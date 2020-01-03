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3 января 2020, 05:45

«Глас народа» о сброшенном с вертолета «Геландвагене»: «Дураков на Руси хватает»!

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Фото из соцсетей
Одной из самых громких историй в соцсетях конца 2019 года стала та, сюжетом которой выступил сброшенный с вертолета Mercedes Galandewagen. Действо имело место в Карелии, а владельцем «гелика» являлся некий московский блогер Игорь Мороз.
Глас народа о сброшенном с вертолета Геландвагене Дураков на Руси хватает

Фото из соцсетей

Как тогда заявил сам блогер, покупка автомобиля данной марки когда-то была его голубой мечтой. Но в ней он быстро разочаровался, а потому захотел уничтожить. «Это мой «гелик», что хочу с ним, то и делаю», - гордо произнес сетевой предприниматель.

Mercedes G
От 2.9 л, 249 л.с
Новый от 7 570 000 до 12 000 000 Р
Согласно первоначальным планам уничтожить внедорожник предполагалось за 16 млн рублей в Москве, но как-то так вышло, что «кровавая» история совершилась в Карелии, близ аэропорта Пески. Выделенный под «убийство» Mercedes администрация маленького аэропорта получила от хозяина 250 000 рублей.

В сетях происшествие не осталось незамеченным. В своем подавляющем большинстве рядовых граждан задело «жиробешение» блогера. Мы постарались исключить из обзора наиболее радикальные комментарии, но и без них видно, что общая оценка действий Мороза, увы, ему не льстит.  

Андрей Макаров: «Зажрались».

Сергей Тётушкин: «С жиру бесятся - лучше бы продали и отдали деньги в детские дома».

Рамиль Валитов: «А теперь их надо обязать утилизировать мусор и оштрафовать за это».

Вадим Юматов: «Истину глаголешь».

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Дмитрий Кочнев: «Рамиль, они уже его успешно утилизировали, осталось только на свалку доставить».

Артём Шувалов: «Какой спор между мужчинами?! Moroz блогер сказал, что, если на него подпишется определённое количество человек в Инстаграме, то он сбросит «гелик» с вертолёта».

Егор Глущенко: «Что до падения было г…м, что после падения «г…о».

Максим Смирнов: «Егор, до падения «какаха», после – «лепеха». Но содержание то же».

Татьяна Эйзнер: «Так нельзя делать».

Аня Мартынова: «Татьяна, почему»?

Татьяна Эйзнер: «А потому, что они не нормальные».

Егор Панов: «Это же его машина».

Владимир Сидорчев: «Ну и что, это не отменяет того факта, что это их собственность, и они могу распоряжаться ей, как хотят».

Татьяна Эйзнер: «Жалко автомобиль просто».

Кирилл Малинский: «Ну, как бы в баке бензин, а в двигателе масло, и все эти жидкости наверняка вытекли».

Артур Проходимец: «Дураков у нас на Руси издревле хватает»!

Владислав Королев: «Ахахаха, у богатых свои причуды».

Валерий Васильев: «Лучше бы поспорили, кто первый прыгнет без парашюта».

Максим Смирнов: «Главное, чтобы убрали за собой... А так... Да за базар отвечать нужно».

Николай Кубраков: «Да этот «гелик» мёртвый был, поэтому его и похоронили».

Радик Бакиев: «Ребята, смотрите машина в дребезги, а ленты какие были, такие и остались, даже царапинки нет, надо машины делать из ленты».

Паша Давыдов: «Везде враньё, это блогер Moroz».

Мурат Азов: «Нефиг в Карелии сорить, пускай в Москве сорят, дебилы».

Dmitriy Dorofeev: «Когда люди могут позволить себе многое, они забывают о малом»...

Олег Сагатаев: «Лучше бы поспорили, кто больше сделает благотворительных акций на новый год детишкам из приютов»…

Блогер Мороз, по всей вероятности, ожидал шквала негодования в свой адрес, и потому ответ у него был готов заранее: «И ты, если сидишь и смотришь этот ролик, и не можешь купить эту «тачку», то встань и сделай что-нибудь. Потому что, возможно, ты делаешь что-то не так».


