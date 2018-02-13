13 февраля 2018, 11:54

«Глас народа»: так, стоит ли поднимать на ночь «дворники»?

Нынешней зимой особо бросается в глаза, как водители поднимают на ночь стеклоочистители, полагая, что тем самым смогут избежать утренних проблем в виде примерзания резинок к лобовому стеклу.
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  «Глас народа»: так, стоит ли поднимать на ночь «дворники»? «Глас народа»: так, стоит ли поднимать на ночь «дворники»? «Глас народа»: так, стоит ли поднимать на ночь «дворники»? «Глас народа»: так, стоит ли поднимать на ночь «дворники»? «Глас народа»: так, стоит ли поднимать на ночь «дворники»? «Глас народа»: так, стоит ли поднимать на ночь «дворники»?
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Картина, как легко заметить, имеет массовый характер, но, признаемся, не 100-процентный. Это означает, что далеко не все из нас считают это решение панацеей. Получается, ситуация спорная. Через соцсети мы решили узнать у народонаселения, что оно думает на сей счет? Наша традиционная рубрика «Глас народа»:

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Boris Kirillov: «Я не поднимаю. Честно говоря, не понимаю пользы».

Константин Балакирев: «Чтобы спать было спокойнее»,

Svetlana Shirokova: Я редко щетки поднимаю. Вчера было ни к чему - снег не прилипает, пушистый».

Ольга Дементьева: «В г. Николаеве снег все расчищают».

Николай Муравьев: «На современном авто точно не нужно, если все зимние фишки есть, или хотя бы зона покоя стеклоочистителей с подогревом. У меня за пару минут всё оттаивает. Как раз пока снег с тачки сгребаешь».

Mikhail Arsanov (г. Спрингфилд, США): «Наверное, от американцев научились. У нас тут почти все перед снегом поднимают. Чистить легче».

Михаил Куприянов: «Мы складывали в багажник в автопарке, к багажнику была приварена петля и надевался замок. 1-е таксомоторное объединение на Конюшенной площади, гор. Ленинград».

Mikhail Arsanov: «Вот! Верное средство! А, то – поднимали».

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Михаил Куприянов: «Есть прекрасное средство, чтобы «дворники» оттаяли. В магазине «О`кей» - 200 р. Попрыскал - и готово».

Илья Шейкин: «Дарю: перед тем, как заглушить двигатель, включите «дворники» и выключите зажигание так, чтобы дворники остались в вертикальном положении. Всё, что будет таять на ещё теплом стекле, будет стекать вниз, а щетки не примёрзнут».

Mikhail Arsanov: «У некоторых новых европейских машин, есть т. н. сервисное положение «дворников». Поскольку в нижнем положении капот мешает поднять».

Илья Шейкин: «Да, у меня есть такое, но у большинства нет».

Sv Kustov: «Лохи»

Николай Муравьев: «У меня друг раньше в Якутске жил. Морозы до минус 60. Там очень популярна такая штука, как гараж-одеяло (см. фото в Галерее). И машина стоит на автоматическом прогреве. Движок запускается каждые 2-3 часа. В холода у ментов всегда усиление, патрулируют дворы. Одеяла стали одной из самых воруемых вещей. Рекомендуют их как-нибудь пометить. Кто-то уродливые картины на них рисует. Кто-то даже «мобильники» во внутрь зашивает»...

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Николай Муравьев: «Остыть не дает, как термос. Помогает при периодическом прогреве. Выхлопная труба специально выводится из-под одеяла».

Алексей Алексеев: «Чистить проще, и «дворники» не примёрзнут».

Alex Kozlov: «После поездки на теплом стекле могут прилипнуть, потом приходится отдирать. Сам никогда не поднимал, а тут на работе пришлось. Примерзли насмерть. Пришлось отдирать и чистить ото льда».

Наталья Меднис: «Да, с нашими перепадами со стеклами отдерешь»...

Лорина Тальковская: «Я так полагаю, поднимают, чтобы не прилипали, когда температура поднимается. Сама так никогда не делала, не вижу смысла».

Галина Сухарева: «У меня стеклоочистители не поднимаются - капот мешает. Надо попробовать их оставить в вертикальном положении».

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Андрей Неудахин: «Купите машину да проверьте обе версии».

Alex Goldberg (США): «У нас тоже поднимают. Чтобы когда со стекла примёрзший снег соскребать - не повредить».

Виктор Новиков: «Если утром не отрывать от стекла, то лишнее».

Ольга Алексеева: «Не поднимаю. Есть ещё ветер, голуби, кошки и доброжелательные прохожие»...

Михаил Неволин: «Впервые увидел эту практику очень давно в Финляндии, и теперь тоже стараюсь так делать. Щётки не примерзают, очень удобно».

Nadezda Kachurina: «Везде, где существует ледяной дождь, который ледяным панцирем покрывает всю машину, так делают. Иначе замучаешься отдирать «дворники».

