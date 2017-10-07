7 октября 2017, 10:15

Глас народа: повстречали на дороге Rolls-Royce – какие эмоции?

Едешь вот так иногда по запруженному транспортом городу и вдруг… Он. Большой, импозантный, не такой как все. Невольно начинаешь облизывать взглядом все Его линии, и когда натыкаешься на легендарную статуэтку на капоте, понимаешь, что лучшей альтернативы «Роллс-Ройсу» нет. Или почти нет.
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Глас народа: повстречали на дороге Rolls-Royce – какие эмоции? Rolls-Royce Phantom, Rolls-Royce Wraith

После того, как в Санкт-Петербурге презентовали новый флагманский Rolls-Royce Phantom, портал 110km.ru решил выяснить в соцсетях, какие мысли приходят в наши с вами головы при встрече лимузинов, подобных этому Королю: страх, трепет, бабочки в животе, черная зависть или что иное?

Комментариев оказалось много, сразу видно, что армия ценителей добротных машин с годами не оскудевает. Мы выбрали два десятка ответов, которыми и делимся с вами.     

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Zurab Georgich: «Ну, наконец-то, вся страна ждала появления в продаже. Теперь заживём»....

Антон Ефремов: Чем ближе к центру, тем дороже тачки».

Denis Cheremovskiy: «Честно говоря, на наших дорогах он смотрится очень комично. В Монако или в Лондонском Сити смотрелся бы органичнее, ибо такой машине нужна соответствующая окружающая обстановка».

Marina Lukina: «В Лондонском Сити он бы застрял на первом повороте... Много лет назад Сити строился... узковато там».

Denis Cheremovskiy: «Марина, а зачем на нём вообще ездить? Портить? Это же шикарное вложение средств».

Marina Lukina: «Вы имеете ввиду поставить где-нибудь в Лондонском Сити, чтобы смотрелся органично? Тогда, конечно».

Rolls-Royce Phantom
Выпускается с 2003 г.
Отзывов: 2
Ирина Малькова: «Смотрится отлично, а вот машина охраны помню, может, Porsche  Cayene смотрелся как мусоровоз. По правде, машина необычная, этим и бросается в глаза -  как сочетать классику RR со спортивными формами. Денис, а когда это новая машина являлась вложением? Купите, а потом попытайтесь продать, миллионов 5 потеряете. А представляете сумму страховки? Если я ее ошибаюсь, честным трудом надо заработать то ли 26 млн то ли 36, разница небольшая».

Елена Тихонова: «Пофиг».

Boris Chnaider: «Ну, в Голливуде где-нибудь или на Манхеттене - да, но в России в нынешнее время?! Хм»...

Наталия Маркова: «Очень хорош собой»!

Александр Денисов: «Мой друг работает на заводе, где его собирают. Недавно погрузчиком протаранил опытный экземпляр».

Rolls-Royce Wraith
Выпускается с 2013 г.
Станислав Верховский: «Отличный экземпляр»,

Катерина Петрова: «Красивый, но, наверное, тяжелый... Мне больше «джипики» нравятся, так что зависти точно не будет».

Дмитрий Солнцев: «Держаться подальше».

Alex Benke: «Значит, скоро будет стоять у «Европейской», да еще с номерами «999».

Андрей Кудрявцев: «Так себе тачка, если честно! Ни за грибами съездить, ни картошки с дачи привезти».

Tamara Bulatova: «Есть же зарубежные законопослушные товарищи, чьи таланты давно оценены по заслугам. Да и у нас покупают (на «вторичке») вполне нормальные законные граждане».

Галина Соколенко: «Я думаю, что и самолёт мало у кого есть. И яхта. Но это не мешает получать эстетическое наслаждение».

Антон Ефремов: «Как говорится, довольствуйся тем, на что честно заработал».

Новости Роллс Ройс, Ролс Ройс Фантом, Врайф

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Отзывы по теме
Для гостей только лучшее. С золотым блеском
я езжу на этой машине в школу с 1 класса а я щас в 11 классе
макка
Фантом для Винни
А можно было на русском языке написать?
So-so
Индийский Rolls-Royce стоит $1 000 000
а чего такая маленькая сумма???хотелось бы приобрести ;)
мерлин монро
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Глас народа: повстречали на дороге Rolls-Royce – какие эмоции?
После того, как в Санкт-Петербурге презентовали новый флагманский Rolls-Royce Phantom, портал 110km.ru решил выяснить в соцсетях, какие мысли приходят в наши с вами головы при встрече лимузинов, подобных этому Королю: страх, трепет, бабочки в животе, черная зависть или что иное? Комментариев оказалось много, сразу видно, что армия ценителей добротных машин с годами не оскудевает. Мы выбрали два десятка ответов, которыми и делимся с вами.     {{material_121259}} Ирина Малькова: «Люблю я его!!!! На «Петроградке» катается синий»…Nik Pasteur: «Придется брать. Мой прошлой модели уже аццтой».Zurab Georgich: «Ну, наконец-то, вся страна ждала появления в продаже. Теперь заживём»....Антон Ефремов: Чем ближе к центру, тем дороже тачки».Denis Cheremovskiy: «Честно говоря, на наших дорогах он смотрится очень комично. В Монако или в Лондонском Сити смотрелся бы органичнее, ибо такой машине нужна соответствующая окружающая обстановка».Marina Lukina: «В Лондонском Сити он бы застрял на первом повороте... Много лет назад Сити строился... узковато там».Denis Cheremovskiy: «Марина, а зачем на нём вообще ездить? Портить? Это же шикарное вложение средств».Marina Lukina: «Вы имеете ввиду поставить где-нибудь в Лондонском Сити, чтобы смотрелся органично? Тогда, конечно».{{model_1110}} Ирина Малькова: «Смотрится отлично, а вот машина охраны помню, может, Porsche  Cayene смотрелся как мусоровоз. По правде, машина необычная, этим и бросается в глаза -  как сочетать классику RR со спортивными формами. Денис, а когда это новая машина являлась вложением? Купите, а потом попытайтесь продать, миллионов 5 потеряете. А представляете сумму страховки? Если я ее ошибаюсь, честным трудом надо заработать то ли 26 млн то ли 36, разница небольшая».Елена Тихонова: «Пофиг».Boris Chnaider: «Ну, в Голливуде где-нибудь или на Манхеттене - да, но в России в нынешнее время?! Хм»...Наталия Маркова: «Очень хорош собой»!Александр Денисов: «Мой друг работает на заводе, где его собирают. Недавно погрузчиком протаранил опытный экземпляр».{{model_3302}} Станислав Верховский: «Отличный экземпляр»,Катерина Петрова: «Красивый, но, наверное, тяжелый... Мне больше «джипики» нравятся, так что зависти точно не будет».Дмитрий Солнцев: «Держаться подальше».Alex Benke: «Значит, скоро будет стоять у «Европейской», да еще с номерами «999».Андрей Кудрявцев: «Так себе тачка, если честно! Ни за грибами съездить, ни картошки с дачи привезти». Tamara Bulatova: «Есть же зарубежные законопослушные товарищи, чьи таланты давно оценены по заслугам. Да и у нас покупают (на «вторичке») вполне нормальные законные граждане».Галина Соколенко: «Я думаю, что и самолёт мало у кого есть. И яхта. Но это не мешает получать эстетическое наслаждение».Антон Ефремов: «Как говорится, довольствуйся тем, на что честно заработал».
2017-10-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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