло спереди и двойное остекление

Фото пользователя 110km.ru

Глас народа о ЛиАЗ 677 запах выхлопа тепло спереди и двойное остекление

Фото из открытых источников

Глас народа о ЛиАЗ 677 запах выхлопа тепло спереди и двойное остекление

Фото из открытых источников

Глас народа о ЛиАЗ 677 запах выхлопа тепло спереди и двойное остекление

Фото из открытых источников

Глас народа о ЛиАЗ 677 запах выхлопа тепло спереди и двойное остекление

Фото из открытых источников

Глас народа о ЛиАЗ 677 запах выхлопа тепло спереди и двойное остекление

Фото из открытых источников

Глас народа о ЛиАЗ 677 запах выхлопа тепло спереди и двойное остекление
Глас народа о ЛиАЗ 677 запах выхлопа тепло спереди и двойное остекление
Глас народа о ЛиАЗ 677 запах выхлопа тепло спереди и двойное остекление
Глас народа о ЛиАЗ 677 запах выхлопа тепло спереди и двойное остекление
Глас народа о ЛиАЗ 677 запах выхлопа тепло спереди и двойное остекление
Глас народа о ЛиАЗ 677 запах выхлопа тепло спереди и двойное остекление
В салоне была применена 3-рядная компоновка и накопительная площадка с пониженным уровнем пола и пандусом сзади. В общей сложности автобус вмещал до 110 пассажиров, из них 25 – сидящих.

Массовое производство опытной партии «677-х» стартовало в 1967 году, а в 1968-м для снижения массы автобуса и повышения его коррозионной стойкости часть внешних элементов обшивки кузова выполнялась из дюралюминиевых листов. Несмотря на многие преимущества дюралюминия, в 1982 году в ходе модернизации от дорогого материала отказались. В 1972 году автобус был показан на Международной ярмарке в Лейпциге, где получил диплом 1 степени и Большую золотую медаль выставки.

В 1977-м появились новые динамики в салоне, генератор увеличенной мощности со встроенным реле-выпрямителем, а в 1978-м - система антиобледенения шлангов пневмосистемы, аварийное отключение «массы» кнопками в салоне и на кузове, а также сдвижная форточка в правом окне кабины водителя.

С 1984 года на автобус стали устанавливать новые передний и задний бамперы, появилась иная светотехника. Корму украсили квадратные фонари, состоявшие из 4 фар: габаритов, стоп-сигналов, плафонов заднего хода и указателей поворота, а спереди в 1986 году передние верхние габариты были заменены на прямоугольные. Водителю досталось новое кресло с собственной подвеской, регулируемое по высоте, длине, наклону спинки и подушки, изменилась система вентиляции и отделка салона. Помимо обычного городского автобуса, у модели ЛиАЗ-677 существовало огромное количество модификаций. Часть из них дошла до серии, остальные остались мелкосерийным экспериментом.

Производство ЛиАЗ-677 в Ликино-Дулево продолжалось до августа 1994 года. В общей сложности было изготовлено около 200 тыс. автобусов различных модификаций. Но и после прекращения производства на ЛиАЗе автобусы выпускались разнообразными ремонтными предприятиями вплоть до 2004 года.


