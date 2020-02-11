«Глас народа» о ВАЗ-2108: «Porsche для нищих» или все же «зубило»?
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Фото: ВАЗ
И добавлено: «31 декабря 1978 года в экспериментальном цехе Волжского автозавода в Тольятти собран первый опытный образец автомобиля ВАЗ–2108». Поскольку запечатлённый на снимке сюжет – неотъемлемая часть нашей общей истории, подписчики охотно поделились своими мыслями о «восьмерке».
Андрей Кудрин: «Вот если бы её ещё б в 1979-м в серию»…
Michail Ra: «Тесла» какая-то».
Александр Гриневский: «В народе получила прозвище «зубило»...
Andrey Konovko: «По тем временам это была крутая тачка. До тех пор, пока не пошел японский праворульный импорт».
Виталий Колычев: «Конец года, конец квартала… Вспоминается первый вылет ТУ-144 – аккурат 31 декабря.
Быков Владимир: «Классная была тачка! Сколько удовольствия получил от владения. Ни разу не подвела. Один раз отпало левое колесо, прямо с осью. И то - прямо у гаража, до поездки»!
Andrey Saccharomyces: «Повторитель поворотов и ручка открывания двери - супер! Зря убрали».
Влад Коваленко: «В 1978 году запорожцы сделали несколько партий будущих «Таврий» ЗАЗ-1102 , которые успешно прошли испытания Сибирью и Каракумами. Поставить новинку на конвейер планировали сначала в 1981-м, затем в 1984-м, но получилось только в 1988-м. Фактически же министр автопрома В. Поляков (бывший сотрудник «ВАЗа») искусственно тормозил работу «ЗАЗа», позволяя тольяттинцам выпустить свою переднеприводную модель -2108 «Спутник» и тратя на ее доводку колоссальные суммы в валюте. Ведь если запорожцы обошлись своими силами (только конструкцию ведущего вала разрабатывал GKN), то над «восьмеркой» работали не меньше десятка фирм из капстран во главе с Porsche».
Михаил Бабаджанян: «Porsche для бедных, или История «восьмёрки». В сентябре 1978 года ВАЗ начал сборку первого прототипа будущей «восьмёрки» хэтчбека ВАЗ-2108. Хороший повод, чтобы вспомнить историю машины, над созданием которой трудились инженеры Porsche».
Фото: ВАЗ
Фото: ВАЗ
Фото: ВАЗ
Фото: ВАЗ
Фото: ВАЗ
Фото: ВАЗ
Vasily Semkin: «Михаил Бабаджанян, что, серьёзно? То-то вспоминаю с любовью. Первая моя машина, кузов - чудо и управление неплохое. Эх, «восьмёрочка»! Времена были, такое на них вытворяли»...
Александр Балицкий: «Да хоть Ferrari, не вижу ничего зазорного».
Кирилл Медведев: «Копия «Опеля» того времени».
Николай Гвоздь: «Называлось «зубило».
Роман Лактаев: «Ехали мы в 1992 году на новой «форели-короткокрылке» и казалось, что круче нас с другом никого вокруг нет».
Вадим Соколков: «Была такая «короткокрылка», отьездил без проблем. Очень был доволен».
Максим Душацкий: «Твоя вишневая «девятка/Опять сигналит за окном»...
Максим Волков: «Для 1978-го тачка – огонь»!
Alexander Stepnov: «Формы «Симки» и «Рено» явно просматриваются».
Илона Невинская: «Моя первая машина... Нет, ну совсем прямо «моя» первая - это «99-я»... Когда в 2001 году начала на ней ездить, крутой она уже давно-о-о-о не считалась, конечно. Но вспоминаю с нежностью. А вот на «восьмерке» я училась водить в автошколе с инструктором - она была ядреного окраса «розовый металлик», а чехлы – «под леопарда».
Борис Корякин: «Два шампусика на такую ораву»…
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