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14 марта 2020, 08:59

«Глас народа»: оперативники в засаде, или Зачем автомобиль маскируется под газон

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Фото из социальных сетей
Сегодня суббота, выходной, давайте улыбнемся. А заодно вместе с нашими «комментаторами» попробуем определить, что имел ввиду водитель данного микроавтобуса, сотворивший со своим автомобилем такую оригинальную инсталляцию.

Александр Фидаров: «Оперативники в засаде. Вычисляют угонщиков автомобилей».

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Александр Джигурда: «Вы что, не знайте что ли!? Это ж экотонировка».

Ольга Яценко: «Свежо, красиво».

Елена Малкова: «Это поздравление женщинам с 8 марта»!

Александр Беляев: «Чуреки «дурь» толкают New level».

Анастасия Холкина: «Поросло травой место наших встреч»...

Олег Синегубов: «ЭКО автомобиль»!

Сергей Чуднов: «Когда объявил протест ГИБДД на запрет тонировки».

Раиса Саушкина: «Что ж тут непонятного? Стекла выбили».

Роман Коршунов: «Проезжал, удивился, улыбнулся».

Александр Леонидович: «Рассаду посадили, готовятся к дачному сезону».

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Дмитрий Шифрин: «Да пипец... Полчаса стоял и пытался понять, что к чему».

Ксюша Ревина: «Я так думаю, что эта машина стояла на газоне. А когда место освободилось на дороге, она и встала. Какой-то злоумышленник следил за ней и решил отомстить за травку. Не поленился потратить скотч и нарвать травки».

Вячеслав Грошев: «Запахло весной»...

Дмитрий Коренюк: «Открытие дачного сезона».

Алексей Кодолич: «Только один человек ответил правильно! Он и получит супер приз».

Серёжа Николаев: «FakeTaxi».

Елена Бабина: «Новая тонировка».

Юля Евстигнеева: «Сын предположил, что водитель – девушка, и её так поздравили с 8 марта».


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Отзывы по теме
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vlasov75
Минюст передумал повышать штрафы за нарушение ПДД
Да им только штрафы осталось повысить, им же конституцию надо менять, вот после и повысят, своего не упустят
Никита
Водителям посоветовали не спешить со сменой резины
Да, видел уже умников, которые резину начали менять. Я после того, как в конце апреля попал на трассе на летней резине под снег, больше не тороплюсь с этим делом.
Денис
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«Глас народа»: оперативники в засаде, или Зачем автомобиль маскируется под газон
Александр Фидаров: «Оперативники в засаде. Вычисляют угонщиков автомобилей». {{material_90019}} Костя Максименков: «Маскируется под газон, чтоб парковаться можно было на травке». Александр Джигурда: «Вы что, не знайте что ли!? Это ж экотонировка».Ольга Яценко: «Свежо, красиво».Елена Малкова: «Это поздравление женщинам с 8 марта»!Александр Беляев: «Чуреки «дурь» толкают New level». Анастасия Холкина: «Поросло травой место наших встреч»...Олег Синегубов: «ЭКО автомобиль»!Сергей Чуднов: «Когда объявил протест ГИБДД на запрет тонировки».Раиса Саушкина: «Что ж тут непонятного? Стекла выбили».Роман Коршунов: «Проезжал, удивился, улыбнулся».Александр Леонидович: «Рассаду посадили, готовятся к дачному сезону».{{material_123286}} Мишаня Тарасенков: «Как вполне на «травке».Ирина Шемякина: «Эй, синоптики, а в Кудрово-то лето»!Светлана Кузнецова: «На дачу едут ребята».Дмитрий Шифрин: «Да пипец... Полчаса стоял и пытался понять, что к чему». Ксюша Ревина: «Я так думаю, что эта машина стояла на газоне. А когда место освободилось на дороге, она и встала. Какой-то злоумышленник следил за ней и решил отомстить за травку. Не поленился потратить скотч и нарвать травки».Вячеслав Грошев: «Запахло весной»...Дмитрий Коренюк: «Открытие дачного сезона».Алексей Кодолич: «Только один человек ответил правильно! Он и получит супер приз».Серёжа Николаев: «FakeTaxi».Елена Бабина: «Новая тонировка».Юля Евстигнеева: «Сын предположил, что водитель – девушка, и её так поздравили с 8 марта».
2020-03-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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