Глас народа: повстречали на дороге Rolls-Royce – какие эмоции?
После того, как в Санкт-Петербурге презентовали новый флагманский Rolls-Royce Phantom, портал 110km.ru решил выяснить в соцсетях, какие мысли приходят в наши с вами головы при встрече лимузинов, подобных этому Королю: страх, трепет, бабочки в животе, черная зависть или что иное?
Комментариев оказалось много, сразу видно, что армия ценителей добротных машин с годами не оскудевает. Мы выбрали два десятка ответов, которыми и делимся с вами.
Nik Pasteur: «Придется брать. Мой прошлой модели уже аццтой».
Zurab Georgich: «Ну, наконец-то, вся страна ждала появления в продаже. Теперь заживём»....
Антон Ефремов: Чем ближе к центру, тем дороже тачки».
Denis Cheremovskiy: «Честно говоря, на наших дорогах он смотрится очень комично. В Монако или в Лондонском Сити смотрелся бы органичнее, ибо такой машине нужна соответствующая окружающая обстановка».
Marina Lukina: «В Лондонском Сити он бы застрял на первом повороте... Много лет назад Сити строился... узковато там».
Denis Cheremovskiy: «Марина, а зачем на нём вообще ездить? Портить? Это же шикарное вложение средств».
Marina Lukina: «Вы имеете ввиду поставить где-нибудь в Лондонском Сити, чтобы смотрелся органично? Тогда, конечно».
Елена Тихонова: «Пофиг».
Boris Chnaider: «Ну, в Голливуде где-нибудь или на Манхеттене - да, но в России в нынешнее время?! Хм»...
Наталия Маркова: «Очень хорош собой»!
Александр Денисов: «Мой друг работает на заводе, где его собирают. Недавно погрузчиком протаранил опытный экземпляр».
Катерина Петрова: «Красивый, но, наверное, тяжелый... Мне больше «джипики» нравятся, так что зависти точно не будет».
Дмитрий Солнцев: «Держаться подальше».
Alex Benke: «Значит, скоро будет стоять у «Европейской», да еще с номерами «999».
Андрей Кудрявцев: «Так себе тачка, если честно! Ни за грибами съездить, ни картошки с дачи привезти».
Tamara Bulatova: «Есть же зарубежные законопослушные товарищи, чьи таланты давно оценены по заслугам. Да и у нас покупают (на «вторичке») вполне нормальные законные граждане».
Галина Соколенко: «Я думаю, что и самолёт мало у кого есть. И яхта. Но это не мешает получать эстетическое наслаждение».
Антон Ефремов: «Как говорится, довольствуйся тем, на что честно заработал».
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