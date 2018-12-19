«Глас народа»: парковка за 380 рублей - подарок к Новому году или крепостное право?
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Мы подслушали «Глас народа» и спешим поделиться гневом. Самые «смачные» комментарии, естественно, упустили, это, что называется, не для печати. В остальном же – свобода слова. Читаем…
Сергей Богатов: «На кол посадить – обоих инициаторов. Одного - на деревянный, другого - на железный лом».
Сергей Богатов: «На парковках посадить на кол работников ЦОДД».
Василий Алексеев: «Поддерживаю. Правда, они только исполнители, а вот верхушечку этого дорожного ОПГ - в первую очередь».
Сергей Богатов: «Всегда можно уйти и не считать себя п…м. Когда машинку воруют, я звоню хозяину и говорю, мол, вашу машинку п…сы в зеленом воруют, они (п…сы) начинают обижаться».
Василий Алексеев: «Я тоже так делаю, если есть номер под лобовым».
Сергей Чекунов: «Лучше сразу 500 р.».
Михаил Муравьев: «Это ещё не страшно, могло быть и хуже. Объявили бы всех москвичей крепостными. Своей собственностью. А так - лишь плату за парковку подняли. Хотя по факту - живём мы почти как крепостные».
Сервер Аппазов: «…только хуже».
Дмитрий Савин: «Теперь если на рабочие 8 часов ставишь - выгоднее штраф получить».
Александра Погосова: «Потому что в машине они не нужны, а для улицы - самое то».
Алексей Иванов: «В машине они нужны, чтобы выходить из нее в темноте время суток. Для собственной безопасности и безопасности окружающих».
Василий Алексеев: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день».
Марина Михайлова: «Я знаю, какой им подарок нужен. Но не скажу».
Марина Иванова: «Жилетка»?
Марина Михайлова: «Нет, удавка. Шутка. Правду не скажу».
Марина Иванова: «Вся доставка в центр подорожает - по определению».
Юлия Аристова: «Мы дарим им негатив миллионов людей, жизнь которых они сделали невыносимой. Поверьте, негатив в таких количествах плохо сказывается на их карме».
Наталья Кондратьева-Первышева: «Карма... Зато карман полон».
Екатерина Ярошевич: «Меня вот их карма вообще не интересует, как и их самих. Пусть добросовестно выполняют свои должностные обязанности и не портят людям жизнь».
Алексей Иванов: «Оксана Разумовская, может, и соль с песком в 90 процентах случаев не нужна».
Оксана Разумовская: «Не знаю, как вы, но я уже офигеваю от этой «грязюки». Грязная машина, грязная обувь, грязные подъезды, и в городе, кажется, осенняя слякоть... Прямо на асфальте. Это просто ужас».
Алексей Иванов: «Это отвратительно. Но многим нравится. Я бы запретил вообще использования реагентов. Только прометать. Пусть дороги будут скользкие. Зато чистые».
Оксана Разумовская: «На севере Японии так и делают. Раньше ведь чем-то другим посыпали, менее гадким. Вернулись хотя бы к старым рецептам».
Иванна Тусикова: «Покупайте вилы и отправляйте бандеролью в мэрию. Прикиньте, они офигеют от количества».
Александр Быков: «680 рублей в час».
Алексей Устюхин: «До лампочки. Паркуюсь в моём городе, где хочу и стою, сколько хочу. На приходящие штрафы вообще внимания не обращаю. Год назад поставил машину возле Белорусской на неделю. И что? И только так»!
Игорь Мякишев: «Чтобы им подарить в ответ? Лучший им подарочек - это вы. Ваше непомерное бабло в их бездонные карманы».
Карина Картис: «Спасибо за фото. Я и не знала. Я в легком шоке».
Давид Гоцман: «Если бы не они, то это сделали бы солдаты НАТО».
Татьяна Рыжова: «К Новому году стараются»...
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