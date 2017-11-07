Глас народа: По «зебре», не слезая с велосипеда. Вас не раздражает?
Портал 110km.ru опросил в соцсетях читателей, пытаясь узнать, как они относятся к «велоколесному» перемещению по пешеходному переходу. Ответы, как всегда, публикуем в нашей традиционной рубрике «Глас народа».
Милин Дмитрий: «И не только дети. Чуть такого не сбил. Выскочил из-за угла дома. Хорошо, что ехал 20 км/ч».
Любовь Якорева: «Хорошо бы ещё обязать велосипедистов быть при движении по проезжей части в защитном шлеме на голове и в светоотражающие жилете. Для их же безопасности».
Павел Чистов: «Еду я по проезжей части - меня матерят водители и могут сбить. Еду по тротуару - нарушаю правила (только если не сопровождаю ребенка). Велодорожек в Питере, извините, практически нет. Я к чему? Дети должны быть крайне осторожны, и мы с вами тоже. Опытный человек переедет переход так, что никому не помешает, или спешится. Это хорошо. Надо развивать велотранспорт. В Питере он в таком унылом состоянии, что страшно. И да: переезжать переход не есть хорошо. Но иногда приходится. Попробуйте по правилам въехать с «Дороги Жизни» в город»...
Павел Чистов: «Даже не торможу» - звучит странно. Вы управляете «средством повышенной опасности». Даже если Вы будете предельно правы, будет суд, и, скорее всего, условный срок при летальном исходе. Зачем»?
Ol'ga Belotcerkovskaia: «Пример, почему необходимо переходить. Всегда только перехожу. Только сегодня был случай: спешилась перед Пискаревским для перехода, а на «зебре» меня чуть не сбила машина... с велосипедом... при ПЕРЕХОДЕ... под ЗЕЛЕНЫЙ! Микроавтобус пропустил, а за ним МЧАЛАСЬ легковушка - я просто отдернула велик на себя. Еще шаг - и велосипеда бы не было, да и меня бы хорошо зацепило. Почему не тормозили?.. Да, я была в «мертвой зоне», но если уж другая машина ВСТАЛА на светофоре, притормози хоть!.. Или те, кто на 4-х колесах - особенные что ли? Всегда езжу только по тротуару или велодорожкам (тут тема особенная - с ними очень плохо - на Петровской наб. велодорожка всегда забита машинами и автобусами, а в других местах просто ходят пешеходы). Это вам не Финка (были опыты покатушек), где культура «водитель-велосипедист» на высочайшем уровне. Только пересекаешь границу - ты уже чувствуешь себя на дороге самоубийцей, при пустой дороге прямо выдавливают на обочину в ямы.... Вот как-то так»...
Константин Беляев: «Реальные дебилы на великах. Собьёшь, не дай Бог, никому не докажешь, что не осёл. Подстава».
Ольга Таубкина: «Ну, нет условий ездить на велосипеде, не ездите! Эта проблема не только в России».
Алексей Алексеев: «Тут палка о двух концах. Был у меня в 80-е «Старт-Шоссе». «Облегчёнка» на сликах. Наградной от спорткомитета. Спецзаказ «олимпийки». Знающие поймут. Конечно, объездил все пригороды от Нарвы до Выборга. Весь город вдоль и поперёк - само собой. Потом велик спёрли. На даче, конечно, велосипедов полно. Как-то сильно повредил один из них пришлось в «слесарку» ехать в город. Забрал я велосипед и прокатился к архитектору своему на Стрелку. Просидели-проболтали весь день к вечеру через пробки поехал к себе на Щемиловку.
Доехал за 40 минут. НО!!!! Мне пришлось нарушить ВСЁ, что только можно было нарушить. В меня высаживали пассажиров «маршрутники», меня ловили на водительскую дверь останавливающиеся водилы, через меня пытались повернуть направо... В общем, это была реальная казнь идрипетская... Где-то в районе Владимирского я стал просто нагличать... в итоге просто ушёл левым поворотом на Маяковскую и далее направо, потом на Вторую Советскую... Иными словами, представил себе, что я автомобиль. До дома добрался в полном восторге. Как с парашютом прыгнул. Короче, это я всё к тому, что кабы не наши уроды-водители, то и «велосипёрам» жилось бы полегче. Урод на фото - просто урод. Я таких ссаживаю».
Виктор Канавин: «Сейчас уже разрешено не проезжать, не слезая».
Арсений Гудков: «Раздражает. Сам, когда велосипедист, всегда спешиваюсь. Пару раз видел, как таких торопыг-ленивцев сбивали. Т.к. водитель не успевает увидеть, как эти товарищи подъезжают на скорости, а они не могут по той же причине адекватно оценить скорость автомобиля».
Айнур Гайсин: «А должно? Или по твоему, автор, они должны на каждой «пешеходке» спрыгивать»?
Александр Асташкин: «Раздражает, велосипедисты – зло».
Айнур: «Должны спешиться. Потому что это – закон».
Дмитрий Ларихин: «Больше раздражают бегающие дети на переходах»,
Дмитрий Нечкин: «Бывает, из за угла вылетает кто-то на велосипеде на скорости. И что тут хорошего? Один прямо из-за киоска вылетел передо мной. Хорошо, что там уже шёл пешеход».
Артём Колынин: «Знают, только у кого права получены, остальным пофиг. ГИБДД пора рейды проводить».
Константин Зверев: «Буду теперь знать и соблюдать Правила».
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