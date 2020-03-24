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24 марта 2020, 14:27

«Глас народа» о том, как не стоит выезжать с автомойки задом…

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Фото: vk.com/spb_today
Быть бдительным никогда не помешает, даже если ничего не настораживает. Видимо, водитель легковушки не до конца осознал значение этой поговорки и потому попал в неловкое положение.

Как сообщает очевидец в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», чистая машина выезжала из ворот автомойки. Насколько безопасно и внимательно, свидетельствует фотофакт. Теперь, пишет автор поста, мыться ему придется долго, только без заднего стекла... На какое-то время проезд во дворе был парализован…

Ситуация, если так можно выразиться, житейская. Наверное, каждый из нас попадал в нее. Поэтому и комментарии у пользователей Сети, что называется, со знанием дела.

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Александр Трубчиков: «Раньше на этой мойке всегда выходил человек и помогал выехать».

Рома Кот-Обормот: «Походу, он не выезжал, а вылетал с мойки».

Николай Ткаченко: «Хорошо так помылся... Главное, недорого».

Артём Акулов: «Зеркала уже были разбиты, видимо»...

Artem Savchuk: «Я каждый раз всё больше убеждаюсь , что у некоторых людей голова - это декоративное приложение к попе... По-другому сказать не могу. Извините, для чего ему стекла? Чтобы только в лобовое направление смотреть»?

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Олег Солодянкин: «Паша, и что? Это освобождает от правил и даёт приоритет? Опусти заднее и смотри, медленно выкатываясь, либо жди когда просохнут»...

Felix Potvin: «Помылся? А теперь можно поремонтироваться»…

Александр Гайсёнок: «Просто глаза не на попе»!

Антон Курмышов: «Сколько я вам должен за мойку? Хотя посчитайте еще чистку салона, пожалуйста»…

Igor Makarov: «Скоро и легковые проехать не смогут. Это как? Думаете они третьего ждут»?

Кирилл Звонарев: Я ни в коем случае не оправдываю выезжающего, но для меня и другое непонятно: водитель грузовика видел, что из мойки выкатывается машина, и не собирался тормозить. В чем смысл боднуть? Принцип? Времени свободного много»?

Юлия Авдонина: «Они оба хороши. Да и не знаем мы всей ситуации. Может, седан аккуратно и не торопясь выезжал, а второй летел, уткнувшись в телефон. А, может, седан резко выехал. Мы этого не знаем».

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Комментарии
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«Глас народа»: аннулировать техосмотр в принципе. Что скажете?
Я тоже против техосмотра личного легкового транспорта, каждый следит за своим авто так как семью возит и нехочет подвергать её и себя опасности. Техосмотр оставить только для личного грузового или автобусов так как этот транспорт повышенной опасности и проходить должны тщательно .
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«Глас народа» о том, как не стоит выезжать с автомойки задом…
Как сообщает очевидец в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», чистая машина выезжала из ворот автомойки. Насколько безопасно и внимательно, свидетельствует фотофакт. Теперь, пишет автор поста, мыться ему придется долго, только без заднего стекла... На какое-то время проезд во дворе был парализован…Ситуация, если так можно выразиться, житейская. Наверное, каждый из нас попадал в нее. Поэтому и комментарии у пользователей Сети, что называется, со знанием дела.{{material_129334}} Григорий Нижник: «Бывает»…Ванюша Ивашка: «Дорога ошибок не прощает! Водителю наука на будущее - головой нужно крутить».Владимир Дьячков: «Многие ездят, ориентируясь исключительно на датчики, и если что -  выбегают из машины и кричат: «У меня парковочные датчики»…Михаил Крандин: «Там же на танке проехать можно»…Илья Винокуров: «Убедиться в безопасности манёвра», «…прибегнуть к помощи третьих лиц - при движении задним ходом». Теперь будем стоять, сопли на кулак накручивать».Александр Трубчиков: «Раньше на этой мойке всегда выходил человек и помогал выехать».Рома Кот-Обормот: «Походу, он не выезжал, а вылетал с мойки».Николай Ткаченко: «Хорошо так помылся... Главное, недорого».Артём Акулов: «Зеркала уже были разбиты, видимо»...Artem Savchuk: «Я каждый раз всё больше убеждаюсь , что у некоторых людей голова - это декоративное приложение к попе... По-другому сказать не могу. Извините, для чего ему стекла? Чтобы только в лобовое направление смотреть»?{{material_129287}}Виталий Егоров: «Artem, можно. Но масса особо одаренных личностей там едут с приличной скоростью, не учитывая обстановку. Касается всех водителей ТС, кроме фур, они тут единственные, кто медленно едут».Паша Краснов: «Artem, он с мойки выехал. Возможно, что запотевшие были»…Наталья Волкова: «Паша, в таких случаях опускают стекла или просят помощи».Олег Солодянкин: «Паша, и что? Это освобождает от правил и даёт приоритет? Опусти заднее и смотри, медленно выкатываясь, либо жди когда просохнут»...Felix Potvin: «Помылся? А теперь можно поремонтироваться»…Александр Гайсёнок: «Просто глаза не на попе»! Антон Курмышов: «Сколько я вам должен за мойку? Хотя посчитайте еще чистку салона, пожалуйста»…Igor Makarov: «Скоро и легковые проехать не смогут. Это как? Думаете они третьего ждут»?Кирилл Звонарев: Я ни в коем случае не оправдываю выезжающего, но для меня и другое непонятно: водитель грузовика видел, что из мойки выкатывается машина, и не собирался тормозить. В чем смысл боднуть? Принцип? Времени свободного много»?Юлия Авдонина: «Они оба хороши. Да и не знаем мы всей ситуации. Может, седан аккуратно и не торопясь выезжал, а второй летел, уткнувшись в телефон. А, может, седан резко выехал. Мы этого не знаем».
2020-03-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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