«Глас народа» о том, имел ли право Ford Explorer припарковаться на остановке
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Давайте вместе послушаем, как вологжане отреагировали на «остановочную» парковку внедорожника, а попутно и сами для себя определим: прав его владелец или виновен, ведь таких случаев в нашей ежедневной транспортной жизни полным полно.
Лана Дерби: «Чем он конкретно мешает - не написано».
Сергей Кравченко-Шаляпин: «Может, человек отбежал в ларек на остановке».
Светлана Орлова (Демакова): «Сергей, ага, сегодня также две машины встали у ост. Библиотека, полностью перекрыли подъезд. Я съездила в Водники по делам, обратно еду, а они все стоят. Всё в ларьки бегают»…
Сергей Кравченко-Шаляпин ответил Светлане: «Тогда прямая дорога на эвакуатор».
Вася Сидоров: «Какая марка авто? Не вижу».
Алексей Седунов: «Вася, «форд».
Матвей Соколов: «Вася, «Нива 2131» белого цвета».
Игорь Вологжанин: Васенька, смотри, какая бибика! - Ты чё, бабуля, какая бибика. Это же «Форд Эксплорер».
Александр Лукичев ответил Игорю: «Игорь, и че, правила для всех одинаковые».
Игорь Вологжанин: «В городе нет ГИБДД, так что всё можно».
Игорь Вологжанин ответил Александру: «Александр, про правила, вроде, ничего не написал, что разные».
Екатерина Сергеева: «Опять кто-то с крыши фоткает... Сидите дома нафиг, везде нос сунуть надо»…
Вася Ленивый: «Мужик на встречу прикатил».
Сергей Максимов: «А что, на встрече теперь можно ненадолго, да»?
Михаил Кузнецов: «Сергей, можно, но не на остановке общественного транспорта. Хотя и на остановке тоже можно, если не создаётся помех».
Артур Владимиров: «Может быть, он вообще овощи привез. Чтобы ты, аноним, днём вышел в сандалиях и купил нормальные свежие огурчики, либо помидорчики. Да и в правилах написано, не создавая помех общественному транспорту. Можно встать и даже аварийку не включать».
Михаил Кузнецов: «Артур, в правилах написано: «для посадки/высадки пассажиров», а не овощей».
Артур Владимиров ответил Михаилу: «Умом решил своим блеснуть? Ну, пожалуйста. Вопросы будут, обращайся».
Михаил Кузнецов ответил Артуру: «Попробуй нормальные, официальные ПДД почитать, а не чьи-то фантазии».
Женя Тимофеева: «Даже интересно, хоть один автобус за это время посетил эту остановку»?
Иван Петрович: «Хороший «Форд». Может быть, водила ушел за фруктами».
Игорь Колмаков: «Хозяин ларька приехал кассу снимать. Не через дорогу же ему мешок денег тащить»...
Володя Дробозин: «На остановке остановка не запрещена».
Бендер Родригес: «Володя, пару минут».
Олег Шиков: «Удод и жлоб».
Ксюша Белова: «Дуракам закон не писан».
Александр Лукичев: «Паркуюсь, как хочу»!
Вова Москвин: «Пришло время извиниться публично! Номер известен»…
Дария Лапина: «Шли сегодня из магазина вечером во дворах, только мужа успела отдернуть за шиворот от дороги. Пронеслась на полной скорости, чуть не по ногам - жирнющая автоледи на белой «Шкоде». Женщина явно плохо влезает в машину. Вот такие и ездят! Из-за руля еле видно, только руки от недостатка места в машине в окна вылезают, таким пешком только ходить надо»!
Сергей Расторопов: «Вазген привёз помидоры»…
Ирина Юренская: «Тупой, еше тупее».
Максим Сотков: «С такими номерами — можно, в правилах прописано».
Тимофей Ильин: «ПрипарковалА. Потому что это «автолядь», 100%»,
Zhdan Zritekato: «Видел вчера это чудо, пока сам рядом проезжал, два автобусы, друг за другом пытались не задеть данный автомобиль, подъехать к остановке, что было проблематично. Им ведь надо было её только подъехать, но и ещё людей выпустить».
Зина Куликова: «Хозяева жизни всегда так ставят машины».
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