«Глас народа»: так стоит ли покупать «незамерзайку» на обочине?
«Первые ласточки» уже появились. Корреспондент 110km.ru заприметил торгашей преимущественно на выездных магистралях Северной столицы. Товар свой они не прячут, хотя всем понятно, что торговля эта незаконная. Правильно они поступают или нет, вопрос к тем, кто по долгу службы призван следить за порядком.
Нас интересует другое: насколько «дорожная незамерзайка» качественная и безопасная, и можно ли ее покупать, ориентируясь, прежде всего, на цену? С таким вопросом мы обратились к нашим читателям в соцсетях, и вот какие ответы мы получили. «Глас народа» в цитатах:
Александр Прохоров: «Сертификатами в нашей стране место в туалете, как правило».
Василий Ким: «Сделайте доступными цены в магазинах - будем там брать».
Андрей Кудрявцев: «В прошлом сезоне один раз пришлось купить. Запаха нет, моет нормально. Но экономику этой придорожной торговли не понять».
Андрей Спиренков: «Можно, если не пить. В «Финке» на метаноле делают и не слепнут».
Евгений Громов: «На метаноле, вроде, ввозить к нам нельзя, но все прут. От метанола слепнут, если пьют. Да и, вроде, резинки он разьедает».
Андрей Спиренков: «Ввозить и не надо, его полно, как и не акцизного этанола. Так что на обочине ещё более качественный товар можно купить, чем в магазине».
Валерий Егоров: «Больше телевизор смотрите про вредность паров метанола»…
Максим Закалинский: «Кстати, в магазине официально продается омывайка за 380 р. 4 шт. по 5 литров, так что особо смысла брать на трассе нет, хотя и те, и те закупаются в одном месте».
Сергей Пакулин: «Это где такой аттракцион щедрости? Адрес в студию».
Антон Порфирьев: «Рассчитано на тех, у кого в дороге закончится, а ехать как то надо»...
Александр Карнаков: «В прошлую зиму попробовал, чуть не замёрзла».
Alex Kovalev: «Так, а в магазинах или на заправках не продают, что ли»?
Mihail Galkin: «В магазинах и на заправках в 2-5 раз дороже! Мне наплевать, есть ли сертификат, просто куплю, где дешевле».
Alexander Kudrevatykh: «Не стоит».
Николай Шфрков: «Простой ответ: вы водку на обочине будете покупать? То-то же! Я на заправках покупаю или в «Финке». Не факт, что дороже, и факт, что лучше».
Екатерина Дроздова: «Тоже самое, что на заправках и сетевых магазинах типа «Ленты», только дешевле - специально сравнивала, даже бутылки такие же. А вот на авторынках стало дороже».
Илья Тау: «Не советую: сплошная подделка, разлитая где-то в гараже. При минус 25-30 град. такая жидкость замерзает в лед или становится мерзкой кашицей. При разбрызгивании слышится запах разных фенольных соединений и метанола».
Алексей Казаков: «Третий год беру. Купишь не колонке, какой-нибудь лужский «Химик» или «Лукойл», выкинуться из машины хочется от вони. А эти не пахнут».
Mikhail Arsanov: «Вот мне уже просто интересно. Когда в России хоть что-нибудь изменится. Какое-то заколдованное царство. Время идёт, декорации меняются, названия, а люди из поколения в поколение одинаковые».
Denis Cheremovskiy: «Никогда ничего не изменится - ненужно иллюзий».
Саша Гутина: «Если пить - то да».
Svetlana Shirokova: «Летом на обочине торговали ягодами, потом грибами, картошкой. Теперь вышли с тем, что удалось достать. Выживают люди как могут. А кто-то на выпивку зарабатывает»...
Наша справка: в производстве незамерзающей жидкости участвует спиртосодержащая продукция. Поэтому, согласно Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», производство «незамерзайки» подлежит лицензированию.
Как говорят эксперты рынка, цена такой жидкости напрямую зависит от температуры ее «не замерзания». Чем ниже предел не замерзания, тем дороже жидкость. Накрутка продавцов может достигать 100-300% (от оптовой стоимости), в зависимости от количества изготовленного товара.
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