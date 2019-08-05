Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
5 августа 2019, 13:20

«Глас народа»: пробки в Лосево, или Вряд ли на том свете есть море

  • 4785
  • 0
Вчера, в воскресенье, 4 августа 2019 года поток машин по трассе М-4 в сторону Черноморского побережья, что называется, в сотый раз застрял у печально известного воронежского села Лосево. Как отмечают местные СМИ, пробка растянулась на 16 км – с 630 по 647 км.
Глас народа пробки в Лосево или Вряд ли на том свете есть море

Желающие искупать свои бренные тела в теплом море, пятились как черепахи. Одна из женщин, выложившая пост в социальную сеть, поведала, что 30 км она преодолела аж за 5 часов! Власти и дорожные службы с ситуацией знакомы и стараются предпринимать всевозможные меры, чтобы облегчить жизнь водителям.

Ранее мы писали
Отличная новость для огромной армии пользователей трассы М-4 «Дон» и особенно тех автолюбителей, кому простаивание ...
Читать далее
Однако, все это как мертвому припарки – заторы у Лосево нынешним летом образовываются так же, как и в предыдущие годы. Не спасает даже запрет на движение грузовиков по указанному участку в период с пятницы по воскресенье. Россияне, проживающие в центре и на севере европейской части страны, видимо, так замерзли, что массово хлынули на юг. Поэтому пробки у Лосево уже не раз достигали 30 км и более.

Пиковая ситуация была отмечена 25 июля – автомобильный хвост растянулся на 33 км, причём в обе стороны. Только на луганском направлении в июле количество машин, в сравнении с таким же периодом 2018 года, увеличилось в 7 (!) раз.

Где заторовые ситуации, там и мелкие ДТП. У многих водителей не выдерживают нервы, и они начинают совершать манёвры, которые приводят к авариям. Именно ДТП, по мнению водителей, сильно тормозят движение на проблемном участке.

Пользователям соцсетей тема пробок на воронежском участке М-4 оказалась близкой, и они активно прокомментировали сложившуюся ситуацию. 

Николай Ефанов: «Блин, через Россошь гнать - и ни о чем не думать».

Анатолий Шатских: «Это на 70 км дальше».

Николай Ефанов: «70 км - это для автомобиля минут 40 езды. Зато уверенность, что ехать будешь без остановок. А в Лосево неизвестно, сколько простоишь».

Анатолий Шатских: «Я так и делал».

Александр Шкатов: «Там, получается, нет никакого платного участка»?

Артём Ситников: «Ага».

Александр Шкатов: «А после Богучара есть платные участки»?

Игорь Дорохов: «Один в Ростовской области и два - в Краснодарском крае».

Леся Гущина: «Ну все, так все решили и поехали через Россошь. Для тех, кто считает, как там круто и безопасно, советую посмотреть на «тачку» всмятку и фуру в деревьях на подьезде к Солдатскому. «Скорые» и пожарные там же, при этом каждый дебил считает своим долгом ехать по «встречке».

С 1 августа 2019 года и до окончания периода отпусков для владельцев транспондеров ЗСД снижена стоимость проезда по платным автомагистралям в Москву и к курортам южных регионов России. Принято решение об отмене роуминговых тарифов с 1 августа и до 13 октября 2019 г. на проезд по трассе М-11 Москва – Санкт-Петербург (кроме головного участка - от МКАД до Солнечногорска), а также по всем платным участкам трассы М-4 "Дон» Москва – Новороссийск". Владельцы транспондеров ЗСД смогут проехать на тех же условиях, что и владельцы транспондеров ГК «Автодор», - то есть на 20 – 40% дешевле, чем до 1 августа. В конце 2018 года между ГК «Российские автомобильные дороги», АО «Западный скоростной диаметр» и ООО «Магистраль северной столицы» был подписан меморандум о намерениях. Цель меморандума – установить в 2019 году равные ценовые условия при проезде с помощью электронного средства регистрации проезда.
Николай Ефанов: «Трасса трассе - рознь. В Лосево недавно семья из Москвы не доехала домой. Страшное ДТП. Они были, есть и будут. Но все равно каждый водитель решает, как и где ему двигаться».

Леся Гущина: «Ездим через Нововоронеж и Острогожск часто, на юг там же, но в этом году, а точнее последнюю неделю очень страшно. Ни в одном из прошлогодних годов не было столько аварий. В жизни не видела столько фур, про легковушки молчу, для многих ехать по «встречке» норма, все ж торопятся. Куда только, вряд ли на том свете есть море».

Николай Ефанов: «Все пытаются «нагнуть» судьбу, чтобы не стоять в Лосево. Жаль, что не у всех получается».

