«Глас народа» о том, как утомительно проходить границу на каникулах
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Пользователи социальных сетей недовольны тем, как финны пропускают на свою территорию машины с российскими номерами. «В час по чайной ложке. Не очень-то хотят нас видеть соседи», - такие эмоции мы видим в постах. А что еще выливают в сердцах наши соотечественники? Об этом наша постоянная рубрика «Глас народа».
Tatiana Korneeva: «Пьют, наверное, или отходят после застолья».
Виктор Кузнецов: «А почему они должны хотеть нас видеть»?
Кирилл Шлямин - Виктор Кузнецов: «Потому что мы везём в их страну кучу денег. Туризм- это выгодно».
Виктор Кузнецов - Кирилл Шлямин: «Куча» - это сколько? Конкретные цифры есть, сопоставимые с остальным доходом страны»?
Владислав Шавлак - Виктор Кузнецов: «Туризм приносит Финляндии гораздо больший доход, чем лесная или пищевая промышленность».
Виктор Кузнецов - Владислав Шавлак: «В цифрах по туризму из России, подтверждающих Ваши слова, если можно»?
Andrej Abramov: «Около миллиона евро в год приносит приграничная торговля».
Yulia Obe: «Финны за счет «русотуристо» процветают. А вообще, кто частенько в «Финку» ездит, должны разницу заметить. Как до и как после санкций и падения рубля все выглядит. Сами финны, содержащие в приграничной зоне магазины, жалуются на упадок. Врут, наверное»…
Владимир Тимофеев: «Не, не врут... Прибедняются. Понятное дело, контрсанкции нанесли определенный ущерб приграничной торговле. Но загнивания и краха финской экономики пока не наблюдается».
Andy Hannolainen: «Братцы-сестрицы! За пару дней до старта спросите меня, как и где лучше (быстрее) пересекать границу, дам совет без ошибок. Консультации бесплатные».
Elena Kaasinen: «И как? Очень интересно. Так не хочется торчать в очереди»…
Елена Воронцова: «Давно пора порядок навести. Это работа, а не демонстрация отношений. Я 30 декабря простояла три часа. Наверно, кто-то думает, что это нормально».
Vladimir Reihel: «Выбираем красный коридор и оппа! 2 минуты - и полетели дальше».
Александр Юпатов: «Мы проходили 2 января в 8.30 утра. Наша граница заняла 2 часа, финны пропустили всего за 15 минут».
Elena Kaasinen: «Не надо «гнать» на финнов. Они без дела никогда не держат очередь, а вот на русской можно стоять часами. То пересменка, то компьютер «зависает», то ещё чего.
А финны ждут: деньги в казну не лишние будут».
Елена Воронцова - Elena Kaasinen: «Ох, далеко не всегда так, как вы говорите».
Виктор Кузнецов: «А я никуда на Новый год не ездил. И, представляете, никаких проблем ни с финскими, ни с российскими таможенниками! Новогоднее чудо».
Andrej Abramov: «После Рождества весь Хельсинки неделю по-русски говорит».
Михаил Куприянофф: «Думаю, лишь потому, что лишние деньги ещё никому не помешают, россияне везут туда деньги, обратно товары».
Михаил Неволин: «Просто там один человек фактически всё делает - по каждому въезжающему, поэтому, бывает подольше. У нас сначала при въезде на двух постах паспорт проверят, потом на границе, потом ещё и штамп проверят при выезде».
Галина Наумова: «Финны нас действительно недолюбливают. Я достаточно общалась с ними в Хельсинки. А за что им нас любить? Менталитет совершенно другой. А границы всегда проходить мало радости, особенно в праздники, в сезон, когда едут все».
Михаил Неволин: «Отмечу одну не очень приятную для меня особенность Финляндии (часто тут живу). Пожалуй, самой раздражающей и финнов, и русских группой жителей в последнее время стали финские подростки. Нарочно мусорят, хулиганство, вандализм и т.д. Это особенно заметно на фоне того, что финны традиционно осень бережно относились к природе и порядку. Вероятно, такая форма протеста юных максималистов».
Галина Наумова: «Я помню, как в начале 90-х большое количество финских туристов в домах отдыха Ленобласти. Приезжали в основном наши бабушки с детьми отдохнуть. И огромное количество финских престарелых туристов, которые не просыхали и пытались выпить дешевой русской водки – наверное, на год вперед».
Йоган Вайс: «99% гражданам РФ наплевать на пограничные «заморочки» пересекающих русско-финскую границу. Я - житель города на Вольной Неве, и моя последняя финская мультивиза «сдохла», так и нераспечатанной ещё в 1998-м, и ни разу не пришло в голову сделать новую... ежели – что».
Галина Наумова: «Финнов еще экология беспокоит. Понятное дело, не нравится им этот поток машин. Поезд «Аллегро» - и никаких пробок»!
Evgeny Khudik: «Чемодан-вокзал-Хельсинки и обратно? Разве это путешествие? С автомобилем никакого сравнения».
Галина Наумова: «Брат когда был помоложе и только начинал работать, машину где-нибудь у границы оставлял, и ехал в Финляндию на «велике». Вот это путешествие! Экономно, без очередей пускают, экологично».
Владимир Тимофеев: «Даже на «велике» надо ожидать зелёного светофора на финской стороне. Как при въезде, так и при выезде. Зимой на «велике» разве что до Иматры доехать».
Evgeny Khudik: «Зимой на «велике»? Финны очень удивятся».
Evgeny Khudik: «Ну, если только у «велика» колеса шипованные, но я таких не встречал».
Йоган Вайс: «Каждый житель СПб знает, что в «финку» имеет смысл мотаться, если не в шоп-тур и не транзитом ради дешёвого авиа-перелёта в нормальные страны, то исключительно на лыжные покатушки. Вариант «прокатать» самую дешёвую в Евросоюзе шенгенскую визу тоже нужно не забыть».
Олег Ковалев: «Был я в Финляндии пару раз, больше не поеду, нечего там делать».
Yulia Obe - Oleg Kovalev: «Согласна, скучно там, и народ скучный».
Inna Heikkilä: «Люди, не волнуйтесь - всем хватит места. В магазинах, саунах, ресторанах нашего брата сейчас здесь, в Финляндии, очень много».
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