«Глас народа»: штраф за окурки – хорошо. А судьи кто?
Безобидная, на первый взгляд, новость, но она вызвала широкий резонанс в соцсетях. В нашей рубрике «Глас народа» предлагаем ознакомиться с комментариями пользователей. Откровенно грубые и политические посты, во избежание никому не нужных распрей, мы, конечно же, не стали рассматривать для публикации, не та специфика у издания.
And Rey: «Как жить»?
Andrej Abramov: «А о плохом думать не запретил»?
Керк Язон: «Как кидали окурки с балконов, так кидают и из машин. Штрафовать надо и жёстко, причем сразу на 5 000 рублей за один окурок - тогда и порядок будет».
Григорий Игоревич: «Давно пора! Хотя у нас кидали, кидают и будут кидать. Это в Германии ты кинул, кто-то заметил и стуканул, тебе штраф пришёл. У нас стучать не будут».
Михаил Тимурзиев: «За вознаграждение будут».
Игорь Филимонов: «Властям больше ничего и не осталось, как принимать такие законы. Ведь в основном граждане России живут хорошо. Хотя нет, ещё пешеходы бросают окурки на тротуар».
Антон Бойцов: «Прикольно, наверное, жечь траву около дорог на ходу».
Андрей Кудрявцев: «Если тех, кто выкидывает бычки из авто, будут штрафовать, я только «за».
Анжелла Сапунова: «Запрет на выкидывание мусора. Из машины, свидетелем чего неоднократно приходилось быть».
Виктор Кузнецов: «Прежде, чем подписывать какие-либо запреты, нужно решить, как и кем они будут выполняться и контролироваться. Новую «экологическую» полицию введут? По одному постовому на каждые 20 метров? Идиотизм».
Мария Чернышева: «Стра-а-ашно, аж жуть»!
Сергей Коровин: «Ну, как бы флажок поставил, а там уж как вынесет».
Ирина Богданченко: «А до запрета никто не знал, что мусор следует бросать в урну? А почему бы не запретить пить, курить, воровать, сквернословить и т.д.?
Gregory Mitelman: «Я за рулём с 1961 года и всегда был уверен, что из окна автомобиля нельзя выкидывать ничего».
Марина Зарецкая: «Сзади едущий водитель позвонит куда надо. Так в странах с повышенной социальной ответственностью бывает».
Anna Zelikman: «Тут я встал: «Слава Богу, мы дожили/Прослезился и выпил до дна». - Т. Шаов».
Владимир Плотницкий: «Давно пора. Особенно если штраф в 100 рублей. А если серьезно, окурок - 50 000 рублей, бутылка - 100 000 рублей, денег нет - конфискация авто».
Андрей Кудрявцев: «Пока окурок оценили в 2000 руб. Что тоже неплохо».
Игорь Таран: «Жаль, что ему больше нечем заняться»!
Юлия Никонорова: «А курильщиков стало еще больше на улицах, остановках и в подъездах».
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