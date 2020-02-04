«Глас народа» о том, кому мешает парковка в дворовых арках
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Фото: Spb-guide.ru
Пост с таким простым, на первый взгляд, вопросом мы опубликовали в социальных сетях. Подписчиков, что называется, «задело», и они охотно прокомментировали снимок.
О спецтехнике подумали?
Алексей Пономарев: «Как быть? Как быть? Эвакуировать… Если бензобак или, не дай Бог, газ рванет под аркой... И куда только смотрит МЧС»? Peter Bakanov: «Эвакуировать к черту, и штрафовать. Когда случится пожар, спецтехника не проедет».
А спасет ли паркинг?
Valentina Jakimtsuk: «Когда строили в прошлом веке, не знаю, как в нынешнее время, вообще не брали во внимание парковки для частного легкового транспорта при домах. Во дворах для них не выделено /не организовано мест, не говоря о паркингах. Есть, конечно, места, но кому идет оплата»?..
Елена Слюсарева: «Деньги собирайте на паркинг». Олег Мурашов: «Вечный конфликт интересов. А ведь можно в 2-3 яруса, как, например, в Японии, а теперь и в Китае». Алексей Окатов: «Велика Россия, а припарковаться негде».
На вольные хлеба…
Андрей Ладыгин: «В крайнем случае, следует вызвать эвакуатор. «Фараоны» охотно приедут и, если не «слупят» ничего с горе-парковщика, отвезут на штрафстоянку на вполне законных основаниях. И запишут деяние себе в актив». Greg Aleshin: «Здесь дворы как колодцы, но нечего пить» (Б. Гребенщиков – прим. автора). Igor Sirin: «Да, вроде, не очень мешает»... Владимир Тимофеев: «Как быть? Уезжать в деревню, на вольные хлеба»!
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