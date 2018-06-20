«Глас народа»: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром в кустах ты прячешься с радаром»
Это жутко не понравилось пользователям сети, и они высказываются прямо – кто во что горазд. Самые резкие выражения мы публиковать не решились. Итак, наша рубрика «Глас народа»:
Денис Цветков: «Блин, подъезжал тут к одному такому, сказал типа «че, как ставишь?», так он теперь триногу вообще за машину поставил и стреляет в зад»...
Ирина Корепина: «А не надоели водилы, превышающие скорость»?
Денис Цветков ответил Михайло: «Михайло, бояться нечего, но они ведь тоже нарушают, речь про это»...
Михаил Лыткин: «Ирина, можно также сказать про женщин, которые при движении говорят по сотовому или сидят в соцсетях, при этом едут по второй или третьей полосе 20-30 км/ч».
Денис Иванов: «Сделать один денек - для них!!! Всем водилам - увидел сломал».
Ирина Корепина ответила Михаилу: «Михаил, можно много чего сказать не в тему».
Katya Karpeeva: «Обкидать им машину яйцами тухлыми. Пусть потом отмывают, а не газетенки свои читают».
Елена Назарова: «Это их работа, молодцы, стараются».
Любовь Иванова: «Кто как может, так и зарабатывает. Покупай радар и ставь. Если не нарушаешь, то пофик на него. А так, хоть гоняют меньше. Мне вот хоть их 20 стоит, если стараешься скорость не превышать».
Денис Цветков ответил Елене: «Елена, вы хоть знаете, для чего они это ставят? Работа в чем заключается»?
Елена Назарова ответила Денису: «Денис, обнаружить нарушения».
Katya Karpeeva: «Работаааа???? Люди, вы о чём - это не работа, а помощь государству отмыть бабло. Вот даже объяснять не хочется, кто знает эту карусель, тот поймет, а кто нет - тот с пеной у рта будет доказывать, что, мол, если не нарушать и т.д., то всё будет тип топ».
Андрей Kurdyuk: «Один из законных способов отьема денег у населения».
Андрей Матушко: «Кто в теме - хотели сделать приложение для смартфонов, снимаешь нарушение ПДД, отсылаешь видео в органы, нарушителя наказывают. Это сейчас работает или нет»?
Андрей Kurdyuk: «Нищета и не до такого доведет. В войну такие в полицаи шли».
Роман Симбирский: «Мешают они только тем, кто не соблюдает Правила».
Сергей Лебедев: «Как же я угораю с тех, кто пишет: «не нарушай, и они не мешают». Вам не кажется, что вы как овцы, готовы себя в клетку засунуть под постоянное надзирательство и чувствовать себя в безопасности? Тут видно, что эти убогие стригут деньги с людей, и всех все устраивает. Поднимите себе штрафы еще и отчитывайтесь перед правительством, как вы за молочком сходили, по пути еще фото скидывайте в ГИБДД о том, кто и как припарковался. Камеры можно ставить СТАЦИОНАРНЫЕ - на опасных участках дорог, чтобы обезопасить от ДТП. А у нас ставят камеры в самых изощренных местах, чтобы ничего не делая, зарабатывать на людях. Кто их поддерживает - жаль мне вас».
Сергей Лебедев ответил Косте: «Костя, Мы просто перекрываем машинами. Они даже не выходят. Если есть возможность закрываем так, что бы и камеру было оооочень проблематично убрать когда нас нет) На волжской уже выгнали одну крысу с треногой.
Сергей Лебедев ответил Косте: «Костя, но не кататься же по всему городу. Там, где живем, там и следим по возможности».
Раф Хузеев: «А давайте, проезжая мимо, подавать звуковой сигнал. Пусть подергаются».
Чингиз Хан: «Эта «микроволновка» стоит под миллион, она на вас откупится через полгода. Удачи, граждане! Вам и так зарплату не платят, вдобавок ещё и обдирают. На фото стоит в наглую и не боится».
Сергей Пиминов: «Давайте краской закидаем для начала».
Ефим Ефимов: «Давайте уже что-нибудь делать. Сколько я буду штрафы ещё платить»?
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