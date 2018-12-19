19 декабря 2018, 01:47

«Глас народа»: парковка за 380 рублей - подарок к Новому году или крепостное право?

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Одной из самых актуальных и животрепечщущих тем для обсуждения в Сети является сегодня повышение стоимости услуг муниципальной парковки в Москве. Инициаторов «антинародного» решения не лягнул разве что ленивый.
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«Глас народа»: парковка за 380 рублей - подарок к Новому году или крепостное право?

Мы подслушали «Глас народа» и спешим поделиться гневом. Самые «смачные» комментарии, естественно, упустили, это, что называется, не для печати. В остальном же – свобода слова. Читаем…

Сергей Богатов: «На кол посадить – обоих инициаторов. Одного - на деревянный, другого - на железный лом».

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С 15 декабря 2018 года в Москве подорожала муниципальная парковка. На ряде центральных улиц столицы, включая ...
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Василий Алексеев: «Сергей Богатов, кол должен быть тупым, чтобы их наслаждение длилось дольше. Колы разместить на платных парковках».

Сергей Богатов: «На парковках посадить на кол работников ЦОДД».

Василий Алексеев: «Поддерживаю. Правда, они только исполнители, а вот верхушечку этого дорожного ОПГ - в первую очередь».

Сергей Богатов: «Всегда можно уйти и не считать себя п…м. Когда машинку воруют, я звоню хозяину и говорю, мол, вашу машинку п…сы в зеленом воруют, они (п…сы) начинают обижаться».

Василий Алексеев: «Я тоже так делаю, если есть номер под лобовым».

Сергей Чекунов: «Лучше сразу 500 р.».

Михаил Муравьев: «Это ещё не страшно, могло быть и хуже. Объявили бы всех москвичей  крепостными. Своей собственностью. А так - лишь плату за парковку подняли. Хотя по факту - живём мы почти как крепостные».

Сервер Аппазов: «…только хуже».

Дмитрий Савин: «Теперь если на рабочие 8 часов ставишь - выгоднее штраф получить».

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Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) подсчитала статистику по штрафам за парковку на газонах ...
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Алексей Иванов: «Когда обязали возить в машине жилеты, сколько было недовольных. Как быстро меняются настроения».

Александра Погосова: «Потому что в машине они не нужны, а для улицы - самое то».

Алексей Иванов: «В машине они нужны, чтобы выходить из нее в темноте время суток. Для собственной безопасности и безопасности окружающих».

Василий Алексеев: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день».

Марина Михайлова: «Я знаю, какой им подарок нужен. Но не скажу».

Марина Иванова: «Жилетка»?

Марина Михайлова: «Нет, удавка. Шутка. Правду не скажу».

Марина Иванова: «Вся доставка в центр подорожает - по определению».

Юлия Аристова: «Мы дарим им негатив миллионов людей, жизнь которых они сделали невыносимой. Поверьте, негатив в таких количествах плохо сказывается на их карме».

Наталья Кондратьева-Первышева: «Карма... Зато карман полон».

Екатерина Ярошевич: «Меня вот их карма вообще не интересует, как и их самих. Пусть добросовестно выполняют свои должностные обязанности и не портят людям жизнь».

Ранее мы писали
Столичные власти анонсировали запуск нового парковочного сервиса, который заработает в 2019 году. При помощи ...
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Оксана Разумовская: «Обратите внимание на «грязюку» на дорогах. На асфальте просто грязь от безумных реагентов. Каков состав? Может, просто соль и песок для людей и экология - более разумное решение»?

Алексей Иванов: «Оксана Разумовская, может, и соль с песком в 90 процентах случаев не нужна».

Оксана Разумовская: «Не знаю, как вы, но я уже офигеваю от этой «грязюки». Грязная машина, грязная обувь, грязные подъезды, и в городе, кажется, осенняя слякоть... Прямо на асфальте. Это просто ужас».

Алексей Иванов: «Это отвратительно. Но многим нравится. Я бы запретил вообще использования реагентов. Только прометать. Пусть дороги будут скользкие. Зато чистые».

Оксана Разумовская: «На севере Японии так и делают. Раньше ведь чем-то другим посыпали, менее гадким. Вернулись хотя бы к старым рецептам».

Иванна Тусикова: «Покупайте вилы и отправляйте бандеролью в мэрию. Прикиньте, они офигеют от количества».

Александр Быков: «680 рублей в час».

Алексей Устюхин: «До лампочки. Паркуюсь в моём городе, где хочу и стою, сколько хочу. На приходящие штрафы вообще внимания не обращаю. Год назад поставил машину возле Белорусской на неделю. И что? И только так»!

