«Глас народа» о сброшенном с вертолета «Геландвагене»: «Дураков на Руси хватает»!
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Фото из соцсетей
Как тогда заявил сам блогер, покупка автомобиля данной марки когда-то была его голубой мечтой. Но в ней он быстро разочаровался, а потому захотел уничтожить. «Это мой «гелик», что хочу с ним, то и делаю», - гордо произнес сетевой предприниматель.
В сетях происшествие не осталось незамеченным. В своем подавляющем большинстве рядовых граждан задело «жиробешение» блогера. Мы постарались исключить из обзора наиболее радикальные комментарии, но и без них видно, что общая оценка действий Мороза, увы, ему не льстит.
Андрей Макаров: «Зажрались».
Сергей Тётушкин: «С жиру бесятся - лучше бы продали и отдали деньги в детские дома».
Рамиль Валитов: «А теперь их надо обязать утилизировать мусор и оштрафовать за это».
Вадим Юматов: «Истину глаголешь».
Артём Шувалов: «Какой спор между мужчинами?! Moroz блогер сказал, что, если на него подпишется определённое количество человек в Инстаграме, то он сбросит «гелик» с вертолёта».
Егор Глущенко: «Что до падения было г…м, что после падения «г…о».
Максим Смирнов: «Егор, до падения «какаха», после – «лепеха». Но содержание то же».
Татьяна Эйзнер: «Так нельзя делать».
Аня Мартынова: «Татьяна, почему»?
Татьяна Эйзнер: «А потому, что они не нормальные».
Егор Панов: «Это же его машина».
Владимир Сидорчев: «Ну и что, это не отменяет того факта, что это их собственность, и они могу распоряжаться ей, как хотят».
Татьяна Эйзнер: «Жалко автомобиль просто».
Кирилл Малинский: «Ну, как бы в баке бензин, а в двигателе масло, и все эти жидкости наверняка вытекли».
Артур Проходимец: «Дураков у нас на Руси издревле хватает»!
Владислав Королев: «Ахахаха, у богатых свои причуды».
Валерий Васильев: «Лучше бы поспорили, кто первый прыгнет без парашюта».
Максим Смирнов: «Главное, чтобы убрали за собой... А так... Да за базар отвечать нужно».
Николай Кубраков: «Да этот «гелик» мёртвый был, поэтому его и похоронили».
Радик Бакиев: «Ребята, смотрите машина в дребезги, а ленты какие были, такие и остались, даже царапинки нет, надо машины делать из ленты».
Паша Давыдов: «Везде враньё, это блогер Moroz».
Мурат Азов: «Нефиг в Карелии сорить, пускай в Москве сорят, дебилы».
Dmitriy Dorofeev: «Когда люди могут позволить себе многое, они забывают о малом»...
Олег Сагатаев: «Лучше бы поспорили, кто больше сделает благотворительных акций на новый год детишкам из приютов»…
Блогер Мороз, по всей вероятности, ожидал шквала негодования в свой адрес, и потому ответ у него был готов заранее: «И ты, если сидишь и смотришь этот ролик, и не можешь купить эту «тачку», то встань и сделай что-нибудь. Потому что, возможно, ты делаешь что-то не так».
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