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2 декабря 2019, 19:44

«Глас народа» о том, почему у нас плохо продаются гибриды

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Фото: Mercedes-Benz
Свежие данные аналитического агентства «Автостат» свидетельствуют о том, за 10 месяцев 2019 года в России было реализовано 266 новых легковых гибридов. Это на 6% меньше, чем за тот же период прошлого года (282 ед.).
Глас народа о том почему у нас плохо продаются гибриды

Фото: Porsche

При этом 52% реализованных гибридных автомобилей пришлись на Lexus, показатель которого за январь – октябрь достиг 138 шт. (+39%). Далее следуют Porsche (53 ед.; рост в 2,1 раза), Land Rover (22 ед.; рост в 2 раза) и Mercedes-Benz (22 ед.; -41%) и Volvo (17 ед.; рост в 3,4 раза).

Lexus RX
От 2 л, 238 л.с
Новый от 3 389 000 до 5 574 000 Р
В модельной гибридной гонке равных по-прежнему нет Lexus и его известному кроссоверу RX. За 10 месяцев 2019-го в пользу его гибридных модификаций сделали выбор 52 россиянина. На втором месте Lexus UX (45 ед.). Третья позиция у Porsche Cayenne (43 ед.), четвертая у Lexus NX 300h (41 ед.), пятая у Range Rover (19 ед.).

Пользователи сетей прокомментировали эту информацию. Давайте вместе ознакомимся с мнениями людей.

Григорий Митяев: «Все «нетрадиционные» машины, как-то: «электричество», гибрид и газ продаются только при наличии субсидирования со стороны государства. Поэтому неудивительно, что гибриды показывают такую слабую динамику».

Илья Шкабара: «Почти у всех производителей гибриды - это топ версии модели и цена не гуманная. Опять же, выигрыш экономический от гибрида у нас весьма спорный».

Юрий Лахтионов: «1. Дорого. 2. Непрактично в северных широтах».

Porsche Cayenne
От 2.9 л, 440 л.с
Новый от 4 999 000 до 9 800 000 Р
Alexander Bredikhin: «Дорого - безусловно. Но насчёт непрактичности - опыт Норвегии доказывает обратное».

Алексей Чумаченко: «Норвегия ещё до момента утилизации не дошла. Подождём лет 5, когда массово начнут сходить в утиль».

Alexander Bredikhin: «Я так понял, что «непрактичность» не подразумевала утилизационный аспект в оценке Юрия. Имелись в виду, скорее, сложности эксплуатации в северных условиях. Поэтому я и привёл пример Норвегии».

Алексей Чумаченко: «Если в этом смысле, то катать 5-10 км в день, не думаю, что средний пробег там больше, то это и батарея от самоката в мороз выдержит. А если брать распределению инфраструктуру нашего Севера, то, боюсь, не прокатит тема».

Валерий Чусов: «Среднегодовая температура в Осло +7,3 градуса. Абсолютный минимум -26. В Москве -42. Главная причина стимулирования электрификации парка в Норвегии - рекордное производств электроэнергии на душу населения и то, что почти вся она от ГЭС, то есть из возобновляемого источника. Для Норвегии переход на электромобили действительно означает отказ от использования ископаемого топлива и снижение выбросов углекислого газа. В отличие от, например, Китая, и России».

Глас народа о том почему у нас плохо продаются гибриды

Фото: Porsche

Глас народа о том почему у нас плохо продаются гибриды

Фото: Mercedes

Глас народа о том почему у нас плохо продаются гибриды

Фото: Porsche

Глас народа о том почему у нас плохо продаются гибриды

Фото: Porsche

Глас народа о том почему у нас плохо продаются гибриды

Фото: Lexus

Глас народа о том почему у нас плохо продаются гибриды

Фото: Lexus

Глас народа о том почему у нас плохо продаются гибриды
Глас народа о том почему у нас плохо продаются гибриды
Глас народа о том почему у нас плохо продаются гибриды
Глас народа о том почему у нас плохо продаются гибриды
Глас народа о том почему у нас плохо продаются гибриды
Глас народа о том почему у нас плохо продаются гибриды
Alexander Bredikhin:

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«Осло находится на широте Санкт-Петербурга, там действительно мягкие зимы. Но есть Берген и Тронхейм, которые значительно севернее. И там холоднее. Причины господдержки электротранспорта в Норвегии понятны. Но и потребители не боятся покупать электрические и гибридные автомобили. То есть в теории при определённой господдержке в России тоже возможно применение подобного транспорта. Но Вы правы: в нашем случае особо это никому не нужно».

Валерий Чусов: «Абсолютные минимумы температур в Бергене -19, в Тронхейме -26, в Тромсё -18. Норвежский опыт для нас совершенно нерелевантен». В России электромобили могут быть полезными только в одном случае: если бы мы внезапно смогли делать их на экспорт. Стимулировать продажи электромобилей в России не только бессмысленно (это как стимулировать продажи устриц, потому что они полезные) и цинично, но даже вредно».

Alexander Bredikhin: «Вредно, не спорю. Но только вредно для экономики и вредно для здоровья, экологии - это разные категории вредности».

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Валерий Чусов: «С точки зрения углекислого газа, электромобили у нас и в Китае просто переносят место возникновения CO2 с улицы на электростанцию. Наиболее радикальный и эффективный вариант борьбы за чистоту воздуха, здоровье и климат - запрет частных автомобилей в принципе. Можно начать с себя, как я»…

Steve Chernysh: «Проблема в цене. Правильное решение делает Volvo Cars, которая с 2020-го все машины «гибридизирует». Цена тогда снизится. Расход топлива уменьшается. И износ тормозов уменьшится. Если цена адекватная, мало кто против гибрида».

Максим Харитонов: «Она снизится относительно нынешней цены, но не относительно монотопливной версии».

Сергей Логинов: «Согласен, будет цена соразмерна обычному «бенз./диз.», и люди потянутся»…

Андрей Теренников: «Вернулся с Дальнего Востока. 80% таксистов - на гибридах, очень довольны и нахваливают. Только все гибриды с правым рулем».

Sergey Zuev: «Проблема в цене не только у гибридов. Но и у всех других автомобилей среднего и премиум-сегмента. За такую цену их не готовы покупать».


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«Глас народа» о том, почему у нас плохо продаются гибриды
При этом 52% реализованных гибридных автомобилей пришлись на Lexus, показатель которого за январь – октябрь достиг 138 шт. (+39%). Далее следуют Porsche (53 ед.; рост в 2,1 раза), Land Rover (22 ед.; рост в 2 раза) и Mercedes-Benz (22 ед.; -41%) и Volvo (17 ед.; рост в 3,4 раза).{{model_v2_no_show_677}} В модельной гибридной гонке равных по-прежнему нет Lexus и его известному кроссоверу RX. За 10 месяцев 2019-го в пользу его гибридных модификаций сделали выбор 52 россиянина. На втором месте Lexus UX (45 ед.). Третья позиция у Porsche Cayenne (43 ед.), четвертая у Lexus NX 300h (41 ед.), пятая у Range Rover (19 ед.).Пользователи сетей прокомментировали эту информацию. Давайте вместе ознакомимся с мнениями людей.Григорий Митяев: «Все «нетрадиционные» машины, как-то: «электричество», гибрид и газ продаются только при наличии субсидирования со стороны государства. Поэтому неудивительно, что гибриды показывают такую слабую динамику».Илья Шкабара: «Почти у всех производителей гибриды - это топ версии модели и цена не гуманная. Опять же, выигрыш экономический от гибрида у нас весьма спорный».Юрий Лахтионов: «1. Дорого. 2. Непрактично в северных широтах».{{model_v2_no_show_1055}} Alexander Bredikhin: «Дорого - безусловно. Но насчёт непрактичности - опыт Норвегии доказывает обратное».Алексей Чумаченко: «Норвегия ещё до момента утилизации не дошла. Подождём лет 5, когда массово начнут сходить в утиль».Alexander Bredikhin: «Я так понял, что «непрактичность» не подразумевала утилизационный аспект в оценке Юрия. Имелись в виду, скорее, сложности эксплуатации в северных условиях. Поэтому я и привёл пример Норвегии».Алексей Чумаченко: «Если в этом смысле, то катать 5-10 км в день, не думаю, что средний пробег там больше, то это и батарея от самоката в мороз выдержит. А если брать распределению инфраструктуру нашего Севера, то, боюсь, не прокатит тема».Валерий Чусов: «Среднегодовая температура в Осло +7,3 градуса. Абсолютный минимум -26. В Москве -42. Главная причина стимулирования электрификации парка в Норвегии - рекордное производств электроэнергии на душу населения и то, что почти вся она от ГЭС, то есть из возобновляемого источника. Для Норвегии переход на электромобили действительно означает отказ от использования ископаемого топлива и снижение выбросов углекислого газа. В отличие от, например, Китая, и России».{{gallery_1833}} Alexander Bredikhin: {{material_126642}} «Осло находится на широте Санкт-Петербурга, там действительно мягкие зимы. Но есть Берген и Тронхейм, которые значительно севернее. И там холоднее. Причины господдержки электротранспорта в Норвегии понятны. Но и потребители не боятся покупать электрические и гибридные автомобили. То есть в теории при определённой господдержке в России тоже возможно применение подобного транспорта. Но Вы правы: в нашем случае особо это никому не нужно».Валерий Чусов: «Абсолютные минимумы температур в Бергене -19, в Тронхейме -26, в Тромсё -18. Норвежский опыт для нас совершенно нерелевантен». В России электромобили могут быть полезными только в одном случае: если бы мы внезапно смогли делать их на экспорт. Стимулировать продажи электромобилей в России не только бессмысленно (это как стимулировать продажи устриц, потому что они полезные) и цинично, но даже вредно».Alexander Bredikhin: «Вредно, не спорю. Но только вредно для экономики и вредно для здоровья, экологии - это разные категории вредности». {{material_127398}} Валерий Чусов: «С точки зрения углекислого газа, электромобили у нас и в Китае просто переносят место возникновения CO2 с улицы на электростанцию. Наиболее радикальный и эффективный вариант борьбы за чистоту воздуха, здоровье и климат - запрет частных автомобилей в принципе. Можно начать с себя, как я»… Steve Chernysh: «Проблема в цене. Правильное решение делает Volvo Cars, которая с 2020-го все машины «гибридизирует». Цена тогда снизится. Расход топлива уменьшается. И износ тормозов уменьшится. Если цена адекватная, мало кто против гибрида».Максим Харитонов: «Она снизится относительно нынешней цены, но не относительно монотопливной версии».Сергей Логинов: «Согласен, будет цена соразмерна обычному «бенз./диз.», и люди потянутся»…Андрей Теренников: «Вернулся с Дальнего Востока. 80% таксистов - на гибридах, очень довольны и нахваливают. Только все гибриды с правым рулем».Sergey Zuev: «Проблема в цене не только у гибридов. Но и у всех других автомобилей среднего и премиум-сегмента. За такую цену их не готовы покупать».
2019-12-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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