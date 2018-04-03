«Глас народа»: погода зимняя, но не будем о грустном
Но против природы не попрешь. А что на сей счет думают наши читатели в соцсетях? Несколько сегодняшних комментариев в нашей традиционной рубрике «Глас народа».
Jelena Glebova: «Не надо о грустном»...
Николай Иванов: «От старых петербуржцев слышал такое: «У нас нет климата, зато всегда плохая погода». В прошлом году последний «дождеснег» был первого июня.
Dimi Jay: «Это нормально для наших широт, я помню снег шел и на 9 мая».
Юлия Чепарухина: «О, да, и я помню»!
Олег Барановский: «Году в 1983-м в лагере в середине июня играли в пионербол под легким снежком».
Николай Баликин: «О, Господи, так удивляются, как будто мы в Африке живем. В ближайший четверг по прогнозу +14, потерпите».
Сергей Черствов: «Сколько терпеть-то? Всю зиму терпели. Надоело каждое весеннее утро снег со стекла соскребать».
Виктор Селезнев: «Ну, это еще не самое страшное»…
Алина Попова: «Весна придет, весне – дорогу»!
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