Леся Гущина: «Мне кажется, последние месяцы ежедневно только и «нагибают», я давно не видела такого кошмарного хамства на дорогах, забесились совсем. Одни «фигачат» по «встречке», потом пытаются вернуться на свою полосу, а их не пропускают. Это ж жесть. Люди, вы что творите?! Или вы бессмертные»

Фёдор Солнцев: «Можно и на Россошь, только если ехать через Воронеж. Иначе будет не лучше Лосево».

Николай Ефанов: «Ну, не обязательно через Воронеж. Я езжу через Нововоронеж. Можно через Лиски. А заезжал обратно на М-4 в Павловск или за Богучаром».

Фёдор Солнцев: «Ну, да - Нововоронеж. Через Лиски сегодня проехал и стоял в пробке несколько километров».

Николай Ефанов: «Никогда не знаешь, где такие же, как вы».

Наталья Кудряшова: «Через Бобров, Бутурлиновку, Калач и до Богучара».

Михаил Шмарин: «В Богучаре тоже придётся постоять - переправа забита. Вчера километров 5 пробка стояла в 22.00 час.».

Наталья Кудряшова: «Тогда через Бутурлиновку на Павловск. В прошлые выходные по 30 км было в обе стороны. Утром».

Фёдор Солнцев: «Там дорога плохая»...

Наталья Кудряшова: «Конечно, но все же не стоять по 5 -6 часов».

Игорь Мясоедов: «Каждый год одно и то же».

Григорий Савенков: «Надо взять за пятую точку местных полицейских, которые крышуют оборзевших местных. И их тоже, а то бизнес у них там, понимаешь. Только контора пока молчит».

Алексей Моисеев: «Знаменитая градообразующая пробка, уже как достопримечательность. Вот сделают объезд - будем грустить, вспоминать»...

Владимир Sviridoff: «Что ж там за Лосево такое, что там такого, что пробки постоянные»?

Бари Бариков: «Убрать все придорожные «рыгаловки» - и все, дорога сразу свободна».

Серёжа Карташов: «Надо им «обочников» держать, тогда и ехать будут».

Фёдор Солнцев: «Ещё сегодня из-за желающих объехать Лосево пришлось стоять за Лисками от с. Попасное до с. Пухова в пробке - на растянулась на 15 км. 40 минут проезжали это участок. Ужас. Аварии не было, просто очень много машин и ж/д переезд».

Valerii Ivanov: «Сегодня проезжали, пробка настолько длинная, что не видно конца и края»…


