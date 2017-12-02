2 декабря 2017, 09:40

«Глас народа»: убирают ли снег в Петербурге или к весне сам растет?

Первый настоящий снег в Петербурге выпал, как водится, внезапно. Причем, в равной степени для рядовых горожан и коммунальщиков. На улицы города выпало до 10 см снега. И если для нас с вами зоной ответственности в непогоду являются лишь личные авто, то для «Спецтранса» - вся территория мегаполиса.
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«Глас народа»: убирают ли снег в Петербурге или к весне сам растет?

Комитет по благоустройству не преминул выложить на своем сайте следующую отчетную информацию: «В ночь на 1 декабря убирать дороги и тротуары будут 698 единиц техники и около 400 дворников. Дорожники продолжат очистку проезжей части и тротуаров, пешеходных переходов и остановочных площадок. Предприятия вывозят снег на снегоплавильные пункты».

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Прочитаешь и думаешь, что все под контролем, отчего на душе теплеет. Однако, корреспондент 110km.ru решил не верить голословным заявлениям, зная им цену, и проехался с «инспекцией» по Фрунзенскому району. Особой активности коммунальной техники в первый день зимы, увы, не заметил. На проезжей части – неубранный снег, в районе пешеходных переходов – грязные лужи высотой с женский каблук. На тротуарах та же «бесхозица».

Мы бросили клич в соцсети, дескать, может, аналогичная картина наблюдается лишь в Купчино, или мы, возможно, неправы? Активные сограждане откликнулись. Наша традиционная рубрика «Глас народа»:

Denis Kris: «Согласен по Купчино – везде лужи на дорогах».

Феликс Каремин: «В центре «задница», с Невского только что»…

Галина Полякова: «В Веселом поселке тоже грустно».

Сева Липецкий: «А чему вы удивляетесь? Каждый сезон так».

Дмитрий Сметанин: «Светло же еще, или в Купчино уже темно»?

Анна Кривошеева: «Это еще хорошо, что температура плюсовая, скоро все растает».

Владимир Тен: «Не надо, лично видел технику – на Испытателей. Чего-то убирают».

Светлана Прыткая: «Благо еще, солью не посыпают»... 

Клара Зинченко: «За внутридворовыми территориями бы лучше смотрели: не пройти – не проехать от ваших машин»!

Коля Заводной: «Харэ брюзжать на весь город! Берите лопаты и помогайте. Фитнесс полезен»... 

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Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга опубликовал список телефонов горячих линий дорожных предприятий, а также открыл специальную линию для приема сообщений о зимней уборке. Звонки принимаются круглосуточно по многоканальному телефону: 576-14-83. Кроме того, заявки также принимаются по круглосуточному телефону дежурной службы самого Комитета 314-60-13. Горячие линии в дорожных предприятиях также работают 24 часа в сутки:

ГУДП «Центр» ведет уборку в Адмиралтейском, Василеостровском, Московском, Петроградском, Фрунзенском, Центральном и Невском (левый берег) районах. Телефон горячей линии: 8-921-092-35-17.

ГУДП «Путь» убирает Кировский, Красносельский районы.
Телефон горячей линии: 252-14-16.

ГУДСП «Курортное» работает в Курортном и Кронштадтском районах.
Телефон горячей линии: 432-60-94.

ГУДСП «Петродворцовое» убирает Петродворцовый район.
Телефон горячей линии: 607-46-54.

АО «Гражданское» обслуживает Калининский район.
Телефон горячей линии: 702-14-97 (доб. 4036).

ОАО «Коломяжское» убирает Выборгский, Приморский районы.
Телефон горячей линии: 430-23-11.

ОАО «Автодор Санкт-Петербург» убирает Колпинский и Пушкинский районы. Телефон горячей линии: 8-911-233-02-95.

АО «Автопарк № 7 «Спецтранс» убирает Красногвардейский, Невский (правый берег) районы. Телефон горячей линии: 226-79-01.

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«Глас народа»: убирают ли снег в Петербурге или к весне сам растет?
Комитет по благоустройству не преминул выложить на своем сайте следующую отчетную информацию: «В ночь на 1 декабря убирать дороги и тротуары будут 698 единиц техники и около 400 дворников. Дорожники продолжат очистку проезжей части и тротуаров, пешеходных переходов и остановочных площадок. Предприятия вывозят снег на снегоплавильные пункты».{{material_121768}} Прочитаешь и думаешь, что все под контролем, отчего на душе теплеет. Однако, корреспондент 110km.ru решил не верить голословным заявлениям, зная им цену, и проехался с «инспекцией» по Фрунзенскому району. Особой активности коммунальной техники в первый день зимы, увы, не заметил. На проезжей части – неубранный снег, в районе пешеходных переходов – грязные лужи высотой с женский каблук. На тротуарах та же «бесхозица».Мы бросили клич в соцсети, дескать, может, аналогичная картина наблюдается лишь в Купчино, или мы, возможно, неправы? Активные сограждане откликнулись. Наша традиционная рубрика «Глас народа»:Denis Kris: «Согласен по Купчино – везде лужи на дорогах».Феликс Каремин: «В центре «задница», с Невского только что»…Галина Полякова: «В Веселом поселке тоже грустно».Сева Липецкий: «А чему вы удивляетесь? Каждый сезон так».Дмитрий Сметанин: «Светло же еще, или в Купчино уже темно»?Анна Кривошеева: «Это еще хорошо, что температура плюсовая, скоро все растает».Владимир Тен: «Не надо, лично видел технику – на Испытателей. Чего-то убирают».Светлана Прыткая: «Благо еще, солью не посыпают»...  Клара Зинченко: «За внутридворовыми территориями бы лучше смотрели: не пройти – не проехать от ваших машин»!Коля Заводной: «Харэ брюзжать на весь город! Берите лопаты и помогайте. Фитнесс полезен»...  Екатерина Дроздова: «А чего убирать-то? К весне растает».{{material_121511}} Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга опубликовал список телефонов горячих линий дорожных предприятий, а также открыл специальную линию для приема сообщений о зимней уборке. Звонки принимаются круглосуточно по многоканальному телефону: 576-14-83. Кроме того, заявки также принимаются по круглосуточному телефону дежурной службы самого Комитета 314-60-13. Горячие линии в дорожных предприятиях также работают 24 часа в сутки:ГУДП «Центр» ведет уборку в Адмиралтейском, Василеостровском, Московском, Петроградском, Фрунзенском, Центральном и Невском (левый берег) районах. Телефон горячей линии: 8-921-092-35-17.ГУДП «Путь» убирает Кировский, Красносельский районы.Телефон горячей линии: 252-14-16.ГУДСП «Курортное» работает в Курортном и Кронштадтском районах.Телефон горячей линии: 432-60-94.ГУДСП «Петродворцовое» убирает Петродворцовый район.Телефон горячей линии: 607-46-54.АО «Гражданское» обслуживает Калининский район.Телефон горячей линии: 702-14-97 (доб. 4036).ОАО «Коломяжское» убирает Выборгский, Приморский районы.Телефон горячей линии: 430-23-11.ОАО «Автодор Санкт-Петербург» убирает Колпинский и Пушкинский районы. Телефон горячей линии: 8-911-233-02-95.АО «Автопарк № 7 «Спецтранс» убирает Красногвардейский, Невский (правый берег) районы. Телефон горячей линии: 226-79-01.
2017-12-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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