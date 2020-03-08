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8 марта 2020, 00:14

«Глас народа» о нюансах женской парковки и мужиках тупее валенка

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Фото из социальных сетей
Эти замысловатые финты на парковке, судя по заявлению автора публикации в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте», принадлежат водителю-женщине. Прикольно, не правда ли? Удивительное дело, но в обсуждении поста участвуют одни дамы. Мужские голоса единичны, и они, мягко скажем, не интересны. Поэтому дадим слово прекрасной половине человечества.

Юлия Михайленко: «Я так в первые дни моих попыток езды на авто разворачивалась. Так рядом стоял мужик с батоном, смотрел на мои попытки развернуться, медленно отламывал от батона кусочки и ел их. Устроила мужику зрелище»...

Екатерина Помазкина: «И как, много съел»?

Юлия Михайленко: «Почти полбатона».

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Наталья Ларионова: «Желаю удачи на дороге, и помните правило 3 Д: «ДАЙ ДУРАКУ ДОРОГУ». Едьте спокойно, Вас защищает «восклицательный знак».

Екатерина Помазкина: «Наталья, благодарю! Да, знак есть, кому надо, объедут. И Вам тоже удачи»!

Ирина Кукушкина: «Юлия, не повезло Вам с мужиком с батоном. Бывают очень даже доброжелательные мужчины, которые помогут припарковаться правильно и быстро»!

Татьяна Матвеева: «Наталья, восклицательный знак не защищает. Он предупреждает. А дураков на дороге больше, чем надо».

Ирина Петрова: «Да причём тут девушка? Вы видели, как мужики ездят? Как что - так женщины. Я работаю на дороге и вижу, кто как ездит. Бывают случаи, когда мужик тупее валенка, даже знаки не знает».

Наталья Ларионова: «Ирина, на дороге нет женщин или мужчин, есть водитель автотранспортного средства».

Ирина Петрова: «Это скажите мужчинам».

Наталья Ларионова: «Если они не дураки, вспоминаем правило 3 Д - они это знают».

Татьяна Матвеева: «Ирина, пришла к выводу, что мужики намного опаснее на дороге».

Глас народа о нюансах женской парковки и мужиках тупее валенка

 

Глас народа о нюансах женской парковки и мужиках тупее валенка

 

Глас народа о нюансах женской парковки и мужиках тупее валенка

 

Глас народа о нюансах женской парковки и мужиках тупее валенка

 

Глас народа о нюансах женской парковки и мужиках тупее валенка

 

Глас народа о нюансах женской парковки и мужиках тупее валенка
Глас народа о нюансах женской парковки и мужиках тупее валенка
Глас народа о нюансах женской парковки и мужиках тупее валенка
Глас народа о нюансах женской парковки и мужиках тупее валенка
Глас народа о нюансах женской парковки и мужиках тупее валенка
Юлия Быковская: «Татьяна, у них после 60-ти, вообще, забирать права нужно. Тормоза становятся, а осознать это им сложно, да и смириться тоже».

Наталья Воронкина: «Тише едешь - дальше будешь. Пусть учится».

Антонина Калинина: «Уж лучше так, чем как в попу раненая газовать и оставить бампер в сугробе, тем более никому не мешает, и места полно».

Любовь Тихомирова: «Зато какой красивый цветок получился! Прямо весенний тюльпан».

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Майя Белякова: «Ха, когда я первый раз парковалась, моя мама собой закрывала рядом стоящую чужую дорогую машину. До сих пор, вспоминая, смеёмся! Научится еще».

Ирина Яременко: «Майя, права у меня давно, а машина появилась недавно (сыночек подарил). Оказывается, из подъезда люди видят, как я выезжаю со двора, с парковки. И потом при встрече смеемся вместе! Езжу с восклицательным знаком! Но наши водители, в Калининграде - очень понимающие и доброжелательные»!

Светлана Ефимова: «Я иногда из окошка наблюдаю, как мужики задом паркуются. Вот так же получается, и не факт, что за рулем – женщина».

Татьяна Матвеева: «...мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь». Можно подумать, все с рулём в руках родились».

Людмила Пискунова: «Даже чем-то на лотос похож».

