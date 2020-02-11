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11 февраля 2020, 00:38

«Глас народа» о ВАЗ-2108: «Porsche для нищих» или все же «зубило»?

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Фото: ВАЗ
В Сети обсудили один пост, иллюстрацией к которому послужил вазовский конвейер образца далекого советского прошлого. Авторская подпись гласила: «Первый опытный образец автомобиля ВАЗ–2108, 1978 год, СССР».
Глас народа о ВАЗ 2108 Porsche для нищих или все же зубило

Фото: ВАЗ

И добавлено: «31 декабря 1978 года в экспериментальном цехе Волжского автозавода в Тольятти собран первый опытный образец автомобиля ВАЗ–2108». Поскольку запечатлённый на снимке сюжет – неотъемлемая часть нашей общей истории, подписчики охотно поделились своими мыслями о «восьмерке».

Андрей Кудрин: «Вот если бы её ещё б в 1979-м в серию»…

Michail Ra: «Тесла» какая-то».

ВАЗ (Lada) 2108
От 1.1 л, 54 л.с
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Александр Гриневский: «В народе получила прозвище «зубило»...

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Быков Владимир: «Классная была тачка! Сколько удовольствия получил от владения. Ни разу не подвела. Один раз отпало левое колесо, прямо с осью. И то - прямо у гаража, до поездки»!

Andrey Saccharomyces: «Повторитель поворотов и ручка открывания двери - супер! Зря убрали».

Влад Коваленко: «В 1978 году запорожцы сделали несколько партий будущих «Таврий» ЗАЗ-1102 , которые успешно прошли испытания Сибирью и Каракумами. Поставить новинку на конвейер планировали сначала в 1981-м, затем в 1984-м, но получилось только в 1988-м. Фактически же министр автопрома В. Поляков (бывший сотрудник «ВАЗа») искусственно тормозил работу «ЗАЗа», позволяя тольяттинцам выпустить свою переднеприводную модель -2108 «Спутник» и тратя на ее доводку колоссальные суммы в валюте. Ведь если запорожцы обошлись своими силами (только конструкцию ведущего вала разрабатывал GKN), то над «восьмеркой» работали не меньше десятка фирм из капстран во главе с Porsche».

Михаил Бабаджанян: «Porsche для бедных, или История «восьмёрки». В сентябре 1978 года ВАЗ начал сборку первого прототипа будущей «восьмёрки» хэтчбека ВАЗ-2108. Хороший повод, чтобы вспомнить историю машины, над созданием которой трудились инженеры Porsche».

Глас народа о ВАЗ 2108 Porsche для нищих или все же зубило

Фото: ВАЗ

Глас народа о ВАЗ 2108 Porsche для нищих или все же зубило

Фото: ВАЗ

Глас народа о ВАЗ 2108 Porsche для нищих или все же зубило

Фото: ВАЗ

Глас народа о ВАЗ 2108 Porsche для нищих или все же зубило

Фото: ВАЗ

Глас народа о ВАЗ 2108 Porsche для нищих или все же зубило

Фото: ВАЗ

Глас народа о ВАЗ 2108 Porsche для нищих или все же зубило

Фото: ВАЗ

Глас народа о ВАЗ 2108 Porsche для нищих или все же зубило
Глас народа о ВАЗ 2108 Porsche для нищих или все же зубило
Глас народа о ВАЗ 2108 Porsche для нищих или все же зубило
Глас народа о ВАЗ 2108 Porsche для нищих или все же зубило
Глас народа о ВАЗ 2108 Porsche для нищих или все же зубило
Глас народа о ВАЗ 2108 Porsche для нищих или все же зубило
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Борис Корякин: «Два шампусика на такую ораву»…