Игорь Мякишев: «Чтобы им подарить в ответ? Лучший им подарочек - это вы. Ваше непомерное бабло в их бездонные карманы».

Карина Картис: «Спасибо за фото. Я и не знала. Я в легком шоке».

Давид Гоцман: «Если бы не они, то это сделали бы солдаты НАТО».

Татьяна Рыжова: «К Новому году стараются»...


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«Глас народа»: парковка за 380 рублей - подарок к Новому году или крепостное право?
Мы подслушали «Глас народа» и спешим поделиться гневом. Самые «смачные» комментарии, естественно, упустили, это, что называется, не для печати. В остальном же – свобода слова. Читаем…Сергей Богатов: «На кол посадить – обоих инициаторов. Одного - на деревянный, другого - на железный лом».{{material_125292}} Василий Алексеев: «Сергей Богатов, кол должен быть тупым, чтобы их наслаждение длилось дольше. Колы разместить на платных парковках».Сергей Богатов: «На парковках посадить на кол работников ЦОДД».Василий Алексеев: «Поддерживаю. Правда, они только исполнители, а вот верхушечку этого дорожного ОПГ - в первую очередь».Сергей Богатов: «Всегда можно уйти и не считать себя п…м. Когда машинку воруют, я звоню хозяину и говорю, мол, вашу машинку п…сы в зеленом воруют, они (п…сы) начинают обижаться». Василий Алексеев: «Я тоже так делаю, если есть номер под лобовым».Сергей Чекунов: «Лучше сразу 500 р.».Михаил Муравьев: «Это ещё не страшно, могло быть и хуже. Объявили бы всех москвичей  крепостными. Своей собственностью. А так - лишь плату за парковку подняли. Хотя по факту - живём мы почти как крепостные».Сервер Аппазов: «…только хуже».Дмитрий Савин: «Теперь если на рабочие 8 часов ставишь - выгоднее штраф получить».{{material_124741}} Алексей Иванов: «Когда обязали возить в машине жилеты, сколько было недовольных. Как быстро меняются настроения».Александра Погосова: «Потому что в машине они не нужны, а для улицы - самое то». Алексей Иванов: «В машине они нужны, чтобы выходить из нее в темноте время суток. Для собственной безопасности и безопасности окружающих».Василий Алексеев: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день».Марина Михайлова: «Я знаю, какой им подарок нужен. Но не скажу».Марина Иванова: «Жилетка»?Марина Михайлова: «Нет, удавка. Шутка. Правду не скажу».Марина Иванова: «Вся доставка в центр подорожает - по определению».Юлия Аристова: «Мы дарим им негатив миллионов людей, жизнь которых они сделали невыносимой. Поверьте, негатив в таких количествах плохо сказывается на их карме».Наталья Кондратьева-Первышева: «Карма... Зато карман полон».Екатерина Ярошевич: «Меня вот их карма вообще не интересует, как и их самих. Пусть добросовестно выполняют свои должностные обязанности и не портят людям жизнь».{{material_124503}} Оксана Разумовская: «Обратите внимание на «грязюку» на дорогах. На асфальте просто грязь от безумных реагентов. Каков состав? Может, просто соль и песок для людей и экология - более разумное решение»?Алексей Иванов: «Оксана Разумовская, может, и соль с песком в 90 процентах случаев не нужна».Оксана Разумовская: «Не знаю, как вы, но я уже офигеваю от этой «грязюки». Грязная машина, грязная обувь, грязные подъезды, и в городе, кажется, осенняя слякоть... Прямо на асфальте. Это просто ужас».Алексей Иванов: «Это отвратительно. Но многим нравится. Я бы запретил вообще использования реагентов. Только прометать. Пусть дороги будут скользкие. Зато чистые».Оксана Разумовская: «На севере Японии так и делают. Раньше ведь чем-то другим посыпали, менее гадким. Вернулись хотя бы к старым рецептам».Иванна Тусикова: «Покупайте вилы и отправляйте бандеролью в мэрию. Прикиньте, они офигеют от количества».Александр Быков: «680 рублей в час».Алексей Устюхин: «До лампочки. Паркуюсь в моём городе, где хочу и стою, сколько хочу. На приходящие штрафы вообще внимания не обращаю. Год назад поставил машину возле Белорусской на неделю. И что? И только так»!Игорь Мякишев: «Чтобы им подарить в ответ? Лучший им подарочек - это вы. Ваше непомерное бабло в их бездонные карманы».Карина Картис: «Спасибо за фото. Я и не знала. Я в легком шоке».Давид Гоцман: «Если бы не они, то это сделали бы солдаты НАТО».Татьяна Рыжова: «К Новому году стараются»...
2018-12-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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