13 июня 2018, 07:52

«Глас народа»: «Рысь» не «Тигр», или Зачем армии иностранные броневики?

Министерство обороны опубликовало фотографии, на которых запечатлен рейд десантников на броневикахх «Рысь» в ходе тактического учения с ВДВ под Псковом. Пользователи соцсетей откликнулись на снимки. Темой комментариев стали автомобили. Наша рубрика «Глас народа»:
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  «Глас народа»: «Рысь» не «Тигр», или Зачем армии иностранные броневики? «Глас народа»: «Рысь» не «Тигр», или Зачем армии иностранные броневики? «Глас народа»: «Рысь» не «Тигр», или Зачем армии иностранные броневики? «Глас народа»: «Рысь» не «Тигр», или Зачем армии иностранные броневики? «Глас народа»: «Рысь» не «Тигр», или Зачем армии иностранные броневики?
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Евгений Вавилов ответил Евгению: «Евгений, это «Ивеко». Просто написано: «Рысь». Во времена Сердюкова их закупали. Вот «Тигры» сейчас полностью наши, раньше им «амерские» двигатели ставили».

Евгений Вавилов ответил Евгению: «Евгений, чисто иностранная техника - эти «Рыси».

Евгений Ястреб ответил Евгению: «Евгений, я теперь не уверен, что здесь не «Рысь», но и не «Ивеко» написано».

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Антон Кольченко: «Ля, там даже буква «с» от Iveco осталась, а вы говорите, «Рысь»... Может, машина и хорошая, но наш «Тигр» ничем не хуже, зато гораздо надежнее и свой к тому же. Поэтому свою технику надо производить и закупать, а не зарубежную»...

Геннадий Селиверстов: «Чего спорить-то. Главное, у ВДВ есть спецтехника, это куда важнее».

Виталий Блаватский ответил Антону: «Антон, сравнивать «Ивеко» и «Тигр» цэ безблагодатно. Объективно «Тигр» проигрывает по минозащищенности. А «Ивеко» - по универсальности применения и динамике».

Антон Кольченко ответил Виталию: «Виталий, я о том, что «Тигр» гораздо выгоднее закупать, чем «Рысь-Iveco», а уж доработать защищенность «Тигра», на мой взгляд, не так трудно»...
Виталий Блаватский ответил Антону: «Антон, нет. Перепилить в автомобиль семейки MRAP «Тигр» - значит полностью изменить конструкцию».


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12.06.2018, 00:05
Чем хороши моторные масла с малой вязкостью?
11.06.2018, 12:22
Прощайте, легенды! ТОП-5 громких потерь 2017-го
10.06.2018, 21:44
«Футбольные» магистрали СПб приведены в порядок. На окраинах - без перемен
09.06.2018, 12:30
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«Глас народа»: «Рысь» не «Тигр», или Зачем армии иностранные броневики?
{{material_122852}} Сергей Пименов: «Интересные машины».Евгений Вавилов: «Надеюсь, больше не покупают эти «Ивеко». Надо своё на вооружение брать».Евгений Горбачев: «Понты ат гевнерала... Войска _ жуй – плюй».Евгений Ястреб ответил Евгению: «Евгений, так это, вроде, «Рысь».Евгений Вавилов ответил Евгению: «Евгений, это «Ивеко». Просто написано: «Рысь». Во времена Сердюкова их закупали. Вот «Тигры» сейчас полностью наши, раньше им «амерские» двигатели ставили». Евгений Вавилов ответил Евгению: «Евгений, чисто иностранная техника - эти «Рыси».Евгений Ястреб ответил Евгению: «Евгений, я теперь не уверен, что здесь не «Рысь», но и не «Ивеко» написано».{{material_119157}} Евгений Ястреб ответил Евгению: «Евгений, я про надпись на решётке радиатора».Мухаммад Скофилд: «Маскировка вообще мощная».Артём Лавров ответил Евгению: «Евгений, до сих пор ставят».Павел Харатьян ответил Артёму: «Артём, нет, только ЯМЗ». Антон Кольченко: «Ля, там даже буква «с» от Iveco осталась, а вы говорите, «Рысь»... Может, машина и хорошая, но наш «Тигр» ничем не хуже, зато гораздо надежнее и свой к тому же. Поэтому свою технику надо производить и закупать, а не зарубежную»...Геннадий Селиверстов: «Чего спорить-то. Главное, у ВДВ есть спецтехника, это куда важнее».Виталий Блаватский ответил Антону: «Антон, сравнивать «Ивеко» и «Тигр» цэ безблагодатно. Объективно «Тигр» проигрывает по минозащищенности. А «Ивеко» - по универсальности применения и динамике».Антон Кольченко ответил Виталию: «Виталий, я о том, что «Тигр» гораздо выгоднее закупать, чем «Рысь-Iveco», а уж доработать защищенность «Тигра», на мой взгляд, не так трудно»...Виталий Блаватский ответил Антону: «Антон, нет. Перепилить в автомобиль семейки MRAP «Тигр» - значит полностью изменить конструкцию».
2018-06-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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