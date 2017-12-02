«Глас народа»: убирают ли снег в Петербурге или к весне сам растет?
Комитет по благоустройству не преминул выложить на своем сайте следующую отчетную информацию: «В ночь на 1 декабря убирать дороги и тротуары будут 698 единиц техники и около 400 дворников. Дорожники продолжат очистку проезжей части и тротуаров, пешеходных переходов и остановочных площадок. Предприятия вывозят снег на снегоплавильные пункты».
Мы бросили клич в соцсети, дескать, может, аналогичная картина наблюдается лишь в Купчино, или мы, возможно, неправы? Активные сограждане откликнулись. Наша традиционная рубрика «Глас народа»:
Denis Kris: «Согласен по Купчино – везде лужи на дорогах».
Феликс Каремин: «В центре «задница», с Невского только что»…
Галина Полякова: «В Веселом поселке тоже грустно».
Сева Липецкий: «А чему вы удивляетесь? Каждый сезон так».
Дмитрий Сметанин: «Светло же еще, или в Купчино уже темно»?
Анна Кривошеева: «Это еще хорошо, что температура плюсовая, скоро все растает».
Владимир Тен: «Не надо, лично видел технику – на Испытателей. Чего-то убирают».
Светлана Прыткая: «Благо еще, солью не посыпают»...
Клара Зинченко: «За внутридворовыми территориями бы лучше смотрели: не пройти – не проехать от ваших машин»!
Коля Заводной: «Харэ брюзжать на весь город! Берите лопаты и помогайте. Фитнесс полезен»...
Екатерина Дроздова: «А чего убирать-то? К весне растает».
ГУДП «Центр» ведет уборку в Адмиралтейском, Василеостровском, Московском, Петроградском, Фрунзенском, Центральном и Невском (левый берег) районах. Телефон горячей линии: 8-921-092-35-17.
ГУДП «Путь» убирает Кировский, Красносельский районы.
Телефон горячей линии: 252-14-16.
ГУДСП «Курортное» работает в Курортном и Кронштадтском районах.
Телефон горячей линии: 432-60-94.
ГУДСП «Петродворцовое» убирает Петродворцовый район.
Телефон горячей линии: 607-46-54.
АО «Гражданское» обслуживает Калининский район.
Телефон горячей линии: 702-14-97 (доб. 4036).
ОАО «Коломяжское» убирает Выборгский, Приморский районы.
Телефон горячей линии: 430-23-11.
ОАО «Автодор Санкт-Петербург» убирает Колпинский и Пушкинский районы. Телефон горячей линии: 8-911-233-02-95.
АО «Автопарк № 7 «Спецтранс» убирает Красногвардейский, Невский (правый берег) районы. Телефон горячей линии: 226-79-01.
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное