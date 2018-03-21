21 марта 2018, 16:02

«Глас народа»: так вытянул переднеприводный полноприводного?

Из какого «г…» надо было сделать эти, как бы металлические крюки, если переднеприводный кроссовер, стоящий на льду и вытягивающий застрявший в снегу полноприводный кроссовер, смог их так разогнуть, при этом не порвав весьма хиленький трос?
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  «Глас народа»: так вытянул переднеприводный полноприводного? «Глас народа»: так вытянул переднеприводный полноприводного? «Глас народа»: так вытянул переднеприводный полноприводного?
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С таким вопросом один из пользователей Сети обратился в «эфир» и получил на него массу разношерстных ответов. 110km.ru с позволения автора решил опубликовать комментарии с воей традиционной рубрике «Глас народа»…

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Георгий Хачатуров: «Если эта продукция не требует сертификации, то очень зря. Безопасность от нее зависит напрямую, а если требует, то идем искать, кому занесли импортеры этого «теплого овна», по меткому выражению Юрия Ветрова».

Igor Sirin: «Ты думаешь, такие вещи как-то сертифицируются? Написано, что должен держать 2,5 тонны. Обе машины весили по 1,5 тонны, причем они лишь тянули друг друга».

Георгий Хачатуров - Igor Sirin: «Когда эта хрень ломается и отлетает в лобовое или просто в лоб, я хочу, чтоб это сертифицировалось, это ж разумно, нет»?

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Детские кресла же не обязательно сертифицировать в России, и ничего»…

Greg Aleshin: «Вот ты открытие совершил! Крюки же китайские в половине случаев ломаются или гнутся раньше, чем трос рвется».

Igor Sirin: «Мне везло: обычно рвался или расходился по ниткам трос. Такое впервые вижу».

Сергей Удачин - Igor Sirin: «А ты - опытный человек в растягивании тросов и крючков, однако».

Greg Aleshin: «Просто никогда не пользуйся этой дрянью. Один раз купи динамическую стропу и вози с собой».

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Елена Гольдман: «Так вытянул переднеприводный полноприводного»?

Igor Sirin: «Как ни странно, но вытащил».

Елена Гольдман - Igor Sirin: «Ура! Нужно отдельный пост про это».

Igor Sirin - Елена Гольдман: «Беда в том, что это не совсем его заслуга. Дело в том, что у вытаскиваемого остыла муфта, и он снова стал полноприводным, хотя на некоторое время лишался такой возможности».

Елена Гольдман - Igor Sirin: «Ого, не знала, что так бывает».

Igor Sirin - Елена Гольдман: «Это потому, что у вас нет полноприводных кроссоверов».

Сергей Кутлунин: «Вот-вот, проведи «тест-драйв» именно крюков. Идею дарю бесплатно».

Alexey Chumachenko: «Шаклы рулят».

Сергей Кутлунин: «Тоже не все».

Alexey Chumachenko: «Тплюсовские пока не подводили»,

Сергей З.: «Ха! В какие г…ны вы его засадили? Вот в чём вопрос».

Igor Sirin: «Вообще нет, очень легонько сидели».

Сергей З.: «Игорь, она успела вмёрзнуть, пока вы трос подцепляли. Ты так же легонько на даче засел. Сколько там танцевал с лопатой? Кстати, лопата выдержала»?

Igor Sirin - Сергей З.: «Лопата была наша, стальная. Дёргали быстро, а крюки все равно «г…».

Peter Bakanov: «Нашел, чем вытягивать».

Александр Трушников: «На крюках должен быть «штамп» его «грузоподъемности», нет -  значит, и суда нет».


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«Глас народа»: так вытянул переднеприводный полноприводного?
С таким вопросом один из пользователей Сети обратился в «эфир» и получил на него массу разношерстных ответов. 110km.ru с позволения автора решил опубликовать комментарии с воей традиционной рубрике «Глас народа»…Сергей Малешин: «КЫтай»…{{material_122337}} Георгий Хачатуров: «Китайские материаловеды - те еще профи, свое дело знают».Юрий Ветров: «Из теплого овна». Георгий Хачатуров: «Если эта продукция не требует сертификации, то очень зря. Безопасность от нее зависит напрямую, а если требует, то идем искать, кому занесли импортеры этого «теплого овна», по меткому выражению Юрия Ветрова».Igor Sirin: «Ты думаешь, такие вещи как-то сертифицируются? Написано, что должен держать 2,5 тонны. Обе машины весили по 1,5 тонны, причем они лишь тянули друг друга».Георгий Хачатуров - Igor Sirin: «Когда эта хрень ломается и отлетает в лобовое или просто в лоб, я хочу, чтоб это сертифицировалось, это ж разумно, нет»?Igor Sirin Георгий Хачатуров: «Разумно, совершенно согласен, но не факт, что сертифицируемо.Детские кресла же не обязательно сертифицировать в России, и ничего»…Greg Aleshin: «Вот ты открытие совершил! Крюки же китайские в половине случаев ломаются или гнутся раньше, чем трос рвется».Igor Sirin: «Мне везло: обычно рвался или расходился по ниткам трос. Такое впервые вижу».Сергей Удачин - Igor Sirin: «А ты - опытный человек в растягивании тросов и крючков, однако».Greg Aleshin: «Просто никогда не пользуйся этой дрянью. Один раз купи динамическую стропу и вози с собой».{{material_122499}} Елена Гольдман: «Так вытянул переднеприводный полноприводного»? Igor Sirin: «Как ни странно, но вытащил».Елена Гольдман - Igor Sirin: «Ура! Нужно отдельный пост про это».Igor Sirin - Елена Гольдман: «Беда в том, что это не совсем его заслуга. Дело в том, что у вытаскиваемого остыла муфта, и он снова стал полноприводным, хотя на некоторое время лишался такой возможности».Елена Гольдман - Igor Sirin: «Ого, не знала, что так бывает».Igor Sirin - Елена Гольдман: «Это потому, что у вас нет полноприводных кроссоверов».Сергей Кутлунин: «Вот-вот, проведи «тест-драйв» именно крюков. Идею дарю бесплатно».Alexey Chumachenko: «Шаклы рулят».Сергей Кутлунин: «Тоже не все».Alexey Chumachenko: «Тплюсовские пока не подводили»,Сергей З.: «Ха! В какие г…ны вы его засадили? Вот в чём вопрос». Igor Sirin: «Вообще нет, очень легонько сидели».Сергей З.: «Игорь, она успела вмёрзнуть, пока вы трос подцепляли. Ты так же легонько на даче засел. Сколько там танцевал с лопатой? Кстати, лопата выдержала»?Igor Sirin - Сергей З.: «Лопата была наша, стальная. Дёргали быстро, а крюки все равно «г…».Peter Bakanov: «Нашел, чем вытягивать».Александр Трушников: «На крюках должен быть «штамп» его «грузоподъемности», нет -  значит, и суда нет».
2018-03-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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