3 апреля 2018, 09:51

«Глас народа»: рекламный шар под рев моторов «Формулы-1»

Передвигаясь по «приозерской» трассе либо по более комфортной и современной А-121 «Сортавала», в районе горнолыжного курорта «Игора» можно заприметить в поле огромный шар из стекла и металлоконструкций.
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Как всегда, народ по своему неведению гадает, что бы это могло быть: НЛО, РЛС или что-либо иное. Мы подслушали в соцсетях мнения граждан и делимся с ними в нашей постоянной рубрике «Глас народа».

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Sening Elena: «Одно могу сказать - это частный объект».

Дмитрий Мышалов: «Естественно, это не госфинансирование».

Sedova Natasha: «Наша дача находится близко. Значит, нас ожидает постоянный грохот и рев моторов? А как же состоятельные гости курорта «Игора»?

Дмитрий Мышалов: «Я не думаю, что там будет постоянный рёв. Полагаю, там будут редкие соревнования и подготовки разных этапов гонок. И, скорее всего, понастроят звукозащитные барьеры, так как экологическая составляющая по экспертизе проекта (она обязательна к согласованию) будет весьма серьёзной».

Sedova Natasha: «Спасибо, порадовали. Мы живем на 69-м км и даже праздники на «Игоре» иной раз слышны. Надеялись, что-нибудь подушевнее построят. Хотя, может быть, это принесет некую цивилизацию в наши края».

Дмитрий Мышалов: «К сожалению, на моей памяти, 69-й км, по большей мере стоит на холмах - в отличие от более низких посёлков 67-го км и станции «Орехово». Быть может, поэтому вам шума не занимать».


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komandir107
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как то это всё подозрительно и не понятно. лучше не связывайтесь. это лично моё мнение. я бы не рискнул
komandir107
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«Глас народа»: рекламный шар под рев моторов «Формулы-1»
Как всегда, народ по своему неведению гадает, что бы это могло быть: НЛО, РЛС или что-либо иное. Мы подслушали в соцсетях мнения граждан и делимся с ними в нашей постоянной рубрике «Глас народа».{{material_122778}} Виктор Кузнецов: «Не иначе - Пуп Земли»?Екатерина Осипова: «Тоже так думали, пока вечером в «Игору» не приехали. Оказалось -  красивый рекламный шар».Михаил Кацтов: «Проезжал мимо на машине около сотни раз и все время гадал, что это»?Андрей Гирдов: «Все банально – Медиасфера».Sening Elena: «Езжу на дачу и наблюдаю за переменами в ходе строительства».Андрей Борисович: «У меня дача внизу. Когда облачно, это смотрится жутковато».Ирина Александрова: «Это рекламный шар. Очень красиво в вечернее время. Шар светится».Sening Elena: «Всё-таки в этом есть что-то сказочное. Как будто катается яблочко по огромной тарелке. Говорят, что вокруг этой штуковины строится гоночная (?!) трасса»...Дмитрий Мышалов: «Да, там будет трасса «Формулы-1». Андрей Иванов: «Есть же уже одна в Сочи. Вторую-то зачем? Да еще в нашем непредсказуемом климате»?{{material_122248}} Виктор Кузнецов - Андрей Иванов: «А бюджет «попилить»?Дмитрий Мышалов: «Пока официально статус трассы не объявлен, но по техническим параметрам проектирования она способна принимать этот вид гонок. Не вижу ничего плохого в том, что такая трасса появится под Питером».Sening Elena: «Одно могу сказать - это частный объект».Дмитрий Мышалов: «Естественно, это не госфинансирование». Sedova Natasha: «Наша дача находится близко. Значит, нас ожидает постоянный грохот и рев моторов? А как же состоятельные гости курорта «Игора»?Дмитрий Мышалов: «Я не думаю, что там будет постоянный рёв. Полагаю, там будут редкие соревнования и подготовки разных этапов гонок. И, скорее всего, понастроят звукозащитные барьеры, так как экологическая составляющая по экспертизе проекта (она обязательна к согласованию) будет весьма серьёзной». Sedova Natasha: «Спасибо, порадовали. Мы живем на 69-м км и даже праздники на «Игоре» иной раз слышны. Надеялись, что-нибудь подушевнее построят. Хотя, может быть, это принесет некую цивилизацию в наши края».Дмитрий Мышалов: «К сожалению, на моей памяти, 69-й км, по большей мере стоит на холмах - в отличие от более низких посёлков 67-го км и станции «Орехово». Быть может, поэтому вам шума не занимать».
2018-04-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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