«Глас народа»: припарковался на помойке – получи порцию мусора на капот
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Нервы на взводе, в душе – Гондурас, думаешь, огрел бы хозяина этой машины чем потяжелее, ведь нельзя же так – словно вызов всему дому. Некоторые и правда, не выдерживают. Результат – типа того, что на нашей фотографии. Вернее, не на нашей. Этот снимок мы обнаружили на странице одной тематической группы в соцсетях. Жители микрорайона активно обсуждают событие, среди эмоционального порыва слышатся здравые речи. А человек, разместивший пост, задет самый простой вопрос: «Интересно, автору содеянного стало легче на душе»?
Ростислав Санников: «Надо было мусорный бак на авто выгрузить».
Юрий Фоксик: «Хозяин автомобиля сам виноват: ну, поставил ты авто вчера, так переставь утром по-человечески, когда место на парковке освободится».
Елена Новикова: «Люди в Кудрово так паркуются не от хорошей жизни, а скотство приветствовать - самому быть свиньей».
Ростислав Санников: «А что, места под «Мегой» закончились? Там платить надо? Или вы защищаете такие поступки как кражи, убийства и изнасилования тоже не от хорошей жизни»?
Алексей Иванов: «Скотство - так парковаться. По вашему, люди так паркуются от того, что не хватает мест. А вы понаблюдайте пару-тройку дней за неправильно припаркованными и увидите, что мест не хватает одним и тем же».
Елена Новикова: «Алексей, наверное, которые позже всех приезжают? И чем нарушили ваше личное пространство? Машина не мешает ни проезду, ни проходу - это видно на фото. И если бы каждый следил сначала за собой, а потом за правильным выполнением законов другими людьми, то было бы лучше, а гадить по-тихому - это последнее дело».
Анатолий Андреевич: «Плачу 3000 рублей за платную парковку и иду к ней 15 минут, без пробок выезжаю на КАД в 7 утра. У меня под окнами каждое утро эвакуируют автомобили с тротуара во Всеволожск. Целый месяц бился с ГИДД, и вот, наконец, они начали рейды делать».
Елена Новикова: «Очень сильно сомневаюсь в полной законности вашего мероприятия. Не умею кляузничать по инстанциям на своих же автолюбителей. Когда каждый человек будет относиться уважительно к друг другу, а наши дивные власти думать об удобстве и комфортности проживания, тогда не будет этих диких явлений, Канут в Лету мысли, что свой мусор и отходы можно вывозить куда-либо, кроме мусорного бака».
Maxim Marugin: «Живу в Кудрово три года, приезжаю поздно, ни разу не парковался так или на газоне или на «пешеходке». Максимум ждал, пока кто-то не отъедет, под сигаретку (7 мин). Сам виноват, я бы добавил»!
Николай Зорин: «Поздно - это во сколько»?
Светлана Громова: «Люди, вы – звери».
Анжела Сергей: «Светлана, согласна с вами! Отвратительный поступок»!
Алексей Иванов: «Светлана, согласен с Вами абсолютно. Так парковаться нельзя».
Светлана Громова: «Да при чём тут парковка! Люди настолько злы....Они как стервятники кидаются на машины, собак, курящих, детей, орущих... Когда ты босяк, и тебя поджимают выплаты за ящик в многоэтажке, ты звереешь».
Алчный Маляр: «Целиком и полностью вас поддерживаю! Нельзя просто так взять и выкинуть машину на помойку! Её надо утилизировать»!
Ирина Соловьёва-Нечаева: «Какой кошмар! Это уже порча личного имущества, ещё более серьёзное преступление, чем стоянка в не положенном месте. Ну, мешает тебе машина - напиши ты записку или позвони, вызови эвакуатор, на худой конец»...
Anatoly Gorokh: «Эвакуаторы редко реагируют. А если хватило ума так припарковаться, так это сам парковщик должен записку писать с номером телефона. Почему из-за него кто-то должен трудности испытывать, потому что ему свою задницу лень от стоянки пронести. А если каждый по одному фантику выбросит, скоро потонем по уши в дерьме».
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