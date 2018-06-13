«Глас народа»: «Рысь» не «Тигр», или Зачем армии иностранные броневики?
Евгений Вавилов: «Надеюсь, больше не покупают эти «Ивеко». Надо своё на вооружение брать».
Евгений Горбачев: «Понты ат гевнерала... Войска _ жуй – плюй».
Евгений Ястреб ответил Евгению: «Евгений, так это, вроде, «Рысь».
Евгений Вавилов ответил Евгению: «Евгений, это «Ивеко». Просто написано: «Рысь». Во времена Сердюкова их закупали. Вот «Тигры» сейчас полностью наши, раньше им «амерские» двигатели ставили».
Евгений Вавилов ответил Евгению: «Евгений, чисто иностранная техника - эти «Рыси».
Евгений Ястреб ответил Евгению: «Евгений, я теперь не уверен, что здесь не «Рысь», но и не «Ивеко» написано».
Мухаммад Скофилд: «Маскировка вообще мощная».
Артём Лавров ответил Евгению: «Евгений, до сих пор ставят».
Павел Харатьян ответил Артёму: «Артём, нет, только ЯМЗ».
Антон Кольченко: «Ля, там даже буква «с» от Iveco осталась, а вы говорите, «Рысь»... Может, машина и хорошая, но наш «Тигр» ничем не хуже, зато гораздо надежнее и свой к тому же. Поэтому свою технику надо производить и закупать, а не зарубежную»...
Геннадий Селиверстов: «Чего спорить-то. Главное, у ВДВ есть спецтехника, это куда важнее».
Виталий Блаватский ответил Антону: «Антон, сравнивать «Ивеко» и «Тигр» цэ безблагодатно. Объективно «Тигр» проигрывает по минозащищенности. А «Ивеко» - по универсальности применения и динамике».
Антон Кольченко ответил Виталию: «Виталий, я о том, что «Тигр» гораздо выгоднее закупать, чем «Рысь-Iveco», а уж доработать защищенность «Тигра», на мой взгляд, не так трудно»...
Виталий Блаватский ответил Антону: «Антон, нет. Перепилить в автомобиль семейки MRAP «Тигр» - значит полностью изменить конструкцию».
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