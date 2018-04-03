«Глас народа»: рекламный шар под рев моторов «Формулы-1»
Как всегда, народ по своему неведению гадает, что бы это могло быть: НЛО, РЛС или что-либо иное. Мы подслушали в соцсетях мнения граждан и делимся с ними в нашей постоянной рубрике «Глас народа».
Екатерина Осипова: «Тоже так думали, пока вечером в «Игору» не приехали. Оказалось - красивый рекламный шар».
Михаил Кацтов: «Проезжал мимо на машине около сотни раз и все время гадал, что это»?
Андрей Гирдов: «Все банально – Медиасфера».
Sening Elena: «Езжу на дачу и наблюдаю за переменами в ходе строительства».
Андрей Борисович: «У меня дача внизу. Когда облачно, это смотрится жутковато».
Ирина Александрова: «Это рекламный шар. Очень красиво в вечернее время. Шар светится».
Sening Elena: «Всё-таки в этом есть что-то сказочное. Как будто катается яблочко по огромной тарелке. Говорят, что вокруг этой штуковины строится гоночная (?!) трасса»...
Дмитрий Мышалов: «Да, там будет трасса «Формулы-1».
Андрей Иванов: «Есть же уже одна в Сочи. Вторую-то зачем? Да еще в нашем непредсказуемом климате»?
Дмитрий Мышалов: «Пока официально статус трассы не объявлен, но по техническим параметрам проектирования она способна принимать этот вид гонок. Не вижу ничего плохого в том, что такая трасса появится под Питером».
Sening Elena: «Одно могу сказать - это частный объект».
Дмитрий Мышалов: «Естественно, это не госфинансирование».
Sedova Natasha: «Наша дача находится близко. Значит, нас ожидает постоянный грохот и рев моторов? А как же состоятельные гости курорта «Игора»?
Дмитрий Мышалов: «Я не думаю, что там будет постоянный рёв. Полагаю, там будут редкие соревнования и подготовки разных этапов гонок. И, скорее всего, понастроят звукозащитные барьеры, так как экологическая составляющая по экспертизе проекта (она обязательна к согласованию) будет весьма серьёзной».
Sedova Natasha: «Спасибо, порадовали. Мы живем на 69-м км и даже праздники на «Игоре» иной раз слышны. Надеялись, что-нибудь подушевнее построят. Хотя, может быть, это принесет некую цивилизацию в наши края».
Дмитрий Мышалов: «К сожалению, на моей памяти, 69-й км, по большей мере стоит на холмах - в отличие от более низких посёлков 67-го км и станции «Орехово». Быть может, поэтому вам шума не занимать».
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