«Глас народа»: пробки в Лосево, или Вряд ли на том свете есть море
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Желающие искупать свои бренные тела в теплом море, пятились как черепахи. Одна из женщин, выложившая пост в социальную сеть, поведала, что 30 км она преодолела аж за 5 часов! Власти и дорожные службы с ситуацией знакомы и стараются предпринимать всевозможные меры, чтобы облегчить жизнь водителям.
Пиковая ситуация была отмечена 25 июля – автомобильный хвост растянулся на 33 км, причём в обе стороны. Только на луганском направлении в июле количество машин, в сравнении с таким же периодом 2018 года, увеличилось в 7 (!) раз.
Где заторовые ситуации, там и мелкие ДТП. У многих водителей не выдерживают нервы, и они начинают совершать манёвры, которые приводят к авариям. Именно ДТП, по мнению водителей, сильно тормозят движение на проблемном участке.
Пользователям соцсетей тема пробок на воронежском участке М-4 оказалась близкой, и они активно прокомментировали сложившуюся ситуацию.
Николай Ефанов: «Блин, через Россошь гнать - и ни о чем не думать».
Анатолий Шатских: «Это на 70 км дальше».
Николай Ефанов: «70 км - это для автомобиля минут 40 езды. Зато уверенность, что ехать будешь без остановок. А в Лосево неизвестно, сколько простоишь».
Анатолий Шатских: «Я так и делал».
Александр Шкатов: «Там, получается, нет никакого платного участка»?
Артём Ситников: «Ага».
Александр Шкатов: «А после Богучара есть платные участки»?
Игорь Дорохов: «Один в Ростовской области и два - в Краснодарском крае».
Леся Гущина: «Ну все, так все решили и поехали через Россошь. Для тех, кто считает, как там круто и безопасно, советую посмотреть на «тачку» всмятку и фуру в деревьях на подьезде к Солдатскому. «Скорые» и пожарные там же, при этом каждый дебил считает своим долгом ехать по «встречке».
Леся Гущина: «Ездим через Нововоронеж и Острогожск часто, на юг там же, но в этом году, а точнее последнюю неделю очень страшно. Ни в одном из прошлогодних годов не было столько аварий. В жизни не видела столько фур, про легковушки молчу, для многих ехать по «встречке» норма, все ж торопятся. Куда только, вряд ли на том свете есть море».
Николай Ефанов: «Все пытаются «нагнуть» судьбу, чтобы не стоять в Лосево. Жаль, что не у всех получается».
Леся Гущина: «Мне кажется, последние месяцы ежедневно только и «нагибают», я давно не видела такого кошмарного хамства на дорогах, забесились совсем. Одни «фигачат» по «встречке», потом пытаются вернуться на свою полосу, а их не пропускают. Это ж жесть. Люди, вы что творите?! Или вы бессмертные»
Фёдор Солнцев: «Можно и на Россошь, только если ехать через Воронеж. Иначе будет не лучше Лосево».
Николай Ефанов: «Ну, не обязательно через Воронеж. Я езжу через Нововоронеж. Можно через Лиски. А заезжал обратно на М-4 в Павловск или за Богучаром».
Фёдор Солнцев: «Ну, да - Нововоронеж. Через Лиски сегодня проехал и стоял в пробке несколько километров».
Николай Ефанов: «Никогда не знаешь, где такие же, как вы».
Наталья Кудряшова: «Через Бобров, Бутурлиновку, Калач и до Богучара».
Михаил Шмарин: «В Богучаре тоже придётся постоять - переправа забита. Вчера километров 5 пробка стояла в 22.00 час.».
Наталья Кудряшова: «Тогда через Бутурлиновку на Павловск. В прошлые выходные по 30 км было в обе стороны. Утром».
Фёдор Солнцев: «Там дорога плохая»...
Наталья Кудряшова: «Конечно, но все же не стоять по 5 -6 часов».
Игорь Мясоедов: «Каждый год одно и то же».
Григорий Савенков: «Надо взять за пятую точку местных полицейских, которые крышуют оборзевших местных. И их тоже, а то бизнес у них там, понимаешь. Только контора пока молчит».
Алексей Моисеев: «Знаменитая градообразующая пробка, уже как достопримечательность. Вот сделают объезд - будем грустить, вспоминать»...
Владимир Sviridoff: «Что ж там за Лосево такое, что там такого, что пробки постоянные»?
Бари Бариков: «Убрать все придорожные «рыгаловки» - и все, дорога сразу свободна».
Серёжа Карташов: «Надо им «обочников» держать, тогда и ехать будут».
Фёдор Солнцев: «Ещё сегодня из-за желающих объехать Лосево пришлось стоять за Лисками от с. Попасное до с. Пухова в пробке - на растянулась на 15 км. 40 минут проезжали это участок. Ужас. Аварии не было, просто очень много машин и ж/д переезд».
Valerii Ivanov: «Сегодня проезжали, пробка настолько длинная, что не видно конца и края»…
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