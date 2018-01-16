16 января 2018, 12:24

«Глас народа»: штраф за окурки – хорошо. А судьи кто?

На этой неделе «выстрелила» новость о внесении изменений в Правила противопожарного режима, подписанные премьером Медведевым. Напомним, что они касаются запрета на выбрасывание окурков из окон автомобилей и поджог травы вблизи автомобильных дорог.
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«Глас народа»: штраф за окурки – хорошо. А судьи кто?

Безобидная, на первый взгляд, новость, но она вызвала широкий резонанс в соцсетях. В нашей рубрике «Глас народа» предлагаем ознакомиться с комментариями пользователей. Откровенно грубые и политические посты, во избежание никому не нужных распрей, мы, конечно же, не стали рассматривать для публикации, не та специфика у издания.

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В Правила противопожарного режима внесены изменения, касающиеся, в частности, жизни автомобилистов. Одно из ...
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And Rey: «Как жить»?

Andrej Abramov: «А о плохом думать не запретил»?

Керк Язон: «Как кидали окурки с балконов, так кидают и из машин. Штрафовать надо и жёстко, причем сразу на 5 000 рублей за один окурок - тогда и порядок будет».

Григорий Игоревич: «Давно пора! Хотя у нас кидали, кидают и будут кидать. Это в Германии ты кинул, кто-то заметил и стуканул, тебе штраф пришёл. У нас стучать не будут».

Михаил Тимурзиев: «За вознаграждение будут».

Игорь Филимонов: «Властям больше ничего и не осталось, как принимать такие законы. Ведь в основном граждане России живут хорошо. Хотя нет, ещё пешеходы бросают окурки на тротуар».

Антон Бойцов: «Прикольно, наверное, жечь траву около дорог на ходу».

Ранее мы писали
В народном календаре масса примет, свидетельствующих о скором приближении зимы. Есть такие и у автомобилистов ...
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Мария Энгельсон: «Если сказал, что 2+2=4, то это не значит, что на самом деле будет 8. Жечь траву НЕЛЬЗЯ! Разумный указ, как не странно».

Андрей Кудрявцев: «Если тех, кто выкидывает бычки из авто, будут штрафовать, я только «за».

Анжелла Сапунова: «Запрет на выкидывание мусора. Из машины, свидетелем чего неоднократно приходилось быть».

Виктор Кузнецов: «Прежде, чем подписывать какие-либо запреты, нужно решить, как и кем они будут выполняться и контролироваться. Новую «экологическую» полицию введут? По одному постовому на каждые 20 метров? Идиотизм».

Мария Чернышева: «Стра-а-ашно, аж жуть»!

Сергей Коровин: «Ну, как бы флажок поставил, а там уж как вынесет».

Ирина Богданченко: «А до запрета никто не знал, что мусор следует бросать в урну? А почему бы не запретить пить, курить, воровать, сквернословить и т.д.?

Gregory Mitelman: «Я за рулём с 1961 года и всегда был уверен, что из окна автомобиля нельзя выкидывать ничего».

Марина Зарецкая: «Сзади едущий водитель позвонит куда надо. Так в странах с повышенной социальной ответственностью бывает».

Anna Zelikman: «Тут я встал: «Слава Богу, мы дожили/Прослезился и выпил до дна». - Т. Шаов».

Владимир Плотницкий: «Давно пора. Особенно если штраф в 100 рублей. А если серьезно, окурок - 50 000 рублей, бутылка - 100 000 рублей, денег нет - конфискация авто».

Андрей Кудрявцев: «Пока окурок оценили в 2000 руб. Что тоже неплохо».

Игорь Таран: «Жаль, что ему больше нечем заняться»!

Юлия Никонорова: «А курильщиков стало еще больше на улицах, остановках и в подъездах».

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«Глас народа»: штраф за окурки – хорошо. А судьи кто?
Безобидная, на первый взгляд, новость, но она вызвала широкий резонанс в соцсетях. В нашей рубрике «Глас народа» предлагаем ознакомиться с комментариями пользователей. Откровенно грубые и политические посты, во избежание никому не нужных распрей, мы, конечно же, не стали рассматривать для публикации, не та специфика у издания. {{material_122220}} Марина Никурадзе: «А курить на ходу можно? Устала обгонять курильщиков! Может, в этом законе прописано как он будет исполняться»?And Rey: «Как жить»?Andrej Abramov: «А о плохом думать не запретил»?Керк Язон: «Как кидали окурки с балконов, так кидают и из машин. Штрафовать надо и жёстко, причем сразу на 5 000 рублей за один окурок - тогда и порядок будет».Григорий Игоревич: «Давно пора! Хотя у нас кидали, кидают и будут кидать. Это в Германии ты кинул, кто-то заметил и стуканул, тебе штраф пришёл. У нас стучать не будут».Михаил Тимурзиев: «За вознаграждение будут».Игорь Филимонов: «Властям больше ничего и не осталось, как принимать такие законы. Ведь в основном граждане России живут хорошо. Хотя нет, ещё пешеходы бросают окурки на тротуар».Антон Бойцов: «Прикольно, наверное, жечь траву около дорог на ходу».{{material_121541}} Мария Энгельсон: «Если сказал, что 2+2=4, то это не значит, что на самом деле будет 8. Жечь траву НЕЛЬЗЯ! Разумный указ, как не странно».Андрей Кудрявцев: «Если тех, кто выкидывает бычки из авто, будут штрафовать, я только «за».Анжелла Сапунова: «Запрет на выкидывание мусора. Из машины, свидетелем чего неоднократно приходилось быть».Виктор Кузнецов: «Прежде, чем подписывать какие-либо запреты, нужно решить, как и кем они будут выполняться и контролироваться. Новую «экологическую» полицию введут? По одному постовому на каждые 20 метров? Идиотизм».Мария Чернышева: «Стра-а-ашно, аж жуть»! Сергей Коровин: «Ну, как бы флажок поставил, а там уж как вынесет».Ирина Богданченко: «А до запрета никто не знал, что мусор следует бросать в урну? А почему бы не запретить пить, курить, воровать, сквернословить и т.д.?Gregory Mitelman: «Я за рулём с 1961 года и всегда был уверен, что из окна автомобиля нельзя выкидывать ничего».Марина Зарецкая: «Сзади едущий водитель позвонит куда надо. Так в странах с повышенной социальной ответственностью бывает».Anna Zelikman: «Тут я встал: «Слава Богу, мы дожили/Прослезился и выпил до дна». - Т. Шаов».Владимир Плотницкий: «Давно пора. Особенно если штраф в 100 рублей. А если серьезно, окурок - 50 000 рублей, бутылка - 100 000 рублей, денег нет - конфискация авто».Андрей Кудрявцев: «Пока окурок оценили в 2000 руб. Что тоже неплохо».Игорь Таран: «Жаль, что ему больше нечем заняться»!Юлия Никонорова: «А курильщиков стало еще больше на улицах, остановках и в подъездах».
2018-01-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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