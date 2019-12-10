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10 декабря 2019, 11:00

«Глас народа»: припарковался на помойке – получи порцию мусора на капот

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Фото из соцсетей
Горе многих точечных застроек – нехватка парковочного пространства. Отсюда частые разборки между соседями, машины на благоустроенных газонах и т.п. Дело доходит до того, что особо «умные» оставляют свои автомобили прямо у мусорных баков. И, вроде, хочешь утром выбросить пакет с отходами, да пробраться к контейнеру не получается.

Нервы на взводе, в душе – Гондурас, думаешь, огрел бы хозяина этой машины чем потяжелее, ведь нельзя же так – словно вызов всему дому. Некоторые и правда, не выдерживают. Результат – типа того, что на нашей фотографии. Вернее, не на нашей. Этот снимок мы обнаружили на странице одной тематической группы в соцсетях. Жители микрорайона активно обсуждают событие, среди эмоционального порыва слышатся здравые речи. А человек, разместивший пост, задет самый простой вопрос: «Интересно, автору содеянного стало легче на душе»?

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Елена Новикова: «Люди в Кудрово так паркуются не от хорошей жизни, а скотство приветствовать - самому быть свиньей».

Ростислав Санников: «А что, места под «Мегой» закончились? Там платить надо? Или вы защищаете такие поступки как кражи, убийства и изнасилования тоже не от хорошей жизни»?

Алексей Иванов: «Скотство - так парковаться. По вашему, люди так паркуются от того, что не хватает мест. А вы понаблюдайте пару-тройку дней за неправильно припаркованными и увидите, что мест не хватает одним и тем же».

Елена Новикова: «Алексей, наверное, которые позже всех приезжают? И чем нарушили ваше личное пространство? Машина не мешает ни проезду, ни проходу - это видно на фото. И если бы каждый следил сначала за собой, а потом за правильным выполнением законов другими людьми, то было бы лучше, а гадить по-тихому - это последнее дело».

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Ростислав Санников: «Если нет места для парковки, то, вероятно, дорога на платный или бесплатный паркинг. ПДД написаны для всех».

Анатолий Андреевич: «Плачу 3000 рублей за платную парковку и иду к ней 15 минут, без пробок выезжаю на КАД в 7 утра. У меня под окнами каждое утро эвакуируют автомобили с тротуара во Всеволожск. Целый месяц бился с ГИДД, и вот, наконец, они начали рейды делать».

Елена Новикова: «Очень сильно сомневаюсь в полной законности вашего мероприятия. Не умею кляузничать по инстанциям на своих же автолюбителей. Когда каждый человек будет относиться уважительно к друг другу, а наши дивные власти думать об удобстве и комфортности проживания, тогда не будет этих диких явлений, Канут в Лету мысли, что свой мусор и отходы можно вывозить куда-либо, кроме мусорного бака».

Maxim Marugin: «Живу в Кудрово три года, приезжаю поздно, ни разу не парковался так или на газоне или на «пешеходке». Максимум ждал, пока кто-то не отъедет, под сигаретку (7 мин). Сам виноват, я бы добавил»!

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Maxim Marugin: «Самое раннее к 22.00, самое позднее - 02.00».

Светлана Громова: «Люди, вы – звери».

Анжела Сергей: «Светлана, согласна с вами! Отвратительный поступок»!

Алексей Иванов: «Светлана, согласен с Вами абсолютно. Так парковаться нельзя».

Светлана Громова: «Да при чём тут парковка! Люди настолько злы....Они как стервятники кидаются на машины, собак, курящих, детей, орущих... Когда ты босяк, и тебя поджимают выплаты за ящик в многоэтажке, ты звереешь».

Алчный Маляр: «Целиком и полностью вас поддерживаю! Нельзя просто так взять и выкинуть машину на помойку! Её надо утилизировать»!

Ирина Соловьёва-Нечаева: «Какой кошмар! Это уже порча личного имущества, ещё более серьёзное преступление, чем стоянка в не положенном месте. Ну, мешает тебе машина - напиши ты записку или позвони, вызови эвакуатор, на худой конец»...

Anatoly Gorokh: «Эвакуаторы редко реагируют. А если хватило ума так припарковаться, так это сам парковщик должен записку писать с номером телефона. Почему из-за него кто-то должен трудности испытывать, потому что ему свою задницу лень от стоянки пронести. А если каждый по одному фантику выбросит, скоро потонем по уши в дерьме».


