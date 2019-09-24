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24 сентября 2019, 00:09

«Глас народа»: в вашей машине опять запотели стекла?..

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Фото из открытых источников
В наших квартирах дали отопление, а это значит, что осень де-факто вступила в свои права. Со всеми ее причудами погоды. Пожалуй, худший для всех нас вариант – повышенная влажность. От этого, извините, частенько запотевают стекла машин. И, судя по участившимся постам в социальных сетях, для многих это проблема.
Глас народа в вашей машине опять запотели стекла

Фото из открытых источников

Одни спрашивают, как победить это явление, другие охотно делятся собственным опытом, своими наблюдениями.

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Гена Пузырев: «Худшее, что можно сделать, если в дождь запотели окна – это приоткрыть их, запустив, таким образом, в салон еще больше влажности. Лучше вместо этого включить кондиционер, можно даже с теплым воздухом. Правда, направлять его нужно именно на стекла: лобовое и боковое. Заднее стекло, а также зеркала, помогут высушить встроенные в них нити обогрева».

Макс Петров: «По факту приоткрытое окно (особенно заднее) существенно снижает запотевание стёкол. Кроме случая, когда на улице холодный дождь, а в салоне несколько разгорячённых тел. Тогда только печка»...

Vitaly Yurusov: «В движении поток воздуха вокруг автомобиля имеет меньшее давление, чем внутри него. Если немного приоткрыть окно, воздух всегда стремится из салона автомобиля наружу. Этим часто пользуются люди, курящие в автомобиле. Поэтому приоткрытая форточка никак не может «впустить ещё больше влажности в салон».

Константин Чекмарев: «Если стёкла запотели изнутри, точно говорю: в салоне сидит недавно выпивший человек, возможно, даже сам водитель. Это очень достоверный признак! Имейте в виду».

Серега Танцор: «Во-во! Бухать намедни нужно меньше, тогда и проблемы не будет».

Николай Миронов: «Можно понять как рекламу кондиционеров»?

Глас народа в вашей машине опять запотели стекла

Фото из открытых источников

Глас народа в вашей машине опять запотели стекла

Фото из открытых источников

Глас народа в вашей машине опять запотели стекла

Фото из открытых источников

Глас народа в вашей машине опять запотели стекла

Фото из открытых источников

Глас народа в вашей машине опять запотели стекла

Фото из открытых источников

Глас народа в вашей машине опять запотели стекла
Глас народа в вашей машине опять запотели стекла
Глас народа в вашей машине опять запотели стекла
Глас народа в вашей машине опять запотели стекла
Глас народа в вашей машине опять запотели стекла
Макс Петров: «Ну, вообще, кондиционер очень хорошо сушит воздух. Но есть проблема: после его выключения тёплый воздух с улицы проходит через систему вентиляции, собирает там всю влагу, которая не успела испариться и осаждает её на охлаждённое стекло. Поэтому пользоваться кондиционером надо с пониманием, что вы будете делать дальше».

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Николай Миронов: «Особенно тем, у кого кондиционера еще нет. А так, да... Кондиционер - это палка о двух концах».

Владислав Николаевич: «Машину просто надо с нормальной печкой, а не разглагольствовать».

Игорь Долгов: «А кто-нибудь может сказать, в этих новых «Жигулях» есть кондиционер»?

Козлов Сергей: «И как же мы раньше ездили без кондиционеров? Да просто поворачивали треугольный «ветровичок» в передней двери (на классических «Жигулях» и «Волгах»), и поток воздуха снимал все проблемы».

Ральф: «И такое бывало, действительно, Сергей. Но времена меняются, прежними остаются только треугольные «ветровики».

Андрей Дергачёв: «Да Вы открыли мне глаза. Я же бродил в потемках неведения. И даже мысли не допускал»!

Ральф: «Порой очевидные для кого-то вещи являются действительно потёмками, Андрей, оттого и делимся прописными истинами».


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«Глас народа»: в вашей машине опять запотели стекла?..
Одни спрашивают, как победить это явление, другие охотно делятся собственным опытом, своими наблюдениями. {{material_127226}} Гена Пузырев: «Худшее, что можно сделать, если в дождь запотели окна – это приоткрыть их, запустив, таким образом, в салон еще больше влажности. Лучше вместо этого включить кондиционер, можно даже с теплым воздухом. Правда, направлять его нужно именно на стекла: лобовое и боковое. Заднее стекло, а также зеркала, помогут высушить встроенные в них нити обогрева».Макс Петров: «По факту приоткрытое окно (особенно заднее) существенно снижает запотевание стёкол. Кроме случая, когда на улице холодный дождь, а в салоне несколько разгорячённых тел. Тогда только печка»...Vitaly Yurusov: «В движении поток воздуха вокруг автомобиля имеет меньшее давление, чем внутри него. Если немного приоткрыть окно, воздух всегда стремится из салона автомобиля наружу. Этим часто пользуются люди, курящие в автомобиле. Поэтому приоткрытая форточка никак не может «впустить ещё больше влажности в салон».Константин Чекмарев: «Если стёкла запотели изнутри, точно говорю: в салоне сидит недавно выпивший человек, возможно, даже сам водитель. Это очень достоверный признак! Имейте в виду».Серега Танцор: «Во-во! Бухать намедни нужно меньше, тогда и проблемы не будет».Николай Миронов: «Можно понять как рекламу кондиционеров»?{{gallery_1712}} Макс Петров: «Ну, вообще, кондиционер очень хорошо сушит воздух. Но есть проблема: после его выключения тёплый воздух с улицы проходит через систему вентиляции, собирает там всю влагу, которая не успела испариться и осаждает её на охлаждённое стекло. Поэтому пользоваться кондиционером надо с пониманием, что вы будете делать дальше».{{material_127473}} Николай Миронов: «Особенно тем, у кого кондиционера еще нет. А так, да... Кондиционер - это палка о двух концах».Владислав Николаевич: «Машину просто надо с нормальной печкой, а не разглагольствовать». Игорь Долгов: «А кто-нибудь может сказать, в этих новых «Жигулях» есть кондиционер»?Козлов Сергей: «И как же мы раньше ездили без кондиционеров? Да просто поворачивали треугольный «ветровичок» в передней двери (на классических «Жигулях» и «Волгах»), и поток воздуха снимал все проблемы».Ральф: «И такое бывало, действительно, Сергей. Но времена меняются, прежними остаются только треугольные «ветровики».Андрей Дергачёв: «Да Вы открыли мне глаза. Я же бродил в потемках неведения. И даже мысли не допускал»!Ральф: «Порой очевидные для кого-то вещи являются действительно потёмками, Андрей, оттого и делимся прописными истинами».
2019-09-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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