«Глас народа»: угнали автомобиль – виноваты таксисты?
Текст был следующим: «С 21 на 22 марта с улицы Ушинского от дома 31 (со двора) угнали автомобиль Nissan Almera g15 чёрного цвета 2014 г.в. Рег. номер был С159ТО178, сейчас уже отстаивается с другим номером, по словам оперативников в 5-6 км от места угона. Последний раз зафиксирована дорожными камерами около 11 часов вечера, перед перекрестком с Луначарского ехала по Руставели в сторону Пискаревки.
Алексей Овчаренко: «Вот кому она понадобилась»?
Мага Магомедов: «Евро-Авто»…
Георгий Сергеев: «Ушло из города на КАД, с концами»…
Михаил Прокудин – Георгий Сергеев: «На КАД она ушла бы раньше. Отстаивается в городе».
Дэн Великий: «Вдвойне кому-то обидно, если за нее еще и кредит платить».
Андрей Боженко – Дэн Великий: «Если в кредите, то и каско был».
Альберт Истомин: «Может, стоит за углом».
Дмитрий Макаров: «Оперативники явно в теме».
Антон Шишацкий: «Судя по новости, оперативники знают, где машина, но сказать стесняются».
Ирина Савинова: «Ну, это же как-никак «Ниссан», а у них з/ч дорогие».
Анна Жандармова: «Если в сторону Пискарёвки, то можно посмотреть на улочке маленькой, которая параллельно пр. Энергетиков идёт».
Марк Кравец: «Оперативников на детектор лжи».
Александр Шорохов – Ирина Савинова: «От «Ниссана» там только шильдики, насколько я знаю, в остальном это «Рено Логан».
Александр Русак - Анна Жандармова: «Это Салтыковская дорога».
Вальтер Лемкэ: «Опять это глупое село со своей «Теслой»…
Илья Никитин: «Достали с «Теслой».
Павел Булаев: «Просто поражают люди, которые пишут, кому она нужна. Она как массовый авто на запчасти разлетится в минуты. Нужна тому, кому кто «Рио», «Солярисы», «Логаны»…
Самое лучшее средство от угона (если эконом класс) - брать модель, которая только вышла на рынок - она не будет популярна 2 года».
Влад Карниз: «Чем машина страшнее, тем вероятность угона меньше».
Ильяс Магомазов: «Все машины, эксплуатируемые преимущественно в такси, постоянно нуждаются в запчастях за копейки. Отсюда и ТОП угонов «эконома» («Рио», «Соларис», «Логан», «Альмера»). Вот почему, например, «Серато» вообще почти не угоняют?! Хотя они дороже всего-то на три сотни. Потому что в такси их нет».
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