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Форум ВАЗ 2108
купил ваз 21083 реэкспорт 1991г.в.в июне 2013года.Не нарадуюсь.Реэкспорт это вещь.
владимир
детали на ваз 2108
двери со стеклом и стеклоподьемниками, боковые стекла, детали ходовой и КПП
89652310820
Тюнинг ВАЗ по-узбекски
А что, смешно выходит для тех кто в теме - весело
taran
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«Глас народа» о ВАЗ-2108: «Porsche для нищих» или все же «зубило»?
И добавлено: «31 декабря 1978 года в экспериментальном цехе Волжского автозавода в Тольятти собран первый опытный образец автомобиля ВАЗ–2108». Поскольку запечатлённый на снимке сюжет – неотъемлемая часть нашей общей истории, подписчики охотно поделились своими мыслями о «восьмерке». Андрей Кудрин: «Вот если бы её ещё б в 1979-м в серию»…Michail Ra: «Тесла» какая-то».{{model_v2_no_show_2191}} Yuri Budogosky: «Помню, как все «сдохли». Вот удивили, так удивили - такого никто не мог ожидать, своя, круче чужих. Говорили, что нельзя представить себе наши улицы, заполненные такой иномаркой»...Александр Гриневский: «В народе получила прозвище «зубило»...Andrey Konovko: «По тем временам это была крутая тачка. До тех пор, пока не пошел японский праворульный импорт».Виталий Колычев: «Конец года, конец квартала… Вспоминается первый вылет ТУ-144 – аккурат 31 декабря.Быков Владимир: «Классная была тачка! Сколько удовольствия получил от владения. Ни разу не подвела. Один раз отпало левое колесо, прямо с осью. И то - прямо у гаража, до поездки»!Andrey Saccharomyces: «Повторитель поворотов и ручка открывания двери - супер! Зря убрали».Влад Коваленко: «В 1978 году запорожцы сделали несколько партий будущих «Таврий» ЗАЗ-1102 , которые успешно прошли испытания Сибирью и Каракумами. Поставить новинку на конвейер планировали сначала в 1981-м, затем в 1984-м, но получилось только в 1988-м. Фактически же министр автопрома В. Поляков (бывший сотрудник «ВАЗа») искусственно тормозил работу «ЗАЗа», позволяя тольяттинцам выпустить свою переднеприводную модель -2108 «Спутник» и тратя на ее доводку колоссальные суммы в валюте. Ведь если запорожцы обошлись своими силами (только конструкцию ведущего вала разрабатывал GKN), то над «восьмеркой» работали не меньше десятка фирм из капстран во главе с Porsche».Михаил Бабаджанян: «Porsche для бедных, или История «восьмёрки». В сентябре 1978 года ВАЗ начал сборку первого прототипа будущей «восьмёрки» хэтчбека ВАЗ-2108. Хороший повод, чтобы вспомнить историю машины, над созданием которой трудились инженеры Porsche».{{gallery_1927}} Александр Машков: «Михаил Бабаджанян, над некоторыми узлами»…Vasily Semkin: «Михаил Бабаджанян, что, серьёзно? То-то вспоминаю с любовью. Первая моя машина, кузов - чудо и управление неплохое. Эх, «восьмёрочка»! Времена были, такое на них вытворяли»...Александр Балицкий: «Да хоть Ferrari, не вижу ничего зазорного».Кирилл Медведев: «Копия «Опеля» того времени».{{material_112826}} Евгений Калиничук: «1978 год... Ужас».Николай Гвоздь: «Называлось «зубило».Роман Лактаев: «Ехали мы в 1992 году на новой «форели-короткокрылке» и казалось, что круче нас с другом никого вокруг нет». Вадим Соколков: «Была такая «короткокрылка», отьездил без проблем. Очень был доволен».Максим Душацкий: «Твоя вишневая «девятка/Опять сигналит за окном»...Максим Волков: «Для 1978-го тачка – огонь»!Alexander Stepnov: «Формы «Симки» и «Рено» явно просматриваются». Илона Невинская: «Моя первая машина... Нет, ну совсем прямо «моя» первая - это «99-я»... Когда в 2001 году начала на ней ездить, крутой она уже давно-о-о-о не считалась, конечно. Но вспоминаю с нежностью. А вот на «восьмерке» я училась водить в автошколе с инструктором - она была ядреного окраса «розовый металлик», а чехлы – «под леопарда». Борис Корякин: «Два шампусика на такую ораву»…
2020-02-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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