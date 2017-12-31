«Глас народа»: пиццу к Новому году заказывали?
Olga Utina: «Наверное, тому, кто заказывает, вкусно. А, может, человек из дома не может выйти или просто лень готовить... Вариантов, кроме «вкусно», может быть много...
110km.ru: «Тот, о ком мы говорим, вполне себе ходячий»...
Catherine Scherbakov Lotsova: «А вы в следующий раз у этого ходячего поинтересуйтесь».
Марина Громова: А почему нет? Вполне съедобно, удобно и разнообразие опять же, если нет времени и сил на готовку, а полуфабрикаты надоели».
Алина Назарова: «Пицца 2 берега» была вкусной. И как-то мужу на работу заказывала осетинские пироги на день рождения. Говорит, слопали быстро и с аппетитом. Еще горячие привезли».
Aleksandr Kaunietis: «Странный выбор конторы для заказа пиццы (это я авторитетно заявляю. У этих роллы можно взять... Кукурузный крем-суп с креветками очень приятный! Но пицца»...
Olga Yehuda Marihuana: «naverno».
Анна Драгун: «Оллис» заказывали. Очень пристойно».
Inna Sugi: «Машинка какая смешная. У нас, в Токио, мальчишки и девчонки на мотороллерах развозят. Студенты подрабатывают. В любую погоду, в ливень и тайфун все равно горячее привезут. Если постоянно заказываешь, скидки и презенты же идут».
Галка Войнова: «Тут «Смартик», а я видела «Матиз». Тоже крохотулечка».
Gennady Sydney: «Вот, например, пицца из Domino с королевскими креветками»…
Сергей Чижиков: «Баловство все это, от безделья. Рук и головы, что ли, нет»?
Chif Chif: «Если разок, под Новый год - можно и заказать. Но чтобы постоянно... С желудком могут быть проблемы. Не мое»...
Геннадий Ложкин: «Я сам себе Smart и Matiz. Приготовлю так, что все барышни пальчики облизывают. Жду в гости. С наступающим»!!!
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