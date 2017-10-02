Глас народа: что думают петербуржцы о закрытии мотосезона
Событие далеко не новое и имеет статус общегородского, притом, что участие в нем традиционно принимают мотоциклисты из других городов страны, в частности, Москвы, Пскова, Выборга, Великого Новгорода и др.
Вроде, все чинно, масштабно и красочно, однако далеко не всем петербуржцам и гостям города триумфальное байкерское шествие пришлось по душе. Портал 110km.ru подслушал «глас народа» в социальных сетях, и вот что говорят люди…
Нина Войтенкова (СПб): «Это украсило город? И я не поняла, в каком месте тут радоваться? Или плакать»?
Екатерина Анохина (СПБ): «Ангелы смерти. Демонстрация силы, так на всякий случай».
Александр Алексеев (СПБ): «Фильмов насмотрелись. Прокатиться по Невскому - на других посмотреть, себя показать. Традиция, однако. Ничего особенного. Сезон поездок на мотоциклах завершается».
Святослав Поляков (СПБ): «А грантовое «бабло» им за красивые глазки отваливают»?
Александр Алексеев: «Поищите, данные открыты. На бензин те, кто имеет такие мотоциклы (иной раз выше цены авто среднего уровня), уж точно найдут».
Рустам Сафаров (СПб): «Опять в выходной Невский перегородили....надо их на «Удельную» послать, куда Навального с митингом послали, пусть там и ездят»...
JuraAlex Alex (СПб): «Вот эти дол…ы по ночам спать не дают, и почему ради них надо в городе создавать пробки. Их не в Удельный парк а на 101 км».
Мария Янтовская (СПб): «Это захват города? Ввод победившей армии»?
Михаил Рогавский (СПб): «Что за марш-бросок? В честь судного дня»?
Лева.Вера Неплох (СПб): «Они, конечно, патриоты, но никак не самоубийцы».
Виктория Николаева (СПб): «Вы знаете, многим нравилось. Аплодировали. Много людей смотрели вместе радостно».
Эльвира Гончарова (СПб): «Это очень эффектно и красиво».
Анастасия Бадулина (СПб): «Потрясающе»!
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