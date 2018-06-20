20 июня 2018, 07:29

«Глас народа»: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром в кустах ты прячешься с радаром»

В одной ульяновской группе ВК активно обсуждается тема, суть которой отображена на прилагаемом фотоснимке. На обочине дороги установлена на триноге камера, которая следит за скоростью проезжающих мимо машин. Все бы ничего, но хорошо заметно, что камера спрятана за машиной.
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«Глас народа»: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром в кустах ты прячешься с радаром»

Это жутко не понравилось пользователям сети, и они высказываются прямо – кто во что горазд. Самые резкие выражения мы публиковать не решились. Итак, наша рубрика «Глас народа»: 

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Денис Цветков ответил Михайло: «Михайло, бояться нечего, но они ведь тоже нарушают, речь про это»...

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Денис Иванов: «Сделать один денек - для них!!! Всем водилам - увидел сломал».

Ирина Корепина ответила Михаилу: «Михаил, можно много чего сказать не в тему».

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Никита Хрущев: «Он бы вместо треноги лучше себе колёса нормальные купил».

Katya Karpeeva: «Обкидать им машину яйцами тухлыми. Пусть потом отмывают, а не газетенки свои читают».

Елена Назарова: «Это их работа, молодцы, стараются».

Любовь Иванова: «Кто как может, так и зарабатывает. Покупай радар и ставь. Если не нарушаешь, то пофик на него. А так, хоть гоняют меньше. Мне вот хоть их 20 стоит, если стараешься скорость не превышать».

Денис Цветков ответил Елене: «Елена, вы хоть знаете, для чего они это ставят? Работа в чем заключается»?

Елена Назарова ответила Денису: «Денис, обнаружить нарушения».

Katya Karpeeva: «Работаааа???? Люди, вы о чём - это не работа, а помощь государству отмыть бабло. Вот даже объяснять не хочется, кто знает эту карусель, тот поймет, а кто нет - тот с пеной у рта будет доказывать, что, мол, если не нарушать и т.д., то всё будет тип топ».

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Правила дорожного движения запрещают ехать в седле велосипеда по «зебре». Вот только многие из нас банально ...
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Денис Цветков ответил Елене: «Елена, они должны оповещать водителей, что опасный участок, ограничение скорости такое-то. Также должен быть знак как на стационарных пунктах, и стоять строго по ГОСТу, так как любые отклонения могут повлиять на фиксацию определение скорости. Вы можете ехать 78 км/ч, а покажет 82... А то, что они делают - это просто сбор денег с граждан в казну и себе (кстати, кто не знает: они с 1 штрафа получают 230 рублей)».

Андрей Kurdyuk: «Один из законных способов отьема денег у населения».

Андрей Матушко: «Кто в теме - хотели сделать приложение для смартфонов, снимаешь нарушение ПДД, отсылаешь видео в органы, нарушителя наказывают. Это сейчас работает или нет»?

Андрей Kurdyuk: «Нищета и не до такого доведет. В войну такие в полицаи шли».

Роман Симбирский: «Мешают они только тем, кто не соблюдает Правила».

Сергей Лебедев: «Как же я угораю с тех, кто пишет: «не нарушай, и они не мешают». Вам не кажется, что вы как овцы, готовы себя в клетку засунуть под постоянное надзирательство и чувствовать себя в безопасности? Тут видно, что эти убогие стригут деньги с людей, и всех все устраивает. Поднимите себе штрафы еще и отчитывайтесь перед правительством, как вы за молочком сходили, по пути еще фото скидывайте в ГИБДД о том, кто и как припарковался. Камеры можно ставить СТАЦИОНАРНЫЕ - на опасных участках дорог, чтобы обезопасить от ДТП. А у нас ставят камеры в самых изощренных местах, чтобы ничего не делая, зарабатывать на людях. Кто их поддерживает - жаль мне вас».

Сергей Лебедев ответил Косте: «Костя, Мы просто перекрываем машинами. Они даже не выходят. Если есть возможность закрываем так, что бы и камеру было оооочень проблематично убрать когда нас нет) На волжской уже выгнали одну крысу с треногой.

Сергей Лебедев ответил Косте: «Костя, но не кататься же по всему городу. Там, где живем, там и следим по возможности».

Раф Хузеев: «А давайте, проезжая мимо, подавать звуковой сигнал. Пусть подергаются».

Чингиз Хан: «Эта «микроволновка» стоит под миллион, она на вас откупится через полгода. Удачи, граждане! Вам и так зарплату не платят, вдобавок ещё и обдирают. На фото стоит в наглую и не боится».

Сергей Пиминов: «Давайте краской закидаем для начала».

Ефим Ефимов: «Давайте уже что-нибудь делать. Сколько я буду штрафы ещё платить»?

