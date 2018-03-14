14 марта 2018, 12:28

«Глас народа»: почему в аэропорту «Пулково» некомфортно всем

Прилетел на днях из Минеральных Вод. Парковка у аэропорта первые 15 минут, как и у нас, в Петербурге, бесплатная. С 16-й минуты придется заплатить 250 рублей. Сущие пустяки, по сравнению с «Пулково», где на ценнике - 700 рублей, а еще недавно - все 1000 рублей, причем бесплатно предоставлялось лишь 10 минут.
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  «Глас народа»: почему в аэропорту «Пулково» некомфортно всем «Глас народа»: почему в аэропорту «Пулково» некомфортно всем «Глас народа»: почему в аэропорту «Пулково» некомфортно всем
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В часы активных прилетов бортов на пятаке, куда прибывают таксомоторы, не просто бойко, а очень жарко. Зачастую транспортную ситуацию хочется сравнить с пчелиным улеем и даже анархией. Неужто было не продумать сей момент, проектируя и открывая новые «воздушные ворота» в лучшем городе России?

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Artem Kirpichenok: «Бесплатно закончилось при «совке», за все теперь надо платить».

Марина Зарецкая: «По сравнению с другими европейскими аэропортами, в «Пулково» очень мало сделано для удобства пассажиров. Жёсткие железные стулья в накопителях, ни одного фонтанчика с водой, ни одного траволатора, почти нет стоек для зарядки мобильников, не говоря уже о массажных креслах и капсулах для сна. Еще и эти проблемы с платной парковкой… Но, по сравнению со старым аэропортом, большой прогресс».

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Борис Крюков: «Просто планировался для такси другой заезд, куда пускают такси только от Пулково, а все другие такси пускают туда, куда и обычные машины».

Михаил Куприянов: "Планируют с расчётом обогащения частный предпринимателей".

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Natalia Arikainen: «В Хельсинки бесплатно 10 минут. Потом 1€ за 10 мин на краткосрочной. Есть бесплатная, по парковочных часам на 2 часа, но мест там не бывает.

George M Nastasič: «В Минске бесплатно 20 минут, и заезжать можно только 2 раза в сутки, а то таксисты устраивали в свое время «карусель».

Андрей Неудахин: «Поэтому все встречающие на автомобилях забивают сплошь все обочины на подъезде к аэропорту, ожидая звонка: «Выхожу, подъезжай»!

Виктор Семенов: «Таксую по мере необходимости и вижу весь этот сыр-бор. На выезде регулярно тот или иной шлагбаум не работает. Создается впечатление, что это не просто так. Управляющей компании ведь выгодны такие неработающие «ворота»: сразу с каждого автомобиля по 700 рублей можно «стричь». И ведь не докажешь, сломался шлагбаум по-настоящему или это «проделки Фикса». Жуть»…

Гена Житик: «Да, а сколько раз видел, как машины подрезают друг друга, спеша к клиентам… Даже разборки, говорят, случаются, с мордобоем. И аэропортчикам до всего этого нет никакого дела».


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«Глас народа»: почему в аэропорту «Пулково» некомфортно всем
В часы активных прилетов бортов на пятаке, куда прибывают таксомоторы, не просто бойко, а очень жарко. Зачастую транспортную ситуацию хочется сравнить с пчелиным улеем и даже анархией. Неужто было не продумать сей момент, проектируя и открывая новые «воздушные ворота» в лучшем городе России?{{material_121129}} С таким вопросом мы обратились к рядовым гражданам через соцсети. Ответы в нашей постоянной рубрике «Глас народа»…Ксения Богомолова: «В Белгороде - 100 рублей и то все не очень довольны-то»…Шура Чукча: «А зачем, если можно снять бабки»?Марина Зарецкая: «Никому это не надо, кроме пассажиров и встречающих. А официальным лицам главное - побольше денег содрать. В Калгари огромный крытый паркинг, первые 30 минут бесплатно, и огромная бесплатная парковка для встречающих - cell phone area. Оттуда да выхода 1 минута езды. Потому что для людей сделано».Artem Kirpichenok: «Бесплатно закончилось при «совке», за все теперь надо платить».Марина Зарецкая: «По сравнению с другими европейскими аэропортами, в «Пулково» очень мало сделано для удобства пассажиров. Жёсткие железные стулья в накопителях, ни одного фонтанчика с водой, ни одного траволатора, почти нет стоек для зарядки мобильников, не говоря уже о массажных креслах и капсулах для сна. Еще и эти проблемы с платной парковкой… Но, по сравнению со старым аэропортом, большой прогресс».Zhanna Arsenyeva: «У нас в Вашингтоне тоже аэропорт неважнецкий».Irma Reilly: «Я помню «Пулково» небольшим домиком в поле. Может, я современник динозавров»?{{material_122334}} Вика Васильева: «Уродцы»...Liudmila Kokoreva: «Parkovka ochen nekomfortnaya,daleko idti do aeroporta. Nado bilo stroit riadom i».Борис Крюков: «Просто планировался для такси другой заезд, куда пускают такси только от Пулково, а все другие такси пускают туда, куда и обычные машины».Михаил Куприянов: "Планируют с расчётом обогащения частный предпринимателей".Борис Крюков - Михаил Куприянов: "Ну, уж ясное дело не на постройку детского сада".Natalia Arikainen: «В Хельсинки бесплатно 10 минут. Потом 1€ за 10 мин на краткосрочной. Есть бесплатная, по парковочных часам на 2 часа, но мест там не бывает.George M Nastasič: «В Минске бесплатно 20 минут, и заезжать можно только 2 раза в сутки, а то таксисты устраивали в свое время «карусель».Андрей Неудахин: «Поэтому все встречающие на автомобилях забивают сплошь все обочины на подъезде к аэропорту, ожидая звонка: «Выхожу, подъезжай»!Виктор Семенов: «Таксую по мере необходимости и вижу весь этот сыр-бор. На выезде регулярно тот или иной шлагбаум не работает. Создается впечатление, что это не просто так. Управляющей компании ведь выгодны такие неработающие «ворота»: сразу с каждого автомобиля по 700 рублей можно «стричь». И ведь не докажешь, сломался шлагбаум по-настоящему или это «проделки Фикса». Жуть»…Гена Житик: «Да, а сколько раз видел, как машины подрезают друг друга, спеша к клиентам… Даже разборки, говорят, случаются, с мордобоем. И аэропортчикам до всего этого нет никакого дела».
2018-03-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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