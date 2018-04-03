3 апреля 2018, 18:25

«Глас народа»: погода зимняя, но не будем о грустном

Снимок сделан отнюдь не зимой, как может показаться на первый взгляд, а сегодняшним утром, 3 апреля 2018 года. Не скажу за другие регионы, но в городе на Неве снежно, точно в феврале. Понятно, что такая картинка надоела всем автомобилистам.
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«Глас народа»: погода зимняя, но не будем о грустном

Но против природы не попрешь. А что на сей счет думают наши читатели в соцсетях? Несколько сегодняшних комментариев в нашей традиционной рубрике «Глас народа».

Jelena Glebova: «Не надо о грустном»...

Николай Иванов: «От старых петербуржцев слышал такое: «У нас нет климата, зато всегда плохая погода». В прошлом году последний «дождеснег» был первого июня.

Dimi Jay: «Это нормально для наших широт, я помню снег шел и на 9 мая».

Юлия Чепарухина: «О, да, и я помню»!

Олег Барановский: «Году в 1983-м в лагере в середине июня играли в пионербол под легким снежком».

Николай Баликин: «О, Господи, так удивляются, как будто мы в Африке живем. В ближайший четверг по прогнозу +14, потерпите».

Сергей Черствов: «Сколько терпеть-то? Всю зиму терпели. Надоело каждое весеннее утро снег со стекла соскребать».

Виктор Селезнев: «Ну, это еще не самое страшное»…

Алина Попова: «Весна придет, весне – дорогу»!


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«Глас народа»: погода зимняя, но не будем о грустном
Но против природы не попрешь. А что на сей счет думают наши читатели в соцсетях? Несколько сегодняшних комментариев в нашей традиционной рубрике «Глас народа».Jelena Glebova: «Не надо о грустном»...Николай Иванов: «От старых петербуржцев слышал такое: «У нас нет климата, зато всегда плохая погода». В прошлом году последний «дождеснег» был первого июня. Dimi Jay: «Это нормально для наших широт, я помню снег шел и на 9 мая».Юлия Чепарухина: «О, да, и я помню»!Олег Барановский: «Году в 1983-м в лагере в середине июня играли в пионербол под легким снежком».Николай Баликин: «О, Господи, так удивляются, как будто мы в Африке живем. В ближайший четверг по прогнозу +14, потерпите». Сергей Черствов: «Сколько терпеть-то? Всю зиму терпели. Надоело каждое весеннее утро снег со стекла соскребать».Виктор Селезнев: «Ну, это еще не самое страшное»… Алина Попова: «Весна придет, весне – дорогу»!
2018-04-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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