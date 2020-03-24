«Глас народа» о том, как не стоит выезжать с автомойки задом…
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Как сообщает очевидец в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», чистая машина выезжала из ворот автомойки. Насколько безопасно и внимательно, свидетельствует фотофакт. Теперь, пишет автор поста, мыться ему придется долго, только без заднего стекла... На какое-то время проезд во дворе был парализован…
Ситуация, если так можно выразиться, житейская. Наверное, каждый из нас попадал в нее. Поэтому и комментарии у пользователей Сети, что называется, со знанием дела.
Ванюша Ивашка: «Дорога ошибок не прощает! Водителю наука на будущее - головой нужно крутить».
Владимир Дьячков: «Многие ездят, ориентируясь исключительно на датчики, и если что - выбегают из машины и кричат: «У меня парковочные датчики»…
Михаил Крандин: «Там же на танке проехать можно»…
Илья Винокуров: «Убедиться в безопасности манёвра», «…прибегнуть к помощи третьих лиц - при движении задним ходом». Теперь будем стоять, сопли на кулак накручивать».
Александр Трубчиков: «Раньше на этой мойке всегда выходил человек и помогал выехать».
Рома Кот-Обормот: «Походу, он не выезжал, а вылетал с мойки».
Николай Ткаченко: «Хорошо так помылся... Главное, недорого».
Артём Акулов: «Зеркала уже были разбиты, видимо»...
Artem Savchuk: «Я каждый раз всё больше убеждаюсь , что у некоторых людей голова - это декоративное приложение к попе... По-другому сказать не могу. Извините, для чего ему стекла? Чтобы только в лобовое направление смотреть»?
Паша Краснов: «Artem, он с мойки выехал. Возможно, что запотевшие были»…
Наталья Волкова: «Паша, в таких случаях опускают стекла или просят помощи».
Олег Солодянкин: «Паша, и что? Это освобождает от правил и даёт приоритет? Опусти заднее и смотри, медленно выкатываясь, либо жди когда просохнут»...
Felix Potvin: «Помылся? А теперь можно поремонтироваться»…
Александр Гайсёнок: «Просто глаза не на попе»!
Антон Курмышов: «Сколько я вам должен за мойку? Хотя посчитайте еще чистку салона, пожалуйста»…
Igor Makarov: «Скоро и легковые проехать не смогут. Это как? Думаете они третьего ждут»?
Кирилл Звонарев: Я ни в коем случае не оправдываю выезжающего, но для меня и другое непонятно: водитель грузовика видел, что из мойки выкатывается машина, и не собирался тормозить. В чем смысл боднуть? Принцип? Времени свободного много»?
Юлия Авдонина: «Они оба хороши. Да и не знаем мы всей ситуации. Может, седан аккуратно и не торопясь выезжал, а второй летел, уткнувшись в телефон. А, может, седан резко выехал. Мы этого не знаем».
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