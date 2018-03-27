27 марта 2018, 10:04

«Глас народа»: угнали автомобиль – виноваты таксисты?

Сегодня в рубрике «Глас народа» мы решили посмотреть, как реагирует сетевая «паства» на объявления об угоне автомобилей. В одной из тематических групп ВК появился соответствующий пост, и он тут же собрал массу комментариев.
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«Глас народа»: угнали автомобиль – виноваты таксисты?

Текст был следующим: «С 21 на 22 марта с улицы Ушинского от дома 31 (со двора) угнали автомобиль Nissan Almera g15 чёрного цвета 2014 г.в. Рег. номер был С159ТО178, сейчас уже отстаивается с другим номером, по словам оперативников в 5-6 км от места угона. Последний раз зафиксирована дорожными камерами около 11 часов вечера, перед перекрестком с Луначарского ехала по Руставели в сторону Пискаревки.

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Отличительные приметы: помята и покоцана водительская дверь, передний бампер отходит справа, на заднем левом крыле есть коцка, под ней шпакля торчит. На крыше есть пятно без лака. Молдинга капота так же не было. На задней левой двери нет ветровика. Прошу о помощи! Буду благодарен любой информации об автомобиле «Ниссан Альмера» С159ТО 178 . Спасибо большое за репост».

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Дэн Великий: «Вдвойне кому-то обидно, если за нее еще и кредит платить».

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Антон Шишацкий: «Судя по новости, оперативники знают, где машина, но сказать стесняются».

Ирина Савинова: «Ну, это же как-никак «Ниссан», а у них з/ч дорогие».

Анна Жандармова: «Если в сторону Пискарёвки, то можно посмотреть на улочке маленькой, которая параллельно пр. Энергетиков идёт».

Марк Кравец: «Оперативников на детектор лжи».

Александр Шорохов – Ирина Савинова: «От «Ниссана» там только шильдики, насколько я знаю, в остальном это «Рено Логан».

Александр Русак - Анна Жандармова: «Это Салтыковская дорога».

Вальтер Лемкэ: «Опять это глупое село со своей «Теслой»…

Илья Никитин: «Достали с «Теслой».

Павел Булаев: «Просто поражают люди, которые пишут, кому она нужна. Она как массовый авто на запчасти разлетится в минуты. Нужна тому, кому кто «Рио», «Солярисы», «Логаны»…
Самое лучшее средство от угона (если эконом класс) - брать модель, которая только вышла на рынок - она не будет популярна 2 года».

Влад Карниз: «Чем машина страшнее, тем вероятность угона меньше».

Ильяс Магомазов: «Все машины, эксплуатируемые преимущественно в такси, постоянно нуждаются в запчастях за копейки. Отсюда и ТОП угонов «эконома» («Рио», «Соларис», «Логан», «Альмера»). Вот почему, например, «Серато» вообще почти не угоняют?! Хотя они дороже всего-то на три сотни. Потому что в такси их нет».

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«Глас народа»: угнали автомобиль – виноваты таксисты?
Текст был следующим: «С 21 на 22 марта с улицы Ушинского от дома 31 (со двора) угнали автомобиль Nissan Almera g15 чёрного цвета 2014 г.в. Рег. номер был С159ТО178, сейчас уже отстаивается с другим номером, по словам оперативников в 5-6 км от места угона. Последний раз зафиксирована дорожными камерами около 11 часов вечера, перед перекрестком с Луначарского ехала по Руставели в сторону Пискаревки. {{material_122019}} Отличительные приметы: помята и покоцана водительская дверь, передний бампер отходит справа, на заднем левом крыле есть коцка, под ней шпакля торчит. На крыше есть пятно без лака. Молдинга капота так же не было. На задней левой двери нет ветровика. Прошу о помощи! Буду благодарен любой информации об автомобиле «Ниссан Альмера» С159ТО 178 . Спасибо большое за репост».Алексей Овчаренко: «Вот кому она понадобилась»?Мага Магомедов: «Евро-Авто»…Георгий Сергеев: «Ушло из города на КАД, с концами»…Михаил Прокудин – Георгий Сергеев: «На КАД она ушла бы раньше. Отстаивается в городе».Дэн Великий: «Вдвойне кому-то обидно, если за нее еще и кредит платить».Андрей Боженко – Дэн Великий: «Если в кредите, то и каско был».Альберт Истомин: «Может, стоит за углом».{{material_121652}} Юличка Котельникова: «Какие осведомленные оперативники»…Дмитрий Макаров: «Оперативники явно в теме».Антон Шишацкий: «Судя по новости, оперативники знают, где машина, но сказать стесняются».Ирина Савинова: «Ну, это же как-никак «Ниссан», а у них з/ч дорогие».Анна Жандармова: «Если в сторону Пискарёвки, то можно посмотреть на улочке маленькой, которая параллельно пр. Энергетиков идёт».Марк Кравец: «Оперативников на детектор лжи». Александр Шорохов – Ирина Савинова: «От «Ниссана» там только шильдики, насколько я знаю, в остальном это «Рено Логан».Александр Русак - Анна Жандармова: «Это Салтыковская дорога».Вальтер Лемкэ: «Опять это глупое село со своей «Теслой»…Илья Никитин: «Достали с «Теслой».Павел Булаев: «Просто поражают люди, которые пишут, кому она нужна. Она как массовый авто на запчасти разлетится в минуты. Нужна тому, кому кто «Рио», «Солярисы», «Логаны»…Самое лучшее средство от угона (если эконом класс) - брать модель, которая только вышла на рынок - она не будет популярна 2 года».Влад Карниз: «Чем машина страшнее, тем вероятность угона меньше».Ильяс Магомазов: «Все машины, эксплуатируемые преимущественно в такси, постоянно нуждаются в запчастях за копейки. Отсюда и ТОП угонов «эконома» («Рио», «Соларис», «Логан», «Альмера»). Вот почему, например, «Серато» вообще почти не угоняют?! Хотя они дороже всего-то на три сотни. Потому что в такси их нет».
2018-03-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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