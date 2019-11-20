«Глас народа» о вечном: шипы или все же «липучка»?
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По словам г-на Василева, лучшим вариантом здесь он видит введение акциза при продаже автошин, мол, подобная мера будет гораздо эффективнее, нежели, скажем, ограничивать скоростной режим в зимний период до 70 км/ ч.
Согласитесь, тема настолько же актуальная, насколько и спорная. Компания Suzuki Russia провела на своей страничке в соцсетях опрос потребителей, какие шины поставить на зиму: шипованные или фрикционные? Люди поделились своими доводами в комментариях.
Владимир Дьяченко: «Раньше всегда предпочитал европейскую (скоростную) «липучку». Когда же Москву начали поливать реагентами (ранее была соль с песком), стал ездить на шипах. И доволен. А то были случаи на «липучке»: смотришь, асфальт просто влажный, а со светофора тронуться не можешь».
Electro Cat: «Липучки» для города, шипы для области».
Рида Зарипова: «Семь лет ездила на «липучках». Ни разу не застряла, ни разу не буксовала, как за городом, так и в городе. Сейчас 7 лет на шипах. Разницы не вижу. Всё зависит от стиля езды».
Матвей Сиводед: «Имею возможность сравнить оба типа на двух практически одинаковых машинах. На одной стоят «Близаки» от «Бриджа», на второй «Конти» шипованный, ассиметрия. Никакой разницы нет. От слова «совсем». Езжу по области, на «дальняк», в Москве. Не было за много лет ни разу ситуации, чтобы выявить преимущества шипов. Даже когда вытаскивал из канав по льду засевшие машины. Более того, на «нешипах» вытащил более тяжелую и ничуть не хуже. А вот в городе и на чистой трассе шипы шумят».
Владимир Мозгунов: «На моих «СГВ» только шипованные шины! На данный момент стоят MaxxisArctictrekker».
Рома Челноков: «Я в Москве живу, вот только купил новые шипованные «Бриджстоун», пока ещё даже не ставил. Хотел «липучку», но не рискнул: если где-то попадётся именно лёд или неочищенный двор, они получше будут, думаю».
Рома Челноков: «Я хотел купить «липучку», но что-то не рискнул».
Макс Бузникин: «Во дворах скорости такие, что разницы не будет. А на рыхлом снегу и асфальте лучше работает «липучка». Шипы актуальны только для подмороженных трасс и высоких скоростей. Хотя я на «липучках» проехал всю Финляндию и Швецию, включая горные серпантины - нареканий нет, все надежно и предсказуемо».
Ольга Кулешова: «Нешип». И отлично»!
Anton Sklifasovskiy: «Живу на Юге, поэтому только фрикционные».
Сергей Федулов: «Только лёгкая кавалерия со шпорами. 10 лет - полет нормальный».
Андрей Волосков: «Обе шины хороши».
Игорь Борыняк: «Шипы всегда»!
Дмитрий Марков - Игорь Борыняк: «Ответ сибиряка».
Dennis Dan: «Только «Ш», только хардкор! В нашей стране нужно быть готовым к любым неожиданностям».
Gun-Paul Anatol: «Только шипы»!
Сергей Аксентьев: «В Сибири предпочитают шипы».
Владимир Вишнепольский: «Всё зависит от местности, характера покрытия дорог, их очистки (чем и как), модели машины».
Алексей Кубасов: «На студенческой практике мастер нам объяснял, что щебень бывает мелкой, средней и крупной фрикции. Это как-то связано с шинами»?
Suzuki Russia: «Щебень не так важен, так как это, в принципе, не основная дорога, по которой приходится ездить. При выборе, например, зимних шин, о чём идёт речь в посте, важнее какие дороги: обледенелые, заснеженные, с влажным или утрамбованным снегом и т.п».
Алексей Пуртов: «Без разницы, в каршеринге нет автомобилей Suzuki».
Акрам Горин: «Мы думаем, что надо вернуть СГВ! И тогда все равно, какие колеса».
Red Ulal: «Фрикционными бывают только накладки».
Алексей Пятилышнов: «С сентября до декабря на всесезонных. Шипованные модели - до марта. Потом до мая на всесезонных. Летом - штатные».
Александр Тарбиевский: «Для «липучки» либо передок тяжёлый нужен, либо полный привод. Ещё если берёте дешёвую резину за копейки, то только шипы! Чтобы «липучка» хорошо работала, она должна быть качественной»!
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