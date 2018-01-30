«Глас народа»: плевать на пешеходов, паркуюсь, где хочу
А что думают о насущной проблеме наши рядовые граждане? С подобным вопросом портал 110km.ru обратился к пользователям соцсетей. Ответы-мнения ниже – в нашей традиционной рубрике «Глас народа»:
Марина Иванова: «Потому что плевать им на пешеходов».
Андрей Любытин: «И не боятся же, что кто-то - особо нервный и усердный - поцарапает кузов, проколет колесо, свернет зеркало»...
Марина Иванова: «Тоже удивляюсь. Даже у меня, не особо нервной и усердной, иногда появляется такое желание».
Олег Иванов: «Бежать в деревню»…
Марина Иванова: «Правильно, в деревне можно парковаться где угодно».
Олег Иванов: «Ну, не совсем - оглоблей получить можно».
Олег Барановский: «Хм, в Москве эта проблема решена - уже несколько лет не видел ни одной машины поперек тротуара. Метод, конечно, отвратительный, но действенный: в течение 10-15 минут эвакуируют».
Андрей Любытин - Олег Барановский: «Так, и в СПб сие практикуется. Но, как видно, не везде и не все этого боятся».
Олег Барановский: «Как-то в Питере это всё лояльнее. А тут очень уж сурово».
Олег Барановский: «Исключения тоже бывают».
Galina Smirnova: «Да, такого нет ни в одной другой стране. Сразу штраф и приличный»…
Станислав Верховский (Штутгарт): «Естественно. Мне на прошлой неделе выписали 35 евро штрафа - встал на 3 минуты на инвалидное место».
Сергей Андержанов: «Почему всегда предполагается, что только водители должны уважать пешеходов? Почему от пешеходов никто не требует понимания, корректности и ответной благожелательности»?
Марина Иванова: «Потому что Dura lex, sed lex. Во всяком случае, для обычных пешеходов и автомобилистов».
Марк Львович Безчинский: «Улица Рубинштейна. Вид на Пять углов. Во время «сухого закона» такие очереди были в этот магазин, а уж страсти какие вскипали»…
Ponyrev Alex: «Увозильщиков» на всех не хватит. Помочь может только коктейль Молотова».
Сергей Андержанов: «Во, во – злоба... Можно подумать, что за рулем не ваши друзья и соседи»...
Irina Netsvetayeva: «Да, не планируемые парковки - это равнодушие властей города, огромный риск для жизни пешеходов, неудобство и вынужденные конфликты между автолюбителями. И выхода нет»...
Inna Semenov: «В Петербурге нет подземных или просто крытых стоянок. Куда ставить машины, непонятно».
Алексей Кукушкин: «Парковки есть при ТРЦ и т. П., но они платные, да и мало их. Это да».
Михаил Неволин: «Парковки в центре города должны быть двух видов. Бесплатные, с обязательным использованием парковочных часов, и с лимитом времени (скажем, не более 1 часа). Либо платные, но также с лимитом времени парковки. Причём, стоимость должна быть такая, чтобы обеспечить среднюю заполняемость процентов на 70-80, а штрафы - очень внушительными. Что же касается парковок на тротуаре, то, насколько я знаю, сейчас ГАИ довольно оперативно реагирует на информацию о подобных нарушениях и довольно быстро может приехать эвакуатор».
Алексей Кукушкин: «Цена парковки порой несоразмерная».
Валерий Комаров: «В центре города вообще должен ездить только общественный транспорт».
Алексей Кукушкин: «Реагируют - платной эвакуацией».
Inna Semenov: «Естественно, болотная почва не позволяет. Тогда надо надземные открывать».
Юлия Петуховская: «Днём в центре нет мест для парковки, вечером в спальных районах дурдом продолжается. Власти просто не хотят видеть эту проблему».
Irina Matule: «Да все эту проблему видят. Многоэтажные парковки СТРОИТЬ надо (а не открывать). Это дорого, и места там будут платными, а значит - опять не всем по карману. Всё равно все тротуары будут забиты»...
Irina Netsvetayeva: «Вот именно, только многоэтажные. Соорудили же небоскреб! Значит, и парковки выдержат».
Сергей Андержанов: «Сколько за эти годы зданий в центре города было передано инвесторам под реконструкцию. Под бизнес-центры, гостиницы, многоквартирные дома. Но чтоб хоть один под многоэтажную парковку»!?
Inna Sugi (Токио): «У нас не разрешают даже на полторы минуты притормозить. Если даже водитель сидит и ожидает. Сразу откуда-то полицаи из воздуха материализуются с квитанциями штрафа. Очки снимают. Потом надо не только платить, но и топать три лекции сидеть слушать. А если без водителя, машину увозят. А домой штраф вышлют и такая волокита ожидает... И даже уголовное дело заводят. Даже в голову не приходит никому так бросить. Такая жуткая полиция. Очень дорого нарушать. Все приспосабливаются, где-то у метро на стоянку платную поставить, а в центр добираться на электричке. Хотя в центре платные стоянки гигантские: и подземные и многоэтажные. Но там все по минутам. Время - деньги. Уж только в экстренных случаях или фирма оплачивает, если по работе приспичило. У нас нигде не положено бросать автомобили. Только автостоянки. Где счетчик тикает»...
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