«Глас народа» о том, почему у нас плохо продаются гибриды
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Фото: Porsche
При этом 52% реализованных гибридных автомобилей пришлись на Lexus, показатель которого за январь – октябрь достиг 138 шт. (+39%). Далее следуют Porsche (53 ед.; рост в 2,1 раза), Land Rover (22 ед.; рост в 2 раза) и Mercedes-Benz (22 ед.; -41%) и Volvo (17 ед.; рост в 3,4 раза).
Пользователи сетей прокомментировали эту информацию. Давайте вместе ознакомимся с мнениями людей.
Григорий Митяев: «Все «нетрадиционные» машины, как-то: «электричество», гибрид и газ продаются только при наличии субсидирования со стороны государства. Поэтому неудивительно, что гибриды показывают такую слабую динамику».
Илья Шкабара: «Почти у всех производителей гибриды - это топ версии модели и цена не гуманная. Опять же, выигрыш экономический от гибрида у нас весьма спорный».
Юрий Лахтионов: «1. Дорого. 2. Непрактично в северных широтах».
Алексей Чумаченко: «Норвегия ещё до момента утилизации не дошла. Подождём лет 5, когда массово начнут сходить в утиль».
Alexander Bredikhin: «Я так понял, что «непрактичность» не подразумевала утилизационный аспект в оценке Юрия. Имелись в виду, скорее, сложности эксплуатации в северных условиях. Поэтому я и привёл пример Норвегии».
Алексей Чумаченко: «Если в этом смысле, то катать 5-10 км в день, не думаю, что средний пробег там больше, то это и батарея от самоката в мороз выдержит. А если брать распределению инфраструктуру нашего Севера, то, боюсь, не прокатит тема».
Валерий Чусов: «Среднегодовая температура в Осло +7,3 градуса. Абсолютный минимум -26. В Москве -42. Главная причина стимулирования электрификации парка в Норвегии - рекордное производств электроэнергии на душу населения и то, что почти вся она от ГЭС, то есть из возобновляемого источника. Для Норвегии переход на электромобили действительно означает отказ от использования ископаемого топлива и снижение выбросов углекислого газа. В отличие от, например, Китая, и России».
Фото: Porsche
Фото: Mercedes
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Валерий Чусов: «Абсолютные минимумы температур в Бергене -19, в Тронхейме -26, в Тромсё -18. Норвежский опыт для нас совершенно нерелевантен». В России электромобили могут быть полезными только в одном случае: если бы мы внезапно смогли делать их на экспорт. Стимулировать продажи электромобилей в России не только бессмысленно (это как стимулировать продажи устриц, потому что они полезные) и цинично, но даже вредно».
Alexander Bredikhin: «Вредно, не спорю. Но только вредно для экономики и вредно для здоровья, экологии - это разные категории вредности».
Steve Chernysh: «Проблема в цене. Правильное решение делает Volvo Cars, которая с 2020-го все машины «гибридизирует». Цена тогда снизится. Расход топлива уменьшается. И износ тормозов уменьшится. Если цена адекватная, мало кто против гибрида».
Максим Харитонов: «Она снизится относительно нынешней цены, но не относительно монотопливной версии».
Сергей Логинов: «Согласен, будет цена соразмерна обычному «бенз./диз.», и люди потянутся»…
Андрей Теренников: «Вернулся с Дальнего Востока. 80% таксистов - на гибридах, очень довольны и нахваливают. Только все гибриды с правым рулем».
Sergey Zuev: «Проблема в цене не только у гибридов. Но и у всех других автомобилей среднего и премиум-сегмента. За такую цену их не готовы покупать».
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