18 июня 2019, 06:09

«Глас народа» о том, имел ли право Ford Explorer припарковаться на остановке

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Жители Вологды в конце той недели активно обсуждали в сетях своего земляка, припарковавшего Ford Explorer на остановке общественного транспорта. Кому-то эта ситуация показалась абсолютно безобидной, других, что называется, «зажгла».

Давайте вместе послушаем, как вологжане отреагировали на «остановочную» парковку внедорожника, а попутно и сами для себя определим: прав его владелец или виновен, ведь таких случаев в нашей ежедневной транспортной жизни полным полно.

Ford Explorer
От 3.5 л, 249 л.с
Новый от 2 719 000 до 3 297 000 Р
Валерий Пасхин: «Ему можно, он выскочил на минутку за овощами, жена в выходные окроху делать будет»…

Лана Дерби: «Чем он конкретно мешает - не написано».

Сергей Кравченко-Шаляпин: «Может, человек отбежал в ларек на остановке».

Светлана Орлова (Демакова): «Сергей, ага, сегодня также две машины встали у ост. Библиотека, полностью перекрыли подъезд. Я съездила в Водники по делам, обратно еду, а они все стоят. Всё в ларьки бегают»…

Сергей Кравченко-Шаляпин ответил Светлане: «Тогда прямая дорога на эвакуатор».

Вася Сидоров: «Какая марка авто? Не вижу».

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Матвей Соколов: «Вася, «Нива 2131» белого цвета».

Игорь Вологжанин: Васенька, смотри, какая бибика! - Ты чё, бабуля, какая бибика. Это же «Форд Эксплорер».

Александр Лукичев ответил Игорю: «Игорь, и че, правила для всех одинаковые».

Игорь Вологжанин: «В городе нет ГИБДД, так что всё можно».

Игорь Вологжанин ответил Александру: «Александр, про правила, вроде, ничего не написал, что разные».

Екатерина Сергеева: «Опять кто-то с крыши фоткает... Сидите дома нафиг, везде нос сунуть надо»…

Вася Ленивый: «Мужик на встречу прикатил».

Сергей Максимов: «А что, на встрече теперь можно ненадолго, да»?

Михаил Кузнецов: «Сергей, можно, но не на остановке общественного транспорта. Хотя и на остановке тоже можно, если не создаётся помех».

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Артур Владимиров: «Может быть, он вообще овощи привез. Чтобы ты, аноним, днём вышел в сандалиях и купил нормальные свежие огурчики, либо помидорчики. Да и в правилах написано, не создавая помех общественному транспорту. Можно встать и даже аварийку не включать».

Михаил Кузнецов: «Артур, в правилах написано: «для посадки/высадки пассажиров», а не овощей».

Артур Владимиров ответил Михаилу: «Умом решил своим блеснуть? Ну, пожалуйста. Вопросы будут, обращайся».

Михаил Кузнецов ответил Артуру: «Попробуй нормальные, официальные ПДД почитать, а не чьи-то фантазии».

Женя Тимофеева: «Даже интересно, хоть один автобус за это время посетил эту остановку»?

Иван Петрович: «Хороший «Форд». Может быть, водила ушел за фруктами».

Игорь Колмаков: «Хозяин ларька приехал кассу снимать. Не через дорогу же ему мешок денег тащить»...

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Бендер Родригес: «Володя, пару минут».

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Ксюша Белова: «Дуракам закон не писан».