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«Глас народа»: так, стоит ли поднимать на ночь «дворники»?
Картина, как легко заметить, имеет массовый характер, но, признаемся, не 100-процентный. Это означает, что далеко не все из нас считают это решение панацеей. Получается, ситуация спорная. Через соцсети мы решили узнать у народонаселения, что оно думает на сей счет? Наша традиционная рубрика «Глас народа»:Марина Зарецкая: «Никогда такого чуда не видела».{{material_122337}} Tatyana Borts: «Чтоб не примерзали к стеклу и не рвались потом».Андрей Кудрявцев: «Утром снег легче сметать».Илья Шейкин: «Все не так просто. Тянутся пружины поводков, потом плохо прилегают щетки к стеклу».Boris Kirillov: «Я не поднимаю. Честно говоря, не понимаю пользы».Константин Балакирев: «Чтобы спать было спокойнее»,Svetlana Shirokova: Я редко щетки поднимаю. Вчера было ни к чему - снег не прилипает, пушистый».Ольга Дементьева: «В г. Николаеве снег все расчищают».Николай Муравьев: «На современном авто точно не нужно, если все зимние фишки есть, или хотя бы зона покоя стеклоочистителей с подогревом. У меня за пару минут всё оттаивает. Как раз пока снег с тачки сгребаешь».Mikhail Arsanov (г. Спрингфилд, США): «Наверное, от американцев научились. У нас тут почти все перед снегом поднимают. Чистить легче». Михаил Куприянов: «Мы складывали в багажник в автопарке, к багажнику была приварена петля и надевался замок. 1-е таксомоторное объединение на Конюшенной площади, гор. Ленинград».Mikhail Arsanov: «Вот! Верное средство! А, то – поднимали».Михаил Куприянов: «Кто же позволит, если мы платили на этаже дежурному по колонне аж 50 копеек! Каждый водила»...Михаил Куприянов - Mikhail Arsanov: «Поднимали только «чайники», сам видел».{{material_121541}} Алексей Алексеев: «На самом деле каждое утро сейчас вижу фифочек, которые ко мне обращаются, МужчинААА, ой! А помогите, пожалуйста, у меня дворники не работают»!Михаил Куприянов: «Есть прекрасное средство, чтобы «дворники» оттаяли. В магазине «О`кей» - 200 р. Попрыскал - и готово».Илья Шейкин: «Дарю: перед тем, как заглушить двигатель, включите «дворники» и выключите зажигание так, чтобы дворники остались в вертикальном положении. Всё, что будет таять на ещё теплом стекле, будет стекать вниз, а щетки не примёрзнут».Mikhail Arsanov: «У некоторых новых европейских машин, есть т. н. сервисное положение «дворников». Поскольку в нижнем положении капот мешает поднять».Илья Шейкин: «Да, у меня есть такое, но у большинства нет».Sv Kustov: «Лохи»Николай Муравьев: «У меня друг раньше в Якутске жил. Морозы до минус 60. Там очень популярна такая штука, как гараж-одеяло (см. фото в Галерее). И машина стоит на автоматическом прогреве. Движок запускается каждые 2-3 часа. В холода у ментов всегда усиление, патрулируют дворы. Одеяла стали одной из самых воруемых вещей. Рекомендуют их как-нибудь пометить. Кто-то уродливые картины на них рисует. Кто-то даже «мобильники» во внутрь зашивает»...Марина Зарецкая: «И что, реально при минус 60 это одеяло согревает машину»?Николай Муравьев: «Остыть не дает, как термос. Помогает при периодическом прогреве. Выхлопная труба специально выводится из-под одеяла».Алексей Алексеев: «Чистить проще, и «дворники» не примёрзнут».Alex Kozlov: «После поездки на теплом стекле могут прилипнуть, потом приходится отдирать. Сам никогда не поднимал, а тут на работе пришлось. Примерзли насмерть. Пришлось отдирать и чистить ото льда».Наталья Меднис: «Да, с нашими перепадами со стеклами отдерешь»...Лорина Тальковская: «Я так полагаю, поднимают, чтобы не прилипали, когда температура поднимается. Сама так никогда не делала, не вижу смысла».Галина Сухарева: «У меня стеклоочистители не поднимаются - капот мешает. Надо попробовать их оставить в вертикальном положении».{{material_122447}} Александр Крылов: «Страшно не то, что примерзли. Плохо то, что при запуске двигателя они накрытые или примерзшие начинают движение. Тут проблемка».Николай Муравьев: «Мне вот не понятна одна вещь. Совсем недавно в одном обсуждении здесь автор спрашивал стоит ли покупать «Ладу Весту» ? Все кричали, что отечественный автопром - это полное Г... А такое ощущение, что все на нём и ездят. В любой современной иномарке с пакетом зимних опций нет никаких проблем с примерзанием дворников. Обогрев лобового стекла, обогрев зоны покоя очистителей, быстрый прогрев салона. Обогрев форсунок омывателя. Греется всё, что можно. Нажимаете кнопочку на брелочке и дистанционно запускаете двигатель. Пока выходите из дома, машина уже прогрета. Смахнули снег с капота, крыши, сели и поехали. Вот и всех делов-то»...Андрей Неудахин: «Купите машину да проверьте обе версии».Alex Goldberg (США): «У нас тоже поднимают. Чтобы когда со стекла примёрзший снег соскребать - не повредить».Виктор Новиков: «Если утром не отрывать от стекла, то лишнее».Ольга Алексеева: «Не поднимаю. Есть ещё ветер, голуби, кошки и доброжелательные прохожие»...Михаил Неволин: «Впервые увидел эту практику очень давно в Финляндии, и теперь тоже стараюсь так делать. Щётки не примерзают, очень удобно».Nadezda Kachurina: «Везде, где существует ледяной дождь, который ледяным панцирем покрывает всю машину, так делают. Иначе замучаешься отдирать «дворники».
2018-02-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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