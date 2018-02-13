«Глас народа»: так, стоит ли поднимать на ночь «дворники»?
Картина, как легко заметить, имеет массовый характер, но, признаемся, не 100-процентный. Это означает, что далеко не все из нас считают это решение панацеей. Получается, ситуация спорная. Через соцсети мы решили узнать у народонаселения, что оно думает на сей счет? Наша традиционная рубрика «Глас народа»:
Марина Зарецкая: «Никогда такого чуда не видела».
Андрей Кудрявцев: «Утром снег легче сметать».
Илья Шейкин: «Все не так просто. Тянутся пружины поводков, потом плохо прилегают щетки к стеклу».
Boris Kirillov: «Я не поднимаю. Честно говоря, не понимаю пользы».
Константин Балакирев: «Чтобы спать было спокойнее»,
Svetlana Shirokova: Я редко щетки поднимаю. Вчера было ни к чему - снег не прилипает, пушистый».
Ольга Дементьева: «В г. Николаеве снег все расчищают».
Николай Муравьев: «На современном авто точно не нужно, если все зимние фишки есть, или хотя бы зона покоя стеклоочистителей с подогревом. У меня за пару минут всё оттаивает. Как раз пока снег с тачки сгребаешь».
Mikhail Arsanov (г. Спрингфилд, США): «Наверное, от американцев научились. У нас тут почти все перед снегом поднимают. Чистить легче».
Михаил Куприянов: «Мы складывали в багажник в автопарке, к багажнику была приварена петля и надевался замок. 1-е таксомоторное объединение на Конюшенной площади, гор. Ленинград».
Mikhail Arsanov: «Вот! Верное средство! А, то – поднимали».
Михаил Куприянов: «Кто же позволит, если мы платили на этаже дежурному по колонне аж 50 копеек! Каждый водила»...
Михаил Куприянов - Mikhail Arsanov: «Поднимали только «чайники», сам видел».
Михаил Куприянов: «Есть прекрасное средство, чтобы «дворники» оттаяли. В магазине «О`кей» - 200 р. Попрыскал - и готово».
Илья Шейкин: «Дарю: перед тем, как заглушить двигатель, включите «дворники» и выключите зажигание так, чтобы дворники остались в вертикальном положении. Всё, что будет таять на ещё теплом стекле, будет стекать вниз, а щетки не примёрзнут».
Mikhail Arsanov: «У некоторых новых европейских машин, есть т. н. сервисное положение «дворников». Поскольку в нижнем положении капот мешает поднять».
Илья Шейкин: «Да, у меня есть такое, но у большинства нет».
Sv Kustov: «Лохи»
Николай Муравьев: «У меня друг раньше в Якутске жил. Морозы до минус 60. Там очень популярна такая штука, как гараж-одеяло (см. фото в Галерее). И машина стоит на автоматическом прогреве. Движок запускается каждые 2-3 часа. В холода у ментов всегда усиление, патрулируют дворы. Одеяла стали одной из самых воруемых вещей. Рекомендуют их как-нибудь пометить. Кто-то уродливые картины на них рисует. Кто-то даже «мобильники» во внутрь зашивает»...
Марина Зарецкая: «И что, реально при минус 60 это одеяло согревает машину»?
Николай Муравьев: «Остыть не дает, как термос. Помогает при периодическом прогреве. Выхлопная труба специально выводится из-под одеяла».
Алексей Алексеев: «Чистить проще, и «дворники» не примёрзнут».
Alex Kozlov: «После поездки на теплом стекле могут прилипнуть, потом приходится отдирать. Сам никогда не поднимал, а тут на работе пришлось. Примерзли насмерть. Пришлось отдирать и чистить ото льда».
Наталья Меднис: «Да, с нашими перепадами со стеклами отдерешь»...
Лорина Тальковская: «Я так полагаю, поднимают, чтобы не прилипали, когда температура поднимается. Сама так никогда не делала, не вижу смысла».
Галина Сухарева: «У меня стеклоочистители не поднимаются - капот мешает. Надо попробовать их оставить в вертикальном положении».
Николай Муравьев: «Мне вот не понятна одна вещь. Совсем недавно в одном обсуждении здесь автор спрашивал стоит ли покупать «Ладу Весту» ? Все кричали, что отечественный автопром - это полное Г... А такое ощущение, что все на нём и ездят. В любой современной иномарке с пакетом зимних опций нет никаких проблем с примерзанием дворников. Обогрев лобового стекла, обогрев зоны покоя очистителей, быстрый прогрев салона. Обогрев форсунок омывателя. Греется всё, что можно. Нажимаете кнопочку на брелочке и дистанционно запускаете двигатель. Пока выходите из дома, машина уже прогрета. Смахнули снег с капота, крыши, сели и поехали. Вот и всех делов-то»...
Андрей Неудахин: «Купите машину да проверьте обе версии».
Alex Goldberg (США): «У нас тоже поднимают. Чтобы когда со стекла примёрзший снег соскребать - не повредить».
Виктор Новиков: «Если утром не отрывать от стекла, то лишнее».
Ольга Алексеева: «Не поднимаю. Есть ещё ветер, голуби, кошки и доброжелательные прохожие»...
Михаил Неволин: «Впервые увидел эту практику очень давно в Финляндии, и теперь тоже стараюсь так делать. Щётки не примерзают, очень удобно».
Nadezda Kachurina: «Везде, где существует ледяной дождь, который ледяным панцирем покрывает всю машину, так делают. Иначе замучаешься отдирать «дворники».
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