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«Глас народа» о том, имел ли право Ford Explorer припарковаться на остановке
Давайте вместе послушаем, как вологжане отреагировали на «остановочную» парковку внедорожника, а попутно и сами для себя определим: прав его владелец или виновен, ведь таких случаев в нашей ежедневной транспортной жизни полным полно. {{model_v2_no_show_419}} Валерий Пасхин: «Ему можно, он выскочил на минутку за овощами, жена в выходные окроху делать будет»…Лана Дерби: «Чем он конкретно мешает - не написано».Сергей Кравченко-Шаляпин: «Может, человек отбежал в ларек на остановке».Светлана Орлова (Демакова): «Сергей, ага, сегодня также две машины встали у ост. Библиотека, полностью перекрыли подъезд. Я съездила в Водники по делам, обратно еду, а они все стоят. Всё в ларьки бегают»…Сергей Кравченко-Шаляпин ответил Светлане: «Тогда прямая дорога на эвакуатор».Вася Сидоров: «Какая марка авто? Не вижу».Алексей Седунов: «Вася, «форд».{{material_125479}} Dimon Zakharov: «Вася, вроде бы Ford Explorer».Матвей Соколов: «Вася, «Нива 2131» белого цвета».Игорь Вологжанин: Васенька, смотри, какая бибика! - Ты чё, бабуля, какая бибика. Это же «Форд Эксплорер».Александр Лукичев ответил Игорю: «Игорь, и че, правила для всех одинаковые».Игорь Вологжанин: «В городе нет ГИБДД, так что всё можно».Игорь Вологжанин ответил Александру: «Александр, про правила, вроде, ничего не написал, что разные».Екатерина Сергеева: «Опять кто-то с крыши фоткает... Сидите дома нафиг, везде нос сунуть надо»…Вася Ленивый: «Мужик на встречу прикатил».Сергей Максимов: «А что, на встрече теперь можно ненадолго, да»?Михаил Кузнецов: «Сергей, можно, но не на остановке общественного транспорта. Хотя и на остановке тоже можно, если не создаётся помех».{{material_124321}} Вася Сидоров: «Если бы был Land Rover Discovery, то тогда можно, остальным – нельзя»!Артур Владимиров: «Может быть, он вообще овощи привез. Чтобы ты, аноним, днём вышел в сандалиях и купил нормальные свежие огурчики, либо помидорчики. Да и в правилах написано, не создавая помех общественному транспорту. Можно встать и даже аварийку не включать».Михаил Кузнецов: «Артур, в правилах написано: «для посадки/высадки пассажиров», а не овощей».Артур Владимиров ответил Михаилу: «Умом решил своим блеснуть? Ну, пожалуйста. Вопросы будут, обращайся».Михаил Кузнецов ответил Артуру: «Попробуй нормальные, официальные ПДД почитать, а не чьи-то фантазии».Женя Тимофеева: «Даже интересно, хоть один автобус за это время посетил эту остановку»?Иван Петрович: «Хороший «Форд». Может быть, водила ушел за фруктами».Игорь Колмаков: «Хозяин ларька приехал кассу снимать. Не через дорогу же ему мешок денег тащить»...{{material_123311}} Татьяна Зубкова: «Зачем обсуждать, завидуйте лучше»!Володя Дробозин: «На остановке остановка не запрещена».Бендер Родригес: «Володя, пару минут».Олег Шиков: «Удод и жлоб».Ксюша Белова: «Дуракам закон не писан».Александр Лукичев: «Паркуюсь, как хочу»!Вова Москвин: «Пришло время извиниться публично! Номер известен»…Дария Лапина: «Шли сегодня из магазина вечером во дворах, только мужа успела отдернуть за шиворот от дороги. Пронеслась на полной скорости, чуть не по ногам - жирнющая автоледи на белой «Шкоде». Женщина явно плохо влезает в машину. Вот такие и ездят! Из-за руля еле видно, только руки от недостатка места в машине в окна вылезают, таким пешком только ходить надо»!Сергей Расторопов: «Вазген привёз помидоры»…Ирина Юренская: «Тупой, еше тупее».Максим Сотков: «С такими номерами — можно, в правилах прописано».Тимофей Ильин: «ПрипарковалА. Потому что это «автолядь», 100%»,Zhdan Zritekato: «Видел вчера это чудо, пока сам рядом проезжал, два автобусы, друг за другом пытались не задеть данный автомобиль, подъехать к остановке, что было проблематично. Им ведь надо было её только подъехать, но и ещё людей выпустить».Зина Куликова: «Хозяева жизни всегда так ставят машины».
2019-06-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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