«Глас народа»: в Красном Селе громят каршеринг
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Свежий пример датирован пятницей, 22 июня 2019 года. Рано утром, в 4.30 час., «компания дефективных подростков, болтаясь по Красному Селу, нашла жертву около ТК «Тетрис». Один из подростков разбил стекло автомобиля, забрался внутрь и чего-то там пытался найти. После чего вся гоп-компания пошла гулять по городу дальше в поисках очередных криминальных приключений».
Наталья Смирнова: «Куда в конце концов, смотрит 9 отделение полиции? Кругом видеокамеры, не ужели так сложно найти этих»?
Alexey Ivanov: «Скорее всего, это несовершеннолетние, а ущерба столько, что их даже не привлечь будет. Какие ваши предложения»?
Инна Морозова: «Вот начнут полицейские долбить, может, тогда будут заниматься молодежью, которая ночью шарахается, даже по закону после 23-00 дети должны быть с родителями».
Alexey Ivanov: «Тут «куда смотрят родители». Впрочем, у этих придурков, скорее всего, и родители – «синяки» или «торчки». А сами подростки лишь жертвы».
Иван Мишкин: «Я так понимаю, если нет заявлений от потерпевших, а в данном случае это компании по аренде авто, то полиция этим заниматься не будет».
Жанна Тихонова: «Предложение только одно: вспомнить 90-е года. Тогда всё проще решалось, хоть и жёстче. Но зато таких отморозков очень быстро учили жизни».
Alex Mopet: «Что ты ерунду лепишь - в 90-е каждый второй человек дрожал за машину, потому что бандитов было еще больше. Кругом были «компашки», которые что угодно делали, и органов даже «валили» - ни камер, ни интернета, ничего не было. Поэтому не надо тут сказки рассказывать».
Евгения Каменская: «Какие же дегенераты растут, слов нет».
Александр Борисенко: «Надо запросить в «тетрисе» записи, пока они внутри стояли, лица лучше будет видно».
Наташа Душакова: «Я думаю, родители этих подростков бухают на детских площадках, и им наплевать на своих детей».
Павел Семенуха: «Прикольно смотрится, что ребята реально безнаказанно занимаются хулиганством, вечером сидят в «Тетрисе», а ночью ходят и бьют стёкла, и никто ничего не делает, только комментирует. Смысл этих постов»?
Серёга Сосед: «Дибилмобиль» уже покинул Красное Село».
Светик Красносельская: «Откуда знаете»?
Серёга Сосед: «Не могу раскрыть информацию, но это факт 100%».
Алексей Кузнецов: «Не будет каршеринга, и хорошо. Не для нашего народа этот сервис».
Alexey Ivanov: «Ага. Останутся только дебилы, шакалящие по ночам. Это для нашего народа. Верно я понял»?
Алексей Кузнецов: «Абсолютно. Большего он просто не заслуживает».
Алина Такмакова: «Говорите за себя. Есть люди, которым действительно необходим каршеринг. И у нас отличный город».
Igor Gridnev: «Сплошная безнаказанность».
Ирина Тимофеева: «Может, с помощью каршеринга наркоту распространяют».
Евгений Краско: «Прекрасная, подкупающая своею новизной мысль»!
Андрей Хлусов: «Судя по всему, «Яндекс. Драйв» сюда и не зайдёт никогда».
Андрюха Фокс: «Сколько слов. Фанаты каршеринга, организуйте засаду и «отметельте» или сдайте в полицию недоумков, попавшихся на «горячем». Дел-то, ночку пересидеть в «минивенчике» тонированном. Мне так-то пофиг на каршеринг, а кому он нужен – думайте».
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