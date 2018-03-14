«Глас народа»: почему в аэропорту «Пулково» некомфортно всем
В часы активных прилетов бортов на пятаке, куда прибывают таксомоторы, не просто бойко, а очень жарко. Зачастую транспортную ситуацию хочется сравнить с пчелиным улеем и даже анархией. Неужто было не продумать сей момент, проектируя и открывая новые «воздушные ворота» в лучшем городе России?
Ксения Богомолова: «В Белгороде - 100 рублей и то все не очень довольны-то»…
Шура Чукча: «А зачем, если можно снять бабки»?
Марина Зарецкая: «Никому это не надо, кроме пассажиров и встречающих. А официальным лицам главное - побольше денег содрать. В Калгари огромный крытый паркинг, первые 30 минут бесплатно, и огромная бесплатная парковка для встречающих - cell phone area. Оттуда да выхода 1 минута езды. Потому что для людей сделано».
Artem Kirpichenok: «Бесплатно закончилось при «совке», за все теперь надо платить».
Марина Зарецкая: «По сравнению с другими европейскими аэропортами, в «Пулково» очень мало сделано для удобства пассажиров. Жёсткие железные стулья в накопителях, ни одного фонтанчика с водой, ни одного траволатора, почти нет стоек для зарядки мобильников, не говоря уже о массажных креслах и капсулах для сна. Еще и эти проблемы с платной парковкой… Но, по сравнению со старым аэропортом, большой прогресс».
Zhanna Arsenyeva: «У нас в Вашингтоне тоже аэропорт неважнецкий».
Irma Reilly: «Я помню «Пулково» небольшим домиком в поле. Может, я современник динозавров»?
Liudmila Kokoreva: «Parkovka ochen nekomfortnaya,daleko idti do aeroporta. Nado bilo stroit riadom i».
Борис Крюков: «Просто планировался для такси другой заезд, куда пускают такси только от Пулково, а все другие такси пускают туда, куда и обычные машины».
Михаил Куприянов: "Планируют с расчётом обогащения частный предпринимателей".
Борис Крюков - Михаил Куприянов: "Ну, уж ясное дело не на постройку детского сада".
Natalia Arikainen: «В Хельсинки бесплатно 10 минут. Потом 1€ за 10 мин на краткосрочной. Есть бесплатная, по парковочных часам на 2 часа, но мест там не бывает.
George M Nastasič: «В Минске бесплатно 20 минут, и заезжать можно только 2 раза в сутки, а то таксисты устраивали в свое время «карусель».
Андрей Неудахин: «Поэтому все встречающие на автомобилях забивают сплошь все обочины на подъезде к аэропорту, ожидая звонка: «Выхожу, подъезжай»!
Виктор Семенов: «Таксую по мере необходимости и вижу весь этот сыр-бор. На выезде регулярно тот или иной шлагбаум не работает. Создается впечатление, что это не просто так. Управляющей компании ведь выгодны такие неработающие «ворота»: сразу с каждого автомобиля по 700 рублей можно «стричь». И ведь не докажешь, сломался шлагбаум по-настоящему или это «проделки Фикса». Жуть»…
Гена Житик: «Да, а сколько раз видел, как машины подрезают друг друга, спеша к клиентам… Даже разборки, говорят, случаются, с мордобоем. И аэропортчикам до всего этого нет никакого дела».
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