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4 февраля 2020, 00:19

«Глас народа» о том, кому мешает парковка в дворовых арках

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Фото пользователя 110km.ru
Уверен, таких фотографий каждый из наших читателей может прислать в редакцию пачками. С одной стороны, не от хорошей жизни мы паркуем так свои машины, ибо все дворы «затоварены под завязку», с другой – эти самые «брошенки» реально мешают проезду. Как быть?..
Глас народа о том кому мешает парковка в дворовых арках

Фото: Spb-guide.ru

Пост с таким простым, на первый взгляд, вопросом мы опубликовали в социальных сетях. Подписчиков, что называется, «задело», и они охотно прокомментировали снимок.

О спецтехнике подумали?

Алексей Пономарев: «Как быть? Как быть? Эвакуировать… Если бензобак или, не дай Бог, газ рванет под аркой... И куда только смотрит МЧС»? Peter Bakanov: «Эвакуировать к черту, и штрафовать. Когда случится пожар, спецтехника не проедет».

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Анатолий Мусиенко: «Не ставить, конечно ! Как бы не были заняты дворы автомобилями, ни в коем случае нельзя ставить на таких узких въездах свои «вёдра». Неужели не понять своей головой, что не проедет крупногабаритное транспортное средство, - пожарная, в первую очередь, машины МЧС, «скорая помощь». Я сейчас скажу новость, наверное, о том, что на основании разъяснения верховного суда Российской Федерации придомовая территория предназначена для парковки транспортных средств для людей, которые приезжают в гости, а не для тех, кто проживает постоянно в этих домах. И я считаю, это правильно. Пора уже задумываться о других, и думать своей головой. Уже неоднократно поднимался вопрос о том, что не могут проехать пожарные машины, спецтранспорт, убирающий и вывозящий мусор. Ведь если вовремя не вывести мусор, появляются крысы и грязь. Пожарные вовремя не смогут потушить пожар, и будут жертвы. Считаю, немедленно такие машины нужно эвакуировать. И, пожалуйста, относитесь к друг другу со вниманием, заботой и должной ответственностью».

Ранее мы писали
Как мы уже сообщали, парковочные места в России могут уменьшить на 0,3 метра в длину и 0,5 метра в ширину ...
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Елена Андреева: «Это нарушения каких-то серьезных противопожарных правил. За это сильно штрафуют. Покупали машину у хозяина, который ставил машину в непроходной (намертво закрытой воротами с одной стороны) арке, так его за это оштрафовали».

А спасет ли паркинг?

Valentina Jakimtsuk: «Когда строили в прошлом веке, не знаю, как в нынешнее время, вообще не брали во внимание парковки для частного легкового транспорта при домах. Во дворах для них не выделено /не организовано мест, не говоря о паркингах. Есть, конечно, места, но кому идет оплата»?..

Елена Слюсарева: «Деньги собирайте на паркинг». Олег Мурашов: «Вечный конфликт интересов. А ведь можно в 2-3 яруса, как, например, в Японии, а теперь и в Китае». Алексей Окатов: «Велика Россия, а припарковаться негде».

На вольные хлеба…

Андрей Ладыгин: «В крайнем случае, следует вызвать эвакуатор. «Фараоны» охотно приедут и, если не «слупят» ничего с горе-парковщика, отвезут на штрафстоянку на вполне законных основаниях. И запишут деяние себе в актив». Greg Aleshin: «Здесь дворы как колодцы, но нечего пить» (Б. Гребенщиков – прим. автора). Igor Sirin: «Да, вроде, не очень мешает»... Владимир Тимофеев: «Как быть? Уезжать в деревню, на вольные хлеба»!


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«Глас народа» о том, кому мешает парковка в дворовых арках
Пост с таким простым, на первый взгляд, вопросом мы опубликовали в социальных сетях. Подписчиков, что называется, «задело», и они охотно прокомментировали снимок.О спецтехнике подумали? Алексей Пономарев: «Как быть? Как быть? Эвакуировать… Если бензобак или, не дай Бог, газ рванет под аркой... И куда только смотрит МЧС»? Peter Bakanov: «Эвакуировать к черту, и штрафовать. Когда случится пожар, спецтехника не проедет».{{material_128188}} Анатолий Мусиенко: «Не ставить, конечно ! Как бы не были заняты дворы автомобилями, ни в коем случае нельзя ставить на таких узких въездах свои «вёдра». Неужели не понять своей головой, что не проедет крупногабаритное транспортное средство, - пожарная, в первую очередь, машины МЧС, «скорая помощь». Я сейчас скажу новость, наверное, о том, что на основании разъяснения верховного суда Российской Федерации придомовая территория предназначена для парковки транспортных средств для людей, которые приезжают в гости, а не для тех, кто проживает постоянно в этих домах. И я считаю, это правильно. Пора уже задумываться о других, и думать своей головой. Уже неоднократно поднимался вопрос о том, что не могут проехать пожарные машины, спецтранспорт, убирающий и вывозящий мусор. Ведь если вовремя не вывести мусор, появляются крысы и грязь. Пожарные вовремя не смогут потушить пожар, и будут жертвы. Считаю, немедленно такие машины нужно эвакуировать. И, пожалуйста, относитесь к друг другу со вниманием, заботой и должной ответственностью».{{material_127041}} Елена Андреева: «Это нарушения каких-то серьезных противопожарных правил. За это сильно штрафуют. Покупали машину у хозяина, который ставил машину в непроходной (намертво закрытой воротами с одной стороны) арке, так его за это оштрафовали».А спасет ли паркинг?Valentina Jakimtsuk: «Когда строили в прошлом веке, не знаю, как в нынешнее время, вообще не брали во внимание парковки для частного легкового транспорта при домах. Во дворах для них не выделено /не организовано мест, не говоря о паркингах. Есть, конечно, места, но кому идет оплата»?..Елена Слюсарева: «Деньги собирайте на паркинг». Олег Мурашов: «Вечный конфликт интересов. А ведь можно в 2-3 яруса, как, например, в Японии, а теперь и в Китае». Алексей Окатов: «Велика Россия, а припарковаться негде».На вольные хлеба…Андрей Ладыгин: «В крайнем случае, следует вызвать эвакуатор. «Фараоны» охотно приедут и, если не «слупят» ничего с горе-парковщика, отвезут на штрафстоянку на вполне законных основаниях. И запишут деяние себе в актив». Greg Aleshin: «Здесь дворы как колодцы, но нечего пить» (Б. Гребенщиков – прим. автора). Igor Sirin: «Да, вроде, не очень мешает»... Владимир Тимофеев: «Как быть? Уезжать в деревню, на вольные хлеба»!
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Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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