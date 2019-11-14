«Глас народа» о том, надо ли снижать скоростной режим в городах
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Фото из открытых источников
По словам главы 35-го региона, в европейских городах, где действует такое ограничение, число погибших в ДТП на 100 тыс. человек гораздо ниже, чем в нашем Отечестве. Кувшинников также поддержал идею вице-мэра Москвы Максима Ликсутова штрафовать водителей за превышение скорости свыше 10 км/ч.
Не остался в стороне и Санкт-Петербург – с аналогичной просьбой, к губернатору Беглову обратился Павел Хусу, лидер «Петербургского велообществва». Ответа городского головы пока последовало, зато в соцсетях появилось много комментариев по данной теме.
Григорий Кузьмин: «Недовольным автомобилистам: если эти ограничения будут приняты, вы сами же скажете спасибо, так как, по всем исследованиям, наибольшая пропускная способность достигается на скорости около 50 км/ч - будете меньше в пробках стоять и нервничать. Сами автомобили при меньшей скорости более устойчивы на дороге плюс больше времени на реакцию. Как следствие, снижение количества ДТП, вероятности травм в них и денежных вложений для тех, у кого нет КАСКО».
Роман Владимирович: «Надо требовать снижения сразу до 30 км/ч. Как на рынке: хочешь продать за «Х» - проси «2Х».
Евгений Ваничев: «Тут есть риск палку адекватности перегнуть - и тогда вообще не примут поправку».
Роман Владимирович: «Они и так не примут».
Евгений Ваничев: «Москва не сразу строилась»…
Герман Мойжес: «Да, тоже удивило, что есть губернаторы, способные выдвигать правильные предложения».
Гена Озеров: «Читаю тут комментарии и чувствую, что все – «безлошадные».
Евгений Крупицкий: «В исторической части Санкт-Петербурга личный автотранспорт придётся если не полностью запретить, то, по крайней мере, свести к минимуму, другого решения нет и снижение скорости до 20-30 км/ч - один из многих инструментов».
Денис Беганский: «Решения чего? В Петербурге есть проблема с перегруженностью дорог? Разве? Лично я не вижу никаких проблем с личным транспортом в центре города, а на общественный транспорт, при всем уважении, пересаживаться не хочу».
Павел Хусу: «То-то у нас пробки по 9 баллов от любого чуть сильного дождя или снегопада».
Ирина Тузикова: «Скорость тут ни при чем! Дураков как было много на дороге, так и будет! Лучше пусть велосипедисты, наконец, разучат Правила дорожного движения».
Дмитрий Овсянников: «Что-то не видно инициативы, чтобы велосипедисты платили налоги за дороги. Думаю, что многие автомобилисты бы вписались за неё. Сразу бы множество проблем было бы решено. Меньше загрузка дорог велосипедистами, отпала бы надобность в велодорожках. Увеличился бы бюджет на ремонт дорожного полотна. Активисты, где же вы? Москва не сразу строилась, надо и в этом направлении копать».
Денис Беганский: «Я очень уважаю велосипедистов, которые едут как люди, но таких очень мало. Хорошо если один из 10. У автомобилистов в этом отношении статистика поприятнее: один из 10 ведет себя на дороге как осёл. Почему? Потому что они худо-бедно, но учатся в автошколах, получают права и т.д. Надо вводить права для велосипедистов, велополицию и составлять штрафную сетку для велосипедистов, которые участвуют в дорожном движении. Идёт встречным ходом, остановили, составили протокол, велосипед конфисковали и отправили на штрафстоянку. А автомобилистам штрафы - в гору и усилить контроль на дорогах. Что бы не только «встречку», парковку и превышение скорости фиксировали, но и проезд стоп-линий, ошибки маневрирования, нарушения правил проезда перекрестков, - всё-все, чтобы фиксировалось и рублём наказывалось. Тогда будет толк».
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