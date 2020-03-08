«Глас народа» о нюансах женской парковки и мужиках тупее валенка
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Юлия Михайленко: «Я так в первые дни моих попыток езды на авто разворачивалась. Так рядом стоял мужик с батоном, смотрел на мои попытки развернуться, медленно отламывал от батона кусочки и ел их. Устроила мужику зрелище»...
Екатерина Помазкина: «И как, много съел»?
Юлия Михайленко: «Почти полбатона».
Наталья Ларионова: «Желаю удачи на дороге, и помните правило 3 Д: «ДАЙ ДУРАКУ ДОРОГУ». Едьте спокойно, Вас защищает «восклицательный знак».
Екатерина Помазкина: «Наталья, благодарю! Да, знак есть, кому надо, объедут. И Вам тоже удачи»!
Ирина Кукушкина: «Юлия, не повезло Вам с мужиком с батоном. Бывают очень даже доброжелательные мужчины, которые помогут припарковаться правильно и быстро»!
Татьяна Матвеева: «Наталья, восклицательный знак не защищает. Он предупреждает. А дураков на дороге больше, чем надо».
Ирина Петрова: «Да причём тут девушка? Вы видели, как мужики ездят? Как что - так женщины. Я работаю на дороге и вижу, кто как ездит. Бывают случаи, когда мужик тупее валенка, даже знаки не знает».
Наталья Ларионова: «Ирина, на дороге нет женщин или мужчин, есть водитель автотранспортного средства».
Ирина Петрова: «Это скажите мужчинам».
Наталья Ларионова: «Если они не дураки, вспоминаем правило 3 Д - они это знают».
Татьяна Матвеева: «Ирина, пришла к выводу, что мужики намного опаснее на дороге».
Наталья Воронкина: «Тише едешь - дальше будешь. Пусть учится».
Антонина Калинина: «Уж лучше так, чем как в попу раненая газовать и оставить бампер в сугробе, тем более никому не мешает, и места полно».
Любовь Тихомирова: «Зато какой красивый цветок получился! Прямо весенний тюльпан».
Ирина Яременко: «Майя, права у меня давно, а машина появилась недавно (сыночек подарил). Оказывается, из подъезда люди видят, как я выезжаю со двора, с парковки. И потом при встрече смеемся вместе! Езжу с восклицательным знаком! Но наши водители, в Калининграде - очень понимающие и доброжелательные»!
Светлана Ефимова: «Я иногда из окошка наблюдаю, как мужики задом паркуются. Вот так же получается, и не факт, что за рулем – женщина».
Татьяна Матвеева: «...мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь». Можно подумать, все с рулём в руках родились».
Людмила Пискунова: «Даже чем-то на лотос похож».
Алиса Серова: «Научиться можно! Подумать, все сели и сразу «асами» стали. Все с этого начинают»…
Юлия Чечковы: «Нормально! Получила права в ноябре. Во время парковки «мордой» пока ни разу не попала, встаю на 2 места, и всё тут. А вот задом - на ура! Так что, нормально».
Ляйсан Давлетбердина: «Да не стоит так недооценивать девушек. У меня с первого раза получилось припарковаться задом, средь двух машин. Сама от себя была в шоке, эмоции зашкаливали: в первый раз - и так удачно».
Анна Калинина: «Везет вам! А я до сих пор так паркуюсь»…
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