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«Глас народа»: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром в кустах ты прячешься с радаром»
Это жутко не понравилось пользователям сети, и они высказываются прямо – кто во что горазд. Самые резкие выражения мы публиковать не решились. Итак, наша рубрика «Глас народа»:  {{material_123311}} Михайло Домоносов: «Если едешь без нарушений - чего бояться»?Денис Цветков: «Блин, подъезжал тут к одному такому, сказал типа «че, как ставишь?», так он теперь триногу вообще за машину поставил и стреляет в зад»...Ирина Корепина: «А не надоели водилы, превышающие скорость»?Денис Цветков ответил Михайло: «Михайло, бояться нечего, но они ведь тоже нарушают, речь про это»...Михаил Лыткин: «Ирина, можно также сказать про женщин, которые при движении говорят по сотовому или сидят в соцсетях, при этом едут по второй или третьей полосе 20-30 км/ч».Денис Иванов: «Сделать один денек - для них!!! Всем водилам - увидел сломал».Ирина Корепина ответила Михаилу: «Михаил, можно много чего сказать не в тему».{{material_122074}} Никита Хрущев: «Он бы вместо треноги лучше себе колёса нормальные купил».Katya Karpeeva: «Обкидать им машину яйцами тухлыми. Пусть потом отмывают, а не газетенки свои читают».Елена Назарова: «Это их работа, молодцы, стараются».Любовь Иванова: «Кто как может, так и зарабатывает. Покупай радар и ставь. Если не нарушаешь, то пофик на него. А так, хоть гоняют меньше. Мне вот хоть их 20 стоит, если стараешься скорость не превышать».Денис Цветков ответил Елене: «Елена, вы хоть знаете, для чего они это ставят? Работа в чем заключается»?Елена Назарова ответила Денису: «Денис, обнаружить нарушения».Katya Karpeeva: «Работаааа???? Люди, вы о чём - это не работа, а помощь государству отмыть бабло. Вот даже объяснять не хочется, кто знает эту карусель, тот поймет, а кто нет - тот с пеной у рта будет доказывать, что, мол, если не нарушать и т.д., то всё будет тип топ».{{material_121652}} Денис Цветков ответил Елене: «Елена, они должны оповещать водителей, что опасный участок, ограничение скорости такое-то. Также должен быть знак как на стационарных пунктах, и стоять строго по ГОСТу, так как любые отклонения могут повлиять на фиксацию определение скорости. Вы можете ехать 78 км/ч, а покажет 82... А то, что они делают - это просто сбор денег с граждан в казну и себе (кстати, кто не знает: они с 1 штрафа получают 230 рублей)».Андрей Kurdyuk: «Один из законных способов отьема денег у населения».Андрей Матушко: «Кто в теме - хотели сделать приложение для смартфонов, снимаешь нарушение ПДД, отсылаешь видео в органы, нарушителя наказывают. Это сейчас работает или нет»?Андрей Kurdyuk: «Нищета и не до такого доведет. В войну такие в полицаи шли».Роман Симбирский: «Мешают они только тем, кто не соблюдает Правила».Сергей Лебедев: «Как же я угораю с тех, кто пишет: «не нарушай, и они не мешают». Вам не кажется, что вы как овцы, готовы себя в клетку засунуть под постоянное надзирательство и чувствовать себя в безопасности? Тут видно, что эти убогие стригут деньги с людей, и всех все устраивает. Поднимите себе штрафы еще и отчитывайтесь перед правительством, как вы за молочком сходили, по пути еще фото скидывайте в ГИБДД о том, кто и как припарковался. Камеры можно ставить СТАЦИОНАРНЫЕ - на опасных участках дорог, чтобы обезопасить от ДТП. А у нас ставят камеры в самых изощренных местах, чтобы ничего не делая, зарабатывать на людях. Кто их поддерживает - жаль мне вас».Сергей Лебедев ответил Косте: «Костя, Мы просто перекрываем машинами. Они даже не выходят. Если есть возможность закрываем так, что бы и камеру было оооочень проблематично убрать когда нас нет) На волжской уже выгнали одну крысу с треногой.Сергей Лебедев ответил Косте: «Костя, но не кататься же по всему городу. Там, где живем, там и следим по возможности».Раф Хузеев: «А давайте, проезжая мимо, подавать звуковой сигнал. Пусть подергаются».Чингиз Хан: «Эта «микроволновка» стоит под миллион, она на вас откупится через полгода. Удачи, граждане! Вам и так зарплату не платят, вдобавок ещё и обдирают. На фото стоит в наглую и не боится».Сергей Пиминов: «Давайте краской закидаем для начала».Ефим Ефимов: «Давайте уже что-нибудь делать. Сколько я буду штрафы ещё платить»?
2018-06-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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