2 октября 2017, 09:55

Глас народа: что думают петербуржцы о закрытии мотосезона

В субботу, 30 сентября 2017 года, в Санкт-Петербурге прошел праздник закрытия очередного мотосезона. Стартовав с Дворцовой площади, многокилометровая колонная из нескольких тысяч байкеров проехала по центральным улицам города.
^
  Глас народа: что думают петербуржцы о закрытии мотосезона Глас народа: что думают петербуржцы о закрытии мотосезона Глас народа: что думают петербуржцы о закрытии мотосезона Глас народа: что думают петербуржцы о закрытии мотосезона Глас народа: что думают петербуржцы о закрытии мотосезона
5
фото
  

Событие далеко не новое и имеет статус общегородского, притом, что участие в нем традиционно принимают мотоциклисты из других городов страны, в частности, Москвы, Пскова, Выборга, Великого Новгорода и др.

Вроде, все чинно, масштабно и красочно, однако далеко не всем петербуржцам и гостям города триумфальное байкерское шествие пришлось по душе. Портал 110km.ru подслушал «глас народа» в социальных сетях, и вот что говорят люди…

Нина Войтенкова (СПб): «Это украсило город? И я не поняла, в каком месте тут радоваться? Или плакать»?

Ранее мы писали
«Спят дороги головами вниз/Наши ноги в них запутались/Спят дороги проводами ввысь/Наши руки в них переплелись» ...
Читать далее
Игорь Дмитренко (Ростов-на-Дону): «Эти парни ездят на мотоциклах, «выпускают пар», резвятся, общаются, немного хулиганят, но не нарушают Закон. А после этого кто-то надевает костюм и идет управлять крупной компанией, а кто-то садится за баранку «ГАЗели» и развозит хлеб по магазинам. Это нормальные мужики, у которых есть увлечение – мото».

Екатерина Анохина (СПБ): «Ангелы смерти. Демонстрация силы, так на всякий случай».

Александр Алексеев (СПБ): «Фильмов насмотрелись. Прокатиться по Невскому - на других посмотреть, себя показать. Традиция, однако. Ничего особенного. Сезон поездок на мотоциклах завершается».

Святослав Поляков (СПБ): «А грантовое «бабло» им за красивые глазки отваливают»?
Александр Алексеев: «Поищите, данные открыты. На бензин те, кто имеет такие мотоциклы (иной раз выше цены авто среднего уровня), уж точно найдут».

Рустам Сафаров (СПб): «Опять в выходной Невский перегородили....надо их на «Удельную» послать, куда Навального с митингом послали, пусть там и ездят»...

JuraAlex Alex (СПб): «Вот эти дол…ы по ночам спать не дают, и почему ради них надо в городе создавать пробки. Их не в Удельный парк а на 101 км».

Мария Янтовская (СПб): «Это захват города? Ввод победившей армии»?

Михаил Рогавский (СПб): «Что за марш-бросок? В честь судного дня»?

Лева.Вера Неплох (СПб): «Они, конечно, патриоты, но никак не самоубийцы».

Виктория Николаева (СПб): «Вы знаете, многим нравилось. Аплодировали. Много людей смотрели вместе радостно».

Эльвира Гончарова (СПб): «Это очень эффектно и красиво».

Анастасия Бадулина (СПб): «Потрясающе»!

P.S. А у вас есть мнение на сей счет?...

фото: мотобратан.ру

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
У какого какая вода на даче?
Спасибо, буду знать, что это признаки переизбытка железа.
Alex098
Что можно подарить другу?
| Кому: nikita. А он не обиделся?Может лучше было купить сертификат?
Alex098
Какой у вас смартфон?
У меня Нокиа-люмия.
Alex098
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Тест-драйв Audi Q5: упрямый премиум
Как протекают продажи флагманского Lifan Murman
Средняя цена авто в России - 1,34 млн руб. За эти деньги Вы купите:
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 14 моделей
Класс E Premium
Infiniti M45 и еще 26 моделей
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 8 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Land Rover Defender и еще 6 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Глас народа: что думают петербуржцы о закрытии мотосезона
Событие далеко не новое и имеет статус общегородского, притом, что участие в нем традиционно принимают мотоциклисты из других городов страны, в частности, Москвы, Пскова, Выборга, Великого Новгорода и др.Вроде, все чинно, масштабно и красочно, однако далеко не всем петербуржцам и гостям города триумфальное байкерское шествие пришлось по душе. Портал 110km.ru подслушал «глас народа» в социальных сетях, и вот что говорят люди…Нина Войтенкова (СПб): «Это украсило город? И я не поняла, в каком месте тут радоваться? Или плакать»?{{material_121169}} Игорь Дмитренко (Ростов-на-Дону): «Эти парни ездят на мотоциклах, «выпускают пар», резвятся, общаются, немного хулиганят, но не нарушают Закон. А после этого кто-то надевает костюм и идет управлять крупной компанией, а кто-то садится за баранку «ГАЗели» и развозит хлеб по магазинам. Это нормальные мужики, у которых есть увлечение – мото».Екатерина Анохина (СПБ): «Ангелы смерти. Демонстрация силы, так на всякий случай».Александр Алексеев (СПБ): «Фильмов насмотрелись. Прокатиться по Невскому - на других посмотреть, себя показать. Традиция, однако. Ничего особенного. Сезон поездок на мотоциклах завершается».Святослав Поляков (СПБ): «А грантовое «бабло» им за красивые глазки отваливают»?Александр Алексеев: «Поищите, данные открыты. На бензин те, кто имеет такие мотоциклы (иной раз выше цены авто среднего уровня), уж точно найдут».Рустам Сафаров (СПб): «Опять в выходной Невский перегородили....надо их на «Удельную» послать, куда Навального с митингом послали, пусть там и ездят»...JuraAlex Alex (СПб): «Вот эти дол…ы по ночам спать не дают, и почему ради них надо в городе создавать пробки. Их не в Удельный парк а на 101 км».Мария Янтовская (СПб): «Это захват города? Ввод победившей армии»?Михаил Рогавский (СПб): «Что за марш-бросок? В честь судного дня»?Лева.Вера Неплох (СПб): «Они, конечно, патриоты, но никак не самоубийцы».Виктория Николаева (СПб): «Вы знаете, многим нравилось. Аплодировали. Много людей смотрели вместе радостно».Эльвира Гончарова (СПб): «Это очень эффектно и красиво».Анастасия Бадулина (СПб): «Потрясающе»!P.S. А у вас есть мнение на сей счет?...
2017-10-02
Автор: фото: мотобратан.ру
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Томск Тула Барнаул
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG