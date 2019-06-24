24 июня 2019, 00:13

«Глас народа»: в Красном Селе громят каршеринг

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В Красном Селе, что на окраине Санкт-Петербурга, продолжается волна хулиганских действий в отношении каршеринговых автомобилей. Их просто разбивают и «калечат». «Отморозь», которая этим занимается, похоже, окончательно потеряла голову от тотальной безнаказанности». Так дословно говорят жители Красного Села.
Глас народа в Красном Селе громят каршеринг

Свежий пример датирован пятницей, 22 июня 2019 года. Рано утром, в 4.30 час., «компания дефективных подростков, болтаясь по Красному Селу, нашла жертву около ТК «Тетрис». Один из подростков разбил стекло автомобиля, забрался внутрь и чего-то там пытался найти. После чего вся гоп-компания пошла гулять по городу дальше в поисках очередных криминальных приключений».

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В соцсетях говорят, что «Делимобиль» уже покинул Красное Село, использовавшееся до недавних пор как зона парковки. Люди опасаются, как бы остальные операторы каршеринга не последовали данному примеру.

Наталья Смирнова: «Куда в конце концов, смотрит 9 отделение полиции? Кругом видеокамеры, не ужели так сложно найти этих»?

Alexey Ivanov: «Скорее всего, это несовершеннолетние, а ущерба столько, что их даже не привлечь будет. Какие ваши предложения»?

Инна Морозова: «Вот начнут полицейские долбить, может, тогда будут заниматься молодежью, которая ночью шарахается, даже по закону после 23-00 дети должны быть с родителями».

Alexey Ivanov: «Тут «куда смотрят родители». Впрочем, у этих придурков, скорее всего, и родители – «синяки» или «торчки». А сами подростки лишь жертвы».

Иван Мишкин: «Я так понимаю, если нет заявлений от потерпевших, а в данном случае это компании по аренде авто, то полиция этим заниматься не будет».

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Гаврила Гаврилкин: «Ущерба насчитают нормально. Простой автомобиля контора тоже учитывает как убытки. Пусть за своих «выродков» родители и заплатят. А «девятка», глядишь, и остальные тачки к ним привяжет, на отвёртке забытой пальчики найдутся».

Жанна Тихонова: «Предложение только одно: вспомнить 90-е года. Тогда всё проще решалось, хоть и жёстче. Но зато таких отморозков очень быстро учили жизни».

Alex Mopet: «Что ты ерунду лепишь - в 90-е каждый второй человек дрожал за машину, потому что бандитов было еще больше. Кругом были «компашки», которые что угодно делали, и органов даже «валили» - ни камер, ни интернета, ничего не было. Поэтому не надо тут сказки рассказывать».

Евгения Каменская: «Какие же дегенераты растут, слов нет».

Александр Борисенко: «Надо запросить в «тетрисе» записи, пока они внутри стояли, лица лучше будет видно».

Глас народа в Красном Селе громят каршеринг
Глас народа в Красном Селе громят каршеринг
Глас народа в Красном Селе громят каршеринг
Глас народа в Красном Селе громят каршеринг
Глас народа в Красном Селе громят каршеринг
Глас народа в Красном Селе громят каршеринг
Глас народа в Красном Селе громят каршеринг
Глас народа в Красном Селе громят каршеринг
Глас народа в Красном Селе громят каршеринг
Глас народа в Красном Селе громят каршеринг
Глас народа в Красном Селе громят каршеринг
Глас народа в Красном Селе громят каршеринг
Дмитрий Панкратов: «Очередное доказательство, что Красное село - это гетто для отбросов общества и «питомник/передержка» нелегалов, потом «расселенцев», часть из которых вела полумаргинальный образ жизни». 

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Павел Семенуха: «Уверен, что их родители сидят в ТК и считают, что их дети самые лучшие. И каршеринг КС не нужен. Неужели никто из родителей своих дитяток не узнаёт»?

Наташа Душакова: «Я думаю, родители этих подростков бухают на детских площадках, и им наплевать на своих детей».

Павел Семенуха: «Прикольно смотрится, что ребята реально безнаказанно занимаются хулиганством, вечером сидят в «Тетрисе», а ночью ходят и бьют стёкла, и никто ничего не делает, только комментирует. Смысл этих постов»?

Серёга Сосед: «Дибилмобиль» уже покинул Красное Село».

Светик Красносельская: «Откуда знаете»?

Серёга Сосед: «Не могу раскрыть информацию, но это факт 100%».

Алексей Кузнецов: «Не будет каршеринга, и хорошо. Не для нашего народа этот сервис».

Alexey Ivanov: «Ага. Останутся только дебилы, шакалящие по ночам. Это для нашего народа. Верно я понял»?

Алексей Кузнецов: «Абсолютно. Большего он просто не заслуживает».

Алина Такмакова: «Говорите за себя. Есть люди, которым действительно необходим каршеринг. И у нас отличный город».

Igor Gridnev: «Сплошная безнаказанность».

Ирина Тимофеева: «Может, с помощью каршеринга наркоту распространяют».

Евгений Краско: «Прекрасная, подкупающая своею новизной мысль»!

Андрей Хлусов: «Судя по всему, «Яндекс. Драйв» сюда и не зайдёт никогда».

Андрюха Фокс: «Сколько слов. Фанаты каршеринга, организуйте засаду и «отметельте» или сдайте в полицию недоумков, попавшихся на «горячем». Дел-то, ночку пересидеть в «минивенчике» тонированном. Мне так-то пофиг на каршеринг, а кому он нужен – думайте».


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Комментарии
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Отзывы по теме
не работает полный привод
Как вариант, если был на каком-то монтаже, могли недовоткнуть какой-то разьемчик. Это можно проверить если поднять одну сторону машины на домкраты и воткнуть передачу.
taragayev@inbox.ru
Вибрацыя
Из личной практики это может быть крепление шаровой к рычагу. Симптомы схожие были на скорости 60-80 км. при небольшом натяге нагрузка на колеса равномерная а при динамичном происходит вибрация.
taragayev@inbox.ru
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Антон
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«Глас народа»: в Красном Селе громят каршеринг
Свежий пример датирован пятницей, 22 июня 2019 года. Рано утром, в 4.30 час., «компания дефективных подростков, болтаясь по Красному Селу, нашла жертву около ТК «Тетрис». Один из подростков разбил стекло автомобиля, забрался внутрь и чего-то там пытался найти. После чего вся гоп-компания пошла гулять по городу дальше в поисках очередных криминальных приключений». {{material_125484}} В соцсетях говорят, что «Делимобиль» уже покинул Красное Село, использовавшееся до недавних пор как зона парковки. Люди опасаются, как бы остальные операторы каршеринга не последовали данному примеру.Наталья Смирнова: «Куда в конце концов, смотрит 9 отделение полиции? Кругом видеокамеры, не ужели так сложно найти этих»? Alexey Ivanov: «Скорее всего, это несовершеннолетние, а ущерба столько, что их даже не привлечь будет. Какие ваши предложения»?Инна Морозова: «Вот начнут полицейские долбить, может, тогда будут заниматься молодежью, которая ночью шарахается, даже по закону после 23-00 дети должны быть с родителями». Alexey Ivanov: «Тут «куда смотрят родители». Впрочем, у этих придурков, скорее всего, и родители – «синяки» или «торчки». А сами подростки лишь жертвы».Иван Мишкин: «Я так понимаю, если нет заявлений от потерпевших, а в данном случае это компании по аренде авто, то полиция этим заниматься не будет».{{material_126713}} Гаврила Гаврилкин: «Ущерба насчитают нормально. Простой автомобиля контора тоже учитывает как убытки. Пусть за своих «выродков» родители и заплатят. А «девятка», глядишь, и остальные тачки к ним привяжет, на отвёртке забытой пальчики найдутся». Жанна Тихонова: «Предложение только одно: вспомнить 90-е года. Тогда всё проще решалось, хоть и жёстче. Но зато таких отморозков очень быстро учили жизни».Alex Mopet: «Что ты ерунду лепишь - в 90-е каждый второй человек дрожал за машину, потому что бандитов было еще больше. Кругом были «компашки», которые что угодно делали, и органов даже «валили» - ни камер, ни интернета, ничего не было. Поэтому не надо тут сказки рассказывать».Евгения Каменская: «Какие же дегенераты растут, слов нет». Александр Борисенко: «Надо запросить в «тетрисе» записи, пока они внутри стояли, лица лучше будет видно».{{gallery_550}} Дмитрий Панкратов: «Очередное доказательство, что Красное село - это гетто для отбросов общества и «питомник/передержка» нелегалов, потом «расселенцев», часть из которых вела полумаргинальный образ жизни».  {{material_125303}} Павел Семенуха: «Уверен, что их родители сидят в ТК и считают, что их дети самые лучшие. И каршеринг КС не нужен. Неужели никто из родителей своих дитяток не узнаёт»?Наташа Душакова: «Я думаю, родители этих подростков бухают на детских площадках, и им наплевать на своих детей».Павел Семенуха: «Прикольно смотрится, что ребята реально безнаказанно занимаются хулиганством, вечером сидят в «Тетрисе», а ночью ходят и бьют стёкла, и никто ничего не делает, только комментирует. Смысл этих постов»?Серёга Сосед: «Дибилмобиль» уже покинул Красное Село».Светик Красносельская: «Откуда знаете»?Серёга Сосед: «Не могу раскрыть информацию, но это факт 100%».Алексей Кузнецов: «Не будет каршеринга, и хорошо. Не для нашего народа этот сервис».Alexey Ivanov: «Ага. Останутся только дебилы, шакалящие по ночам. Это для нашего народа. Верно я понял»?Алексей Кузнецов: «Абсолютно. Большего он просто не заслуживает».Алина Такмакова: «Говорите за себя. Есть люди, которым действительно необходим каршеринг. И у нас отличный город».Igor Gridnev: «Сплошная безнаказанность».Ирина Тимофеева: «Может, с помощью каршеринга наркоту распространяют».Евгений Краско: «Прекрасная, подкупающая своею новизной мысль»!Андрей Хлусов: «Судя по всему, «Яндекс. Драйв» сюда и не зайдёт никогда».Андрюха Фокс: «Сколько слов. Фанаты каршеринга, организуйте засаду и «отметельте» или сдайте в полицию недоумков, попавшихся на «горячем». Дел-то, ночку пересидеть в «минивенчике» тонированном. Мне так-то пофиг на каршеринг, а кому он нужен – думайте».
2019-06-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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