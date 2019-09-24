«Глас народа»: в вашей машине опять запотели стекла?..
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Фото из открытых источников
Одни спрашивают, как победить это явление, другие охотно делятся собственным опытом, своими наблюдениями.
Макс Петров: «По факту приоткрытое окно (особенно заднее) существенно снижает запотевание стёкол. Кроме случая, когда на улице холодный дождь, а в салоне несколько разгорячённых тел. Тогда только печка»...
Vitaly Yurusov: «В движении поток воздуха вокруг автомобиля имеет меньшее давление, чем внутри него. Если немного приоткрыть окно, воздух всегда стремится из салона автомобиля наружу. Этим часто пользуются люди, курящие в автомобиле. Поэтому приоткрытая форточка никак не может «впустить ещё больше влажности в салон».
Константин Чекмарев: «Если стёкла запотели изнутри, точно говорю: в салоне сидит недавно выпивший человек, возможно, даже сам водитель. Это очень достоверный признак! Имейте в виду».
Серега Танцор: «Во-во! Бухать намедни нужно меньше, тогда и проблемы не будет».
Николай Миронов: «Можно понять как рекламу кондиционеров»?
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Владислав Николаевич: «Машину просто надо с нормальной печкой, а не разглагольствовать».
Игорь Долгов: «А кто-нибудь может сказать, в этих новых «Жигулях» есть кондиционер»?
Козлов Сергей: «И как же мы раньше ездили без кондиционеров? Да просто поворачивали треугольный «ветровичок» в передней двери (на классических «Жигулях» и «Волгах»), и поток воздуха снимал все проблемы».
Ральф: «И такое бывало, действительно, Сергей. Но времена меняются, прежними остаются только треугольные «ветровики».
Андрей Дергачёв: «Да Вы открыли мне глаза. Я же бродил в потемках неведения. И даже мысли не допускал»!
Ральф: «Порой очевидные для кого-то вещи являются действительно потёмками, Андрей, оттого и делимся прописными истинами».
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