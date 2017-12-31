31 декабря 2017, 12:10

«Глас народа»: пиццу к Новому году заказывали?

Кто-то из соседей регулярно заказывает «пиццу на колесах». Вот и сегодня, только рассвело, а крошечный обклеенный кузова Smart уже у подъезда… Заказчик явно не желает толкаться по супермаркетам в предновогодний день – куда проще набрать знакомый номер пиццерии и ждать ответного звонка, но уже в домофон.
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«Глас народа»: пиццу к Новому году заказывали? Smart ForTwo, Daewoo Matiz

Smart ForTwo
Выпускается с 1998 г.
Новый от 655 000 до 755 000 Р
Отзывов: 2
Портал 110km.ru решил узнать у своих читателей, насколько популярной является услуга доставки пищи на дом, в какой степени привезенно/казенное вкусно и, вообще, как к этому относятся рядовые петербуржцы. Наша традиционная и последняя в 2017 году публикация в рубрике «Глас народа»

Olga Utina: «Наверное, тому, кто заказывает, вкусно. А, может, человек из дома не может выйти или просто лень готовить... Вариантов, кроме «вкусно», может быть много...

110km.ru: «Тот, о ком мы говорим, вполне себе ходячий»...

Catherine Scherbakov Lotsova: «А вы в следующий раз у этого ходячего поинтересуйтесь».

Марина Громова: А почему нет? Вполне съедобно, удобно и разнообразие опять же, если нет времени и сил на готовку, а полуфабрикаты надоели».

Алина Назарова: «Пицца 2 берега» была вкусной. И как-то мужу на работу заказывала осетинские пироги на день рождения. Говорит, слопали быстро и с аппетитом. Еще горячие привезли».

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Ekaterina Petrova: «Заказывали много раз на корпоративные вечеринки всякие, когда отмечали прямо в офисе. И суши, и пиццу, и мясные ассорти - все всегда было очень вкусно. В проверенных местах, конечно, заказывали. От определенной суммы (обычно у всех поставщиков) доставка бесплатная».

Aleksandr Kaunietis: «Странный выбор конторы для заказа пиццы (это я авторитетно заявляю. У этих роллы можно взять... Кукурузный крем-суп с креветками очень приятный! Но пицца»...

Olga Yehuda Marihuana: «naverno».

Анна Драгун: «Оллис» заказывали. Очень пристойно».

Inna Sugi: «Машинка какая смешная. У нас, в Токио, мальчишки и девчонки на мотороллерах развозят. Студенты подрабатывают. В любую погоду, в ливень и тайфун все равно горячее привезут. Если постоянно заказываешь, скидки и презенты же идут».

Галка Войнова: «Тут «Смартик», а я видела «Матиз». Тоже крохотулечка».

Gennady Sydney: «Вот, например, пицца из Domino с королевскими креветками»…

Сергей Чижиков: «Баловство все это, от безделья. Рук и головы, что ли, нет»?

Chif Chif: «Если разок, под Новый год - можно и заказать. Но чтобы постоянно... С желудком могут быть проблемы. Не мое»...

Геннадий Ложкин: «Я сам себе Smart и Matiz. Приготовлю так, что все барышни пальчики облизывают. Жду в гости. С наступающим»!!! 

Глас народа Смарт, Дэу For Two, Фор Ту, Матиз

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Отзывы по теме
Форум Smart ForTwo
Для города смарт очень даже удобен. Когда я была в Италии в Милане, там хватает этих смартов, да и вообще, люди там предпочитают маленькие авто. И с парковкой удобнее, и налоги на него меньше. У нас в городе одно время было только 2 смарта таких, но вот уже года три их не вижу, наверное продали. В местах ...
Лада
Форум Daewoo Matiz
В моей конторе матизами пользуются мастера участков. Машины не старше 2011 года, порядка 15 единиц. дневной прбег доходит до140-160 км по Москве. Практически на всех машинах регулярно выходят из строя генераторы ( до двух раз за год) , зверски потеют стекла в дождь, летом выручает кондей. подвеска достаточно ...
Сергей
Электрический Smart ForTwo признан самым «зеленым»
постебусь) ) ) в смысле
Saimaa
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«Глас народа»: пиццу к Новому году заказывали?
{{model_1725}} Портал 110km.ru решил узнать у своих читателей, насколько популярной является услуга доставки пищи на дом, в какой степени привезенно/казенное вкусно и, вообще, как к этому относятся рядовые петербуржцы. Наша традиционная и последняя в 2017 году публикация в рубрике «Глас народа»Olga Utina: «Наверное, тому, кто заказывает, вкусно. А, может, человек из дома не может выйти или просто лень готовить... Вариантов, кроме «вкусно», может быть много...110km.ru: «Тот, о ком мы говорим, вполне себе ходячий»...Catherine Scherbakov Lotsova: «А вы в следующий раз у этого ходячего поинтересуйтесь».Марина Громова: А почему нет? Вполне съедобно, удобно и разнообразие опять же, если нет времени и сил на готовку, а полуфабрикаты надоели».Алина Назарова: «Пицца 2 берега» была вкусной. И как-то мужу на работу заказывала осетинские пироги на день рождения. Говорит, слопали быстро и с аппетитом. Еще горячие привезли».{{material_121274}} Ekaterina Petrova: «Заказывали много раз на корпоративные вечеринки всякие, когда отмечали прямо в офисе. И суши, и пиццу, и мясные ассорти - все всегда было очень вкусно. В проверенных местах, конечно, заказывали. От определенной суммы (обычно у всех поставщиков) доставка бесплатная».Aleksandr Kaunietis: «Странный выбор конторы для заказа пиццы (это я авторитетно заявляю. У этих роллы можно взять... Кукурузный крем-суп с креветками очень приятный! Но пицца»...Olga Yehuda Marihuana: «naverno».Анна Драгун: «Оллис» заказывали. Очень пристойно».Inna Sugi: «Машинка какая смешная. У нас, в Токио, мальчишки и девчонки на мотороллерах развозят. Студенты подрабатывают. В любую погоду, в ливень и тайфун все равно горячее привезут. Если постоянно заказываешь, скидки и презенты же идут».Галка Войнова: «Тут «Смартик», а я видела «Матиз». Тоже крохотулечка».Gennady Sydney: «Вот, например, пицца из Domino с королевскими креветками»…Сергей Чижиков: «Баловство все это, от безделья. Рук и головы, что ли, нет»?Chif Chif: «Если разок, под Новый год - можно и заказать. Но чтобы постоянно... С желудком могут быть проблемы. Не мое»... Геннадий Ложкин: «Я сам себе Smart и Matiz. Приготовлю так, что все барышни пальчики облизывают. Жду в гости. С наступающим»!!! 
2017-12-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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