Алиса Серова: «Научиться можно! Подумать, все сели и сразу «асами» стали. Все с этого начинают»…

Юлия Чечковы: «Нормально! Получила права в ноябре. Во время парковки «мордой» пока ни разу не попала, встаю на 2 места, и всё тут. А вот задом - на ура! Так что, нормально».

Ляйсан Давлетбердина: «Да не стоит так недооценивать девушек. У меня с первого раза получилось припарковаться задом, средь двух машин. Сама от себя была в шоке, эмоции зашкаливали: в первый раз - и так удачно».

Анна Калинина: «Везет вам! А я до сих пор так паркуюсь»…


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«Глас народа» о нюансах женской парковки и мужиках тупее валенка
Юлия Михайленко: «Я так в первые дни моих попыток езды на авто разворачивалась. Так рядом стоял мужик с батоном, смотрел на мои попытки развернуться, медленно отламывал от батона кусочки и ел их. Устроила мужику зрелище»...Екатерина Помазкина: «И как, много съел»? Юлия Михайленко: «Почти полбатона».{{material_125925}} Екатерина Помазкина: «Я сейчас на стадии «полбатонамужика» - только права получены. Успокаиваю себя тем, что все когда-то учились».Наталья Ларионова: «Желаю удачи на дороге, и помните правило 3 Д: «ДАЙ ДУРАКУ ДОРОГУ». Едьте спокойно, Вас защищает «восклицательный знак».Екатерина Помазкина: «Наталья, благодарю! Да, знак есть, кому надо, объедут. И Вам тоже удачи»! Ирина Кукушкина: «Юлия, не повезло Вам с мужиком с батоном. Бывают очень даже доброжелательные мужчины, которые помогут припарковаться правильно и быстро»!Татьяна Матвеева: «Наталья, восклицательный знак не защищает. Он предупреждает. А дураков на дороге больше, чем надо».Ирина Петрова: «Да причём тут девушка? Вы видели, как мужики ездят? Как что - так женщины. Я работаю на дороге и вижу, кто как ездит. Бывают случаи, когда мужик тупее валенка, даже знаки не знает».Наталья Ларионова: «Ирина, на дороге нет женщин или мужчин, есть водитель автотранспортного средства».Ирина Петрова: «Это скажите мужчинам».Наталья Ларионова: «Если они не дураки, вспоминаем правило 3 Д - они это знают».Татьяна Матвеева: «Ирина, пришла к выводу, что мужики намного опаснее на дороге».{{gallery_330}} Юлия Быковская: «Татьяна, у них после 60-ти, вообще, забирать права нужно. Тормоза становятся, а осознать это им сложно, да и смириться тоже».Наталья Воронкина: «Тише едешь - дальше будешь. Пусть учится».Антонина Калинина: «Уж лучше так, чем как в попу раненая газовать и оставить бампер в сугробе, тем более никому не мешает, и места полно». Любовь Тихомирова: «Зато какой красивый цветок получился! Прямо весенний тюльпан».{{material_124056}} Майя Белякова: «Ха, когда я первый раз парковалась, моя мама собой закрывала рядом стоящую чужую дорогую машину. До сих пор, вспоминая, смеёмся! Научится еще».Ирина Яременко: «Майя, права у меня давно, а машина появилась недавно (сыночек подарил). Оказывается, из подъезда люди видят, как я выезжаю со двора, с парковки. И потом при встрече смеемся вместе! Езжу с восклицательным знаком! Но наши водители, в Калининграде - очень понимающие и доброжелательные»!Светлана Ефимова: «Я иногда из окошка наблюдаю, как мужики задом паркуются. Вот так же получается, и не факт, что за рулем – женщина».Татьяна Матвеева: «...мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь». Можно подумать, все с рулём в руках родились».Людмила Пискунова: «Даже чем-то на лотос похож».Алиса Серова: «Научиться можно! Подумать, все сели и сразу «асами» стали. Все с этого начинают»…Юлия Чечковы: «Нормально! Получила права в ноябре. Во время парковки «мордой» пока ни разу не попала, встаю на 2 места, и всё тут. А вот задом - на ура! Так что, нормально». Ляйсан Давлетбердина: «Да не стоит так недооценивать девушек. У меня с первого раза получилось припарковаться задом, средь двух машин. Сама от себя была в шоке, эмоции зашкаливали: в первый раз - и так удачно».Анна Калинина: «Везет вам! А я до сих пор так паркуюсь»…
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Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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