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz G-klasse
Не Гелендеваген снимать с производства нельзя. Это же машина легенда. Хотя, даже если ее снимут с производства, она всегда будет пользоваться популярностью, потому что таких машин больше нет. В этой машине все удачно продумано, а самое главное, так ее безопасность и комфорт. В такой машине можно ездить ...
Sergey Teplyakov
«Глас народа»: «ЛуАЗ» плюс «Геландваген» равно «Волынваген»
, весь этот ваш гелик-сплошное пафосное говно!!! и не более! а луаз, хоть и невзрачный на вид, но в свое время был отличной машиной для бездорожья (каковой является и по сей день) !
юрий
Самые дорогие в эксплуатации иномарки
Шеврале тахо, кадилак эскалэйд и хамер .. машины практически одинаковые. Эскалайд и тахо .. воопще на 80 % одно авто. Владел эскплэйдом .. за три года одни рпсходники .. хотя авто было не молодое. Растраивал только расход в 20-25 литров .. но с головой окупалось отсутствием ремонтов и проблем ... так ...
Сергей
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«Глас народа» о сброшенном с вертолета «Геландвагене»: «Дураков на Руси хватает»!
Как тогда заявил сам блогер, покупка автомобиля данной марки когда-то была его голубой мечтой. Но в ней он быстро разочаровался, а потому захотел уничтожить. «Это мой «гелик», что хочу с ним, то и делаю», - гордо произнес сетевой предприниматель. {{model_v2_no_show_813}} Согласно первоначальным планам уничтожить внедорожник предполагалось за 16 млн рублей в Москве, но как-то так вышло, что «кровавая» история совершилась в Карелии, близ аэропорта Пески. Выделенный под «убийство» Mercedes администрация маленького аэропорта получила от хозяина 250 000 рублей.В сетях происшествие не осталось незамеченным. В своем подавляющем большинстве рядовых граждан задело «жиробешение» блогера. Мы постарались исключить из обзора наиболее радикальные комментарии, но и без них видно, что общая оценка действий Мороза, увы, ему не льстит.   Андрей Макаров: «Зажрались».Сергей Тётушкин: «С жиру бесятся - лучше бы продали и отдали деньги в детские дома».Рамиль Валитов: «А теперь их надо обязать утилизировать мусор и оштрафовать за это».Вадим Юматов: «Истину глаголешь».{{material_128343}} Дмитрий Кочнев: «Рамиль, они уже его успешно утилизировали, осталось только на свалку доставить».Артём Шувалов: «Какой спор между мужчинами?! Moroz блогер сказал, что, если на него подпишется определённое количество человек в Инстаграме, то он сбросит «гелик» с вертолёта».Егор Глущенко: «Что до падения было г…м, что после падения «г…о».Максим Смирнов: «Егор, до падения «какаха», после – «лепеха». Но содержание то же». Татьяна Эйзнер: «Так нельзя делать».Аня Мартынова: «Татьяна, почему»?Татьяна Эйзнер: «А потому, что они не нормальные». Егор Панов: «Это же его машина».Владимир Сидорчев: «Ну и что, это не отменяет того факта, что это их собственность, и они могу распоряжаться ей, как хотят».Татьяна Эйзнер: «Жалко автомобиль просто».Кирилл Малинский: «Ну, как бы в баке бензин, а в двигателе масло, и все эти жидкости наверняка вытекли».Артур Проходимец: «Дураков у нас на Руси издревле хватает»!Владислав Королев: «Ахахаха, у богатых свои причуды».Валерий Васильев: «Лучше бы поспорили, кто первый прыгнет без парашюта». Максим Смирнов: «Главное, чтобы убрали за собой... А так... Да за базар отвечать нужно».Николай Кубраков: «Да этот «гелик» мёртвый был, поэтому его и похоронили».Радик Бакиев: «Ребята, смотрите машина в дребезги, а ленты какие были, такие и остались, даже царапинки нет, надо машины делать из ленты».Паша Давыдов: «Везде враньё, это блогер Moroz».Мурат Азов: «Нефиг в Карелии сорить, пускай в Москве сорят, дебилы».Dmitriy Dorofeev: «Когда люди могут позволить себе многое, они забывают о малом»...Олег Сагатаев: «Лучше бы поспорили, кто больше сделает благотворительных акций на новый год детишкам из приютов»…Блогер Мороз, по всей вероятности, ожидал шквала негодования в свой адрес, и потому ответ у него был готов заранее: «И ты, если сидишь и смотришь этот ролик, и не можешь купить эту «тачку», то встань и сделай что-нибудь. Потому что, возможно, ты делаешь что-то не так».
2020-01-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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