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«Глас народа»: припарковался на помойке – получи порцию мусора на капот
Нервы на взводе, в душе – Гондурас, думаешь, огрел бы хозяина этой машины чем потяжелее, ведь нельзя же так – словно вызов всему дому. Некоторые и правда, не выдерживают. Результат – типа того, что на нашей фотографии. Вернее, не на нашей. Этот снимок мы обнаружили на странице одной тематической группы в соцсетях. Жители микрорайона активно обсуждают событие, среди эмоционального порыва слышатся здравые речи. А человек, разместивший пост, задет самый простой вопрос: «Интересно, автору содеянного стало легче на душе»?{{material_123771}} Сергей Разубаев: «Закрыл въезд-выезд «пухтовозке».Ростислав Санников: «Надо было мусорный бак на авто выгрузить». Юрий Фоксик: «Хозяин автомобиля сам виноват: ну, поставил ты авто вчера, так переставь утром по-человечески, когда место на парковке освободится».Елена Новикова: «Люди в Кудрово так паркуются не от хорошей жизни, а скотство приветствовать - самому быть свиньей».Ростислав Санников: «А что, места под «Мегой» закончились? Там платить надо? Или вы защищаете такие поступки как кражи, убийства и изнасилования тоже не от хорошей жизни»?Алексей Иванов: «Скотство - так парковаться. По вашему, люди так паркуются от того, что не хватает мест. А вы понаблюдайте пару-тройку дней за неправильно припаркованными и увидите, что мест не хватает одним и тем же».Елена Новикова: «Алексей, наверное, которые позже всех приезжают? И чем нарушили ваше личное пространство? Машина не мешает ни проезду, ни проходу - это видно на фото. И если бы каждый следил сначала за собой, а потом за правильным выполнением законов другими людьми, то было бы лучше, а гадить по-тихому - это последнее дело».{{material_122334}} Ростислав Санников: «Если нет места для парковки, то, вероятно, дорога на платный или бесплатный паркинг. ПДД написаны для всех».Анатолий Андреевич: «Плачу 3000 рублей за платную парковку и иду к ней 15 минут, без пробок выезжаю на КАД в 7 утра. У меня под окнами каждое утро эвакуируют автомобили с тротуара во Всеволожск. Целый месяц бился с ГИДД, и вот, наконец, они начали рейды делать».Елена Новикова: «Очень сильно сомневаюсь в полной законности вашего мероприятия. Не умею кляузничать по инстанциям на своих же автолюбителей. Когда каждый человек будет относиться уважительно к друг другу, а наши дивные власти думать об удобстве и комфортности проживания, тогда не будет этих диких явлений, Канут в Лету мысли, что свой мусор и отходы можно вывозить куда-либо, кроме мусорного бака».Maxim Marugin: «Живу в Кудрово три года, приезжаю поздно, ни разу не парковался так или на газоне или на «пешеходке». Максимум ждал, пока кто-то не отъедет, под сигаретку (7 мин). Сам виноват, я бы добавил»!Николай Зорин: «Поздно - это во сколько»?{{material_77154}} Maxim Marugin: «Самое раннее к 22.00, самое позднее - 02.00».Светлана Громова: «Люди, вы – звери».Анжела Сергей: «Светлана, согласна с вами! Отвратительный поступок»!Алексей Иванов: «Светлана, согласен с Вами абсолютно. Так парковаться нельзя».Светлана Громова: «Да при чём тут парковка! Люди настолько злы....Они как стервятники кидаются на машины, собак, курящих, детей, орущих... Когда ты босяк, и тебя поджимают выплаты за ящик в многоэтажке, ты звереешь».Алчный Маляр: «Целиком и полностью вас поддерживаю! Нельзя просто так взять и выкинуть машину на помойку! Её надо утилизировать»!Ирина Соловьёва-Нечаева: «Какой кошмар! Это уже порча личного имущества, ещё более серьёзное преступление, чем стоянка в не положенном месте. Ну, мешает тебе машина - напиши ты записку или позвони, вызови эвакуатор, на худой конец»...Anatoly Gorokh: «Эвакуаторы редко реагируют. А если хватило ума так припарковаться, так это сам парковщик должен записку писать с номером телефона. Почему из-за него кто-то должен трудности испытывать, потому что ему свою задницу лень от стоянки пронести. А если каждый по одному фантику выбросит, скоро потонем по уши в дерьме».
2019-12-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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