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«Глас народа» о «ЛиАЗ-677»: запах выхлопа, тепло спереди и двойное остекление
Sandorik Osipov: «Да классный, а зимой как в морозилке ехать в нем».Евгений Кобзев: «Самые тёплые были они»…Алексей Акчулпанов: «Около кабины было тепло, так как двигатель грел. Сзади была морозилка».{{material_127274}} Alexander Gusev: «Спереди из моторного отсека всегда дул тёплый воздух, а на задней площадке, когда автобус был пустой, всегда подбрасывало на кочках. А какой был звук кардана! Эх, детство»…Татьяна Коцарь: «Alexander, всегда специально вставали на заднюю площадку, чтобы подпрыгивать на этих кочках».Андрюха Ликиных: «Вы тоже слышите, как у него работает мотор»?Руслан Белый: «Расцветка немного вольная. Оранжевая с белым должна быть - для чистоты кадра». Татьяна Коцарь: «Руслан, были всякие. Лично мне запомнились красные, синие и зелёные (в смысле полоски).Руслан Белый: «Татьяна, синие на ЛиАЗах не помню. Синие помню только на ЛАЗах».Денис Федченко: «И сейчас на таком прокатился бы. Запах выхлопа, а звук движка!.. Двери и поручни»...Дмитрий Коробко: «Ламповые толповозы». Костя Нилов: «Неприхотливое гмп, «подушки» слетают только вместе с кузовом, в отличие от «стинолов» относительно тёплый, неприхотливый. Жрёт, как твоя бывшая. В общем, самые теплые воспоминания. Хотя кто сломал коренной лист»?{{material_116716}} Алла Григорьева: «Кажется, «скотовозы» назывались»?Александр Седов: «Зажигалками» их называли. Раньше, когда маленький был, всё время пропускал автобусы новее, ради того, чтобы на нём поехать».Дмитрий Коваленко: «Сразу вспомнился звук пустых бутылок».Алекс Бурков: «У нас ещё ездят».Антон Алексеевич: «Добрый и теплый автобус».Татьяна Федорова: «Только вчера с мужем вспоминали».Наталья Солошенко: «С работы как-то ехала, так пришлось зонт открыть – заливало».Сергей Воронов: «Были зимние и летние модели, в пургу самые надёжные автобусы, в морозы немного холодновато. Но надёжные - по сравнению со «стинолами», которые пришли к ним на замену. Не знаю, было тепло».Илья Иванов: «Отличие зимней от летней модели - двойное остекление салона, и то - со временем вторые стёкла снимали на замену наружных, так как запасных не было».Константин Иванов: «Они были лучшие»!Краткая историческая справкаПервый прототип городского автобуса большой вместимости ЛиАЗ-677 появился на свет 6 ноября 1962 года – к очередной годовщине Октябрьской Революции. Он получил 180-сильный бензиновый мотор ЗиЛ-375Я7 от грузового «Урал-375». Движок дефорсировали под бензин А-76, у него были новые головки блоков и другой карбюратор. Аппетит был зверский – до 50 л/100 км пути. Неважной оказалась и 2-ступенчатая гидромеханическая АКПП серии ЛАЗ-НАМИ-Львов 22.17. По причине низкого качества сборки гидротрансформатора коробка имела склонность к перегреву и подтекам масла. Управление АКПП осуществлялось блоком клавиш на панели приборов.{{gallery_1934}} В салоне была применена 3-рядная компоновка и накопительная площадка с пониженным уровнем пола и пандусом сзади. В общей сложности автобус вмещал до 110 пассажиров, из них 25 – сидящих.Массовое производство опытной партии «677-х» стартовало в 1967 году, а в 1968-м для снижения массы автобуса и повышения его коррозионной стойкости часть внешних элементов обшивки кузова выполнялась из дюралюминиевых листов. Несмотря на многие преимущества дюралюминия, в 1982 году в ходе модернизации от дорогого материала отказались. В 1972 году автобус был показан на Международной ярмарке в Лейпциге, где получил диплом 1 степени и Большую золотую медаль выставки.В 1977-м появились новые динамики в салоне, генератор увеличенной мощности со встроенным реле-выпрямителем, а в 1978-м - система антиобледенения шлангов пневмосистемы, аварийное отключение «массы» кнопками в салоне и на кузове, а также сдвижная форточка в правом окне кабины водителя.С 1984 года на автобус стали устанавливать новые передний и задний бамперы, появилась иная светотехника. Корму украсили квадратные фонари, состоявшие из 4 фар: габаритов, стоп-сигналов, плафонов заднего хода и указателей поворота, а спереди в 1986 году передние верхние габариты были заменены на прямоугольные. Водителю досталось новое кресло с собственной подвеской, регулируемое по высоте, длине, наклону спинки и подушки, изменилась система вентиляции и отделка салона. Помимо обычного городского автобуса, у модели ЛиАЗ-677 существовало огромное количество модификаций. Часть из них дошла до серии, остальные остались мелкосерийным экспериментом.Производство ЛиАЗ-677 в Ликино-Дулево продолжалось до августа 1994 года. В общей сложности было изготовлено около 200 тыс. автобусов различных модификаций. Но и после прекращения производства на ЛиАЗе автобусы выпускались разнообразными ремонтными предприятиями вплоть до 2004 года.
2020-02-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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