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
АКРОС Hyundai | отзывы
Цитата:| Кому: Stanislav А у меня менеджером был Роман. Тоже хороший специалист, сумел подобать подходящий под мои запросы вариант, в один день организовал сдачу старой машины по трейдин и покупку новой, выбил большую скидку по кредиту. Остальные работники не понравились, как и вам. У меня от нахождения ...
Константин
Фаворит Моторс Kia Юго-Восток | отзывы
Цитата:| Кому: Станислав А. Вот поэтому я с трейд-ином не связываюсь, его единственный плюс скорость оформления, но по деньгам сплошные убытки. Лучше самому продать и эти деньги вложить в покупку новой. Я в прошлом году брал КИА Соренто, сделал большой первый взнос, получил низкую ставку по кредиту ...
Денис Е.
Автофорум Санкт-Петербург | отзывы
Цитата:| Сложно поверить, что у Мерседеса такое "качество" сервиса, но что есть, то есть. Ни одну задачу не выполнили качественно, даже простую замену масла. Все работы проводили без соблюдения технических требований, то есть, если нужно поменять герметик, они просто новый слой кладут поверх старого ...
Major SPb
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Тест-драйв прокатного Volkswagen Polo: грозовой фон
В России стало меньше дилеров. Чем это грозит покупателям?
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 28 моделей
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 7 моделей
Класс B Exclusive
Alfa Romeo MiTo и еще 6 моделей
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 24 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
«Глас народа»: пробки в Лосево, или Вряд ли на том свете есть море
Желающие искупать свои бренные тела в теплом море, пятились как черепахи. Одна из женщин, выложившая пост в социальную сеть, поведала, что 30 км она преодолела аж за 5 часов! Власти и дорожные службы с ситуацией знакомы и стараются предпринимать всевозможные меры, чтобы облегчить жизнь водителям. {{material_125540}} Однако, все это как мертвому припарки – заторы у Лосево нынешним летом образовываются так же, как и в предыдущие годы. Не спасает даже запрет на движение грузовиков по указанному участку в период с пятницы по воскресенье. Россияне, проживающие в центре и на севере европейской части страны, видимо, так замерзли, что массово хлынули на юг. Поэтому пробки у Лосево уже не раз достигали 30 км и более. Пиковая ситуация была отмечена 25 июля – автомобильный хвост растянулся на 33 км, причём в обе стороны. Только на луганском направлении в июле количество машин, в сравнении с таким же периодом 2018 года, увеличилось в 7 (!) раз. Где заторовые ситуации, там и мелкие ДТП. У многих водителей не выдерживают нервы, и они начинают совершать манёвры, которые приводят к авариям. Именно ДТП, по мнению водителей, сильно тормозят движение на проблемном участке. Пользователям соцсетей тема пробок на воронежском участке М-4 оказалась близкой, и они активно прокомментировали сложившуюся ситуацию.  Николай Ефанов: «Блин, через Россошь гнать - и ни о чем не думать».Анатолий Шатских: «Это на 70 км дальше».Николай Ефанов: «70 км - это для автомобиля минут 40 езды. Зато уверенность, что ехать будешь без остановок. А в Лосево неизвестно, сколько простоишь».Анатолий Шатских: «Я так и делал».Александр Шкатов: «Там, получается, нет никакого платного участка»?Артём Ситников: «Ага».Александр Шкатов: «А после Богучара есть платные участки»?Игорь Дорохов: «Один в Ростовской области и два - в Краснодарском крае».Леся Гущина: «Ну все, так все решили и поехали через Россошь. Для тех, кто считает, как там круто и безопасно, советую посмотреть на «тачку» всмятку и фуру в деревьях на подьезде к Солдатскому. «Скорые» и пожарные там же, при этом каждый дебил считает своим долгом ехать по «встречке».{{photo_text_244}} Николай Ефанов: «Трасса трассе - рознь. В Лосево недавно семья из Москвы не доехала домой. Страшное ДТП. Они были, есть и будут. Но все равно каждый водитель решает, как и где ему двигаться».Леся Гущина: «Ездим через Нововоронеж и Острогожск часто, на юг там же, но в этом году, а точнее последнюю неделю очень страшно. Ни в одном из прошлогодних годов не было столько аварий. В жизни не видела столько фур, про легковушки молчу, для многих ехать по «встречке» норма, все ж торопятся. Куда только, вряд ли на том свете есть море».Николай Ефанов: «Все пытаются «нагнуть» судьбу, чтобы не стоять в Лосево. Жаль, что не у всех получается». Леся Гущина: «Мне кажется, последние месяцы ежедневно только и «нагибают», я давно не видела такого кошмарного хамства на дорогах, забесились совсем. Одни «фигачат» по «встречке», потом пытаются вернуться на свою полосу, а их не пропускают. Это ж жесть. Люди, вы что творите?! Или вы бессмертные»Фёдор Солнцев: «Можно и на Россошь, только если ехать через Воронеж. Иначе будет не лучше Лосево».Николай Ефанов: «Ну, не обязательно через Воронеж. Я езжу через Нововоронеж. Можно через Лиски. А заезжал обратно на М-4 в Павловск или за Богучаром».Фёдор Солнцев: «Ну, да - Нововоронеж. Через Лиски сегодня проехал и стоял в пробке несколько километров».Николай Ефанов: «Никогда не знаешь, где такие же, как вы».Наталья Кудряшова: «Через Бобров, Бутурлиновку, Калач и до Богучара».Михаил Шмарин: «В Богучаре тоже придётся постоять - переправа забита. Вчера километров 5 пробка стояла в 22.00 час.».Наталья Кудряшова: «Тогда через Бутурлиновку на Павловск. В прошлые выходные по 30 км было в обе стороны. Утром».Фёдор Солнцев: «Там дорога плохая»...Наталья Кудряшова: «Конечно, но все же не стоять по 5 -6 часов».Игорь Мясоедов: «Каждый год одно и то же». Григорий Савенков: «Надо взять за пятую точку местных полицейских, которые крышуют оборзевших местных. И их тоже, а то бизнес у них там, понимаешь. Только контора пока молчит».Алексей Моисеев: «Знаменитая градообразующая пробка, уже как достопримечательность. Вот сделают объезд - будем грустить, вспоминать»...Владимир Sviridoff: «Что ж там за Лосево такое, что там такого, что пробки постоянные»?Бари Бариков: «Убрать все придорожные «рыгаловки» - и все, дорога сразу свободна».Серёжа Карташов: «Надо им «обочников» держать, тогда и ехать будут».Фёдор Солнцев: «Ещё сегодня из-за желающих объехать Лосево пришлось стоять за Лисками от с. Попасное до с. Пухова в пробке - на растянулась на 15 км. 40 минут проезжали это участок. Ужас. Аварии не было, просто очень много машин и ж/д переезд».Valerii Ivanov: «Сегодня проезжали, пробка настолько длинная, что не видно конца и края»…
2019-08-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермь Екатеринбург Ростов-на-Дону
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.