«Глас народа»: велика Россия, а машину припарковать негде
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Если вдоль дороги - ширина может быть снижена до 2 метров, а длина практически не изменится - 5,5 метра. На парковке под углами 45, 60 или 90 градусов, длина уменьшится до 5 метров, ширина прежняя. Пользователи Сети быстро отреагировали на возможное нововведение. Читаем…
Андрей Стаценко: «Лучше бы вместо бесконечных клумб сделали новые карманы, а не пилить «бабло» на фигне».
Андрей Стаценко: «Марианна, никто не отрицает данный факт, но ситуация с парковками требует каких-то действий, и срезание сантиметров с парковочных мест проблему никак не решит».
Марианна Ильина: «Понимаю, но речь идет об уже готовых дорогах, где ничего нельзя изменить, а, видимо, проезжая часть должна быть безопасной».
Андрей Стаценко: «Нельзя изменить? Почему за рубежом есть специальность урбанист, а у нас нет? За рубежом легко меняется планировка города, причем в любом районе».
Андрей Ананикян: «Да, с уменьшением ширины места парковаться станет явно безопаснее. Многие и так не попадают»...
Марианна Ильина: «За рубежом только путешествую, не вникая в суть их жизни, ибо в России таки мне лучше. Поэтому не буду спорить. Но, судя по посту, у нас легче и дешевле обеспечить безопасность на дорогах таким способом».
Андрей Ананикян: «Уменьшение размеров знаков и ширины полос - всё ради безопасности водителей, да».
Марианна Ильина: «Многие пусть за руль не садятся, половину аварий от таких «умельцев».
Андрей Ананикян: «От таких «умельцев» максимум - поцарапанный бампер и разбитое зеркало, а настоящие ДТП - это уже от «профи».
Андрей Стаценко: «Это оправдание, не более того. Проблема не всегда в водителе, а в ситуации на дороге: ямы, кочки, тупорылая разметка, «совковые» ГОСТовские бордюры и прочая требуха. Плюс отсутствие каких-либо смотрителей порядка на местах и прочее».
Марианна Ильина: «Я это испытала, правда всего 1 раз, обидно было, они ж исчезают».
Андрей Ананикян: «Обидно не за это, а, скорее, за то, что кто-то хочет качать еще больше денег из воздуха, при этом ничего не делая».
Михаил Пищулин: «Везде снижают места для машин, а парковки делают платные, чтобы люди пользовались общественным транспортом и «великами». Как ни крути, подстроиться невозможно под машины, ибо их всё больше и больше».
Михаил Пищулин: «Не пойму, к чему вообще вы пишите? Чем вы недовольны конкретно»?
Андрей Стаценко: «Да, действительно, все ж в порядке. В будний день хрен где приткнешь машину. Вечером во дворах столпотворение машин, вечно растущие цены на бензин и налоги транспортные. Не жизнь, а сказка».
Дима Брюханов: «По-моему, у кого-то крыша слезла не в ту сторону. Зачем это делать, врежутся - ваша же и проблема, а не автомобилистов».
Павел Павлов: «Лоббируют полировщики».
Андрей Роганин: «Стрижем «бабло» за парковку, и все не хватает».
Михаил Светлов: «В России не хватает места для парковки машин».
Виталик Савин: «Сначала бы высоту бордюров по стандарту сделали»…
Marshall Fridge: «Обрезание парковки».
Иван Веневцев: «То есть сделать разметку парковки параллельно дороге они могут, тем самым вообще убив хоть какую-то возможность припарковаться, а при этом что-то там подрезают. Я чего-то логики не уловлю».
Сандра Ларина: «Маркетинговый ход. Размер парковочного места уменьшат - появятся больше царапин/вмятин на машинах (от того, что будет тесно между машинами). И тогда работа автосервисов пойдет на ура (будет больше клиентов)».
Слава Жуков: «Умом Россию не понять - в Россию надо только верить»...
Димитрий Медоев: «Хехе, вот и машиноместа появились в городах».
Станислав Федоров: «То есть парковка будет впритирку под мою 5-метровую машину? Эту страну не победить»…
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