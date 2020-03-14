«Глас народа»: оперативники в засаде, или Зачем автомобиль маскируется под газон
- 66
- 0
Александр Фидаров: «Оперативники в засаде. Вычисляют угонщиков автомобилей».
Александр Джигурда: «Вы что, не знайте что ли!? Это ж экотонировка».
Ольга Яценко: «Свежо, красиво».
Елена Малкова: «Это поздравление женщинам с 8 марта»!
Александр Беляев: «Чуреки «дурь» толкают New level».
Анастасия Холкина: «Поросло травой место наших встреч»...
Олег Синегубов: «ЭКО автомобиль»!
Сергей Чуднов: «Когда объявил протест ГИБДД на запрет тонировки».
Раиса Саушкина: «Что ж тут непонятного? Стекла выбили».
Роман Коршунов: «Проезжал, удивился, улыбнулся».
Александр Леонидович: «Рассаду посадили, готовятся к дачному сезону».
Ирина Шемякина: «Эй, синоптики, а в Кудрово-то лето»!
Светлана Кузнецова: «На дачу едут ребята».
Дмитрий Шифрин: «Да пипец... Полчаса стоял и пытался понять, что к чему».
Ксюша Ревина: «Я так думаю, что эта машина стояла на газоне. А когда место освободилось на дороге, она и встала. Какой-то злоумышленник следил за ней и решил отомстить за травку. Не поленился потратить скотч и нарвать травки».
Вячеслав Грошев: «Запахло весной»...
Дмитрий Коренюк: «Открытие дачного сезона».
Алексей Кодолич: «Только один человек ответил правильно! Он и получит супер приз».
Серёжа Николаев: «FakeTaxi».
Елена Бабина: «Новая тонировка».
Юля Евстигнеева: «Сын предположил, что водитель – девушка, и её так поздравили с 8 марта».
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве